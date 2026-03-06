Сибіга вбачає у затриманні українських інкасаторів в Угорщині "російський почерк"

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

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У МЗС відбувається зустріч із послами країн ЄС та США, під час якої представники української банківської системи представлять інформацію щодо інциденту в Угорщині.

За словами Сибіги, українська сторона уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини. Міністр зазначив, що за кілька днів до інциденту були помічені натяки про можливу підготовку провокації.

"Ми бачили за кілька днів до цього інциденту натяки, що готується якась провокація і, власне, ну ви знаєте, це як сповідь або зізнання у злочині наперед",- сказав міністр.

Він зазначив, що наразі, на думку української сторони, цей сценарій починає реалізовуватися.

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"Російський почерк"

Крім того, глава МЗС зазначив, що бачить в цій ситуації "російський почерк".

"Мені теж здається, що оці поїздки деяких представників угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, певних провокацій і їх, мабуть, слід очікувати і надалі, на жаль",- сказав Сибіга.

Він також звернув увагу на те, що раніше російські окупаційні війська незаконно вивозили громадян України з території Сумської області, а тепер, за його словами, українців фактично беруть у заручники на території європейської країни - члена Європейського Союзу та НАТО.

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