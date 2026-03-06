Затримані інкасаторські авто Ощадбанку сховали в Антитерористичному центрі Угорщини, - ЗМІ
Затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.
Про це пише Європейська правда із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Антитерористичний центр Угорщини - це силова структура, що підконтрольна МВС країни, пише видання.
За даними ЗМІ, центр раніше залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад у випадку із затриманням та видворенням українського ексдипломата.
Наразі місцеперебування сімох співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
Топ коментарі
+12 Псамметих II
показати весь коментар06.03.2026 09:50 Відповісти Посилання
+11 Александр #602081
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+11 Анатолій Усиченко #552010
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орбан та його господар ***** як завжди передбачувані
За свій вибір потрібно відповідати.
але перевізники були з Ощадбанку, які мають відповідну ліцензію на перевезення такого вантажу.
без цього не возять
інкасаторське перевезення - це професійна, озброєна охорона та транспортування готівки, цінних паперів та банківських металів спеціалізованими броньованими автомобілями. Послуга забезпечує повну матеріальну відповідальність, страхування вантажу та безпеку (зазвичай бригада з 3 осіб: бригадир, інкасатор, водій).
Україні ці гроші до сраки. Везли ж у австрійський банк.
Спровокувати нас на якісь силові дії через затримання наших громадян. Ну ми ж правова держава, тому тільки дипломатія без ніяких загострень.
А от мене більш цікавить реакція Австрії. Будуть куколдити, чи як?
Ми - ОТП, австрйці якийсь мадярський у Відні.
Щоб жабка тільки квакнула і луснула.
У австрійський Рафайзен філія якого в Україні.
P S нє ну геніально накидати один на одного лайна, а потім через територію путінського мінйьона пустити машину з грошима.😸
https://www.youtube.com/shorts/XRcZ8VqOl30
Вовині понти знову виходять боком Україні.🤷♂️
Дайте йому ще 7 років і він навчиться! 🤭
Свій "дипломатичний досвід" набутий за 7 років Володя демонструє у всій красі.
Був бидлом, бидлом і залишається.🤦♂️