Задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии, - СМИ
Задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Антитеррористический центр Венгрии - это силовая структура, подконтрольная МВД страны, пишет издание.
По данным СМИ, центр ранее привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.
В настоящее время местонахождение семи сотрудников Ощадбанка, сопровождавших инкассаторские автомобили, остается неизвестным.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
орбан та його господар ***** як завжди передбачувані
За свій вибір потрібно відповідати.
але перевізники були з Ощадбанку, які мають відповідну ліцензію на перевезення такого вантажу.
Україні ці гроші до сраки. Везли ж у австрійський банк.
Спровокувати нас на якісь силові дії через затримання наших громадян. Ну ми ж правова держава, тому тільки дипломатія без ніяких загострень.
А от мене більш цікавить реакція Австрії. Будуть куколдити, чи як?
Ми - ОТП, австрйці якийсь мадярський у Відні.
Щоб жабка тільки квакнула і луснула.
P S нє ну геніально накидати один на одного лайна, а потім через територію путінського мінйьона пустити машину з грошима.😸