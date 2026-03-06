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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Сибіга вбачає у затриманні українських інкасаторів в Угорщині "російський почерк"

Сибіга заявив про російський слід у діях Угорщини

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна розглядає інцидент із громадянами України на території Угорщини як можливу провокацію.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

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У МЗС відбувається зустріч із послами країн ЄС та США, під час якої представники української банківської системи представлять інформацію щодо інциденту в Угорщині.

За словами Сибіги, українська сторона уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини. Міністр зазначив, що за кілька днів до інциденту були помічені натяки про можливу підготовку провокації.

"Ми бачили за кілька днів до цього інциденту натяки, що готується якась провокація і, власне, ну ви знаєте, це як сповідь або зізнання у злочині наперед",- сказав міністр.

Він зазначив, що наразі, на думку української сторони, цей сценарій починає реалізовуватися. 

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"Російський почерк"

Крім того, глава МЗС зазначив, що бачить в цій ситуації "російський почерк".

"Мені теж здається, що оці поїздки деяких представників угорської влади до Москви, що все це ланцюжок певних подій, певних провокацій і їх, мабуть, слід очікувати і надалі, на жаль",- сказав Сибіга.

Він також звернув увагу на те, що раніше російські окупаційні війська незаконно вивозили громадян України з території Сумської області, а тепер, за його словами, українців фактично беруть у заручники на території європейської країни - члена Європейського Союзу та НАТО.

Що передувало?

Дивіться також: Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Угорщина (3020) затримання (4319) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
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Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.
Але ж Зеленський нівчом не вінават
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06.03.2026 19:30 Відповісти
+2
думаю що Райф подасть до суду на уряд жаба орбана, і сподіваюсь виграє.
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06.03.2026 18:39 Відповісти
+2
З цими вінігретами і словенчями треба шось рішать. Або ліквідувать цих орбанів з фіцами терористичними методами. Або відправити туда пару батальйонів ЗСУ. Особисто я, рішуче, готовий встати до лав окупації цих країн. Скажу чесно: мені боязко воювати проти людожерів роісян, бо то нелюди, а от на марші захватити Бухарест і Братиславу - я цілком готовий там все одно одні сциклі живуть які одразу стануть раком і знімуть труси, шоб їм надавали по тім трусам
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06.03.2026 18:40 Відповісти
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За словами Сибіги, українська сторона уважно відстежує всі заяви керівництва Угорщини. Міністр зазначив, що за кілька днів до інциденту були помічені натяки про можливу підготовку провокації. За кілька днів нельзя было добраться из Австрии в Украину не через Венгрию?
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06.03.2026 18:39 Відповісти
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06.03.2026 18:40 Відповісти
Якби по розумному то знаючи Орбана і що скоро там вібори, то Вугорщину потрібно було обминати десятою дорогою ще пів року назад. Режим Орбана разом з рашистами зараз будуть землю рвати і відловлювати різних ''українців-диверсантів'' щоб звинуватити Україну в зриві виборів чи фальсифікаціях
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06.03.2026 18:44 Відповісти
А навіщо?
«Не треба робити того, що всерівно зроблять німці» (с) Вінстон Черчилль
Жабу, на фоні її останніх вибриків, треба було смачно макнути у лайно.
Вийшло як по писаному. Взагалі вважаю що це чудова операція СБУ, панове.
вою думку вже тут викладав.
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06.03.2026 18:51 Відповісти
думаю що Райф подасть до суду на уряд жаба орбана, і сподіваюсь виграє.
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06.03.2026 18:39 Відповісти
а райф до чого тут?
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06.03.2026 18:41 Відповісти
Ранок почався із неприємної новини про те, що угорські силовики захопили інкасаторів Ощадбанку та забрали гроші, які перевозились у рамках угоди з Раффайзенбанком. Для спекулянтів зазначу - що це регулярні угоди і регулярний маршрут на Австрію.
Джерело: https://censor.net/ua/b3603886
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06.03.2026 18:47 Відповісти
На благодетеля свово? Благодаря орбану райфайзен до сих пор не под санкциями.
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06.03.2026 21:38 Відповісти
З цими вінігретами і словенчями треба шось рішать. Або ліквідувать цих орбанів з фіцами терористичними методами. Або відправити туда пару батальйонів ЗСУ. Особисто я, рішуче, готовий встати до лав окупації цих країн. Скажу чесно: мені боязко воювати проти людожерів роісян, бо то нелюди, а от на марші захватити Бухарест і Братиславу - я цілком готовий там все одно одні сциклі живуть які одразу стануть раком і знімуть труси, шоб їм надавали по тім трусам
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06.03.2026 18:40 Відповісти
Краще давай підемо на Прагу - дуже хочу захопити якийсь чеський пивний завод.)
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06.03.2026 18:45 Відповісти
Прага нам палкі в колеса не ставить, хай живуть. Поки що
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06.03.2026 18:48 Відповісти
Якщо хтось думає, що та унтерменшенська піздота буде боронити свою країну, то срав вам пес, дивіться на фошиздів краще:
https://today.ua/ru/487451-nemcy-vyshli-na-massovye-protesty-protiv-prizyva-na-********-sluzhbu/ Немцы вышли на массовые протесты против призыва на военную службу.
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06.03.2026 18:45 Відповісти
Мероприятие АДГ.
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06.03.2026 21:42 Відповісти
Тоді не зрозуміло, чому різні розумововідсталі лякають тут українців штурмом Варшави в складі кацапської армії. По твоїй логіці виходить, що це набагато краще і безпечніше, ніж воювати на Донбасі проти кацапів.
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06.03.2026 20:55 Відповісти
+100500
Або ліквідувать цих орбанів з фіцами терористичними методами.....а от на маршімарші захватити Бухарест і Братиславу - я цілком готовий
Пока в нашнем ПТУ учитель географии глобус не пропил, он всё отпраалял нас на Одессу, но выходили мы к Херсону.
Снять трусы с фицо в Братиславе и я смогу. Но поставить орбана раком в Бухаресте....
Вы, Підлога, человечеще.
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06.03.2026 21:45 Відповісти
Звісно, там де бабло віджимають, усюди рузький слід.
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06.03.2026 18:40 Відповісти
Райфайзен банк працює хоча в Австрії але також він працює на Сосії незважаючи на санкції. Ото вони суки і дали наводку коли поїде машина з грішми через Вугорщину. Кажуть що Орбан перед захопленням інкасаторів провідував ''антитерористичний'' відділ, підбурюючи начальство на злочин. А це значить що вже тоді знали що авто з інкасаторами скоро поїде як і його маршрут
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06.03.2026 18:41 Відповісти
Райфайзен не под санкциями благодаря именно угро-финской жабе.
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06.03.2026 21:51 Відповісти
Та ти шо?? Оце мозковий штурм від Сибіги.👏
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06.03.2026 18:42 Відповісти
Геній!
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06.03.2026 18:42 Відповісти
Зараз в Угорщині буде робитися реальна вакханалія перед виборами. ***** не може прої@ати свій форпост. І винна буде ..як завжди Україна.
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06.03.2026 18:44 Відповісти
Добре що у нас хоч не було венгєрскай рєзні. ато ващє пізда
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06.03.2026 18:53 Відповісти
Cибіга , малюй картину цілісною.Підрив "дружби" .недопущення європейських політиків на нафтопровід .взаємні погрози і накінець гроші і золотоб рашистський сценарій проти України і її народу .котрий виконують "слуги " куйла як в Угорщині.так і в Україні...
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06.03.2026 18:53 Відповісти
Ну если видели и не предотвратили, то может это тоже кому-то выгодно. Кому-то тоже нужен движ. У кого-то возможно тоже выборы намечаются и оно теперь не влазит с голубых экранов и хайпит на всем что только можно.
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06.03.2026 18:54 Відповісти
Можливо і російський почерк, але чомусь більше віриться в сліди міндичів і наумових.
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06.03.2026 19:04 Відповісти
Ну да - двушечку на Москву везли нужным людям.
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06.03.2026 19:07 Відповісти
Це Сибіга так похвалився що має "потужні" окуляри.🤓
Займався би краще своїми прямими обов'язками.
Коломбо млять!
Орбан рано чи пізно піде нах, а Угорщина в ЄС залишиться.🤷‍♂️
Налагоджуйте з ними контакти, а не погрози та понти кидайте!
Зеленському вдалося пос💩тися і з тим кондомом Орбаном і з його опонентами.
Такого "потужного" дебіла ще пошукати.🤦‍♂️
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06.03.2026 19:16 Відповісти
А то як же. Путны особисто золото і перевозить автомобілямі Ощадбанку. Шпійони Кремлівські скрізь.
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06.03.2026 19:27 Відповісти
Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.
Але ж Зеленський нівчом не вінават
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06.03.2026 19:30 Відповісти
Можно сказать что наша власть тут словила бинго.
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06.03.2026 20:06 Відповісти
Зебидло знов зашкварилось з общаковим баблом...
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06.03.2026 19:44 Відповісти
А це і була провокація - і ви на неї піддалися , як останні лохи !
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06.03.2026 19:49 Відповісти
Скандали у таких "демократіях" як Угорщина ідуть на користь таким орбанам: відвертають увагу від чогось актуального для населення і переключають на всяке, яке можна подати як патріотичні поступки, батьківську турботу справжнього господаря.

Це примітивна гра на публіку і одночасно капкан для "лохів", яких використовують...

Навіть "лідер угорської опозиції Мадяр, супротивник Орбана на виборах, різко відреагував на заяви Зеленського: "Закликаю українського президента пояснити свої слова".

Тобто опозиціонер теж поквапився і собі скористатися з того інформаційного приводу.

Таким чином Зеленський і вся його челядь ніби - НІБИ! - зробили демарш проти Орбана, а насправді ЗА Орбана.

Можна різними метафорами пояснити: вести себе з тим Орбаном як лікар з пацієнтом психіатричної клініки, а не як сусід- пацієнт (1): не дражнити скаженого пса, а пройти мимо, або спробувати його заспокоїти - наступного разу дати кавалок ковбаси...(2).... Навіщо старатися заслужити аплодисмент з Кремля... Тим більше мавпувати поведінку "миротворця" Трампа.
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06.03.2026 20:13 Відповісти
 
 