УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6649 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи Гібридна війна Росії Захист східного флангу НАТО
588 2

Швеція визначила Росію найбільшою загрозою для себе і НАТО

Швеція про загрозу РФ

Швеція вважає Росію головною загрозою для власної безпеки і НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті шведської військової розвідки та служби безпеки, пише Politico.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У документі зазначено, що агресивна поведінка Москви може призвести до подальшої ескалації конфліктів у Європі. Розвідка описала серйозні виклики, пов’язані з воєнними діями, кібератаками та порушенням повітряного простору.

Шведські аналітики назвали Росію основною військовою загрозою для країни та для країн-членів НАТО. Вони вважають, що Москва діє опортуністично та агресивно.

Читайте також: Фінляндія і Польща готові очолити захист східного флангу НАТО

Оцінка безпекових ризиків

У звіті шведської розвідки підкреслено, що загроза з боку Росії є "серйозною та конкретною". Експерти звернули увагу на системні воєнні та гібридні дії.

Аналітики також порівнюють оцінки ризиків з висновками інших розвідок. Наприклад, розвідка Естонії раніше заявила, що Росія не планує масштабної атаки на держави НАТО найближчим часом.

Також читайте: Нідерланди, Британія, Норвегія та Швеція передали $500 млн на закупівлю зброї для України в межах PURL

Реакція експертів і можливі наслідки

Естонські дані не суперечать шведському аналізу, але підкреслюють постійне посилення збройних сил Москви. Шведські аналітики вважають, що РФ продовжить розвивати свої сили попри зовнішні ризики.

"Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО", – йдеться у висновках звіту. Такий висновок може вплинути на подальші рішення щодо безпекової політики союзників.

Аналітики розвідувальних служб також зазначають необхідність посилення оборонних структур країн Європи. Чимало європейських експертів уже закликають до активнішої координації у рамках НАТО.

  • До слова, генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.
  • Також Рютте висловив переконання, що у разі прямого протистояння з Росією Альянс наразі мав би перевагу та здобув би перемогу.

Автор: 

агресія (1170) росія (70138) Швеція (1105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У дев'яностих ссср перестав бути для НАТО найбільш вірогідним противником, а росія їм так і не стала. І залишилося НАТО без вірогідного противника, про що тверезі люди вже тоді попереджали, наскільки це небезпечно.
показати весь коментар
17.02.2026 21:01 Відповісти
Рютте летает облаках. Ихние инструкторы учатся в Украине.
показати весь коментар
17.02.2026 21:12 Відповісти
 
 