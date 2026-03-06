Працівників "Ощадбанку" знайдено, юристи вже працюють в Угорщині, - голова правління Каціон

Юристи "Ощадбанку" вже працюють в Угорщині, також туди прямують представники менеджменту банку.

Про це повідомив глава правління банку Юрій Каціон, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Головне, що наші співробітники знайдені. Але той факт, що з ними досі не було зв’язку ані в рідних, ані в українських дипломатів, ані в роботодавця – є ганебним", - йдеться в повідомленні.

За словами Каціона, "Ощадбанк" захищатиме свої інтереси, інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях.

"Наші юристи вже працюють в Угорщині. Представники менеджменту банку вже у дорозі в Будапешт.

Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку", - підсумував голова правління банку.

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Що передувало?

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