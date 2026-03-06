Сотрудники "Ощадбанка" найдены, юристы уже работают в Венгрии, - председатель правления Кацион
Юристы "Ощадбанка" уже работают в Венгрии, туда также направляются представители менеджмента банка.
Об этом сообщил глава правления банка Юрий Кацион, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Главное, что наши сотрудники найдены. Но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни у работодателя – позорный", – говорится в сообщении.
По словам Кациона, "Ощадбанк" будет защищать свои интересы, интересы своих работников во всех международных инстанциях.
"Наши юристы уже работают в Венгрии. Представители менеджмента банка уже в пути в Будапешт.
Риторика заявлений венгерской стороны, которая безосновательно ставит под сомнение источник происхождения средств государственного банка, перевозимых в соответствии с международными соглашениями и имеющих все необходимые документальные подтверждения, получит отдельную юридическую оценку", - подытожил председатель правления банка.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
Дурень із крісла вирішив пограти у Голоборотька, тепер будуть довгі судові процеси державного банку із податковою Угорщини, щоб повернути державні гроші.
А зебіли у цей час будуть кип'ятком від клоуна, що цю ситуацію спрвркував.
Це було особистою, хамською образою голови уряду країни.
Далі буде. Паяц не зупиниця, поки хтось із дорослих по потилиці не вріже.
По суті.
Може бути все. Може бути, що разом із банківськими коштами, везли і приватні. Але якщо " відмивали", то везли б швидше з України , а не в Україну.
Перевезення валютних цінностей-це банківська рутинна операція. Тільки через Угорщину у 2025 році перевезли майже ярд. До 22- го возили літаками
У будь- якому випадку- це зухвалий крок Орбана, у відповідь на ідіотсткі висловлювання Зе у бік особисто Орбана.
Вігрібати буде держава, а не Зє, а жаль.
"Підозру скаовую" (витираю)
Але запитання "а чому Євросоюз мовчить" - залишається.
Як можна посадити того хто вже зарезервував квартиру на рашці коло януковича і асада?
обісралася зелена потороч!!!!
як що, все прозоро!
це, не ганебно!!!!
це, державний тероризм!!!!!
юридично обснований!
але, як що пішли таки відмазки з юристами, про ганебно, то.....
хто там на мене ******, що я кремлівський бот?
Пояснюю: виглядає як качка, крякче як качка, плаває і літає як качка.
Значить то справді качка.
якби оця стидоба, що називається нашим президентом знало коли стулити писка, а коли ні. і що говориться на загал, а що в приватному порядку. То не було б такого кіпішу з мадярами - вони прокремлівські підстилки.. вони у стані виборів. так ні ж.. давайте все пересрем нашим друзям з опозиції.. гуморист блін
Якесь чмо під прізвищем орбан шантажує країну яка вже 13й рік воює....
Смішно, курва, на всі боки...
орбан є орбан. Так, ********** підстила, так, мразота ще та. Але ж нахрін йому підігравати?! для чого о ті всі висери, як не про живіт то погрози ЗСУ?
Щоб що, щоб ще більше проблем? Мало, курва? Щоб ще прикольніше?
Хоча, якщо акторика призначили на роль, якщо в сценарії так прописано, то які тут запитання...
Мусить...