Працівників "Ощадбанку" знайдено, юристи вже працюють в Угорщині, - голова правління Каціон
Юристи "Ощадбанку" вже працюють в Угорщині, також туди прямують представники менеджменту банку.
Про це повідомив глава правління банку Юрій Каціон, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Головне, що наші співробітники знайдені. Але той факт, що з ними досі не було зв’язку ані в рідних, ані в українських дипломатів, ані в роботодавця – є ганебним", - йдеться в повідомленні.
За словами Каціона, "Ощадбанк" захищатиме свої інтереси, інтереси своїх працівників у всіх міжнародних інстанціях.
"Наші юристи вже працюють в Угорщині. Представники менеджменту банку вже у дорозі в Будапешт.
Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод та мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку", - підсумував голова правління банку.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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Дурень із крісла вирішив пограти у Голоборотька, тепер будуть довгі судові процеси державного банку із податковою Угорщини, щоб повернути державні гроші.
А зебіли у цей час будуть кип'ятком від клоуна, що цю ситуацію спрвркував.
Це було особистою, хамською образою голови уряду країни.
Далі буде. Паяц не зупиниця, поки хтось із дорослих по потилиці не вріже.
По суті.
Може бути все. Може бути, що разом із банківськими коштами, везли і приватні. Але якщо " відмивали", то везли б швидше з України , а не в Україну.
Перевезення валютних цінностей-це банківська рутинна операція. Тільки через Угорщину у 2025 році перевезли майже ярд. До 22- го возили літаками
У будь- якому випадку- це зухвалий крок Орбана, у відповідь на ідіотсткі висловлювання Зе у бік особисто Орбана.
Вігрібати буде держава, а не Зє, а жаль.
"Підозру скаовую" (витираю)
Але запитання "а чому Євросоюз мовчить" - залишається.
Як можна посадити того хто вже зарезервував квартиру на рашці коло януковича і асада?
обісралася зелена потороч!!!!
як що, все прозоро!
це, не ганебно!!!!
це, державний тероризм!!!!!
юридично обснований!
але, як що пішли таки відмазки з юристами, про ганебно, то.....
хто там на мене ******, що я кремлівський бот?
Пояснюю: виглядає як качка, крякче як качка, плаває і літає як качка.
Значить то справді качка.
якби оця стидоба, що називається нашим президентом знало коли стулити писка, а коли ні. і що говориться на загал, а що в приватному порядку. То не було б такого кіпішу з мадярами - вони прокремлівські підстилки.. вони у стані виборів. так ні ж.. давайте все пересрем нашим друзям з опозиції.. гуморист блін
Якесь чмо під прізвищем орбан шантажує країну яка вже 13й рік воює....
Смішно, курва, на всі боки...
орбан є орбан. Так, ********** підстила, так, мразота ще та. Але ж нахрін йому підігравати?! для чого о ті всі висери, як не про живіт то погрози ЗСУ?
Щоб що, щоб ще більше проблем? Мало, курва? Щоб ще прикольніше?
Хоча, якщо акторика призначили на роль, якщо в сценарії так прописано, то які тут запитання...
Мусить...
Я так побачив що сраний орбан обсирає лише Україну і українців.
Я сам приймав участь у початковому етапі протягом 30 місяців.
І на рахунок орбана повторити? Є те, що є. А ЗЕсрань йому в тому сприяє. Он Євроомісія ту ЗЕсрань осудила, ну не можна так, кажуть. Дипломатія там, елементарна вихованість. Ну і клепка в голові має бути... звідси і...
Тут можна сказати лише так - або та ЗЕсрань повний ідіот, або така в нього роль в тому шоу. Хоча, може бути два в одному.
Але ж весело то як! па-пріколу. Ну, як замовляли, курва...
Чкий лютий? Березень на дворі. Вийдіть і хоч повітрям подихайте.
Не люблю спілкуватись з наркоманами...
Головне одне- ти пишеш це шостого березня 2026 року, а це вже 13й рік війни.
Чи то в тебе така відповідь чому ЗЕсрань орбану підіграє?
Мдя... скільки ж вас таких...
Якщо стрілка маленька і велика на цифрі 12 то це потрібно казати як дванадцята година.
Якщо стрілка маленька на цифрі 12, а велика стрілка на цифрі 3, тоді потрібно казати 15 хвилин на першу....
Для продовження курсу навчання ти повинен заплатити гроші мені.
Я не хочу безоплатно навчати такого неука як ти.
Якщо маєш проблеми з психікою, то до лікаря, до психіатра, а від мене відстань, ідіоте. Я лікувати тебе не збираюсь, тим більше, то в тебе вже напевно невиліковно...
Якщо ви не проти то я можу іх виклакати.
Але те що вам потрібна допомога навіть не оспорюється.
Я знаю що деякі люди які не мають психічного стержня бувають агресивними.
Тому щоб ви не нашкодили ні собі і нікому іншому я відстану.
Доброго вам здоров*я.
Тебе на хрін посилати якось аж незручно. Ти ж звідти не злазиш.
Усе норм, зроби глибокий вдих і видих..
Все норм чувак.
І ще одне-орбан обсирає не Зеленського, він постійно обсирає Україну і українців.
орбан є орбан, мадяри як мадяри. Вони такими були, є і будуть. Питання не в тому, який там орбан, а нахріна ЗЕсрань йому в тому допомагає?!
Не доходить? А що так?
Присядь, подихай спокійно, а потім почни пояснювати мені як і яким чином Зеленський виліз з під твого ліжечка і почав допомагати сраному орбану *************.
А от зі спеціалістами я завжди на зв*язку, з тими спецами хто зі Служби Божої.)))