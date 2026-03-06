Сійярто про затримання інкасаторських авто з готівкою: Чи не йдеться тут про гроші української військової мафії?
Угорщина вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо справи про перевезення готівки, оскільки виникає питання "чи не йдеться про гроші української військової мафії".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTI, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
Вражаюча кількість готівки та золота
Міністр повідомив, що Національна податкова та митна служба проводить розслідування за підозрою у "шокуючому злочині", оскільки українці впродовж останніх місяців нібито перевезли через Угорщину "вражаючу кількість готівки та золота".
"Із січня через Угорщину було перевезено загалом 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків", – розповів Сійярто.
Чиї це гроші?
"У зв'язку з цим ми маємо кілька серйозних питань. По-перше, це величезна сума готівки, і навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Якщо це справді трансакція між банками, то виникає питання, чому банки не здійснюють переказ між собою, чому потрібно перевозити таку велику суму готівки, до того ж через Угорщину", – додав він.
Угорський міністр зауважив, що ці питання виникають насамперед тому, що ці грошові перевезення супроводжують люди, які мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами.
"Ми вимагаємо пояснення, чому українці перевозили таку величезну кількість готівки через Угорщину протягом останніх місяців. На що використовують ці гроші, чиї це гроші?" – наголосив Сійярто.
Крім того, Угорщина вимагає пояснень і відповіді на питання, чи ці гроші тільки перевозять через Угорщину, чи іноді їх тут залишають, і чи, можливо, хтось в Угорщині використовує ці гроші, чи використовують їх тут в інтересах когось.
"Українська військова мафія"
"Справедливо виникає питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії", – заявив Сійярто.
"Ми вимагаємо від української сторони негайних відповідей і пояснень на ці серйозні питання. Доки цього не відбудеться, угорські органи влади, звичайно, проведуть якомога ретельніше і глибше розслідування", – підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- 6 березня "Ощадбанк" заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
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Чи не корупційні кошти це наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
Найголовніше, що наші (з огляду на недоречні фрази Зеленського про надання адреси Орбана "хлопцям із ЗСУ") втягнулися у сварку, трохи не вміють грамотно реагувати і дають себе далі провокувати. Що орбаністам власне і потрібно для своєї передвиборчої кампанії, де вони показують себе захисниками інтересів угорців від України, яка позбавляє їх дешевої енергії, погрожує силою і взагалі невдячна за прихисток своїх громадян . . . Та і ситуація з нафтопроводом, коли наші не пустили посла ЄС на місце російського авіаудару - Словаччина і Угорщина кажуть, що там ремонту на пару днів, наші кажуть, що там на місяці і що там все "в щебень", але при цьому посла і технарів з нею не пускають - ну і кому повірять після цього ?
Зеленський не має належної витримки. Йому варто було до травня (поки там вибори не пройдуть) взагалі не згадувати за існування Угорщини і Орбана. Бо так, як він згадав, то угорці навпаки "навколо прапора" об'єднаються і ще раз за Орбана проголосують - він вже майже втратив владу, а наша нестриманість допоможе йому її зберегти . . .
Я розумію, що Орбан блокує 90 млрд. євро, що ще до їх виборів у нас гроші закінчуються, але можна якось було той місяць перетерпіти - перепозичилися би у німців / французів / англійців, дочекалися б уже, коли знесуть того про-путінського урода . . . Так ні - дали себе спровокувати. Непрофесійна поведінка з боку Президента, однозначно.
Зараз з цим скандалом по Ощадбанку ситуація погана - який крок не зроби, лише гірше буде. Жорстко відреагуй - погано, слабо відреагуй - теж погано . . . Не можна було до цього допускати.