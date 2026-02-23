Імперські амбіції РФ виходять за межі України, - Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія прагне не лише контролювати Україну, а й послабити Європу, використовуючи гібридні методи впливу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Брекельманс сказав в коментарі Укрінформу.
"Ми всі повинні усвідомлювати, що стикаємося з однією й тією ж російською агресією – і імперські амбіції Росії не зупиняються в Україні, а прямують далі, до Європи", – наголосив він.
Брекельманс зазначив, що Україна не повинна дякувати Європі, а навпаки - Європа повинна дякувати Україні.
За його словами, українці "платять найвищу ціну, захищаючи свою країну, а водночас і свободу решти Європи".
"Я також пишаюся, що новий уряд продовжить нашу стійку підтримку. Це закріплено в нашому бюджеті на кілька років. Тому Україна може розраховувати на Нідерланди найближчими роками, а Росія – бачити, що наша підтримка України є непохитною", – додав Брекельманс.
Що передувало?
Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція виділили 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.
Також Нідерланди найближчим часом передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання пілотів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
цієї пАтужності західних "рішучих" вистачає хіба що розстріляти з гармат партизан якоїсь бананової республіки, рибальский човен "з цигарками" чи завалити кількома десятками поліцаїв одного пацана з рушницею та каністрою (бо снайпер міг лише поранити, що згодом дізнатися причини чи замовника)..