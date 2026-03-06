Еврокомиссия о задержании украинцев в Венгрии: Знаем об этом, но не имеем полной информации
В Европейской комиссии не комментируют задержание семи украинцев в Венгрии, отметив, что не располагают полной информацией по этому поводу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Что известно?
У спикера ЕК спросили, как он оценивает поведение государства-члена Европейского Союза, на территории которого задержали украинских инкассаторов, которые ехали со средствами из Австрии.
"Мы знаем о сообщениях из СМИ по этому вопросу. На данный момент у нас нет дополнительной информации о событиях, о которых сообщается, поэтому на этом этапе у меня нет комментариев", - ответил он.
Также его попросили прокомментировать слова Орбана о блокировании помощи из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".
"В вашем вопросе слишком много гипотетических предположений. Мы сейчас не будем прибегать к спекуляциям на эту тему. Мы знаем об этом, но пока не имеем дополнительной информации. Если это изменится, мы, возможно, сможем сказать больше, но сейчас - нет", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ми все знаємо, контролюємо, і коли треба використовуємо!!
А коли не вийшло заховати голову в пісок, то врешті-решт визнали, що це був російський Бук керований російським екіпажем.
Кілька днів для них ніщо.
А де наш МЗС? Чому в єврокомісії інформація тільки з медіа?
"От жалості хотелось ударить"
вчора: ламають канал кеша та наркоти!
сьогодні: ми все знаємо і більше такого не буде, бо заїбали юдозеленські!!!
до речі?
де незламний переможний потужний зе!гундос?
до речі!
що там буданов? туалетний папір відмірює?