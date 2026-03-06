Украина не будет терпеть "государственный бандитизм" Венгрии и может ввести санкции, - Сибига

Украина оставляет за собой право ввести санкции против лиц, причастных к захвату в заложники украинцев в Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии.

Список требований Орбана к Украине сегодня утром был особенно показательным. Именно так обычно и происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигаются требования", - говорится в сообщении.

По словам Сибига, Украина не будет терпеть "этот государственный бандитизм".

Санкции

"Все, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер.

Мы снова требуем от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию.

Мы ожидаем решительных ответов от наших партнеров. Мы также созовем иностранный дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности", - подытожил министр.

Что предшествовало?

