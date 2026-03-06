УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10861 відвідувач онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
5 732 26

Сійярто про затримання інкасаторських авто з готівкою: Чи не йдеться тут про гроші української військової мафії?

Сійярто про затримані інкасаторські авто з готівкою

Угорщина вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо справи про перевезення готівки, оскільки виникає питання "чи не йдеться про гроші української військової мафії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTI, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вражаюча кількість готівки та золота

Міністр повідомив, що Національна податкова та митна служба проводить розслідування за підозрою у "шокуючому злочині", оскільки українці впродовж останніх місяців нібито перевезли через Угорщину "вражаючу кількість готівки та золота".

"Із січня через Угорщину було перевезено загалом 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків", – розповів Сійярто.

Також читайте: Вимагаємо від Угорщини негайно звільнити інкасаторів "Ощадбанку", - Нацбанк України

Чиї це гроші?

"У зв'язку з цим ми маємо кілька серйозних питань. По-перше, це величезна сума готівки, і навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Якщо це справді трансакція між банками, то виникає питання, чому банки не здійснюють переказ між собою, чому потрібно перевозити таку велику суму готівки, до того ж через Угорщину", – додав він.

Угорський міністр зауважив, що ці питання виникають насамперед тому, що ці грошові перевезення супроводжують люди, які мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами.

"Ми вимагаємо пояснення, чому українці перевозили таку величезну кількість готівки через Угорщину протягом останніх місяців. На що використовують ці гроші, чиї це гроші?" – наголосив Сійярто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримані інкасаторські авто Ощадбанку сховали в Антитерористичному центрі Угорщини, - ЗМІ

Крім того, Угорщина вимагає пояснень і відповіді на питання, чи ці гроші тільки перевозять через Угорщину, чи іноді їх тут залишають, і чи, можливо, хтось в Угорщині використовує ці гроші, чи використовують їх тут в інтересах когось.

"Українська військова мафія"

"Справедливо виникає питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії", – заявив Сійярто.

"Ми вимагаємо від української сторони негайних відповідей і пояснень на ці серйозні питання. Доки цього не відбудеться, угорські органи влади, звичайно, проведуть якомога ретельніше і глибше розслідування", – підсумував він.

Також читайте: Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Угорщини, - МЗС

Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3019) Ощадбанк (809) Сійярто Петер (506)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
"українська військова мафія" - це він на Роберта Броуді натякає?
показати весь коментар
06.03.2026 13:52 Відповісти
+15
Феєричні довб0йоби! Раніше готівку возили літаками. Зараз такої можливості немає. Банки возять автомобілями.
показати весь коментар
06.03.2026 13:57 Відповісти
+14
А чи не тухлий підар сійарто, який патякає кацапські методички?🤔
показати весь коментар
06.03.2026 13:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"українська військова мафія" - це він на Роберта Броуді натякає?
показати весь коментар
06.03.2026 13:52 Відповісти
А чи не тухлий підар сійарто, який патякає кацапські методички?🤔
показати весь коментар
06.03.2026 13:55 Відповісти
может узнаем что интересное
показати весь коментар
06.03.2026 13:56 Відповісти
ага "узнаєш" узнаватєль. Звідки емісійна готівка в банках з'являється?
показати весь коментар
06.03.2026 14:00 Відповісти
Феєричні довб0йоби! Раніше готівку возили літаками. Зараз такої можливості немає. Банки возять автомобілями.
показати весь коментар
06.03.2026 13:57 Відповісти
Слабка у них фантазія. Могли б придумати версію про фінансування Україною спроби держперевороду в Угорщині.
показати весь коментар
06.03.2026 13:57 Відповісти
це борг австрійського банку Ощаду
показати весь коментар
06.03.2026 14:00 Відповісти
Воні й так обісралися, а то обісралися би по повній. Цікаво, як вони з цього будуть вилазити, ****** дурні.
показати весь коментар
06.03.2026 14:02 Відповісти
він сам не знає йдеться чи не йдеться
показати весь коментар
06.03.2026 13:59 Відповісти
шо власне і потрібно було довести: ніяких фактів порушення українською стороною чого б то не було у орбаноїдів немає. а є факт звичайного рекету зі сторони держава угорщина.
показати весь коментар
06.03.2026 14:00 Відповісти
Орбан і Зеленський один одного варті. Сподіваюсь скоро хоча б один з них піде у небуття.
показати весь коментар
06.03.2026 14:03 Відповісти
Гроші "української мафії"- на Банковій і в "Династії"...
показати весь коментар
06.03.2026 14:16 Відповісти
Угорці грощі конфіскують.
показати весь коментар
06.03.2026 14:18 Відповісти
Не твое собачье дело!! Инкассаторы возят деньги всегда, это такая работа возить деньги.
показати весь коментар
06.03.2026 14:19 Відповісти
Чому мовчить ЄС ...? Мадяри гавкають на європейські кошти !
показати весь коментар
06.03.2026 14:22 Відповісти
Може їх потужний вже "покусав", пам"ятаєте приказку, з ким поведешся від того і наберешся...
показати весь коментар
06.03.2026 17:44 Відповісти
Судячи з того, що вже минула доба з "іценденту", і жодної реакції зі сторони Євросоюзу - щось там нечисто з боку нашого Ощаду....
Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
показати весь коментар
06.03.2026 14:27 Відповісти
Орбан творит дичь, но с ним понятно. Ему нужно выиграть выборы, ситуация безнадёжная. Он ничего не теряет, но может Но когда творить такую же дичь президент воюющей 5й год страны, финансирование которой зависит в ли числе и от Венгрии, тут возникают вопросы в адекватности как минимум.
показати весь коментар
06.03.2026 14:28 Відповісти
Якої мафії? кошти належать державному Ощадбанку тоб то державі, а от хто належить до мафії якщо вони блокують українські кошти то це Орбан і його компаньони.
показати весь коментар
06.03.2026 14:44 Відповісти
Два підар.са орбан+сіярто аби ви здо.хли
показати весь коментар
06.03.2026 14:48 Відповісти
Покористуються тепер готівкою "до вирішення питання в суді через 100 років". Орбаністи використають це на тіньове фінансування своєї передвиборчої кампанії, ще і цистерну лайна Україні на голову виллють.
Найголовніше, що наші (з огляду на недоречні фрази Зеленського про надання адреси Орбана "хлопцям із ЗСУ") втягнулися у сварку, трохи не вміють грамотно реагувати і дають себе далі провокувати. Що орбаністам власне і потрібно для своєї передвиборчої кампанії, де вони показують себе захисниками інтересів угорців від України, яка позбавляє їх дешевої енергії, погрожує силою і взагалі невдячна за прихисток своїх громадян . . . Та і ситуація з нафтопроводом, коли наші не пустили посла ЄС на місце російського авіаудару - Словаччина і Угорщина кажуть, що там ремонту на пару днів, наші кажуть, що там на місяці і що там все "в щебень", але при цьому посла і технарів з нею не пускають - ну і кому повірять після цього ?

Зеленський не має належної витримки. Йому варто було до травня (поки там вибори не пройдуть) взагалі не згадувати за існування Угорщини і Орбана. Бо так, як він згадав, то угорці навпаки "навколо прапора" об'єднаються і ще раз за Орбана проголосують - він вже майже втратив владу, а наша нестриманість допоможе йому її зберегти . . .
Я розумію, що Орбан блокує 90 млрд. євро, що ще до їх виборів у нас гроші закінчуються, але можна якось було той місяць перетерпіти - перепозичилися би у німців / французів / англійців, дочекалися б уже, коли знесуть того про-путінського урода . . . Так ні - дали себе спровокувати. Непрофесійна поведінка з боку Президента, однозначно.

Зараз з цим скандалом по Ощадбанку ситуація погана - який крок не зроби, лише гірше буде. Жорстко відреагуй - погано, слабо відреагуй - теж погано . . . Не можна було до цього допускати.
показати весь коментар
06.03.2026 15:08 Відповісти
Для ************ злидоти, яка постійно сидить на дотаціях ЄС 900 мільйонів це звичайно велика сума. Тільки ****** не розуміють, що раніше валюту в Україну доставляли літаками, а зараз тільки автотранспортом можна. Бо йде велика війна з ************* друганами кацапсинами.
показати весь коментар
06.03.2026 15:11 Відповісти
Цей Сіярто- покидьок !
показати весь коментар
06.03.2026 15:43 Відповісти
 
 