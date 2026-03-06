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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Угорщина вишле українських інкасаторів Ощадбанку

Затриманих в Угорщині українських інкасаторів вишлють із країни

Семеро українських інкасаторів, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть депортовані з Угорщини.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

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За даними угорської влади, Національна податкова та митна адміністрація країни встановила особи семи громадян України, затриманих у зв’язку з перевезенням через територію Угорщини великих партій готівки та золота.

Речник адміністрації повідомив, що "операцію курирував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
  • В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
  • Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
  • Вночі 6 березня Ощадбанк заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.
  • Відомо, що

    затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.

  • Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.

  • Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".

  • Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.

Автор: 

Угорщина (3019) інкасатори (96) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+11
Вони ті гроші везли в банківській автівці обклеєній атрибутикою таємно та нелегально? Які звинувачення їм висунуто?
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06.03.2026 14:00 Відповісти
+8
Що означає депортовані? Якщо особи вчинили злочин, їх має бути притягнуто угорцями до відповідальності та розпочато розслідування. А що виходить?
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06.03.2026 14:21 Відповісти
+6
Орбан зрозумів що трохи і його посадят і надовго - бо ЕС це не РФ - тут викрадати людей не можна в принципі
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06.03.2026 14:04 Відповісти
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Де гроші,Зин?
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06.03.2026 13:58 Відповісти
В ОТР Банку судячи з усього. Чи орбаноїди думають що самі хитрожопі?
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06.03.2026 14:05 Відповісти
Вони ті гроші везли в банківській автівці обклеєній атрибутикою таємно та нелегально? Які звинувачення їм висунуто?
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06.03.2026 14:00 Відповісти
Орбан зрозумів що трохи і його посадят і надовго - бо ЕС це не РФ - тут викрадати людей не можна в принципі
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06.03.2026 14:04 Відповісти
а деньги?
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06.03.2026 14:04 Відповісти
так то ж не твои, а зеленные
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06.03.2026 14:12 Відповісти
як то не наші. Державний банк. гроші клієнтські але поручителем і відповідає за гроші клієнтів банк. Це його робото. Якщо банк державний то гроші повинно вертати буде з державного бюджету України
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06.03.2026 15:56 Відповісти
"- віддай ковбасу, я все пробачу..."
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06.03.2026 14:18 Відповісти
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06.03.2026 15:37 Відповісти
Ну от і все - орбаноїди обісралися.
Якби вони висунули якісь звинувачення - то жаба могла би ще щось булькати.

Таки нам щастить що проти нашого клована - як не кремлівський аутист, то мадярський дебіл.
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06.03.2026 14:20 Відповісти
Що означає депортовані? Якщо особи вчинили злочин, їх має бути притягнуто угорцями до відповідальності та розпочато розслідування. А що виходить?
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06.03.2026 14:21 Відповісти
Ти сам зрозумів, що спитав?
Корупційні гроші завозять в Україну?
Часом не на митниці працюєш?
Бо мене один такий питав, коли повертався в Україну:
- Валюту не завозите?
Я кажу, що не знаю, як її вивезти...
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06.03.2026 14:36 Відповісти
згоден, слушно... "підозру скасовую"
Але чому Євросоюз все ж таки мовчить?
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06.03.2026 15:48 Відповісти
Лови відповідь:
https://news.liga.net/ua/politics/news/yevrokomisiia-vidmovylas-komentuvaty-zatrymannia-ukrainskykh-inkasatoriv-v-uhorshchyni
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06.03.2026 16:03 Відповісти
Угу.
Дякую.
Частково зрозуміло. Питання залишаються...
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06.03.2026 16:44 Відповісти
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06.03.2026 15:18 Відповісти
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06.03.2026 15:19 Відповісти
По ходу скоро мадярщину будуть обминати не лише нафта а іще і гроші з золотом))).
Вангую мадярщину яка стоїть з простянутеєю рукою і просить-ну заїдьте хоч хтось до нас....
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06.03.2026 15:24 Відповісти
А як це? Вони щось порушили? Якщо так, то що? мадяьри закопують самі себе.
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06.03.2026 17:40 Відповісти
Будуть депортовані. А затримували навіщо? Щоби автівку почистити?
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11.03.2026 17:40 Відповісти
 
 