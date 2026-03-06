Венгрия задержала инкассаторские автомобили Ощадбанка с $40 млн, €35 млн и золотом: в МИД Украины отреагировали

Ощадбанк заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении государственного банка. По данным учреждения, 5 марта в Венгрии были остановлены два инкассаторских автомобиля, перевозившие иностранную валюту и банковские металлы из Австрии в Украину.

Инкассаторские автомобили с деньгами задержали в Будапеште

В транспорте находились семеро сотрудников инкассации. В настоящее время их местонахождение остается неизвестным.

По данным GPS, автомобили находятся в центре Будапешта возле одной из силовых структур Венгрии.

Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и австрийским Райффайзен Банком. В банке подчеркнули, что груз был оформлен в соответствии с международными правилами и европейскими таможенными процедурами.

В задержанных автомобилях перевозили:

40 миллионов долларов США

35 миллионов евро

9 килограммов золота

Ощадбанк заявил, что требует немедленного освобождения своих сотрудников и возвращения имущества в Украину.

МИД Украины назвало действия Венгрии захватом заложников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинская сторона уже направила официальную ноту венгерским властям.

По его словам, в Будапеште фактически были задержаны семеро граждан Украины, выполнявших служебную перевозку между государственными банками.

"Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также их состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны", - заявил Сибига.

Он добавил, что Украина будет требовать немедленного освобождения своих граждан и возвращения ценностей. Также украинская сторона планирует обратиться к Европейскому Союзу с просьбой дать оценку действиям венгерских властей.

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

