Сотрудники "Ощадбанка" найдены, юристы уже работают в Венгрии, - председатель правления Кацион

Юристы "Ощадбанка" уже работают в Венгрии, туда также направляются представители менеджмента банка.

Об этом сообщил глава правления банка Юрий Кацион, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Главное, что наши сотрудники найдены. Но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни у работодателя – позорный", – говорится в сообщении.

По словам Кациона, "Ощадбанк" будет защищать свои интересы, интересы своих работников во всех международных инстанциях.

"Наши юристы уже работают в Венгрии. Представители менеджмента банка уже в пути в Будапешт.

Риторика заявлений венгерской стороны, которая безосновательно ставит под сомнение источник происхождения средств государственного банка, перевозимых в соответствии с международными соглашениями и имеющих все необходимые документальные подтверждения, получит отдельную юридическую оценку", - подытожил председатель правления банка.

Что предшествовало?

