Венгрия требует от Украины немедленного ответа и объяснений по делу о перевозке наличных денег, поскольку возникает вопрос "не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTI, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Впечатляющее количество наличных денег и золота

Министр сообщил, что Национальная налоговая и таможенная служба проводит расследование по подозрению в "шокирующем преступлении", поскольку украинцы в течение последних месяцев якобы перевезли через Венгрию "впечатляющее количество наличных денег и золота".

"С января через Венгрию было перевезено в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков", - рассказал Сийярто.

Чьи это деньги?

"В связи с этим у нас есть несколько серьезных вопросов. Во-первых, это огромная сумма наличных, и зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных. Если это действительно транзакция между банками, то возникает вопрос, почему банки не осуществляют перевод между собой, почему нужно перевозить такую большую сумму наличных, к тому же через Венгрию", – добавил он.

Венгерский министр отметил, что эти вопросы возникают прежде всего потому, что эти денежные перевозки сопровождают люди, которые имеют очевидные связи с украинскими спецслужбами.

"Мы требуем объяснений, почему украинцы перевозили такое огромное количество наличных через Венгрию в течение последних месяцев. На что используют эти деньги, чьи это деньги?" – подчеркнул Сийярто.

Кроме того, Венгрия требует объяснений и ответа на вопрос, только ли эти деньги перевозят через Венгрию, или иногда их здесь оставляют, и возможно ли, что кто-то в Венгрии использует эти деньги, используют ли их здесь в интересах кого-то.

"Украинская военная мафия"

"Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии", - заявил Сийярто.

"Мы требуем от украинской стороны немедленных ответов и объяснений на эти серьезные вопросы. Пока этого не произойдет, венгерские власти, конечно, проведут как можно более тщательное и глубокое расследование", – подытожил он.

Что предшествовало?