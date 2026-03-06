Украина не будет терпеть "государственный бандитизм" Венгрии и может ввести санкции, - Сибига
Украина оставляет за собой право ввести санкции против лиц, причастных к захвату в заложники украинцев в Венгрии.
Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии.
Список требований Орбана к Украине сегодня утром был особенно показательным. Именно так обычно и происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигаются требования", - говорится в сообщении.
По словам Сибига, Украина не будет терпеть "этот государственный бандитизм".
Санкции
"Все, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер.
Мы снова требуем от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию.
Мы ожидаем решительных ответов от наших партнеров. Мы также созовем иностранный дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности", - подытожил министр.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не. Ну справді так, самім, без ніякого тиску і примусу, обляпась гімном перед ЕС...
Нема слів. Продовжуйте, пацанчики.
ввєді войска!
звісно, шоу голобородька має йти вічно!
а, тут, такий подгончік.....
то ж, продовжуємо ржати під півандр!
Питання - як це , протягом 12 років війни , забезпесувати ворогу транзит його його енергоносіїв ?
А не дурити і навіть не допустити представників єс,куди деякі так наполегливо прагнуть..
йди корову доити краще
Питання в іншому - Україна , з 2014 , мала б вже давно навчитися як поводитись з такими провокаціями !
А так як нікого він не введе, покаже себе ганчіркою і сцикуном.
А про розстріл вояків ЗУНР?
думаю прибаранити орбана - справа копійчана
навіть в мене є знайомі яки чесно сказали шо за 5 штук скинуть на кого покажу