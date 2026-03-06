Угорщина "вимагає відповідей" від України щодо походження готівки та золота, - радник Орбана

Угорщина "вимагатиме відповідей від керівництва України" щодо того, "хто стоїть за грошима" та золотими злитками, які були вилучені в інкасаторських авто "Ощадбанку".

Про це заявив політичний директор в офісі угорського прем'єра Балаж Орбан, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Будапешта

Балаж Орбан опублікував фото грошей і золота, які Угорщина конфіскувала в українського банку і заявив, що угорська влада розпочала розслідування цього інциденту.

Зокрема, за його словами, правоохоронці Угорщини вивчатимуть можливі злочини, пов'язані з відмиванням грошей.

"Ще більш тривожним є те, що, за повідомленнями, з січня через Угорщину до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кг золота. Броньовані автомобілі, наповнені готівкою та золотом, що рухаються через Угорщину, — це не те, як зазвичай відбуваються законні фінансові операції. Справжнє питання просте: хто стоїть за цими грошима і на що вони призначені? Угорські органи влади розпочали повне розслідування. Тепер відповідальні особи повинні надати відповіді", - додав угорський посадовець.

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Що передувало?

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