Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
2 017 23

Еврокомиссия о задержании украинцев в Венгрии: Знаем об этом, но не имеем полной информации

Реакция Еврокомиссии на задержание украинцев в Венгрии

В Европейской комиссии не комментируют задержание семи украинцев в Венгрии, отметив, что не располагают полной информацией по этому поводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Что известно?

У спикера ЕК спросили, как он оценивает поведение государства-члена Европейского Союза, на территории которого задержали украинских инкассаторов, которые ехали со средствами из Австрии. 

"Мы знаем о сообщениях из СМИ по этому вопросу. На данный момент у нас нет дополнительной информации о событиях, о которых сообщается, поэтому на этом этапе у меня нет комментариев", - ответил он.

Также его попросили прокомментировать слова Орбана о блокировании помощи из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

"В вашем вопросе слишком много гипотетических предположений. Мы сейчас не будем прибегать к спекуляциям на эту тему. Мы знаем об этом, но пока не имеем дополнительной информации. Если это изменится, мы, возможно, сможем сказать больше, но сейчас - нет", - добавил он.

Что предшествовало?

Венгрия (816) Еврокомиссия (405)
Топ комментарии
+7
Коли кацапи збили Малайзійський боїнг MH-17, то ця вся 3,14здобратія понад три роки "не мала повної інформації".
А коли не вийшло заховати голову в пісок, то врешті-решт визнали, що це був російський Бук керований російським екіпажем.

Кілька днів для них ніщо.
06.03.2026 14:49 Ответить
+6
Отак виглядає імпотенція. ДУмаю що якби Путін напав на ЕС то дійшов би туди куди захотів і лише ЛА Манш би врятував Англію.
06.03.2026 14:43 Ответить
+3
У речника ЄК запитали його думку.... Речниу не має права виголошувати власну думку. Він лише зачитує офіційні документи і зазначає позиції/погляди керівництва ЄК. Для чого провокувати людину ???
06.03.2026 14:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так виглядає натяк, що заїбали зелені потвори!!!
ми все знаємо, контролюємо, і коли треба використовуємо!!
06.03.2026 14:52 Ответить
випий боярашнику та опохмелись
06.03.2026 15:47 Ответить
Це ваше особисте припущення і не більше.
06.03.2026 15:17 Ответить
Так виглядає зважений підхід до заяв!
06.03.2026 15:22 Ответить
нічого. вам кацапи це не допоможе. Орбан скоро піде від влади а Україна буде в Ес. А рашка распадеться
06.03.2026 15:48 Ответить
Перш, ніж когось кацапом обзивати розберись з собою: ти Гуін чи Гурин! Чи просто дурень?
06.03.2026 15:55 Ответить
І я не я і хата не моя - ЄК
06.03.2026 14:48 Ответить
"Ми знаємо про повідомлення з медіа щодо цього питання"
А де наш МЗС? Чому в єврокомісії інформація тільки з медіа?
06.03.2026 14:52 Ответить
схоже навіть якщо би в угорщини при затриманні тих інкасаторів застрелили, то Європейська комісія не коментувала би цього, бо "не мала повної інформації щодо цього".
06.03.2026 14:53 Ответить
У авторів "12 стільців" був такий вислів (мовою оригіналу):
"От жалості хотелось ударить"
06.03.2026 14:54 Ответить
позавчора: відкритим текстом сказали, що ніякого єс!!!
вчора: ламають канал кеша та наркоти!
сьогодні: ми все знаємо і більше такого не буде, бо заїбали юдозеленські!!!

до речі?
де незламний переможний потужний зе!гундос?

до речі!
що там буданов? туалетний папір відмірює?
06.03.2026 14:56 Ответить
Скоро узнаем,скорее всего либо ахметка либо фирташ передал долю либо шашлычнику либо козырю либо им обеим.
06.03.2026 14:56 Ответить
Спеціально в Україну везли щоб Єрмак у погрібі золото заховав?
06.03.2026 15:03 Ответить
Хочешь сказать у кристально честного квартальшика,козыря-ларечника нет золотых слитков?
06.03.2026 15:11 Ответить
Ну якби кошти були державні, то був би безготівковий переказ, а так якийсь відмитий чорний нал наближених до боневтіка!
06.03.2026 15:07 Ответить
дуже надіюсь що це не очередний скандал з корупцією, бо наші ідіоти в Києві після першого разу не зрозуміли нічого, може після міндіча шось дойшло...сподіваюся
06.03.2026 15:27 Ответить
06.03.2026 15:30 Ответить
Давайте скажемо чесно-членство в Євросоюзі це фікція-,постійно манять морковкою але нічого не буде-
06.03.2026 15:35 Ответить
Саме зелена гнида блокує вступ до ЄС. Для вступу треба виконувати завдання. Зелені зламали те, що було виконано попередниками.
06.03.2026 15:52 Ответить
Судя по тому что все молчат как рыба об лёд схема как минимум серая. А через Венгрию везли потому что там точно такие же коррумпированные свои ребята. Но тут потужничу ударил кокс в голову и его понесло. Орбан хоть и мудак со стажем но поумнее этих квнщиков будет. Передал ответку. Сомневаюсь что он на столько идиот чтобы подставлять себя.
06.03.2026 16:11 Ответить
 
 