Угорщина вишле українських інкасаторів Ощадбанку
Семеро українських інкасаторів, затриманих угорськими податковими та митними органами, будуть депортовані з Угорщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.
За даними угорської влади, Національна податкова та митна адміністрація країни встановила особи семи громадян України, затриманих у зв’язку з перевезенням через територію Угорщини великих партій готівки та золота.
Речник адміністрації повідомив, що "операцію курирував колишній генерал Служби безпеки України, а його заступником був колишній майор Військово-повітряних сил України.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Вночі 6 березня Ощадбанк заявив про затримання своїх інкасаторських автомобілів та співробітників на території Угорщини під час перевезення валютних цінностей до України.
- Відомо, що
затримані в Угорщині інкасаторські машини Ощадбанку наразі перебувають на території Антитерористичного центру.
-
Угорщина досі не допустила українських консулів до сімох громадян України, яких взяли у заручники в Будапешті.
- Національна податкова та митна адміністрація Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України під час транспортування грошей інкасаторами "Ощадбанку".
-
Громадянам України радять утриматися від поїздок до Угорщини через неможливість гарантувати їхню безпеку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби вони висунули якісь звинувачення - то жаба могла би ще щось булькати.
Таки нам щастить що проти нашого клована - як не кремлівський аутист, то мадярський дебіл.
Корупційні гроші завозять в Україну?
Часом не на митниці працюєш?
Бо мене один такий питав, коли повертався в Україну:
- Валюту не завозите?
Я кажу, що не знаю, як її вивезти...
Але чому Євросоюз все ж таки мовчить?
https://news.liga.net/ua/politics/news/yevrokomisiia-vidmovylas-komentuvaty-zatrymannia-ukrainskykh-inkasatoriv-v-uhorshchyni
Дякую.
Частково зрозуміло. Питання залишаються...
Вангую мадярщину яка стоїть з простянутеєю рукою і просить-ну заїдьте хоч хтось до нас....