Є інформація, що п’ятьох викрадених в Угорщині інкасаторів везуть до кордону, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про публічну, але офіційно поки непідтверджену інформацію про те, що п’ятьох із семи викрадених Угорщиною українських інкасаторів везуть до кордону з метою подальшої депортації.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Сибіга зазначив, що угорська сторона повністю обрізала контакт консулів із українцями, позбавила їх засобів зв'язку й утримує їх у невідомому для Києва місці.
"Є інформація публічна, яка поки що офіційно не підтверджена, що п'ятьох громадян везуть до кордону з метою їх депортації. Як міністр, я не можу вам цього підтверджувати. Маю лише інформацію з публічних джерел. Консули підтвердження не мають",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.
Міністр наголосив, що вимога України звільнити громадян і конвой залишається незмінною. На думку Києва, дії Угорщини – це неприпустимий акт державного рекету і тероризму.
"Ми будемо діяти в межах міжнародного права, дотримуючись усіх наших зобов'язань. Ми не допустимо приниження наших громадян, провокації щодо України і викрадення українського майна",- заявив Сибіга.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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За інформацією журналістів, оцей дядько генерал був в інкасаторскій машині. У нього доречі дуже цікав біографія 😸.
Але ж Зеленський нівчом не вінават
Світ
Дата публікації
18:33, 06.03.26
Категорія
Світ
Кількість переглядів
742
Час на прочитання
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Викрадення інкасаторів в Угорщині: журналіст назвав прізвище затриманого ексгенерала СБУ
Почитайте статтю, я не думаю що важко знайти за назвою і джерелом.
І взагалі, що ви так " запалилися"?😸
кацапськиморбанським мас-медіа, а двоє не здаються в застєнках вітька
.
"огородами к Чапаеву..."
.
лопатами працюють
.
хіба ви не здогадувались чому у мадь'ярів й досі одне з популярних імен - Атила ?
.
Генерал СБУ Кузнецов. Хто і як заробляє на обмінах полоненими.
Це з української правди назва статті.