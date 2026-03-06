Сибіга вбачає у затриманні українських інкасаторів в Угорщині "російський почерк"
Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
У МЗС відбувається зустріч із послами країн ЄС та США, під час якої представники української банківської системи представлять інформацію щодо інциденту в Угорщині.
За словами Сибіги, українська сторона уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини. Міністр зазначив, що за кілька днів до інциденту були помічені натяки про можливу підготовку провокації.
"Ми бачили за кілька днів до цього інциденту натяки, що готується якась провокація і, власне, ну ви знаєте, це як сповідь або зізнання у злочині наперед",- сказав міністр.
Він зазначив, що наразі, на думку української сторони, цей сценарій починає реалізовуватися.
"Російський почерк"
Крім того, глава МЗС зазначив, що бачить в цій ситуації "російський почерк".
"Мені теж здається, що оці поїздки деяких представників угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, певних провокацій і їх, мабуть, слід очікувати і надалі, на жаль",- сказав Сибіга.
Він також звернув увагу на те, що раніше російські окупаційні війська незаконно вивозили громадян України з території Сумської області, а тепер, за його словами, українців фактично беруть у заручники на території європейської країни - члена Європейського Союзу та НАТО.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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«Не треба робити того, що всерівно зроблять німці» (с) Вінстон Черчилль
Жабу, на фоні її останніх вибриків, треба було смачно макнути у лайно.
Вийшло як по писаному. Взагалі вважаю що це чудова операція СБУ, панове.
вою думку вже тут викладав.
Джерело: https://censor.net/ua/b3603886
https://today.ua/ru/487451-nemcy-vyshli-na-massovye-protesty-protiv-prizyva-na-********-sluzhbu/ Немцы вышли на массовые протесты против призыва на военную службу.
Або ліквідувать цих орбанів з фіцами терористичними методами.....а от на маршімарші захватити Бухарест і Братиславу - я цілком готовий
Пока в нашнем ПТУ учитель географии глобус не пропил, он всё отпраалял нас на Одессу, но выходили мы к Херсону.
Снять трусы с фицо в Братиславе и я смогу. Но поставить орбана раком в Бухаресте....
Вы, Підлога, человечеще.
Займався би краще своїми прямими обов'язками.
Коломбо млять!
Орбан рано чи пізно піде нах, а Угорщина в ЄС залишиться.🤷♂️
Налагоджуйте з ними контакти, а не погрози та понти кидайте!
Зеленському вдалося пос💩тися і з тим кондомом Орбаном і з його опонентами.
Такого "потужного" дебіла ще пошукати.🤦♂️
За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.
Але ж Зеленський нівчом не вінават
Це примітивна гра на публіку і одночасно капкан для "лохів", яких використовують...
Навіть "лідер угорської опозиції Мадяр, супротивник Орбана на виборах, різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова".
Тобто опозиціонер теж поквапився і собі скористатися з того інформаційного приводу.
Таким чином Зеленський і вся його челядь ніби - НІБИ! - зробили демарш проти Орбана, а насправді ЗА Орбана.
Можна різними метафорами пояснити: вести себе з тим Орбаном як лікар з пацієнтом психіатричної клініки, а не як сусід- пацієнт (1): не дражнити скаженого пса, а пройти мимо, або спробувати його заспокоїти - наступного разу дати кавалок ковбаси...(2).... Навіщо старатися заслужити аплодисмент з Кремля... Тим більше мавпувати поведінку "миротворця" Трампа.