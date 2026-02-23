Имперские амбиции РФ выходят за пределы Украины, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия стремится не только контролировать Украину, но и ослабить Европу, используя гибридные методы воздействия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс сказал в комментарии Укринформу.

"Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а направляются дальше, в Европу", – подчеркнул он.

Брекельманс отметил, что Украина не должна благодарить Европу, а наоборот – Европа должна благодарить Украину.

По его словам, украинцы "платят самую высокую цену, защищая свою страну, а вместе с тем и свободу остальной Европы".

"Я также горжусь, что новое правительство продолжит нашу устойчивую поддержку. Это закреплено в нашем бюджете на несколько лет. Поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшие годы, а Россия - видеть, что наша поддержка Украины непоколебима", - добавил Брекельманс.

Что предшествовало?

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция выделили 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Также Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.

