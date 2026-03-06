Сийярто о задержании инкассаторских автомобилей с наличными: Не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии?
Венгрия требует от Украины немедленного ответа и объяснений по делу о перевозке наличных денег, поскольку возникает вопрос "не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTI, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Впечатляющее количество наличных денег и золота
Министр сообщил, что Национальная налоговая и таможенная служба проводит расследование по подозрению в "шокирующем преступлении", поскольку украинцы в течение последних месяцев якобы перевезли через Венгрию "впечатляющее количество наличных денег и золота".
"С января через Венгрию было перевезено в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков", - рассказал Сийярто.
Чьи это деньги?
"В связи с этим у нас есть несколько серьезных вопросов. Во-первых, это огромная сумма наличных, и зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных. Если это действительно транзакция между банками, то возникает вопрос, почему банки не осуществляют перевод между собой, почему нужно перевозить такую большую сумму наличных, к тому же через Венгрию", – добавил он.
Венгерский министр отметил, что эти вопросы возникают прежде всего потому, что эти денежные перевозки сопровождают люди, которые имеют очевидные связи с украинскими спецслужбами.
"Мы требуем объяснений, почему украинцы перевозили такое огромное количество наличных через Венгрию в течение последних месяцев. На что используют эти деньги, чьи это деньги?" – подчеркнул Сийярто.
Кроме того, Венгрия требует объяснений и ответа на вопрос, только ли эти деньги перевозят через Венгрию, или иногда их здесь оставляют, и возможно ли, что кто-то в Венгрии использует эти деньги, используют ли их здесь в интересах кого-то.
"Украинская военная мафия"
"Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии", - заявил Сийярто.
"Мы требуем от украинской стороны немедленных ответов и объяснений на эти серьезные вопросы. Пока этого не произойдет, венгерские власти, конечно, проведут как можно более тщательное и глубокое расследование", – подытожил он.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- 6 марта "Ощадбанк" заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?