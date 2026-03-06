Война против Украины истощает ресурсы РФ, - разведка Литвы

Из-за войны против Украины Россия тратит большую часть ресурсов, поэтому ее военная угроза для стран НАТО пока ограничена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежегодном отчете об угрозах национальной безопасности, пишет LRT.

Отмечается, что если Россия продолжит военные операции против Украины с такой же интенсивностью, как и в течение последних четырех лет, "война потребует значительных человеческих и финансовых ресурсов, поэтому способность России создавать военные угрозы другим государствам будет оставаться ограниченной".

В отчете отмечается, что война требует от Москвы значительных человеческих и финансовых ресурсов. Из-за этого России сложно одновременно вести боевые действия против Украины и готовиться к новым конфликтам.

РФ сможет восстановить военную силу только за годы

В то же время аналитики прогнозируют, что в случае затяжной войны - примерно от шести до десяти лет - Россия может полностью укомплектовать вновь созданные подразделения личным составом и техникой. Однако даже в таком случае ей будет сложно восстановить стратегические запасы вооружения и боеприпасов, необходимые для крупномасштабной войны с НАТО.

Худший сценарий - снятие санкций

В отчете также описан худший сценарий развития событий. Речь идет о заключении мирного соглашения по войне в Украине, которое будет сопровождаться отменой большинства или всех международных санкций против России.

В таком случае Москва может подготовиться к ограниченному военному конфликту в Балтийском регионе уже в течение одного-двух лет, а к масштабной войне с НАТО - примерно за шесть-десять лет.

"В долгосрочной перспективе Россия, вероятно, создаст армию, которая будет не только на 30-50% больше, чем до войны, но и относительно современной", - говорится в отчете.

