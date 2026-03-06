Венгрия вышлет украинских инкассаторов Ощадбанка
Семь украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут депортированы из Венгрии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
По данным венгерских властей, Национальная налоговая и таможенная администрация страны установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с перевозкой через территорию Венгрии крупных партий наличных денег и золота.
Представитель администрации сообщил, что "операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Ночью 6 марта Ощадбанк заявил о задержании своих инкассаторских автомобилей и сотрудников на территории Венгрии во время перевозки валютных ценностей в Украину.
- Известно, что
задержанные в Венгрии инкассаторские машины Ощадбанка в настоящее время находятся на территории Антитеррористического центра.
-
Венгрия до сих пор не допустила украинских консулов к семерым гражданам Украины, которых взяли в заложники в Будапеште.
- Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины во время транспортировки денег инкассаторами "Ощадбанка".
-
Гражданам Украины советуют воздержаться от поездок в Венгрию из-за невозможности гарантировать их безопасность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби вони висунули якісь звинувачення - то жаба могла би ще щось булькати.
Таки нам щастить що проти нашого клована - як не кремлівський аутист, то мадярський дебіл.
Чи не корупційні це кошти наших високопосадовців? Які перевозив Ощад в якійсь схованки?
Корупційні гроші завозять в Україну?
Часом не на митниці працюєш?
Бо мене один такий питав, коли повертався в Україну:
- Валюту не завозите?
Я кажу, що не знаю, як її вивезти...