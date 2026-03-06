РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 673 16

Задержанные инкассаторские автомобили Ощадбанка спрятали в Антитеррористическом центре Венгрии, - СМИ

Задержание инкассаторов Ощадбанка в Венгрии: где они сейчас?

Задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Антитеррористический центр Венгрии - это силовая структура, подконтрольная МВД страны, пишет издание.

По данным СМИ, центр ранее привлекали для антиукраинских правительственных акций, например в случае с задержанием и выдворением украинского экс-дипломата.

В настоящее время местонахождение семи сотрудников Ощадбанка, сопровождавших инкассаторские автомобили, остается неизвестным.

Читайте также: Требуем от Венгрии немедленно освободить инкассаторов "Ощадбанка", - Нацбанк Украины

Что предшествовало?

Читайте: Кремль отправляет политтехнологов и разведку в Венгрию, чтобы помочь Орбану выиграть выборы, - СМИ

Автор: 

Венгрия (816) Ощадбанк (8)
Комментировать
Сортировать:
зараз вітя орбан за вказівкою ***** буде верещати, шо то гроші та цінності, призначені для зриву демократичних виборів на мадярщині та надіслані Україною задля приведення до влади "проукраїнських терористів"
орбан та його господар ***** як завжди передбачувані
показать весь комментарий
06.03.2026 09:46 Ответить
орбан спеціально провокує перед виборами, знаючи Зелю якій вважає себе царем... може набалакати або зробити дуже багато помилок які зараз дуже потрібні Орбану
показать весь комментарий
06.03.2026 09:50 Ответить
Нічого. Вумний нарід компенсує і захопленим інкасаторам, і банку викрадені гроші.
За свій вибір потрібно відповідати.
показать весь комментарий
06.03.2026 09:51 Ответить
В городі бузина...
показать весь комментарий
06.03.2026 09:56 Ответить
Це ж Ощадбанк .. мабуть пенсію везли прокупорську
показать весь комментарий
06.03.2026 09:54 Ответить
Це райф закупив готівку та золото, щоб привезти до себе для продажу.
але перевізники були з Ощадбанку, які мають відповідну ліцензію на перевезення такого вантажу.
показать весь комментарий
06.03.2026 09:57 Ответить
тіко от питаннячко таке (на карті більш наглядно): з Відня через Братиславу та Кошице значно ближче до Ужгорода, аніж з Відня через Будапешт до Чопа, то чого ж вони поперлися через мадярщину?
показать весь комментарий
06.03.2026 10:05 Ответить
Орбану на вибори не хватає, тому веде себе як гопник, а чому тут дивуватися, друг карлика!!
показать весь комментарий
06.03.2026 09:55 Ответить
Жаба і логіка несумісні.
Україні ці гроші до сраки. Везли ж у австрійський банк.
Спровокувати нас на якісь силові дії через затримання наших громадян. Ну ми ж правова держава, тому тільки дипломатія без ніяких загострень.
А от мене більш цікавить реакція Австрії. Будуть куколдити, чи як?
показать весь комментарий
06.03.2026 09:56 Ответить
Требі угорський ОТП-банк і його гроші сховати у НАБУ!
показать весь комментарий
06.03.2026 09:58 Ответить
Та може об'єднаємось з австріяками та чпокнемо їх з двох сторін?
Ми - ОТП, австрйці якийсь мадярський у Відні.
Щоб жабка тільки квакнула і луснула.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:01 Ответить
Везли з Австрії
показать весь комментарий
06.03.2026 10:02 Ответить
Ну Зеленський же казав, що надасть ЗСУ адресу Орбана, не здивуюсь коли в інкасаторів " знайдуть" адресу і динаміт, і візитку Яроша, і що хоч короче.
P S нє ну геніально накидати один на одного лайна, а потім через територію путінського мінйьона пустити машину з грошима.😸
показать весь комментарий
06.03.2026 09:57 Ответить
Сьогодны лідор пообіцяє дати телефон Орбана інкасаторам, хай розбираються де їх бусік . А лідор я завжди ни при чьому
показать весь комментарий
06.03.2026 10:01 Ответить
Це зроблено спеціально, щоб тупий Зеля наговорив або щось зробив для підніття рейтинга Жаби орбана. А орбан як завжди зробить крайним Зелю.
показать весь комментарий
06.03.2026 10:00 Ответить
Угорщина ще пожалкує про це
показать весь комментарий
06.03.2026 10:03 Ответить
 
 