Еврокомиссия о задержании украинцев в Венгрии: Знаем об этом, но не имеем полной информации

В Европейской комиссии не комментируют задержание семи украинцев в Венгрии, отметив, что не располагают полной информацией по этому поводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Что известно?

У спикера ЕК спросили, как он оценивает поведение государства-члена Европейского Союза, на территории которого задержали украинских инкассаторов, которые ехали со средствами из Австрии.

"Мы знаем о сообщениях из СМИ по этому вопросу. На данный момент у нас нет дополнительной информации о событиях, о которых сообщается, поэтому на этом этапе у меня нет комментариев", - ответил он.

Также его попросили прокомментировать слова Орбана о блокировании помощи из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

"В вашем вопросе слишком много гипотетических предположений. Мы сейчас не будем прибегать к спекуляциям на эту тему. Мы знаем об этом, но пока не имеем дополнительной информации. Если это изменится, мы, возможно, сможем сказать больше, но сейчас - нет", - добавил он.

Что предшествовало?

