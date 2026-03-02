"Вікно" для можливої війни РФ проти Європи відкриється за 3-6 років, - глава Генштабу Чехії Ржехка

Агресивна політика Росії становить пряму загрозу для європейської безпеки у найближчі 3-6 років, а ймовірність великого конфлікту залежить від готовності країн інвестувати в оборону та єдність.

Про це заявив начальник Генерального штабу Чеської Армії Карел Ржехка, пише Aktuálně, передає Цензор.НЕТ.

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Ризик війни

За його словами, ситуація з безпекою в Європі залишається складною й найближчим часом не покращиться, а агресивна політика Росії є "прямою та найконкретнішою загрозою для громадян Чеської Республіки та безпеки всього європейського континенту".

Він посилається на розвіддані союзників, які свідчать про те, що Путін може розпочати нову війну в Європі протягом 3–6 років.

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Бажання Путіна не закінчуються Україною

Ржехка також наголосив, що Москва не демонструє намірів до миру з Україною, а світ повинен готуватися до тривалого протистояння, "який, ймовірно, не закінчиться навіть за умови досягнення тимчасового припинення вогню". Він зауважив, що амбіції Кремля не обмежуються Україною.

"Світогляд нинішніх лідерів Російської Федерації та їхні стратегічні цілі прямо суперечать інтересам громадян Чеської Республіки. Збройний конфлікт у Європі не є неможливим, і ймовірність його виникнення обернено пропорційна нашій рішучості захищатися та інвестувати в оборону та в єдність з нашими союзниками", - зазначив він.

Генерал Чехії додав, що час для реагування скорочується, а підготовку слід починати вже зараз.

"Росія атакує свободу та суверенітет – це їхня мета, це був постійний стан з часів царської Росії… Коли йдеться про наше власне майбутнє, і це також стосується України, Росія намагатиметься роз'єднати, розділити та паралізувати нас на соціальному та політичному рівні, перш ніж вдатися до військових інструментів. Це їхня перевірена доктрина, і наше суспільство має почати до цього готуватися", - резюмував Ржехка.

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