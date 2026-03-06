Є інформація, що п’ятьох викрадених в Угорщині інкасаторів везуть до кордону, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про публічну, але офіційно поки непідтверджену інформацію про те, що п’ятьох із семи викрадених Угорщиною українських інкасаторів везуть до кордону з метою подальшої депортації.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сибіга зазначив, що угорська сторона повністю обрізала контакт консулів із українцями, позбавила їх засобів зв'язку й утримує їх у невідомому для Києва місці.

"Є інформація публічна, яка поки що офіційно не підтверджена, що п'ятьох громадян везуть до кордону з метою їх депортації. Як міністр, я не можу вам цього підтверджувати. Маю лише інформацію з публічних джерел. Консули підтвердження не мають",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Міністр наголосив, що вимога України звільнити громадян і конвой залишається незмінною. На думку Києва, дії Угорщини – це неприпустимий акт державного рекету і тероризму.

"Ми будемо діяти в межах міжнародного права, дотримуючись усіх наших зобов'язань. Ми не допустимо приниження наших громадян, провокації щодо України і викрадення українського майна",- заявив Сибіга.

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