Швеція визначила Росію найбільшою загрозою для себе і НАТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті шведської військової розвідки та служби безпеки, пише Politico.
У документі зазначено, що агресивна поведінка Москви може призвести до подальшої ескалації конфліктів у Європі. Розвідка описала серйозні виклики, пов’язані з воєнними діями, кібератаками та порушенням повітряного простору.
Шведські аналітики назвали Росію основною військовою загрозою для країни та для країн-членів НАТО. Вони вважають, що Москва діє опортуністично та агресивно.
Оцінка безпекових ризиків
У звіті шведської розвідки підкреслено, що загроза з боку Росії є "серйозною та конкретною". Експерти звернули увагу на системні воєнні та гібридні дії.
Аналітики також порівнюють оцінки ризиків з висновками інших розвідок. Наприклад, розвідка Естонії раніше заявила, що Росія не планує масштабної атаки на держави НАТО найближчим часом.
Реакція експертів і можливі наслідки
Естонські дані не суперечать шведському аналізу, але підкреслюють постійне посилення збройних сил Москви. Шведські аналітики вважають, що РФ продовжить розвивати свої сили попри зовнішні ризики.
"Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО", – йдеться у висновках звіту. Такий висновок може вплинути на подальші рішення щодо безпекової політики союзників.
Аналітики розвідувальних служб також зазначають необхідність посилення оборонних структур країн Європи. Чимало європейських експертів уже закликають до активнішої координації у рамках НАТО.
- До слова, генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що нині Альянс має достатній рівень потужності й стримування, тож Росія не наважиться атакувати країни Північноатлантичного блоку.
- Також Рютте висловив переконання, що у разі прямого протистояння з Росією Альянс наразі мав би перевагу та здобув би перемогу.
