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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Затримані інкасаторські авто Ощадбанку сховали в Антитерористичному центрі Угорщини, - ЗМІ

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: де вони зараз?

Затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.

Про це пише Європейська правда із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Антитерористичний центр Угорщини - це силова структура, що підконтрольна МВС країни, пише видання.

За даними ЗМІ, центр раніше залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад у випадку із затриманням та видворенням українського ексдипломата.

Наразі місцеперебування сімох співробітників Ощадбанку, які супроводжували інкасаторські автомобілі, залишається невідомим.

Також читайте: Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України

Що передувало?

Читайте: Кремль відправляє політтехнологів і розвідку до Угорщини, щоб допомогти Орбану виграти вибори, - ЗМІ

Автор: 

Угорщина (3019) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+12
орбан спеціально провокує перед виборами, знаючи Зелю якій вважає себе царем... може набалакати або зробити дуже багато помилок які зараз дуже потрібні Орбану
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06.03.2026 09:50 Відповісти
+11
Орбану на вибори не хватає, тому веде себе як гопник, а чому тут дивуватися, друг карлика!!
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06.03.2026 09:55 Відповісти
+11
Жаба і логіка несумісні.
Україні ці гроші до сраки. Везли ж у австрійський банк.
Спровокувати нас на якісь силові дії через затримання наших громадян. Ну ми ж правова держава, тому тільки дипломатія без ніяких загострень.
А от мене більш цікавить реакція Австрії. Будуть куколдити, чи як?
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06.03.2026 09:56 Відповісти
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зараз вітя орбан за вказівкою ***** буде верещати, шо то гроші та цінності, призначені для зриву демократичних виборів на мадярщині та надіслані Україною задля приведення до влади "проукраїнських терористів"
орбан та його господар ***** як завжди передбачувані
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06.03.2026 09:46 Відповісти
орбан спеціально провокує перед виборами, знаючи Зелю якій вважає себе царем... може набалакати або зробити дуже багато помилок які зараз дуже потрібні Орбану
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06.03.2026 09:50 Відповісти
Ощадбанк оформив все згідно всіх норм і законів Європи . Це була планова , звичайна перевозка цінностей . Але фішка в іншому . Орбану донесли що там ≪контрабас≫ .І лох повівся . А коли перевірили всі документи і прийшли до думки що їх розвели і в лайно мокнули , замислились що тепер із цим робити .....? Далі про наслідки для йовбіка сказати ? Але у вас ворог інший ...
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06.03.2026 11:10 Відповісти
Нічого. Вумний нарід компенсує і захопленим інкасаторам, і банку викрадені гроші.
За свій вибір потрібно відповідати.
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06.03.2026 09:51 Відповісти
В городі бузина...
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06.03.2026 09:56 Відповісти
Це ж Ощадбанк .. мабуть пенсію везли прокупорську
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06.03.2026 09:54 Відповісти
Це райф закупив готівку та золото, щоб привезти до себе для продажу.
але перевізники були з Ощадбанку, які мають відповідну ліцензію на перевезення такого вантажу.
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06.03.2026 09:57 Відповісти
тіко от питаннячко таке (на карті більш наглядно): з Відня через Братиславу та Кошице значно ближче до Ужгорода, аніж з Відня через Будапешт до Чопа, то чого ж вони поперлися через мадярщину?
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06.03.2026 10:05 Відповісти
бо через Угорщину більш пряма трасса по карті подивись як заіджають до Чопа
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06.03.2026 10:14 Відповісти
плюс, напевно, договір із мадярами на безпеку інкасації
без цього не возять
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06.03.2026 10:17 Відповісти
це не інкасація, а перевезення валюти та золота. Мабуть полція у такому випадку теж супроводжує
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06.03.2026 10:26 Відповісти
якось так (за правилами інкасації та від ші):
інкасаторське перевезення - це професійна, озброєна охорона та транспортування готівки, цінних паперів та банківських металів спеціалізованими броньованими автомобілями. Послуга забезпечує повну матеріальну відповідальність, страхування вантажу та безпеку (зазвичай бригада з 3 осіб: бригадир, інкасатор, водій).
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06.03.2026 10:29 Відповісти
Так, це також інкасація, просто інкасація такого рівня є лише у топових банків, тобто частина тієї готівки ймовірна перевозилась на замовлення інших банків. Може Райфазен банк Аваль, а може і ОТП.
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06.03.2026 13:33 Відповісти
Орбану на вибори не хватає, тому веде себе як гопник, а чому тут дивуватися, друг карлика!!
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06.03.2026 09:55 Відповісти
Жаба і логіка несумісні.
Україні ці гроші до сраки. Везли ж у австрійський банк.
Спровокувати нас на якісь силові дії через затримання наших громадян. Ну ми ж правова держава, тому тільки дипломатія без ніяких загострень.
А от мене більш цікавить реакція Австрії. Будуть куколдити, чи як?
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06.03.2026 09:56 Відповісти
Требі угорський ОТП-банк і його гроші сховати у НАБУ!
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06.03.2026 09:58 Відповісти
Та може об'єднаємось з австріяками та чпокнемо їх з двох сторін?
Ми - ОТП, австрйці якийсь мадярський у Відні.
Щоб жабка тільки квакнула і луснула.
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06.03.2026 10:01 Відповісти
Везли з Австрії
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06.03.2026 10:02 Відповісти
І в чому протиріччя?
У австрійський Рафайзен філія якого в Україні.
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06.03.2026 10:17 Відповісти
Ну Зеленський же казав, що надасть ЗСУ адресу Орбана, не здивуюсь коли в інкасаторів " знайдуть" адресу і динаміт, і візитку Яроша, і що хоч короче.
P S нє ну геніально накидати один на одного лайна, а потім через територію путінського мінйьона пустити машину з грошима.😸
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06.03.2026 09:57 Відповісти
Сьогодны лідор пообіцяє дати телефон Орбана інкасаторам, хай розбираються де їх бусік . А лідор я завжди ни при чьому
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06.03.2026 10:01 Відповісти
Сьогодны?
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06.03.2026 10:25 Відповісти
А де він сказав про торбана? Ще раз переглянте відео. Сказав про «одну людину» і ні про якого орбана. Тмм більше 15 з десяти орбан не людина, він жирна слюнява жаба в бородавках.
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06.03.2026 11:33 Відповісти
Далі що? Жаба то жаба, яка тримає кредит для України. Вам не вистачає видовища? Більше жартів... Це Трамп може ( і то не завжди) дулі крутити на ліво та направо бо в нього зброя і економіка. Навіть китаці лишнього не ляпнуть.
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06.03.2026 12:18 Відповісти
Це зроблено спеціально, щоб тупий Зеля наговорив або щось зробив для підніття рейтинга Жаби орбана. А орбан як завжди зробить крайним Зелю.
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06.03.2026 10:00 Відповісти
Не здивуюсь коли наш потужний для ефекту ще пригонить якусь бригаду ЗСУ до кордону Угорщини
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06.03.2026 10:10 Відповісти
Угорщина ще пожалкує про це
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06.03.2026 10:03 Відповісти
Терористів зловили? - маскувались під інкасаторів - хотіли Орбана замочити
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06.03.2026 10:06 Відповісти
Яке одне наше придурочне, таке і мадярське придурочне, ще за компанію в гАмедриці і в росії придурочні!
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06.03.2026 10:08 Відповісти
Я ще коли казав закрити кордони з Вугорщиною. А ви дебыли ще й гроші черег Вугорщину повезли. Ну тепер Орбан на ці гроші собі голоса купуватиме. А якщо програє то з цими грішми втече на Ростов. Арештовуйте тепер майно Вугорщини в Україні якщо воно є. Але чи єв Україні вугорського майна аж на $100млн
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06.03.2026 10:09 Відповісти
Конфлікт з угорщиною,це наслідки ТУПОЇ НЕДОЛУГОЇ РОБОТИ нашого МЗС,,а також особисто президента. Угорщина майже завжди не була "товаришем України",а якось все вкладалось в рамки добросусідства Але зараз,коли слона пустили в посудну лавку ( головного політика України)----завнішні відносини опустились до прімитивного--"сам дурак" В пісочниці все дозволено,але не в політиці і димломатії Бо за кожним висловом--країна,люди Язик--мій ворог Це не мої слова
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06.03.2026 10:14 Відповісти
ти ще скажи шо війна з кацапією - це наслідок недолугої роботи мзс. не треба відбілювати союзників пуйла. угрія, як союзник московщини робить усе для військової поразки України з метою захоплення територій. і робить це методично і постійно принаймні з 24.02.22. орбангутан - прямий агент кремля, завербований могилевичем по лінії міжнародної організованої злочинності.
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06.03.2026 10:25 Відповісти
Хлопчику,тикати будеш в своїй пісочниці.
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06.03.2026 12:18 Відповісти
Що там ОТП банку в Україні, ще не конфіскували ?
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06.03.2026 10:14 Відповісти
І в Австрії також... Але сподіваюсь кварталівці розумніші за Орбана.
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06.03.2026 13:30 Відповісти
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06.03.2026 11:35 Відповісти
у вашому емодзі орбан з якого боку? чи там його нема?
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06.03.2026 11:39 Відповісти
Це гроші вже не наші, а австрійські та австрійський банк залишить Орбана без штанів.
https://www.youtube.com/shorts/XRcZ8VqOl30
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06.03.2026 10:19 Відповісти
Насправді, ця історія дуже негативно вплине на орбаносіяртівське кодло. Ось побачите.
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06.03.2026 10:20 Відповісти
Сто відсотків, використовувати антитерористичну інфраструктуру в політичних цілях, це явний перегиб, навіть для такого ідіота як Орбан.
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06.03.2026 13:24 Відповісти
Орбан ще той контрацептив, але і Зеленський намагається не відставати.
Вовині понти знову виходять боком Україні.🤷‍♂️

Дайте йому ще 7 років і він навчиться! 🤭
Свій "дипломатичний досвід" набутий за 7 років Володя демонструє у всій красі.
Був бидлом, бидлом і залишається.🤦‍♂️
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06.03.2026 10:25 Відповісти
Тому що потрібно не обзиватись,а робить правильні "кроки",а правильні "кроки" роблять розумні люди які зараз відлучені від влади.Шапіто повинно зникнути !
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06.03.2026 10:34 Відповісти
А Урсула що каже?
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06.03.2026 11:36 Відповісти
Там перше слово скажуть австріяки. Якщо підтвердиться свідоме використання механізмів FATF в політичних цілях Орбану пі.да.
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06.03.2026 13:29 Відповісти
 
 