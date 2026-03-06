УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
5 784 51

Працівників "Ощадбанку" знайдено, юристи вже працюють в Угорщині, - голова правління Каціон

Юристи Ощадбанку вже працюють в Угорщині: що відомо?

Юристи "Ощадбанку" вже працюють в Угорщині, також туди прямують представники менеджменту банку.

Про це повідомив глава правління банку Юрій Каціон, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Головне, що наші співробітники знайдені. Але той факт, що з ними досі не було зв’язку ані в рідних, ані в українських дипломатів, ані в роботодавця – є ганебним", - йдеться в повідомленні.

За словами Каціона, "Ощадбанк" захищатиме свої інтереси, інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях.

"Наші юристи вже працюють в Угорщині. Представники менеджменту банку вже у дорозі в Будапешт.

Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку", - підсумував голова правління банку.

Юристи Ощадбанку вже працюють в Угорщині: що відомо?

Читайте: Україна не терпітиме "державний бандитизм" Угорщини та може запровадити санкції, - Сибіга

Що передувало?

Читайте: Сійярто про затримання інкасаторських авто з готівкою: Чи не йдеться тут про гроші української військової мафії?

Автор: 

Угорщина (3019) Ощадбанк (809)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Там не юристів а потрібно скликати міжнародну комісію. Бо це вже міжнародний тероризм.
показати весь коментар
06.03.2026 14:25 Відповісти
+8
Це стєнд- аппєр у кріслі президента України в Україну вистрілив.
Дурень із крісла вирішив пограти у Голоборотька, тепер будуть довгі судові процеси державного банку із податковою Угорщини, щоб повернути державні гроші.
А зебіли у цей час будуть кип'ятком від клоуна, що цю ситуацію спрвркував.
показати весь коментар
06.03.2026 14:28 Відповісти
+7
Почніть з першоджерела та хронології подій.
показати весь коментар
06.03.2026 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А гроші та золото знайдені?
показати весь коментар
06.03.2026 14:23 Відповісти
На виборчих рахунках Віті треба шукати.
показати весь коментар
06.03.2026 14:25 Відповісти
Орбан вирішив гопстопнути гроші дкржавного банку України а значить опосередковано громадян України бо банк у державній властность. Подивимся що далі буде. Працівники інкасації Ощадбанка вже в Україні. сам факт що їх вже відпустили говорить про те що це був збройний наліт з признаками бандитизму на Міжнародний вантаж по звичайному перевезенню кешу і драгмталі муж банками. Згадується чогось американські Вестерни про нальоти на банківську інкасацію ковбоїів, шеріфів і т.д.
показати весь коментар
06.03.2026 15:53 Відповісти
Це Орбан сам собі в ногу вистрелив.
показати весь коментар
06.03.2026 14:24 Відповісти
Це стєнд- аппєр у кріслі президента України в Україну вистрілив.
Дурень із крісла вирішив пограти у Голоборотька, тепер будуть довгі судові процеси державного банку із податковою Угорщини, щоб повернути державні гроші.
А зебіли у цей час будуть кип'ятком від клоуна, що цю ситуацію спрвркував.
показати весь коментар
06.03.2026 14:28 Відповісти
Почніть з першоджерела та хронології подій.
показати весь коментар
06.03.2026 14:32 Відповісти
Так слухай, про першоджерело. Нафтопровід був пошкоджений у січні. Орбан місяць мовчав, поки паяц із замашками Паніковького з трибуни Мюнхєнської конфереції не почав стібатися з " наїденого живота Орбана".
Це було особистою, хамською образою голови уряду країни.
Далі буде. Паяц не зупиниця, поки хтось із дорослих по потилиці не вріже.
показати весь коментар
06.03.2026 14:39 Відповісти
Ви не помиляєтесь на рахунок ,,місяць Вітя мовчав,,?
показати весь коментар
06.03.2026 14:41 Відповісти
Ви спілкуєтесь мабуть не з українцім а з деякою особою держави агресора. Дивно що робить модерація на цензорі?
показати весь коментар
06.03.2026 15:54 Відповісти
До чого тут " реакція ЄС"? Когось правоохоронці затримали, " рекція ЄС" обов'язкова?
По суті.
Може бути все. Може бути, що разом із банківськими коштами, везли і приватні. Але якщо " відмивали", то везли б швидше з України , а не в Україну.

Перевезення валютних цінностей-це банківська рутинна операція. Тільки через Угорщину у 2025 році перевезли майже ярд. До 22- го возили літаками

У будь- якому випадку- це зухвалий крок Орбана, у відповідь на ідіотсткі висловлювання Зе у бік особисто Орбана.

Вігрібати буде держава, а не Зє, а жаль.
показати весь коментар
06.03.2026 14:51 Відповісти
Я б міг це сприйняти якби кошти йшли з України у Віденські банки ховатись. Але навпаки це щось незвичне.
показати весь коментар
06.03.2026 14:51 Відповісти
так. Згоден.
"Підозру скаовую" (витираю)
Але запитання "а чому Євросоюз мовчить" - залишається.
показати весь коментар
06.03.2026 15:50 Відповісти
Вистрелив у ногу чи промахнувся, ф для 73 відсотків, чи скільки їх там, ******** зайде на ура!
показати весь коментар
06.03.2026 14:28 Відповісти
Там не юристів а потрібно скликати міжнародну комісію. Бо це вже міжнародний тероризм.
показати весь коментар
06.03.2026 14:25 Відповісти
Подати Орбана в інтерпол, буде боятись носа висунути за межі Мадярщини.
показати весь коментар
06.03.2026 14:37 Відповісти
Гроші знайдуться , у Європі працюють закони . Це спецоперація Орбана напередодні виборів.
показати весь коментар
06.03.2026 14:26 Відповісти
ПОДАЙТЕ НА ОРБАНА В СУД. Ця шваль має сидіти довічно за хабарництво і все що він творить
показати весь коментар
06.03.2026 14:28 Відповісти
Пане Михайло, ну не смішно(((
Як можна посадити того хто вже зарезервував квартиру на рашці коло януковича і асада?
показати весь коментар
06.03.2026 15:20 Відповісти
є ганебним?

обісралася зелена потороч!!!!
як що, все прозоро!
це, не ганебно!!!!
це, державний тероризм!!!!!
юридично обснований!
але, як що пішли таки відмазки з юристами, про ганебно, то.....
хто там на мене ******, що я кремлівський бот?
показати весь коментар
06.03.2026 14:28 Відповісти
Ти знаєш що таке тест "на качку"?
Пояснюю: виглядає як качка, крякче як качка, плаває і літає як качка.
Значить то справді качка.
показати весь коментар
06.03.2026 15:17 Відповісти
школа криворізької дипломатії.
якби оця стидоба, що називається нашим президентом знало коли стулити писка, а коли ні. і що говориться на загал, а що в приватному порядку. То не було б такого кіпішу з мадярами - вони прокремлівські підстилки.. вони у стані виборів. так ні ж.. давайте все пересрем нашим друзям з опозиції.. гуморист блін
показати весь коментар
06.03.2026 14:31 Відповісти
Та вже по ТБ сказали, що мад'яри їх вже депортують, а вантаж (долари, євро, золото) конфісковують
показати весь коментар
06.03.2026 14:32 Відповісти
На якій підставі конфісковують ? Це хіба їх гроші чи золото ? Та угорська жаба взагалі страх загубила. Нехай х@й смокче, а не кацапську нафту через нашу територію.
показати весь коментар
06.03.2026 15:38 Відповісти
орбана треба вжарити чисто юридично, використовуючи європейскі інстанції
показати весь коментар
06.03.2026 14:34 Відповісти
Бо фізично він вже застарий для ,,любітєлєй,, цього виду спорту.
показати весь коментар
06.03.2026 14:53 Відповісти
Не розумію одного якщо хтось перевозить таку кількість готівки через кордон та і взагалі іншою державою, там же всі служби мали бути повідомлені. Як мінімум поліція, тобто повезли на авось чи мали через словаків проїхати а угорців не попереджали.
показати весь коментар
06.03.2026 15:01 Відповісти
так і раніше перевозили ,900 лімонов и кучу золота перевезли , а тут Зе орбана смикнув той і повівся на криминал
показати весь коментар
06.03.2026 15:17 Відповісти
Та поріжте вже ту "дружбу" на металолом і не буде проблем.
Якесь чмо під прізвищем орбан шантажує країну яка вже 13й рік воює....
показати весь коментар
06.03.2026 15:14 Відповісти
Власне, в Україні вже 12 років війна, але 73% дебілів захотіли шоб па-пріколу і паржать. І щоб лідор сонцесяйний на весь Всесвіт.
Смішно, курва, на всі боки...
орбан є орбан. Так, ********** підстила, так, мразота ще та. Але ж нахрін йому підігравати?! для чого о ті всі висери, як не про живіт то погрози ЗСУ?
Щоб що, щоб ще більше проблем? Мало, курва? Щоб ще прикольніше?
Хоча, якщо акторика призначили на роль, якщо в сценарії так прописано, то які тут запитання...
Мусить...
показати весь коментар
06.03.2026 16:06 Відповісти
Шановний пане Gal дуже вас прошу покажіть мені де той сраний орбан обсирає Зеленського?
Я так побачив що сраний орбан обсирає лише Україну і українців.
показати весь коментар
06.03.2026 16:37 Відповісти
і ще одне-війнонька уже іде 13 рік.
Я сам приймав участь у початковому етапі протягом 30 місяців.
показати весь коментар
06.03.2026 16:39 Відповісти
По-перше, з лютого 14-го по лютий 26-го акуарат 12. АриХметика така.
І на рахунок орбана повторити? Є те, що є. А ЗЕсрань йому в тому сприяє. Он Євроомісія ту ЗЕсрань осудила, ну не можна так, кажуть. Дипломатія там, елементарна вихованість. Ну і клепка в голові має бути... звідси і...
Тут можна сказати лише так - або та ЗЕсрань повний ідіот, або така в нього роль в тому шоу. Хоча, може бути два в одному.
Але ж весело то як! па-пріколу. Ну, як замовляли, курва...
показати весь коментар
06.03.2026 16:47 Відповісти
Пане гляньте на в правий нижній кут, там написана дата 06.03.2026.
Чкий лютий? Березень на дворі. Вийдіть і хоч повітрям подихайте.
Не люблю спілкуватись з наркоманами...
показати весь коментар
06.03.2026 17:03 Відповісти
Я пояснив свій рахунок - пройшло 12 років. В чому проблема?
показати весь коментар
06.03.2026 17:10 Відповісти
та всім начхати який там у тебе рахунок, рахунки наркоманів і психів взагалі нікому не цікаві.
Головне одне- ти пишеш це шостого березня 2026 року, а це вже 13й рік війни.
показати весь коментар
06.03.2026 17:16 Відповісти
Дурнуватий, ти написав 13-й, а я в своєму пості, що вже 12. Придурку, в чому проблема? З психікою чи з рахунками? Що не так, дурнувате? Я тобі заперечив чи не так написав, ідіоте?
Чи то в тебе така відповідь чому ЗЕсрань орбану підіграє?
Мдя... скільки ж вас таких...
показати весь коментар
06.03.2026 17:24 Відповісти
Варто познайомити хлопчика з вимірюванням часу.
Якщо стрілка маленька і велика на цифрі 12 то це потрібно казати як дванадцята година.
Якщо стрілка маленька на цифрі 12, а велика стрілка на цифрі 3, тоді потрібно казати 15 хвилин на першу....
Для продовження курсу навчання ти повинен заплатити гроші мені.
Я не хочу безоплатно навчати такого неука як ти.
показати весь коментар
06.03.2026 17:36 Відповісти
Придурку, ти написав вже 13-й рік. Я в своєму пості, так (власне) вже 12. Дебіле, одне другому НЕ ЗАПЕРЕЧУЄ! В чому проблема, придурку?
Якщо маєш проблеми з психікою, то до лікаря, до психіатра, а від мене відстань, ідіоте. Я лікувати тебе не збираюсь, тим більше, то в тебе вже напевно невиліковно...
показати весь коментар
06.03.2026 17:44 Відповісти
пане Gal я вас прошу напишіть вашу адресу, вам потрібна допомога спеціалістів.
Якщо ви не проти то я можу іх виклакати.
Але те що вам потрібна допомога навіть не оспорюється.
показати весь коментар
06.03.2026 18:21 Відповісти
Та відстань, придурку.
показати весь коментар
06.03.2026 18:25 Відповісти
Ну ок.
Я знаю що деякі люди які не мають психічного стержня бувають агресивними.
Тому щоб ви не нашкодили ні собі і нікому іншому я відстану.
Доброго вам здоров*я.
показати весь коментар
06.03.2026 18:40 Відповісти
Яке ж ти убоге і іпануте... Причепилось і не відстане.
Тебе на хрін посилати якось аж незручно. Ти ж звідти не злазиш.
показати весь коментар
06.03.2026 18:44 Відповісти
шановний, та я вже відстав.
Усе норм, зроби глибокий вдих і видих..
Все норм чувак.
показати весь коментар
06.03.2026 19:28 Відповісти
а ще той факт що українці вибрали Зеленського зовсім не перекриває те що саме Угорщина підвела свої війська до кордонів України в лютому місяці 2022 року. Не Польша, не Словатчина, не Молдова чи Турція, а саме угорці щось таки робили поблизу кордонів України.
І ще одне-орбан обсирає не Зеленського, він постійно обсирає Україну і українців.
показати весь коментар
06.03.2026 17:08 Відповісти
Знов за курку гроші.
орбан є орбан, мадяри як мадяри. Вони такими були, є і будуть. Питання не в тому, який там орбан, а нахріна ЗЕсрань йому в тому допомагає?!
Не доходить? А що так?
показати весь коментар
06.03.2026 17:13 Відповісти
чим допомагає Зеленський сраном орбану?
Присядь, подихай спокійно, а потім почни пояснювати мені як і яким чином Зеленський виліз з під твого ліжечка і почав допомагати сраному орбану *************.
показати весь коментар
06.03.2026 17:19 Відповісти
Ну, якщо не доходить, то я тобі не дохтор. Тоді тобі до спеціалістів.
показати весь коментар
06.03.2026 17:27 Відповісти
Так і я не лікар, тому і не люблю спілкуватись з накоманами і кацапами.
А от зі спеціалістами я завжди на зв*язку, з тими спецами хто зі Служби Божої.)))
показати весь коментар
06.03.2026 17:31 Відповісти
Може вони теж хочуть стати на Лижі з угор.паспортом)
показати весь коментар
06.03.2026 16:52 Відповісти
 
 