НАТО переможе Росію у разі її нападу, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Чи здетне НАТО перемогти РФ?

Зокрема, Рютте висловив переконання, що у разі прямого протистояння з Росією Альянс наразі мав би перевагу та здобув би перемогу. Водночас він підкреслив, що ключовим завданням є збереження такої спроможності й надалі.

За його словами, якщо напад стався б сьогодні, союзники змогли б дати відсіч і перемогти, однак необхідно зробити все, щоб подібний баланс сил зберігався і в найближчі роки.

Що передувало?

Раніше Рютте заявляв, що росіяни не виграють війну в Україні. Їхня тактика - божевільна поведінка на всіх рівнях.

Топ коментарі
Українська армія на спільних навчаннях з НАТО показує зворотнє
15.02.2026 08:24 Відповісти
Але спочатку, згідно всім відомому плану, НАТО відійде за Віслу ... мабуть для взяття "розгону" для наступу ... превентивних ударів не буде бо це "сильна ескалація" 🤔
15.02.2026 08:17 Відповісти
Та камон, там два перших тижні будуть колупатися в формулюванні 5 статті
15.02.2026 08:27 Відповісти
Ага, як перед Другою світовою Німеччину.
15.02.2026 08:22 Відповісти
Ну,чого? Наймуть 20 наших козаків і переможуть
15.02.2026 13:03 Відповісти
Там все давно сформулировано. Хочешь воюешь, не хочешь -- не воюешь. Хочешь присылаешь оружие, не зочешь-- не присылаешь. Хочешь помогаешь баблом и ресурсами, не хочешь-- не помогаешь.
15.02.2026 09:39 Відповісти
...і настане справедливий мир.
15.02.2026 08:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1Hi5N13q5cI ну да, рівень потужності ********
15.02.2026 08:42 Відповісти
Тільки якщо вистачить літаків і ракет до них ,як повітя-повітря так і повітря-земля. А так ,сухопутним робити на землі буде нічого. 10 українських бійців ,на останніх навчаннях НАТО, розгромили 2 батальйона НАТО (умовного противника). Тому, поки не пізно ,від кожної країни НАТО присилайте в Україну підрозділи від роти до батальйону ,отримати "прививку боєм для" майбутньої війни. Товстопузий Ин вже давно це допер і вчиться у пуйла.
15.02.2026 08:54 Відповісти
А по закінченні навчань натівський генерал сказав - нам кіздєц
15.02.2026 08:59 Відповісти
Павлін з розпущеним хвостом все одно залишається куркою.
15.02.2026 08:55 Відповісти
Кацапська армія - проксі Китаю. Кацапія живе зараз на гроші Китаю. А так - да, піздєть нє мєшкі таскать.
15.02.2026 08:59 Відповісти
Це у вападку, коли НАТО реально буде воювати. Словакія, Угорщина, США? Показово те, що є дискусії, а чи буде НАТО захищати Балтію? Рубіо скаже, а ми переглянули архітектуру безпеки, особливо Европи. Ми-пас, а змусьте нас.
15.02.2026 09:03 Відповісти
головний "ресурс" це люди.
в ес їх сумарно 450млн.
По статистиці медіанно підуть воювати десь 15% від загальної кількості в ес.

Тому в них буде десь 67 млн солдатів. Це без бусифікації, як казали в тіх странах не буде проводитись.

На московію хватить щоб придушити. Але якщо Китай підключется "невеликими підрозділами" по 20-30 млн навіть як тил, то габелла. Це звістно все при конвенційній війні.
15.02.2026 09:05 Відповісти
не буде там 15%. Це ж єс.
16.02.2026 00:32 Відповісти
мощщщщно..
ну да... лише після того, як Україна відмінусувала мільйон організмів з армії орди та десятки тисяч бойових одиниць кацапської техніки, у заспаного НАТО з'явився реальний шанс одразу ж не розбігтися і не здатися при першому ж шухері з боку московських боліт..
15.02.2026 09:10 Відповісти
Якщо НАТО буде так "воювать", як воювали, весною 2025 року, в Естонії, на навчаннях "Їжак-25", то не встигне... Бо ми з кацапами воюємо, практично "на рівних", уже багато років, у "Війну-ХХІ ст.", а НАТО, до цих пір, навчене воювать за "лекалами" війн кінця ХХ ст.... ДЕСЯТЬ дроноводів ЗСУ, за день, виступаючи за "противника", "поклали" ДВА БАТАЛЬЙОНИ НАТОвської піхоти...
15.02.2026 09:10 Відповісти
Самі себе заспокоюють
15.02.2026 09:18 Відповісти
В України немає жодного ********* літака, один 40-річний літаючий брухт, в НАТО їх тисячі. Теж і з ракетами.
Буде зовсім інша війна, по типу Каракаса і Мадуро, ніхто в окопах тілами мітити територію не буде.
15.02.2026 09:22 Відповісти
Якщо у них тисячі ракет, чому Україні дають по 10 штук на рік?
15.02.2026 09:52 Відповісти
Так Сосія вже напала на НАТО. а ви даже ще цього не зрозуміли. Чи ви думали що Х'уйло вийде і оголосить що нападатиме на НАТО і колони танків поїдуть на Європу? Рашисти як завжди будуть воювати методом терору. Захоплять за допомогою десанту і своїх агентів які вже в Європі декілька європейських міст а місцевих жителів візьмуть в заручники і поженуть перед собою. А в цей час по всій Європі орбани і фіци проведуть демонстрації що вони за мір і не хочуть війни тому потрібно дати Х'уйлу те що він хоче. А Тромб укладе з Х'уйлом гарну ''мірну угоду'' і видасть собі шнобелівську премію.
15.02.2026 09:22 Відповісти
Рашка сама не буде воювати, тільки з китайцями і корейцями
15.02.2026 09:29 Відповісти
Пи₴діти це не мішки тягати, Рютте.
15.02.2026 09:34 Відповісти
вологі мрії
15.02.2026 09:38 Відповісти
Ну? А шо ви хотіли? Щоб Рютте сказав, що НАТО не здатне перемогти рашкостан - це треба тоді автоматично подавати у відставку? Головне тепер для НАТО не язиками плескати, а швидко робити висновки та готуватись поки Україна дає таку можливість.
15.02.2026 09:48 Відповісти
Я теж у п'ять років піднімав батькову штангу 120кг.
От тільки непідняв...
15.02.2026 09:57 Відповісти
Трамп розвалить НАТО та обʼєднається з одічалими з болот . Він цього хоче, але невідомо чи встигне до того, як з овального кабінету зроблять палату психлікарні з медперсоналом у вигляді радників. Так само зробила його мати, коли батько Трампа був у глибокому маразмі та продовжував ходити на роботу.
15.02.2026 10:18 Відповісти
Питання про етнічні території росіян є досить дискусійним, оскільки історія Росії - це історія постійної територіальної експансії та асиміляції інших народів.
Якщо відкинути колонізовані території (Сибір, Далекий Схід, Кавказ, Поволжя), то історичне ядро, де формувався російський етнос, є значно меншим за ******* кордони РФ.

1. Історичне ядро (Північно-Східна Русь)
Етногенез росіян відбувався на базі змішування слов'янських племен (словен новгородських, в'ятичів, кривичів) з фіно-угорськими племенами (меря, мещера, мурома, чудь).
Основними центрами формування були:
Межиріччя Оки та Волги (території навколо Москви, Владимира, Суздаля, Рязані).
Верхнє Поволжя та Новгородщина.

2. Східна межа: де закінчується етнічна територія?
Більшість істориків та етнографів погоджуються, що справжні етнічні землі росіян закінчуються там, де починаються території корінних народів, які були підкорені пізніше:
На сході: до Волги (далі йдуть землі татар, башкирів, марійців, удмуртів).
На півдні: історична межа проходила по так званих "засічних лініях" (райони Тули, Орла, Рязані). Степові райони ******** Бєлгородської, Курської, Воронезької областей та Кубані тривалий час були "Диким полем" або територіями, де перемішувалися українські та російські поселенці.

3. Основні ознаки етнічної території
Щоб визначити територію як етнічну, зазвичай використовують два критерії:
Тривалість проживання: Земля, де народ сформувався як окрема культурна та мовна одиниця.
Топоніміка: На справжніх етнічних територіях назви річок та поселень мають коріння у мові цього народу. Цікаво, що на більшості територій Центральної Росії гідроніми (назви річок) мають фіно-угорське походження, що підтверджує факт пізнішого приходу слов'ян на ці землі.
15.02.2026 10:37 Відповісти
Відправною точкою ********* Татарстану, скажімо, є київська русь? бо ******* росія це набір різних національних республік серед яких російської республіки нема.
17.02.2026 23:22 Відповісти
- Чого весь в синяках?
- О, ти ще не бачив мого нападника.
15.02.2026 10:45 Відповісти
Нато без США то пусте місце
15.02.2026 10:52 Відповісти
🤣🤣🤣
как мантра походу, так же как и бидон с его "будем защищать каждый дюйм нато", главное это самовнушение.
15.02.2026 10:53 Відповісти
Де ступив окупант - це вже не дойми Нато. А "вопрос дискусійний" як то кажуть
15.02.2026 12:44 Відповісти
Хорошее фото подобрали) Поза - Рыжая панда врагов пугает)
15.02.2026 11:14 Відповісти
ТОбто вони ще сумніваються. Чи переможуть рашку. А якщо до рашки додасться Китай? А якщо США? ))) Короче схоже на констатацію що кіздєц цій наті прийшов.
15.02.2026 11:26 Відповісти
Сначала польские фермеры перекроют тракторами дороги,потом чиновники задолбают заседаниями,конференциями и форумами,а политики запугают озабоченностями,обеспокоенностями.В общем капец кацапам!
15.02.2026 11:52 Відповісти
Дякуємо за виступ!!!!
То значить нато просто шланг не прокинулось іще!! Бо їго/її атакують вже кілька років.
А всі кола офіційної влади рашки, вплоть до "дупутатів" Госдури постійно балакають про війну з Натою
15.02.2026 12:41 Відповісти
Ось тільки питання чи не існує НАТО точно так само, як монобільшість у Раді?
15.02.2026 13:03 Відповісти
Ага, Ага. Вєрім, вєрім. Після того як на спільних навчаннях 10 українців розпатрошили ДВА БАТАЛЬЙОНИ НАТО і їхні позиції не були навіть виявлені. Браво ЗСУ!!!
15.02.2026 13:18 Відповісти
Цю заяву треба розуміти приблизно ось так:
"Якщо русня зараз нападе на нату, то на боці нати буде Україна. Ната просто надасть Україні всі необхідні ресурси і доступ до супутників, і переможе русню не зробивши жодного пострілу."
15.02.2026 15:21 Відповісти
НАТО переможе росію? Ну, поки, основні російські сили зв'язані в Україні, то - так. А як Україна перестане стримувати росіян - що тоді? За "Їжак 2025" тут вже згадували. Так от, росіяни зараз масово, вже зі школи, готують нових солдатів, тих же "дроноводів" (і не лише їх) для нової війни, нового наступу. Що як росіяни зайдуть швидко до країн Балтії (а саме це вони і зроблять)? Розведуть руками - і більш нічого.
15.02.2026 16:03 Відповісти
Вам всім, без нашого ЗСУ , з їх досвідом ведення війни з орками -повна дупа.
15.02.2026 18:45 Відповісти
 
 