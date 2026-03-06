Задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии, - СМИ

Задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Антитеррористический центр Венгрии - это силовая структура, подконтрольная МВД страны, пишет издание.

По данным СМИ, центр ранее привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

В настоящее время местонахождение семи сотрудников Ощадбанка, сопровождавших инкассаторские автомобили, остается неизвестным.

Читайте также: Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

Что предшествовало?

Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.

Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.

Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".

Читайте: Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ