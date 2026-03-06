РУС
Венгрия задержала инкассаторские автомобили Ощадбанка с $40 млн, €35 млн и золотом: в МИД Украины отреагировали

Ощадбанк заявил о захвате заложников в Венгрии

Ощадбанк заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении государственного банка. По данным учреждения, 5 марта в Венгрии были остановлены два инкассаторских автомобиля, перевозившие иностранную валюту и банковские металлы из Австрии в Украину.

Инкассаторские автомобили с деньгами задержали в Будапеште

В транспорте находились семеро сотрудников инкассации. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

По данным GPS, автомобили находятся в центре Будапешта возле одной из силовых структур Венгрии. 

Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и австрийским Райффайзен Банком. В банке подчеркнули, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами и европейскими таможенными процедурами.

В задержанных автомобилях перевозили:

  • 40 миллионов долларов США

  • 35 миллионов евро

  • 9 килограммов золота

Ощадбанк заявил, что требует немедленного освобождения своих сотрудников и возвращения имущества в Украину.

МИД Украины назвало действия Венгрии захватом заложников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона уже направила официальную ноту венгерским властям.

По его словам, в Будапеште фактически были задержаны семеро граждан Украины, выполнявших служебную перевозку между государственными банками.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", - заявил Сибига.

Он добавил, что Украина будет требовать немедленного освобождения своих граждан и возвращения ценностей. Также украинская сторона планирует обратиться к Европейскому Союзу с просьбой дать оценку действиям венгерских властей.

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

+24
Ще раз кажу, Х'уйло дав завдання Орбану і Фіцо влаштувати Україні блокаду в усіх сенсах. Так що похер що там Зеленський наговорив, блокаду все одно ************* влаштують. Чи тобі нагадати скільки Україна попри війну наступивши собі на горло качала ту кляту кацапську нафту, а Орбан з Фіцом все одно поливали Україну гівном і блокували всі рішення ЄС і всю допомогу.
06.03.2026 02:05 Ответить
+23
«Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...» (с)
06.03.2026 01:22 Ответить
+20
А ти коли у банкові валюту купуєш поцікався звідки вона там береться , бо справляєш враження провокатора або дурня несусвітнього.
06.03.2026 01:23 Ответить
Посол Угорщини повинен стояти в МЗС України на килимі у відповідній позі щоденно в режимі 24/7
06.03.2026 07:04 Ответить
Цю прорашистську клоаку потрібно оминати десятою дорогою, щоби уникати подібних інцидентів.
Потрібно арештувати активи угорського OTP Банку на відповідну суму затриманих валютних цінностей, бо повернення їх в Україну буде ще тою "коломийкою".
06.03.2026 07:20 Ответить
Це ще про..об наших баранів, чі агентів москви, знаючі яка ситуація вони поїхали через мад'ярщину з таким баблом, шо сказать дебіли.
06.03.2026 07:25 Ответить
Ой дови(ОЙ)буються...
06.03.2026 07:26 Ответить
После мидаса все движения валютной налички в больших объемах вполне логично должны вызывать подозрения,все вопросы к организатору всех мутных схем в Украине.
06.03.2026 07:39 Ответить
в австрійському банку дурні сидять на видачі ? чи Йовбік Орбан вже великий контролер переміщень ?
06.03.2026 07:55 Ответить
Этот банк очень мутный,с большими делами в путинской засрашке,Орбану могли выдать инфу,если от этого дела,по ходу расследования,начнет вонять коррупцией шашлычника,то Орбан наберёт очков .
06.03.2026 08:06 Ответить
є два варіанти . Або Орбану ≪підсвітили≫ , або чистий ≪на хапок≫ , бо їхали інкасаторські машини . При всіх варіантах Орбан виглядає таким собі ≪тепер я всьо буду кантроліровать !≫ .
06.03.2026 08:16 Ответить
Нехай гундосий білдьше ****..ть. Дурень маланський
06.03.2026 08:01 Ответить
правильно робить,провокує орбана на помилки ,"многоходовочка"
06.03.2026 08:05 Ответить
Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку, захоплені 5 березня, на закритій території свого Антитерористичного центру.
06.03.2026 08:04 Ответить
і довго Європа спостерігатиме за цим бандитизмом???
06.03.2026 08:05 Ответить
А супроводжуючі інкасатори з такими коштами їздять беззбройними? При названих сумах там мали б бути зовсім не пістолети...
06.03.2026 08:07 Ответить
Україна заявила шо відновить Дружбу після отримання 90 лярдів кредиту , грошей на ремонт нема
06.03.2026 08:07 Ответить
Мадяри хочуть війни з українцями.
06.03.2026 08:10 Ответить
і за грошей село палить?
06.03.2026 08:12 Ответить
гроші Ощада застраховані від рекету
06.03.2026 08:11 Ответить
