"Окно" для возможной войны РФ против Европы откроется через 3-6 лет, - глава Генштаба Чехии Ржехка

Глава Генштаба Чехии Карел Ржехка

Агрессивная политика России представляет прямую угрозу для европейской безопасности в ближайшие 3-6 лет, а вероятность крупного конфликта зависит от готовности стран инвестировать в оборону и единство.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Чешской армии Карел Ржехка,пишет Aktuálně, передает Цензор.НЕТ.

Риск войны

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе остается сложной и в ближайшее время не улучшится, а агрессивная политика России является "прямой и самой конкретной угрозой для граждан Чешской Республики и безопасности всего европейского континента".

  • Он ссылается на разведданные союзников, которые свидетельствуют о том, что Путин может начать новую войну в Европе в течение 3-6 лет.

Желания Путина не заканчиваются Украиной

Ржехка также подчеркнул, что Москва не демонстрирует намерений к миру с Украиной, а мир должен готовиться к длительному противостоянию, "которое, вероятно, не закончится даже при условии достижения временного прекращения огня". Он отметил, что амбиции Кремля не ограничиваются Украиной.

"Мировоззрение нынешних лидеров Российской Федерации и их стратегические цели прямо противоречат интересам граждан Чешской Республики. Вооруженный конфликт в Европе не является невозможным, и вероятность его возникновения обратно пропорциональна нашей решимости защищаться и инвестировать в оборону и в единство с нашими союзниками", - отметил он.

Генерал Чехии добавил, что время для реагирования сокращается, а подготовку следует начинать уже сейчас.

"Россия атакует свободу и суверенитет – это их цель, это было постоянным состоянием со времен царской России... Когда речь идет о нашем собственном будущем, и это также касается Украины, Россия будет пытаться разъединить, разделить и парализовать нас на социальном и политическом уровне, прежде чем прибегнуть к военным инструментам. Это их проверенная доктрина, и наше общество должно начать к этому готовиться", - резюмировал Ржехка.

Значить приблизно на стільки планують стримування рф "сталевим дикобразом".
02.03.2026 22:03 Ответить
02.03.2026 22:06 Ответить
Тобто,Україна повинна захищати Европу ще 3- 6 років?
02.03.2026 22:07 Ответить
Ой да кого ти там захищає, сидячи на дивані...
02.03.2026 22:12 Ответить
шановний Сер Сер #616896 , зрозуміло, вам хотілося, щоб Україна захищала США, 😎
але ви ж Україну 51 штатом взяти навіть не обіцяєте, 🤠
а ЄС вже якісь кляйстери повідкривало🤓
02.03.2026 22:47 Ответить
3-6 роки... а пуйло стільки протягне?
02.03.2026 22:42 Ответить
Валити рашку всім світом !! І іранських чалманавтів !!
Робіть що можете прямо зараз!! Бо як не встоїть 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 буде вам така Потужність, вмиєтесь як в 40ві роки
02.03.2026 22:10 Ответить
Ржехка , давайте ЯО,по всьому ЄС розташуйте ...бо русня не сама ,до вас прийде , а з китаєм ...Україну ,хоч те шо залишиться , за керування зеленським кагалом 🤡 , приймайте до ЄС ,швидче !!!...
02.03.2026 22:19 Ответить
 
 