Сійярто про затримання інкасаторських авто з готівкою: Чи не йдеться тут про гроші української військової мафії?

Угорщина вимагає від України негайної відповіді та пояснень щодо справи про перевезення готівки, оскільки виникає питання "чи не йдеться про гроші української військової мафії".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на MTI, про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

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Вражаюча кількість готівки та золота

Міністр повідомив, що Національна податкова та митна служба проводить розслідування за підозрою у "шокуючому злочині", оскільки українці впродовж останніх місяців нібито перевезли через Угорщину "вражаючу кількість готівки та золота".

"Із січня через Угорщину було перевезено загалом 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків", – розповів Сійярто.

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Чиї це гроші?

"У зв'язку з цим ми маємо кілька серйозних питань. По-перше, це величезна сума готівки, і навіщо українцям перевозити таку величезну суму готівки. Якщо це справді трансакція між банками, то виникає питання, чому банки не здійснюють переказ між собою, чому потрібно перевозити таку велику суму готівки, до того ж через Угорщину", – додав він.

Угорський міністр зауважив, що ці питання виникають насамперед тому, що ці грошові перевезення супроводжують люди, які мають очевидні зв'язки з українськими спецслужбами.

"Ми вимагаємо пояснення, чому українці перевозили таку величезну кількість готівки через Угорщину протягом останніх місяців. На що використовують ці гроші, чиї це гроші?" – наголосив Сійярто.

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Крім того, Угорщина вимагає пояснень і відповіді на питання, чи ці гроші тільки перевозять через Угорщину, чи іноді їх тут залишають, і чи, можливо, хтось в Угорщині використовує ці гроші, чи використовують їх тут в інтересах когось.

"Українська військова мафія"

"Справедливо виникає питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії", – заявив Сійярто.

"Ми вимагаємо від української сторони негайних відповідей і пояснень на ці серйозні питання. Доки цього не відбудеться, угорські органи влади, звичайно, проведуть якомога ретельніше і глибше розслідування", – підсумував він.

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