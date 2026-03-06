РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
3 262 31

Сотрудники "Ощадбанка" найдены, юристы уже работают в Венгрии, - председатель правления Кацион

Юристы Ощадбанка уже работают в Венгрии: что известно?

Юристы "Ощадбанка" уже работают в Венгрии, туда также направляются представители менеджмента банка.

Об этом сообщил глава правления банка Юрий Кацион, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Главное, что наши сотрудники найдены. Но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни у работодателя – позорный", – говорится в сообщении.

По словам Кациона, "Ощадбанк" будет защищать свои интересы, интересы своих работников во всех международных инстанциях.

"Наши юристы уже работают в Венгрии. Представители менеджмента банка уже в пути в Будапешт.

Риторика заявлений венгерской стороны, которая безосновательно ставит под сомнение источник происхождения средств государственного банка, перевозимых в соответствии с международными соглашениями и имеющих все необходимые документальные подтверждения, получит отдельную юридическую оценку", - подытожил председатель правления банка.

Юристы Ощадбанка уже работают в Венгрии: что известно?

Что предшествовало?

Венгрия (816) Ощадбанк (8)
Топ комментарии
+9
Там не юристів а потрібно скликати міжнародну комісію. Бо це вже міжнародний тероризм.
06.03.2026 14:25 Ответить
+5
Це стєнд- аппєр у кріслі президента України в Україну вистрілив.
Дурень із крісла вирішив пограти у Голоборотька, тепер будуть довгі судові процеси державного банку із податковою Угорщини, щоб повернути державні гроші.
А зебіли у цей час будуть кип'ятком від клоуна, що цю ситуацію спрвркував.
06.03.2026 14:28 Ответить
+4
Почніть з першоджерела та хронології подій.
06.03.2026 14:32 Ответить
А гроші та золото знайдені?
06.03.2026 14:23 Ответить
На виборчих рахунках Віті треба шукати.
06.03.2026 14:25 Ответить
Орбан вирішив гопстопнути гроші дкржавного банку України а значить опосередковано громадян України бо банк у державній властность. Подивимся що далі буде. Працівники інкасації Ощадбанка вже в Україні. сам факт що їх вже відпустили говорить про те що це був збройний наліт з признаками бандитизму на Міжнародний вантаж по звичайному перевезенню кешу і драгмталі муж банками. Згадується чогось американські Вестерни про нальоти на банківську інкасацію ковбоїів, шеріфів і т.д.
06.03.2026 15:53 Ответить
Це Орбан сам собі в ногу вистрелив.
06.03.2026 14:24 Ответить
Це стєнд- аппєр у кріслі президента України в Україну вистрілив.
Дурень із крісла вирішив пограти у Голоборотька, тепер будуть довгі судові процеси державного банку із податковою Угорщини, щоб повернути державні гроші.
А зебіли у цей час будуть кип'ятком від клоуна, що цю ситуацію спрвркував.
06.03.2026 14:28 Ответить
Почніть з першоджерела та хронології подій.
06.03.2026 14:32 Ответить
Так слухай, про першоджерело. Нафтопровід був пошкоджений у січні. Орбан місяць мовчав, поки паяц із замашками Паніковького з трибуни Мюнхєнської конфереції не почав стібатися з " наїденого живота Орбана".
Це було особистою, хамською образою голови уряду країни.
Далі буде. Паяц не зупиниця, поки хтось із дорослих по потилиці не вріже.
06.03.2026 14:39 Ответить
Ви не помиляєтесь на рахунок ,,місяць Вітя мовчав,,?
06.03.2026 14:41 Ответить
Ви спілкуєтесь мабуть не з українцім а з деякою особою держави агресора. Дивно що робить модерація на цензорі?
06.03.2026 15:54 Ответить
До чого тут " реакція ЄС"? Когось правоохоронці затримали, " рекція ЄС" обов'язкова?
По суті.
Може бути все. Може бути, що разом із банківськими коштами, везли і приватні. Але якщо " відмивали", то везли б швидше з України , а не в Україну.

Перевезення валютних цінностей-це банківська рутинна операція. Тільки через Угорщину у 2025 році перевезли майже ярд. До 22- го возили літаками

У будь- якому випадку- це зухвалий крок Орбана, у відповідь на ідіотсткі висловлювання Зе у бік особисто Орбана.

Вігрібати буде держава, а не Зє, а жаль.
06.03.2026 14:51 Ответить
Я б міг це сприйняти якби кошти йшли з України у Віденські банки ховатись. Але навпаки це щось незвичне.
06.03.2026 14:51 Ответить
так. Згоден.
"Підозру скаовую" (витираю)
Але запитання "а чому Євросоюз мовчить" - залишається.
06.03.2026 15:50 Ответить
Вистрелив у ногу чи промахнувся, ф для 73 відсотків, чи скільки їх там, ******** зайде на ура!
06.03.2026 14:28 Ответить
Там не юристів а потрібно скликати міжнародну комісію. Бо це вже міжнародний тероризм.
06.03.2026 14:25 Ответить
Подати Орбана в інтерпол, буде боятись носа висунути за межі Мадярщини.
06.03.2026 14:37 Ответить
Гроші знайдуться , у Європі працюють закони . Це спецоперація Орбана напередодні виборів.
06.03.2026 14:26 Ответить
ПОДАЙТЕ НА ОРБАНА В СУД. Ця шваль має сидіти довічно за хабарництво і все що він творить
06.03.2026 14:28 Ответить
Пане Михайло, ну не смішно(((
Як можна посадити того хто вже зарезервував квартиру на рашці коло януковича і асада?
06.03.2026 15:20 Ответить
є ганебним?

обісралася зелена потороч!!!!
як що, все прозоро!
це, не ганебно!!!!
це, державний тероризм!!!!!
юридично обснований!
але, як що пішли таки відмазки з юристами, про ганебно, то.....
хто там на мене ******, що я кремлівський бот?
06.03.2026 14:28 Ответить
Ти знаєш що таке тест "на качку"?
Пояснюю: виглядає як качка, крякче як качка, плаває і літає як качка.
Значить то справді качка.
06.03.2026 15:17 Ответить
школа криворізької дипломатії.
якби оця стидоба, що називається нашим президентом знало коли стулити писка, а коли ні. і що говориться на загал, а що в приватному порядку. То не було б такого кіпішу з мадярами - вони прокремлівські підстилки.. вони у стані виборів. так ні ж.. давайте все пересрем нашим друзям з опозиції.. гуморист блін
06.03.2026 14:31 Ответить
Та вже по ТБ сказали, що мад'яри їх вже депортують, а вантаж (долари, євро, золото) конфісковують
06.03.2026 14:32 Ответить
На якій підставі конфісковують ? Це хіба їх гроші чи золото ? Та угорська жаба взагалі страх загубила. Нехай х@й смокче, а не кацапську нафту через нашу територію.
06.03.2026 15:38 Ответить
орбана треба вжарити чисто юридично, використовуючи європейскі інстанції
06.03.2026 14:34 Ответить
Бо фізично він вже застарий для ,,любітєлєй,, цього виду спорту.
06.03.2026 14:53 Ответить
Сколько шума и кипиша,подозрительно,таки дерьмецо какое то есть в этой справе.
06.03.2026 15:00 Ответить
Не розумію одного якщо хтось перевозить таку кількість готівки через кордон та і взагалі іншою державою, там же всі служби мали бути повідомлені. Як мінімум поліція, тобто повезли на авось чи мали через словаків проїхати а угорців не попереджали.
06.03.2026 15:01 Ответить
так і раніше перевозили ,900 лімонов и кучу золота перевезли , а тут Зе орбана смикнув той і повівся на криминал
06.03.2026 15:17 Ответить
Та поріжте вже ту "дружбу" на металолом і не буде проблем.
Якесь чмо під прізвищем орбан шантажує країну яка вже 13й рік воює....
06.03.2026 15:14 Ответить
Власне, в Україні вже 12 років війна, але 73% дебілів захотіли шоб па-пріколу і паржать. І щоб лідор сонцесяйний на весь Всесвіт.
Смішно, курва, на всі боки...
орбан є орбан. Так, ********** підстила, так, мразота ще та. Але ж нахрін йому підігравати?! для чого о ті всі висери, як не про живіт то погрози ЗСУ?
Щоб що, щоб ще більше проблем? Мало, курва? Щоб ще прикольніше?
Хоча, якщо акторика призначили на роль, якщо в сценарії так прописано, то які тут запитання...
Мусить...
06.03.2026 16:06 Ответить
 
 