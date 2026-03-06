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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, €35 млн та золотом: в МЗС України відреагували

Ощадбанк заявив про взяття заручників в Угорщині

Ощадбанк заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві державного банку. За даними установи, 5 березня в Угорщині були зупинені два інкасаторські автомобілі, які перевозили іноземну валюту та банківські метали з Австрії до України.

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Інкасаторські авто з грошима затримали у Будапешті

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Наразі їхнє місцеперебування залишається невідомим.

За даними GPS, автомобілі перебувають у центрі Будапешта біля однієї з силових структур Угорщини. 

Перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди між Ощадбанком та австрійським Райффайзен Банком. У банку наголосили, що вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил та європейських митних процедур.

У затриманих автомобілях перевозили:

  • 40 мільйонів доларів США

  • 35 мільйонів євро

  • 9 кілограмів золота

Ощадбанк заявив, що вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення майна до України.

Читайте: Україна вимагає в Угорщини свободу вибору "без примусу чи тиску" для двох полонених, яких віддала РФ

МЗС України назвало дії Угорщини захопленням заручників

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона вже направила офіційну ноту угорській владі.

За його словами, у Будапешті фактично були затримані семеро громадян України, які виконували службове перевезення між державними банками.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними досі невідомі", — заявив Сибіга.

Він додав, що Україна вимагатиме негайного звільнення своїх громадян та повернення цінностей. Також українська сторона планує звернутися до Європейського Союзу з проханням дати оцінку діям угорської влади.

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Також читайте: Передача українських полонених Угорщині є грубим порушенням Женевських конвенцій, - Коордштаб

Автор: 

Угорщина (3019) заручник (805) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+44
Ще раз кажу, Х'уйло дав завдання Орбану і Фіцо влаштувати Україні блокаду в усіх сенсах. Так що похер що там Зеленський наговорив, блокаду все одно ************* влаштують. Чи тобі нагадати скільки Україна попри війну наступивши собі на горло качала ту кляту кацапську нафту, а Орбан з Фіцом все одно поливали Україну гівном і блокували всі рішення ЄС і всю допомогу.
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06.03.2026 02:05 Відповісти
+35
«Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка...» (с)
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06.03.2026 01:22 Відповісти
+30
Не пзди. Для Орбана як і для Х'уйла не потрібно причини бо привід вони завжди знайдуть. А зараз Орбан отримав від Х'уйла вказівку загострити ситуацію перед виборами от воно і старається
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06.03.2026 01:42 Відповісти
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орбан гімно псяче!
але, дуже сцикливе.
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06.03.2026 07:14 Відповісти
Отримають серез суд ЄС величезну неустойку мадяри і потім завиють про недружних сусідів.
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06.03.2026 06:51 Відповісти
Тупий Орбан заарештував уже не українські, а австрійські гроші, тож австрійський банк натягне йому око на дупу.
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06.03.2026 06:56 Відповісти
Сенодня АТР банк должен быть закрыт! Без слов и обьяснений! витюню нужно оставить в покое и не хамить ему. Ено свои на место поставят.
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06.03.2026 06:57 Відповісти
OTP Bank Group - угорська фінансова інституція в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральній і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі.
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06.03.2026 07:09 Відповісти
Як мінімум заарештовані рахунки
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06.03.2026 07:26 Відповісти
гроші забирайте в нас ще є , але відпустіть заручників ,вони ні в чому не вині
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06.03.2026 06:58 Відповісти
Raiffeisen Bank International AG - це велика австрійська банківська група.
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06.03.2026 07:01 Відповісти
Ощад все одно получить свої гроші , нехай Raiffeisen Bank розбирається
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06.03.2026 07:02 Відповісти
все застраховано
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06.03.2026 07:10 Відповісти
до чого тут ощад?
це, налік від благадарних ригів, в общак сьогоденних етнічних керманичів україни.
з використанням державних установ!!!!
агов набу? сап?
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06.03.2026 07:38 Відповісти
Якому ідіоту прийшла в голову ідея перевозити такі суми грошей через Угорщину? Серед цих зелених є хоч хтось адекватний?
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06.03.2026 11:36 Відповісти
Посол Угорщини повинен стояти в МЗС України на килимі у відповідній позі щоденно в режимі 24/7
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06.03.2026 07:04 Відповісти
ну, при зелені владі все навпаки: послиці стоять на килимках у відповідних позах.
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06.03.2026 08:48 Відповісти
Цю прорашистську клоаку потрібно оминати десятою дорогою, щоби уникати подібних інцидентів.
Потрібно арештувати активи угорського OTP Банку на відповідну суму затриманих валютних цінностей, бо повернення їх в Україну буде ще тою "коломийкою".
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06.03.2026 07:20 Відповісти
Це ще про..об наших баранів, чі агентів москви, знаючі яка ситуація вони поїхали через мад'ярщину з таким баблом, шо сказать дебіли.
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06.03.2026 07:25 Відповісти
А чи не була це пастка європейців, Мадяра і українців на Жабу? Європейці зможуть вже реально мочити Жабу, Мадяр може погнати на Зе за його слова, і тим перетягнути частину ********, а Україна знову зверне увагу на себе від Ірану.
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06.03.2026 10:44 Відповісти
Щойно на НВ повідомили коментар НБУ з цього приводу. Щотижня проводилися подібні рейси. Весь рух там суворо регламентований і звісно про це знала угорська митниця і прикордонники.
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06.03.2026 14:15 Відповісти
Ой дови(ОЙ)буються...
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06.03.2026 07:26 Відповісти
так. зеленський дови(ОЙ)бувався
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06.03.2026 08:49 Відповісти
После мидаса все движения валютной налички в больших объемах вполне логично должны вызывать подозрения,все вопросы к организатору всех мутных схем в Украине.
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06.03.2026 07:39 Відповісти
в австрійському банку дурні сидять на видачі ? чи Йовбік Орбан вже великий контролер переміщень ?
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06.03.2026 07:55 Відповісти
Этот банк очень мутный,с большими делами в путинской засрашке,Орбану могли выдать инфу,если от этого дела,по ходу расследования,начнет вонять коррупцией шашлычника,то Орбан наберёт очков .
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06.03.2026 08:06 Відповісти
є два варіанти . Або Орбану ≪підсвітили≫ , або чистий ≪на хапок≫ , бо їхали інкасаторські машини . При всіх варіантах Орбан виглядає таким собі ≪тепер я всьо буду кантроліровать !≫ .
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06.03.2026 08:16 Відповісти
Нехай гундосий білдьше ****..ть. Дурень маланський
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06.03.2026 08:01 Відповісти
правильно робить,провокує орбана на помилки ,"многоходовочка"
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06.03.2026 08:05 Відповісти
А где же он?Чепушило,или это проблема ощадбанку.
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06.03.2026 08:42 Відповісти
Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку, захоплені 5 березня, на закритій території свого Антитерористичного центру.
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06.03.2026 08:04 Відповісти
і довго Європа спостерігатиме за цим бандитизмом???
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06.03.2026 08:05 Відповісти
Довго. Це ж Європа. Вона завжди яйця мне аж поки не стає запізно. Ну може ще скиглить іноді "так нізя"
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06.03.2026 10:47 Відповісти
А супроводжуючі інкасатори з такими коштами їздять беззбройними? При названих сумах там мали б бути зовсім не пістолети...
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06.03.2026 08:07 Відповісти
Україна заявила шо відновить Дружбу після отримання 90 лярдів кредиту , грошей на ремонт нема
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06.03.2026 08:07 Відповісти
Мадяри хочуть війни з українцями.
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06.03.2026 08:10 Відповісти
і за грошей село палить?
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06.03.2026 08:12 Відповісти
гроші Ощада застраховані від рекету
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06.03.2026 08:11 Відповісти
Орбан діє по вказівкі пині а єаропейці на це скрізь пальці дивляться то може настав час під хвоста влупить
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06.03.2026 08:40 Відповісти
Під час 2-ї СВ мадяри поводилися жорстокіше ніж німці, але тоді було це від того, що німці їх зневажали і вони зливали зло на українці, а тепер чому?
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06.03.2026 08:47 Відповісти
Бо невмиваними і залишилися на підхваті у Австрії потім у Німеччині , а тепер у *******
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06.03.2026 08:55 Відповісти
-Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка.
- Кожен винен, дурне говориш.
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06.03.2026 09:18 Відповісти
СБУ потрібно терміново знайти в угорському ОТП банку візітки герасимова та листи лапті алаудінова!
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06.03.2026 09:19 Відповісти
Дуже б не хотілось щоб в цій історії десь вилізли вуха "міндічів"!
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06.03.2026 09:24 Відповісти
О, в ЄС з'явилися свої "сомалійські" пірати)
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06.03.2026 09:35 Відповісти
ні, це нові європейські норми, навіть в кінах ні один режисер не додумався до такого сценарію: зазвичай на інкасаторів тільки терористи нападають
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06.03.2026 10:32 Відповісти
"Ми переможемо. Ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба", - переконаний угорський міністр.

"Тут не буде компромісів. Ніяких угод. Ми завдамо їм поразки. Ми прорвемо українську нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу. Енергія Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"", - додав Орбан. Джерело: https://censor.net/ua/n3603757
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06.03.2026 09:56 Відповісти
це - ЄС ? ? ?
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06.03.2026 10:35 Відповісти
саме через таких Угорщин у ЄС не хочуть бачити нових членів - бо невідомо що від них очікувати, он які коники викидає, і в ЄС зчим нічого не можуть зробити
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06.03.2026 10:42 Відповісти
Подивись, як поводить себе блазень. Якщо зараз прийняти Україну до ЄС, воно бикуватиме набагато більше, ніж Орбан і Фіцо разом взяті. Плюс корупція та масове розкрадання бюджету. Керівництво ЄС все це розуміє, тому і годує лише порожніми обіцянками про членство замість реальних кроків.
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06.03.2026 11:04 Відповісти
Це часом не самі вони вирішили там залишитись?
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06.03.2026 10:37 Відповісти
На два авто 7 человек перевозящих 9 кг золота и кучу налички через страны???
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06.03.2026 10:53 Відповісти
Як там OTP-bank себе "чухає"?
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06.03.2026 11:00 Відповісти
Ну що, блазень, дошуткувався? Не додумалися везти через Румунію?
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06.03.2026 11:25 Відповісти
Ой щось мені підказує що то не є звичайні гроші, як було колись "українським" зерно яке блокувалося, зерном Міндіча, Баканова, Наумова...
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06.03.2026 11:45 Відповісти
вони б ще через рашку поїхали з Австрії до України

щось це тема мутно смердить з усіх боків
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06.03.2026 11:52 Відповісти
Це як вестерн якийсь... Ковбої напали на діліжанс....(( Банківські "білі" транзакції проводять на паперах, а гроші в банках залишаються. Із золотом така ж ситуація - з полиці на іншу полицю. То може справа в тому, що б ці гроші Фінмониторінг (Філіп Пронін) не побачив? Як і "двушку на москву"?
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06.03.2026 12:47 Відповісти
Ви долари і євро в банку як купуєте берете готівку чи перевідний вексель кладете під подушку? Україна ще не вповноважена євро і долари друкувати!
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06.03.2026 14:19 Відповісти
Міжбанківські золотовалютні операції міжнародні як правило здійснюються у безготівковій формі. Для того і існують резерви НБУ.
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06.03.2026 15:21 Відповісти
Цікаво, а що це за гроші і куди вони направлялися?
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06.03.2026 18:28 Відповісти
Може зірватися угода на постачання колумбійських кокосів.
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06.03.2026 19:22 Відповісти
Невже Орбан настільки дурний щоб так себе підставляти, можливо немає диму без вогню?
Може це команда пейсатих підторговує інтересами України?
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07.03.2026 01:42 Відповісти
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