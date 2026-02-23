Імперські амбіції РФ виходять за межі України, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія прагне не лише контролювати Україну, а й послабити Європу, використовуючи гібридні методи впливу.

Брекельманс сказав в коментарі Укрінформу.

"Ми всі повинні усвідомлювати, що стикаємося з однією й тією ж російською агресією – і імперські амбіції Росії не зупиняються в Україні, а прямують далі, до Європи", – наголосив він.

Брекельманс зазначив, що Україна не повинна дякувати Європі, а навпаки - Європа повинна дякувати Україні.

За його словами, українці "платять найвищу ціну, захищаючи свою країну, а водночас і свободу решти Європи".

"Я також пишаюся, що новий уряд продовжить нашу стійку підтримку. Це закріплено в нашому бюджеті на кілька років. Тому Україна може розраховувати на Нідерланди найближчими роками, а Росія – бачити, що наша підтримка України є непохитною", – додав Брекельманс.

Що передувало?

Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція виділили 500 млн доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL.

Також Нідерланди найближчим часом передадуть Україні симулятори винищувачів F-16 для навчання пілотів.

