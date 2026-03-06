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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Угорщина "вимагає відповідей" від України щодо походження готівки та золота, - радник Орбана

балаж,орбан

Угорщина "вимагатиме відповідей від керівництва України" щодо того, "хто стоїть за грошима" та золотими злитками, які були вилучені в інкасаторських авто "Ощадбанку".

Про це заявив політичний директор в офісі угорського прем'єра Балаж Орбан, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Будапешта

Балаж Орбан опублікував фото грошей і золота, які Угорщина конфіскувала в українського банку і заявив, що угорська влада розпочала розслідування цього інциденту.

Зокрема, за його словами, правоохоронці Угорщини вивчатимуть можливі злочини, пов'язані з відмиванням грошей.

"Ще більш тривожним є те, що, за повідомленнями, з січня через Угорщину до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кг золота. Броньовані автомобілі, наповнені готівкою та золотом, що рухаються через Угорщину, — це не те, як зазвичай відбуваються законні фінансові операції. Справжнє питання просте: хто стоїть за цими грошима і на що вони призначені? Угорські органи влади розпочали повне розслідування. Тепер відповідальні особи повинні надати відповіді", - додав угорський посадовець.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Угорщина (3020) інкасатори (96) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+34
А надіслати офіційний запит відправнику грошей золота слабо ?
Там є документи, є контактна особа хто відправив.
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06.03.2026 18:50 Відповісти
+23
мене більше хвилювало б якби рухалось з України
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06.03.2026 18:49 Відповісти
+21
Ну, золото добули мабуть із руднічків. А євро та доляри надрукувалі амерікоси та європейці. Справу розкрито. Винен Порошенко
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06.03.2026 18:51 Відповісти
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Зєля-Тупорила, стули пельку і не коментуй.. ти - стрьомний, як головний дипломат, твою мать.. понавибирали, блін, аніматорів-шоуменів для дебілів.. блд..
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06.03.2026 19:14 Відповісти
Золото казнокрадам,баксы шлагбаумщикам.
Читайте и сообщайте в ФБР быстрее,агентура ларечника все удаляет
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06.03.2026 19:27 Відповісти
Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.

Але ж Зеленський нівчом не вінават
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06.03.2026 19:29 Відповісти
Червінського теж у чомусь звинувачують і досі ..... як думаєш - він винний ?
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06.03.2026 20:25 Відповісти
Ну так Чернівецький і не катається по Європі.
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06.03.2026 20:28 Відповісти
Бо я на відміну від цепного опешного пса, ким ви і є, маю свою думку. І не згоден їсти гівно хоч зелене, хоч кацапське. І для мене ворог однаково небезпечний що за парєбріком, що всередині. А вам смачного 😛.
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06.03.2026 22:06 Відповісти
Було ввезено до України??? Зазвичай з України вивозять.
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06.03.2026 19:34 Відповісти
Біда в тому що українці не вірять своїй(зеленій)владі! Все може бути...
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06.03.2026 19:38 Відповісти
Це точно. І буде ніфіга не смішно, якщо з'ясується, що це дійсно був якийсь блудняк.
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06.03.2026 19:49 Відповісти
І ключі від помешкання, де гроші були...
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06.03.2026 19:40 Відповісти
Що,*****?! Ніякого діалогу. ОТР Банк..як твої справи?
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06.03.2026 19:44 Відповісти
Так, це дивно. Зазвичай напрямок вивозу - з України.
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06.03.2026 20:01 Відповісти
Як їм пояснити...... це їхала двушечка на москву у супроводі колишнього генерала СБУ, якого рік тому викрили, як агента ФСБ.
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06.03.2026 20:02 Відповісти
****** *********. Нащадки тих, хто спалив Корюківку, розперезались і махають ременем. Пора штанці їм зняти і добре по сраці надавати. Не знаю які там це гроші, але нафіга в Україні їхній банк ОТР? До речі в моєму будинку.
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06.03.2026 20:06 Відповісти
как всегда натырено
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06.03.2026 20:12 Відповісти
Здається, саме час починати розслідування по незаконній діяльності "ОТР банка" в Україні.
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06.03.2026 20:30 Відповісти
Ох і ідіоти)))) у Відня вимагайте, в райфайзену.

Все ж такі і в Угорщині у владі тупі паяци.
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06.03.2026 21:24 Відповісти
Для них це важливо до виборів. Після виборів гроші тихо віддадуть.
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06.03.2026 23:05 Відповісти
Це банківські гроші з відповідними документами. Довбні, робіть запити до банку відправника, там Австрія здається.
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06.03.2026 22:03 Відповісти
Ну що Орбан взяв гундосова Мадуро за причиндали, ішак вирішив пограти в гопника і напоровся на ответочку. До речі Райффайзенбанк єдиний захидний банк який зараз працює в росії. Схоже на те що Орбан перехопив ту саму двошечку, ніколи не думав хто почне нарешти боротиметься з корупцією в Україні.
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06.03.2026 22:33 Відповісти
Народ, підкотилась свіжа інфа "на тему". І дуже конспірологічна... Судіть самі:
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
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07.03.2026 01:05 Відповісти
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