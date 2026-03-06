УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11375 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
2 923 40

Є інформація, що п’ятьох викрадених в Угорщині інкасаторів везуть до кордону, - Сибіга

МЗС має інформацію про переміщення викрадених інкасаторів до кордону

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про публічну, але офіційно поки непідтверджену інформацію про те, що п’ятьох із семи викрадених Угорщиною українських інкасаторів везуть до кордону з метою подальшої депортації.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сибіга зазначив, що угорська сторона повністю обрізала контакт консулів із українцями, позбавила їх засобів зв'язку й утримує їх у невідомому для Києва місці.

"Є інформація публічна, яка поки що офіційно не підтверджена, що п'ятьох громадян везуть до кордону з метою їх депортації. Як міністр, я не можу вам цього підтверджувати. Маю лише інформацію з публічних джерел. Консули підтвердження не мають",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що вимога України звільнити громадян і конвой залишається незмінною. На думку Києва, дії Угорщини – це неприпустимий акт державного рекету і тероризму.

"Ми будемо діяти в межах міжнародного права, дотримуючись усіх наших зобов'язань. Ми не допустимо приниження наших громадян, провокації щодо України і викрадення українського майна",- заявив Сибіга.

Дивіться також: Угорщина назвала захоплення інкасаторських авто "Ощадбанку" операцією "український золотий конвой". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Читайте також: Угорщина "вимагає відповідей" від України щодо походження готівки та золота, - радник Орбана

Автор: 

Угорщина (3020) МЗС (4342) Сибіга Андрій (1000)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Є не пітверджена інфа, що вони їхали не в сторону України, а в сторону Сербії. Так що там вилізе ще багато цікавого думаю.
показати весь коментар
06.03.2026 19:35 Відповісти
+8
Если в Сербию,то все логично,украли в Украине,через Сербию это пресловутая двушечка ехала на моцкву,генеральчик с лубянским рыльцем в пушку сопровождает.
показати весь коментар
06.03.2026 19:41 Відповісти
+7
Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.

Але ж Зеленський нівчом не вінават
показати весь коментар
06.03.2026 19:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звинувачення у шпигунстві: У лютому 2025 року з'явилася інформація про те, що СБУ викрила у своїх лавах «крота» ФСБ, яким виявився начальник штабу Антитерористичного центру СБУ генерал-майор Геннадій Кузнєцов. Його підозрюють у передачі секретних даних ворогу.

За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.

Але ж Зеленський нівчом не вінават
показати весь коментар
06.03.2026 19:31 Відповісти
Діяльність у ТКГ та Мінському процесі: У 2020 році президент Зеленський призначив Кузнєцова представником України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) замість Валерії Лутковської. Він займався питаннями обміну полоненими, що також супроводжувалося критикою та звинуваченнями у «бізнесі на полонених»
показати весь коментар
06.03.2026 19:32 Відповісти
викрила і відпустила ? і це ви тільки но зараз про це пишете ? чому цілий рік мовчали ?
показати весь коментар
06.03.2026 19:36 Відповісти
Та мені просто цікаво стало, що то за генерал що подався в інкасатори, і от в гуглі є за нього така інформація.
показати весь коментар
06.03.2026 19:37 Відповісти
а де читали про склад групи інкасаторів ?
показати весь коментар
06.03.2026 19:41 Відповісти
Задав питання ШІ і він мені видав статті де згадується цей генерал
показати весь коментар
06.03.2026 19:42 Відповісти
я не за це питаю . Де друкували прізвища інкасаторів ?
показати весь коментар
06.03.2026 19:44 Відповісти
ТСН

Світ

Дата публікації

18:33, 06.03.26

Категорія

Світ

Кількість переглядів

742

Час на прочитання

2 хв

Викрадення інкасаторів в Угорщині: журналіст назвав прізвище затриманого ексгенерала СБУ

Почитайте статтю, я не думаю що важко знайти за назвою і джерелом.
І взагалі, що ви так " запалилися"?😸
показати весь коментар
06.03.2026 19:45 Відповісти
я ? це ви досконало відстежуєте тему , ось і запитав . Але щоб Малюк крота відпустив на волю ? Ось що дивує.
показати весь коментар
06.03.2026 19:50 Відповісти
Я просто вчусь, часом не виходить, критично мислити. Мене зацікавило честно, що генерал працює інкасатором. Все звісно буває, але як на мене це нонсенс. Ось і поцікавився. І до речі я нічого не стверджую. Лише виклав те що було написано до мене 😸. Щодо :" Малюк відпустив..." То він же не суддя.
показати весь коментар
06.03.2026 19:53 Відповісти
мабуть ці п'ятеро дали викривальні свідчення кацапським орбанським мас-медіа, а двоє не здаються в застєнках вітька

.
показати весь коментар
06.03.2026 20:04 Відповісти
А двое дают показания, кому,по настоящему, везли золотишко?
показати весь коментар
06.03.2026 19:34 Відповісти
Є не пітверджена інфа, що вони їхали не в сторону України, а в сторону Сербії. Так що там вилізе ще багато цікавого думаю.
показати весь коментар
06.03.2026 19:35 Відповісти
Если в Сербию,то все логично,украли в Украине,через Сербию это пресловутая двушечка ехала на моцкву,генеральчик с лубянским рыльцем в пушку сопровождает.
показати весь коментар
06.03.2026 19:41 Відповісти
какая у вас буйная фантазія, поруччик !

"огородами к Чапаеву..."

.
показати весь коментар
06.03.2026 20:06 Відповісти
Стопудово, що це їхала двушечка на москву.
показати весь коментар
06.03.2026 19:51 Відповісти
Вирішили зразу перехопити щоб відсоток не платити ❓ 🤔😸
показати весь коментар
06.03.2026 19:54 Відповісти
Хортисти в Угорщині з подачі бевзя Зеленського розпоясались...
показати весь коментар
06.03.2026 19:35 Відповісти
Во мадяры говна на вентилятор подкинули)
показати весь коментар
06.03.2026 19:39 Відповісти
так, вибори, вибора... !

лопатами працюють

.
показати весь коментар
06.03.2026 20:07 Відповісти
А гроші також везуть?)
показати весь коментар
06.03.2026 19:40 Відповісти
гроші пограбували гуни (=мадяри)
хіба ви не здогадувались чому у мадь'ярів й досі одне з популярних імен - Атила ?

.
показати весь коментар
06.03.2026 20:10 Відповісти
Я мало знав мадяр)Ну ,в Швейцарії був один два тижні шеф,ну дибіл.але заплатив зароблені години до копійки.
показати весь коментар
06.03.2026 21:46 Відповісти
Двое оставленных генерал-инкассатор и, мб, полковник-инкассатор.
показати весь коментар
06.03.2026 19:40 Відповісти
Генерал-инкассатор и полковник-инкассатор это спецзвания или жизненное кредо?
показати весь коментар
06.03.2026 19:54 Відповісти
Таков Путь!(с).
показати весь коментар
06.03.2026 19:55 Відповісти
Аааа,так это *****лорцы?..Так бы сразу и сказали.
показати весь коментар
06.03.2026 20:11 Відповісти
Інкасатор - інкасатор, угорські спецпризначенці - інкасатор 😸
показати весь коментар
06.03.2026 19:56 Відповісти
- Генерал, это ведь не должность, - это счастье (с)
показати весь коментар
06.03.2026 20:04 Відповісти
28 липня 2020, 15:12

Генерал СБУ Кузнецов. Хто і як заробляє на обмінах полоненими.

Це з української правди назва статті.
показати весь коментар
06.03.2026 19:41 Відповісти
тцк-акники в своєму бусіку вже чекають передачі ))
показати весь коментар
06.03.2026 19:43 Відповісти
По моєму ця справа ну дуже пахне "міндічами" і ЗЕленою падаллю!
показати весь коментар
06.03.2026 19:45 Відповісти
Угорські ЗМІ=російські ЗМІ
показати весь коментар
06.03.2026 19:55 Відповісти
Довгий язик Зеленського і до Будапешта доведе.
показати весь коментар
06.03.2026 19:46 Відповісти
Дне питання, чому знаючи про натянуті стосунки з Угорщиною навмисно спланувати маршрут цих авто через Угорщину а не іньшим маршрутом?
показати весь коментар
06.03.2026 19:54 Відповісти
Бабки забрали, а інкасаторів видворили щоб багато не говорили. А Орбан в цей час буде своєму лохторату втирати якусь дічь про шпигутів і диверсантів. Ніхто ж не зможе альтернативної правди розказати
показати весь коментар
06.03.2026 20:05 Відповісти
Де наш общак?
показати весь коментар
06.03.2026 20:25 Відповісти
 
 