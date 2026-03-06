Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, €35 млн та золотом: в МЗС України відреагували

Ощадбанк заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві державного банку. За даними установи, 5 березня в Угорщині були зупинені два інкасаторські автомобілі, які перевозили іноземну валюту та банківські метали з Австрії до України.

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Інкасаторські авто з грошима затримали у Будапешті

У транспорті перебували семеро співробітників інкасації. Наразі їхнє місцеперебування залишається невідомим.

За даними GPS, автомобілі перебувають у центрі Будапешта біля однієї з силових структур Угорщини.

Перевезення здійснювалося в межах міжнародної угоди між Ощадбанком та австрійським Райффайзен Банком. У банку наголосили, що вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил та європейських митних процедур.

У затриманих автомобілях перевозили:

40 мільйонів доларів США

35 мільйонів євро

9 кілограмів золота

Ощадбанк заявив, що вимагає негайного звільнення своїх співробітників та повернення майна до України.

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МЗС України назвало дії Угорщини захопленням заручників

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона вже направила офіційну ноту угорській владі.

За його словами, у Будапешті фактично були затримані семеро громадян України, які виконували службове перевезення між державними банками.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними досі невідомі", — заявив Сибіга.

Він додав, що Україна вимагатиме негайного звільнення своїх громадян та повернення цінностей. Також українська сторона планує звернутися до Європейського Союзу з проханням дати оцінку діям угорської влади.

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

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