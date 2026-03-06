РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 995 49

Украина не будет терпеть "государственный бандитизм" Венгрии и может ввести санкции, - Сибига

Задержание инкассаторов в Венгрии: Сибига заявил о санкциях

Украина оставляет за собой право ввести санкции против лиц, причастных к захвату в заложники украинцев в Венгрии.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии.

Список требований Орбана к Украине сегодня утром был особенно показательным. Именно так обычно и происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигаются требования", - говорится в сообщении.

По словам Сибига, Украина не будет терпеть "этот государственный бандитизм".

Санкции

"Все, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер.

Мы снова требуем от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию.

Мы ожидаем решительных ответов от наших партнеров. Мы также созовем иностранный дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности", - подытожил министр.

Задержание инкассаторов в Венгрии: Сибига заявил о санкциях

Что предшествовало?

Топ комментарии
+7
Потрібно припинити будь які прямі суперички з угорцями, розмовляти тільки через посередників і європейські суди
06.03.2026 14:03 Ответить
+5
Треба було думати що мелеш і коли мелеш,а не бикувати та читати що тобі написали. Орбана до літа могли переобрати,а тепер ця потвора рейтинг собі підняла,завдяки одному клоуну,який вважає себе презедентом. Мовчання золото ,як кажуть розумні люди.
06.03.2026 14:01 Ответить
+4
дроновые одноразовые в голову было б неплохо
06.03.2026 13:53 Ответить
Які ще санкції?
06.03.2026 13:52 Ответить
дроновые одноразовые в голову было б неплохо
06.03.2026 13:53 Ответить
Пришліть до торбана пару "добрих дронів")))
06.03.2026 13:54 Ответить
Орбана ловлять?
06.03.2026 13:54 Ответить
06.03.2026 14:02 Ответить
Навіщо? Прямо зараз Вітя разом з Пєтєю пишуть реферат на тему «Шляхетне мистецтво самокастрації»
Не. Ну справді так, самім, без ніякого тиску і примусу, обляпась гімном перед ЕС...
Нема слів. Продовжуйте, пацанчики.
06.03.2026 14:35 Ответить
зелений дегенерат сибіга!
ввєді войска!
06.03.2026 13:55 Ответить
А треба було проковтнути?
показать весь комментарий
не треба в сраку волати!

звісно, шоу голобородька має йти вічно!
а, тут, такий подгончік.....

то ж, продовжуємо ржати під півандр!
06.03.2026 14:01 Ответить
Т і не кричи
06.03.2026 14:29 Ответить
н є б у д у .
06.03.2026 14:34 Ответить
Треба було думати що мелеш і коли мелеш,а не бикувати та читати що тобі написали. Орбана до літа могли переобрати,а тепер ця потвора рейтинг собі підняла,завдяки одному клоуну,який вважає себе презедентом. Мовчання золото ,як кажуть розумні люди.
06.03.2026 14:01 Ответить
Могли переобрати , а могли і не переобрати ... і що тоді ?
Питання - як це , протягом 12 років війни , забезпесувати ворогу транзит його його енергоносіїв ?
06.03.2026 14:04 Ответить
Транзит можна було зупинити ще 2022 р у зв'язку з форс-мажором.
А не дурити і навіть не допустити представників єс,куди деякі так наполегливо прагнуть..
06.03.2026 14:13 Ответить
Не "можна" , а треба було зупинити і не гратися в якісь ігри !
06.03.2026 14:16 Ответить
Орбана заціловували всі 4 роки війни не враховуючи всіх поступок виключно для угорців Закарпаття ще з довоєнних часів. З усіх боків обзизували. Але Вітя клав великий юх на потуги нашої держави. Бо за ним стоять гроші *****. І ніякі наші поступки його не влаштовували. Все більші та більші вимоги. Ради вимог. Бо це кремлівські методички своєму агенту.
06.03.2026 14:07 Ответить
Берегово 2017
06.03.2026 14:10 Ответить
Походу ти не розумний та ще і **** кацапсяча
06.03.2026 14:27 Ответить
Не потрібно було длубатися патиком в гнізді шершнів
06.03.2026 14:01 Ответить
Так-так. А ще можна стати в позу страуса.
06.03.2026 14:08 Ответить
Вірно, що треба угорців ставити на місце. Але треба робити так, щоб підняти рейтинг опозиції. Що заважає Сибізі сказати: жаба і його банда руйнує репутацію Угорщини, Україна цього терпіти не буде, зробить усе для добросусідських відносин... і т.д. і т.п. ?
06.03.2026 14:35 Ответить
потужні в нас дипломати. як і приЗЕдент недоумок.
06.03.2026 14:00 Ответить
Як варіант росіяни злили угорцям брудну чорну бухгалтерію наших можновладців, колишніх генералів СБУ (як кажуть) не буває. Було ж на записах Міндіча, що в усіх там по своїй "корові", Міндіч доїв лише Енергоатом
06.03.2026 14:00 Ответить
А бабки, то вони виводяться, потім заводятсья як інвестиції "чисті"
06.03.2026 14:02 Ответить
Емісійні (тобто нові) готівкові долари і євро завозяться з банків емітентів. Зі США і Європи. Старі вивозяться назад. Банківські інкасатори не возять чорні каси.
06.03.2026 14:09 Ответить
Якщо банк працює на мафіозну зебанду то можливо все!
06.03.2026 14:42 Ответить
Якщо Себіга хоча б трохи професійнопридатний - він зробить ВСЕ , аби на Орбана нацькувати , в першу чергу , європейські структури - бо цей "бєспрєдєл" , насамперед , стосується саме європейців !
06.03.2026 14:00 Ответить
Саме так ітільки так треба діяти. Але ніт, влада займається профанацією яка не матиме жодних наслідків для торбана, як і завжди. Безвідповідальні довбні у владі це очевидно. Які блін санкції? Торбан сюди відпочивати не приїде?😕 а він так про це мріяв?!
06.03.2026 14:39 Ответить
Дубль два - в Україні дуже великою контрабандою, террористичною діяльнстю та корупцією займається угорський ОТП- Банк. НАБУ крім щоденного самопіару чимось ще займається? А СБУ?
06.03.2026 14:01 Ответить
Потрібно припинити будь які прямі суперички з угорцями, розмовляти тільки через посередників і європейські суди
06.03.2026 14:03 Ответить
ой **** експерт

йди корову доити краще
06.03.2026 14:09 Ответить
Коли черга того суду настане? Вітя вже й помре від старості.
06.03.2026 14:20 Ответить
Ви праві. Це єдиний реальний шлях захистити Україну проти подібних злочинів і шантажу. Все інше це пас на торбана в його вонючій грі.
06.03.2026 14:40 Ответить
Ну от які санкції? Заборонять відпочивати в Буковелі? Заблокують рахунки в Ощадбанку? Ню-ню...
06.03.2026 14:07 Ответить
Санкції можливі щодо фізичних і юридичних осіб - угорських бенефіціарів - інвесторів в українські активи. Тобто проти угорського капіталу в Україні, насамперед ОТР-Банку.
06.03.2026 14:08 Ответить
Якщо Орбану так потрібен справний нафтопровід, запропонувати, щоб він увів угорські війська вздовж нафтопроводу аж до кордону з рашою для його захисту від російських дронів і ракет)
06.03.2026 14:08 Ответить
Орбану потрібен хайп і "двіжуха" .
Питання в іншому - Україна , з 2014 , мала б вже давно навчитися як поводитись з такими провокаціями !
06.03.2026 14:12 Ответить
Згоден.
А так як нікого він не введе, покаже себе ганчіркою і сцикуном.
06.03.2026 14:24 Ответить
Про Корюківку чув?
А про розстріл вояків ЗУНР?
06.03.2026 14:15 Ответить
Березень 1939 - кривава окупація мадярами Карпатської України
06.03.2026 14:20 Ответить
Ой не ті тепер угорці, не ті. ********* угорця мабуть і за мільйон не заставиш підставити голову під дрон)
06.03.2026 14:30 Ответить
Запасаємося попкорном. Реаліті-шоу онлайн і нон-стоп.
06.03.2026 14:13 Ответить
Потрібно було ще відразу з Орбаном і Фіцо припинити всілякі відносини, як тільки вони показали своє кацапське нутро. Нідочого доброго всі ці відносини і переговори не призвели окрім скандалів і звинувачень в бік України. Згадаймо як Фіцо побувавши в Київі звинуватив Україну в тому що його хотіли підкупити за вкрадені гроші в ЄС. Тому що вони отримали завдання із кремля всілякими способами дискредитувати Україну і відрізати її від ЄС. І всі ці намагання догодити цим прокремлівським тварям виглядають тільки смішно.
06.03.2026 14:16 Ответить
"зелені санкційні примочки" крім шкоди Україні і українському народу більше нікому не зашкрдили і не зашкодять .що вказує на "зелених ворогів"України і українського народу
06.03.2026 14:16 Ответить
Тобто, Вітя Орбан ,,неувінаватий,,
06.03.2026 14:22 Ответить
"тобто мова про "зелені санкційні примочки".які реальної користі Україні і її народу не приносили і не приносять..(((Тобто, Вітя Орбан ,,неувінаватий,,))) це Міхал про "віно і вата лі я??" .різьні речі
06.03.2026 14:37 Ответить
ми себе ставимо як терпіли

думаю прибаранити орбана - справа копійчана
навіть в мене є знайомі яки чесно сказали шо за 5 штук скинуть на кого покажу
06.03.2026 14:26 Ответить
ты провокатор ?
06.03.2026 14:35 Ответить
чекаємо, як найвеличніший в відосік-інтерв'ю мосєйчукчі для "зєля тудей вечірній" скаже - "я поставлю мадьяр на коліна за три дні! ну що там ставити? це ж мадьяри!"
06.03.2026 14:32 Ответить
 
 