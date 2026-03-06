РУС
Венгрия вышлет украинских инкассаторов Ощадбанка

Задержанных в Венгрии украинских инкассаторов вышлют из страны

Семь украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут депортированы из Венгрии.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По данным венгерских властей, Национальная налоговая и таможенная администрация страны установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с перевозкой через территорию Венгрии крупных партий наличных денег и золота.

Представитель администрации сообщил, что "операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины.

Что предшествовало?

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
  • В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
  • Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
  • Ночью 6 марта Ощадбанк заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.
  • Известно, что

    задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.

  • Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семерым гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.

  • Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".

  • Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.

Вони ті гроші везли в банківській автівці обклеєній атрибутикою таємно та нелегально? Які звинувачення їм висунуто?
Ну от і все - орбаноїди обісралися.
Якби вони висунули якісь звинувачення - то жаба могла би ще щось булькати.

Таки нам щастить що проти нашого клована - як не кремлівський аутист, то мадярський дебіл.
+1
Орбан зрозумів що трохи і його посадят і надовго - бо ЕС це не РФ - тут викрадати людей не можна в принципі
Де гроші,Зин?
В ОТР Банку судячи з усього. Чи орбаноїди думають що самі хитрожопі?
Орбан зрозумів що трохи і його посадят і надовго - бо ЕС це не РФ - тут викрадати людей не можна в принципі
а деньги?
так то ж не твои, а зеленные
"- віддай ковбасу, я все пробачу..."
Що означає депортовані? Якщо особи вчинили злочин, їх має бути притягнуто угорцями до відповідальності та розпочато розслідування. А що виходить?
Судячи з того, що вже минула доба з "іценденту", і жодної реакції зі сторони Євросоюзу - щось там нечисто з боку нашого Ощаду....
Чи не корупційні це кошти наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
Ти сам зрозумів, що спитав?
Корупційні гроші завозять в Україну?
Часом не на митниці працюєш?
Бо мене один такий питав, коли повертався в Україну:
- Валюту не завозите?
Я кажу, що не знаю, як її вивезти...
