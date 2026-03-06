Угорщина "вимагає відповідей" від України щодо походження готівки та золота, - радник Орбана
Угорщина "вимагатиме відповідей від керівництва України" щодо того, "хто стоїть за грошима" та золотими злитками, які були вилучені в інкасаторських авто "Ощадбанку".
Про це заявив політичний директор в офісі угорського прем'єра Балаж Орбан, передає Цензор.НЕТ.
Заява Будапешта
Балаж Орбан опублікував фото грошей і золота, які Угорщина конфіскувала в українського банку і заявив, що угорська влада розпочала розслідування цього інциденту.
Зокрема, за його словами, правоохоронці Угорщини вивчатимуть можливі злочини, пов'язані з відмиванням грошей.
"Ще більш тривожним є те, що, за повідомленнями, з січня через Угорщину до України було перевезено понад 900 мільйонів доларів, 420 мільйонів євро та 146 кг золота. Броньовані автомобілі, наповнені готівкою та золотом, що рухаються через Угорщину, — це не те, як зазвичай відбуваються законні фінансові операції. Справжнє питання просте: хто стоїть за цими грошима і на що вони призначені? Угорські органи влади розпочали повне розслідування. Тепер відповідальні особи повинні надати відповіді", - додав угорський посадовець.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.
Але ж Зеленський нівчом не вінават
Все ж такі і в Угорщині у владі тупі паяци.
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?