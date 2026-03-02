"Окно" для возможной войны РФ против Европы откроется через 3-6 лет, - глава Генштаба Чехии Ржехка
Агрессивная политика России представляет прямую угрозу для европейской безопасности в ближайшие 3-6 лет, а вероятность крупного конфликта зависит от готовности стран инвестировать в оборону и единство.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Ржехка,пишет Aktuálně, передает Цензор.НЕТ.
Риск войны
По его словам, ситуация с безопасностью в Европе остается сложной и в ближайшее время не улучшится, а агрессивная политика России является "прямой и самой конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента".
- Он ссылается на разведданные союзников, которые свидетельствуют о том, что Путин может начать новую войну в Европе в течение 3-6 лет.
Желания Путина не заканчиваются Украиной
Ржехка также подчеркнул, что Москва не демонстрирует намерений к миру с Украиной, а мир должен готовиться к длительному противостоянию, "которое, вероятно, не закончится даже при условии достижения временного прекращения огня". Он отметил, что амбиции Кремля не ограничиваются Украиной.
"Мировоззрение нынешних лидеров Российской Федерации и их стратегические цели прямо противоречат интересам граждан Чешской Республики. Вооруженный конфликт в Европе не является невозможным, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками", - отметил он.
Генерал Чехии добавил, что время для реагирования сокращается, а подготовку следует начинать уже сейчас.
"Россия атакует свободу и суверенитет – это их цель, это было постоянным состоянием со времен царской России... Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это также касается Украины, Россия будет пытаться разъединить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать к этому готовиться", - резюмировал Ржехка.
