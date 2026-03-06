РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
Сийярто о задержании инкассаторских автомобилей с наличными: Не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии?

Сьиярто о задержанных инкассаторских автомобилях с наличными

Венгрия требует от Украины немедленного ответа и объяснений по делу о перевозке наличных денег, поскольку возникает вопрос "не идет ли речь о деньгах украинской военной мафии".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на MTI, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Впечатляющее количество наличных денег и золота

Министр сообщил, что Национальная налоговая и таможенная служба проводит расследование по подозрению в "шокирующем преступлении", поскольку украинцы в течение последних месяцев якобы перевезли через Венгрию "впечатляющее количество наличных денег и золота".

"С января через Венгрию было перевезено в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков", - рассказал Сийярто.

Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

Чьи это деньги?

"В связи с этим у нас есть несколько серьезных вопросов. Во-первых, это огромная сумма наличных, и зачем украинцам перевозить такую огромную сумму наличных. Если это действительно транзакция между банками, то возникает вопрос, почему банки не осуществляют перевод между собой, почему нужно перевозить такую большую сумму наличных, к тому же через Венгрию", – добавил он.

Венгерский министр отметил, что эти вопросы возникают прежде всего потому, что эти денежные перевозки сопровождают люди, которые имеют очевидные связи с украинскими спецслужбами.

"Мы требуем объяснений, почему украинцы перевозили такое огромное количество наличных через Венгрию в течение последних месяцев. На что используют эти деньги, чьи это деньги?" – подчеркнул Сийярто.

Задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии, - СМИ

Кроме того, Венгрия требует объяснений и ответа на вопрос, только ли эти деньги перевозят через Венгрию, или иногда их здесь оставляют, и возможно ли, что кто-то в Венгрии использует эти деньги, используют ли их здесь в интересах кого-то.

"Украинская военная мафия"

"Справедливо возникает вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии", - заявил Сийярто.

"Мы требуем от украинской стороны немедленных ответов и объяснений на эти серьезные вопросы. Пока этого не произойдет, венгерские власти, конечно, проведут как можно более тщательное и глубокое расследование", – подытожил он.

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Венгрию, - МИД

Что предшествовало?

Венгрия (816) Ощадбанк (8) Сийярто Петер (212)
Топ комментарии
+5
А чи не тухлий підар сійарто, який патякає кацапські методички?🤔
06.03.2026 13:55 Ответить
+4
"українська військова мафія" - це він на Роберта Броуді натякає?
06.03.2026 13:52 Ответить
+4
шо власне і потрібно було довести: ніяких фактів порушення українською стороною чого б то не було у орбаноїдів немає. а є факт звичайного рекету зі сторони держава угорщина.
06.03.2026 14:00 Ответить
может узнаем что интересное
06.03.2026 13:56 Ответить
ага "узнаєш" узнаватєль. Звідки емісійна готівка в банках з'являється?
показать весь комментарий
Феєричні довб0йоби! Раніше готівку возили літаками. Зараз такої можливості немає. Банки возять автомобілями.
показать весь комментарий
Слабка у них фантазія. Могли б придумати версію про фінансування Україною спроби держперевороду в Угорщині.
06.03.2026 13:57 Ответить
це борг австрійського банку Ощаду
06.03.2026 14:00 Ответить
Воні й так обісралися, а то обісралися би по повній. Цікаво, як вони з цього будуть вилазити, ****** дурні.
06.03.2026 14:02 Ответить
він сам не знає йдеться чи не йдеться
06.03.2026 13:59 Ответить
шо власне і потрібно було довести: ніяких фактів порушення українською стороною чого б то не було у орбаноїдів немає. а є факт звичайного рекету зі сторони держава угорщина.
06.03.2026 14:00 Ответить
Пі Сяй Ярко головний Гебельс Кремля на Укрщині..
06.03.2026 14:02 Ответить
Орбан і Зеленський один одного варті. Сподіваюсь скоро хоча б один з них піде у небуття.
06.03.2026 14:03 Ответить
питання в часi новини. А щодо грошей: в них всбого потрохи.
06.03.2026 14:09 Ответить
Гроші "української мафії"- на Банковій і в "Династії"...
06.03.2026 14:16 Ответить
Угорці грощі конфіскують.
06.03.2026 14:18 Ответить
Не твое собачье дело!! Инкассаторы возят деньги всегда, это такая работа возить деньги.
06.03.2026 14:19 Ответить
Чому мовчить ЄС ...? Мадяри гавкають на європейські кошти !
06.03.2026 14:22 Ответить
Судячи з того, що вже минула доба з "іценденту", і жодної реакції зі сторони Євросоюзу - щось там нечисто з боку нашого Ощаду....
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
06.03.2026 14:27 Ответить
Орбан творит дичь, но с ним понятно. Ему нужно выиграть выборы, ситуация безнадёжная. Он ничего не теряет, но может Но когда творить такую же дичь президент воюющей 5й год страны, финансирование которой зависит в ли числе и от Венгрии, тут возникают вопросы в адекватности как минимум.
06.03.2026 14:28 Ответить
 
 