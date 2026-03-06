Венгрия вышлет украинских инкассаторов Ощадбанка

Семь украинских инкассаторов, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут депортированы из Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

По данным венгерских властей, Национальная налоговая и таможенная администрация страны установила личности семи граждан Украины, задержанных в связи с перевозкой через территорию Венгрии крупных партий наличных денег и золота.

Представитель администрации сообщил, что "операцию курировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины.

Что предшествовало?