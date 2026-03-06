Затримані інкасаторські авто Ощадбанку сховали в Антитерористичному центрі Угорщини, - ЗМІ

Затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.

Про це пише Європейська правда із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Антитерористичний центр Угорщини - це силова структура, що підконтрольна МВС країни, пише видання.

За даними ЗМІ, центр раніше залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад у випадку із затриманням та видворенням українського ексдипломата.

Наразі місцеперебування сімох співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.

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Що передувало?

Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.

Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.

Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".

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