Угорщина вишле українських інкасаторів Ощадбанку

Семеро українських інкасаторів, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть депортовані з Угорщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

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За даними угорської влади, Національна податкова та митна адміністрація країни встановила особи семи громадян України, затриманих у зв’язку з перевезенням через територію Угорщини великих партій готівки та золота.

Речник адміністрації повідомив, що "операцію курирував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України.

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