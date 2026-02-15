НАТО переможе Росію у разі її нападу, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Чи здетне НАТО перемогти РФ?

Зокрема, Рютте висловив переконання, що у разі прямого протистояння з Росією Альянс наразі мав би перевагу та здобув би перемогу. Водночас він підкреслив, що ключовим завданням є збереження такої спроможності й надалі.

За його словами, якщо напад стався б сьогодні, союзники змогли б дати відсіч і перемогти, однак необхідно зробити все, щоб подібний баланс сил зберігався і в найближчі роки.

Що передувало?

Раніше Рютте заявляв, що росіяни не виграють війну в Україні. Їхня тактика - божевільна поведінка на всіх рівнях.

