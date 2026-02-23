РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
Имперские амбиции РФ выходят за пределы Украины, - Брекельманс

Россия хочет ослабить Европу — министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия стремится не только контролировать Украину, но и ослабить Европу, используя гибридные методы воздействия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Брекельманс сказал в комментарии Укринформу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а направляются дальше, в Европу", – подчеркнул он.

Брекельманс отметил, что Украина не должна благодарить Европу, а наоборот – Европа должна благодарить Украину.

По его словам, украинцы "платят самую высокую цену, защищая свою страну, а вместе с тем и свободу остальной Европы".

"Я также горжусь, что новое правительство продолжит нашу устойчивую поддержку. Это закреплено в нашем бюджете на несколько лет. Поэтому Украина может рассчитывать на Нидерланды в ближайшие годы, а Россия - видеть, что наша поддержка Украины непоколебима", - добавил Брекельманс.

Что предшествовало?

Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция выделили 500 млн долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Также Нидерланды в ближайшее время передадут Украине симуляторы истребителей F-16 для обучения пилотов.

амбіції гопника з підворОтні обмежуються лише "рішучістю" лоха-тєрпіли..
цієї пАтужності західних "рішучих" вистачає хіба що розстріляти з гармат партизан якоїсь бананової республіки, рибальский човен "з цигарками" чи завалити кількома десятками поліцаїв одного пацана з рушницею та каністрою (бо снайпер міг лише поранити, що згодом дізнатися причини чи замовника)..
23.02.2026 08:46 Ответить
Бла бла бла ми з вами до кінця...
23.02.2026 08:54 Ответить
І ці як німці вже готуються до війни з кацапами
23.02.2026 09:08 Ответить
 
 