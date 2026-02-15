НАТО переможе Росію у разі її нападу, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Чи здетне НАТО перемогти РФ?
Зокрема, Рютте висловив переконання, що у разі прямого протистояння з Росією Альянс наразі мав би перевагу та здобув би перемогу. Водночас він підкреслив, що ключовим завданням є збереження такої спроможності й надалі.
За його словами, якщо напад стався б сьогодні, союзники змогли б дати відсіч і перемогти, однак необхідно зробити все, щоб подібний баланс сил зберігався і в найближчі роки.
Що передувало?
Раніше Рютте заявляв, що росіяни не виграють війну в Україні. Їхня тактика - божевільна поведінка на всіх рівнях.
Топ коментарі
в ес їх сумарно 450млн.
По статистиці медіанно підуть воювати десь 15% від загальної кількості в ес.
Тому в них буде десь 67 млн солдатів. Це без бусифікації, як казали в тіх странах не буде проводитись.
На московію хватить щоб придушити. Але якщо Китай підключется "невеликими підрозділами" по 20-30 млн навіть як тил, то габелла. Це звістно все при конвенційній війні.
ну да... лише після того, як Україна відмінусувала мільйон організмів з армії орди та десятки тисяч бойових одиниць кацапської техніки, у заспаного НАТО з'явився реальний шанс одразу ж не розбігтися і не здатися при першому ж шухері з боку московських боліт..
Буде зовсім інша війна, по типу Каракаса і Мадуро, ніхто в окопах тілами мітити територію не буде.
От тільки непідняв...
Якщо відкинути колонізовані території (Сибір, Далекий Схід, Кавказ, Поволжя), то історичне ядро, де формувався російський етнос, є значно меншим за ******* кордони РФ.
1. Історичне ядро (Північно-Східна Русь)
Етногенез росіян відбувався на базі змішування слов'янських племен (словен новгородських, в'ятичів, кривичів) з фіно-угорськими племенами (меря, мещера, мурома, чудь).
Основними центрами формування були:
Межиріччя Оки та Волги (території навколо Москви, Владимира, Суздаля, Рязані).
Верхнє Поволжя та Новгородщина.
2. Східна межа: де закінчується етнічна територія?
Більшість істориків та етнографів погоджуються, що справжні етнічні землі росіян закінчуються там, де починаються території корінних народів, які були підкорені пізніше:
На сході: до Волги (далі йдуть землі татар, башкирів, марійців, удмуртів).
На півдні: історична межа проходила по так званих "засічних лініях" (райони Тули, Орла, Рязані). Степові райони ******** Бєлгородської, Курської, Воронезької областей та Кубані тривалий час були "Диким полем" або територіями, де перемішувалися українські та російські поселенці.
3. Основні ознаки етнічної території
Щоб визначити територію як етнічну, зазвичай використовують два критерії:
Тривалість проживання: Земля, де народ сформувався як окрема культурна та мовна одиниця.
Топоніміка: На справжніх етнічних територіях назви річок та поселень мають коріння у мові цього народу. Цікаво, що на більшості територій Центральної Росії гідроніми (назви річок) мають фіно-угорське походження, що підтверджує факт пізнішого приходу слов'ян на ці землі.
- О, ти ще не бачив мого нападника.
как мантра походу, так же как и бидон с его "будем защищать каждый дюйм нато", главное это самовнушение.
То значить нато просто
шлангне прокинулось іще!! Бо їго/її атакують вже кілька років.
А всі кола офіційної влади рашки, вплоть до "дупутатів" Госдури постійно балакають про війну з Натою
"Якщо русня зараз нападе на нату, то на боці нати буде Україна. Ната просто надасть Україні всі необхідні ресурси і доступ до супутників, і переможе русню не зробивши жодного пострілу."