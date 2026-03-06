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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням допис міністра в соцмережі Х. 

Сімох українців повернули додому 

"Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали їм необхідну допомогу", - повідомив Сибіга.

Він подякував "нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення".

Доповнення

Згодом в "Ощадбанку" повідомили, що наразі всі сім чоловіків перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку "Ощадбанку".

повернення інкасаторів додому
Фото: Ощадбанк
повернення інкасаторів додому
Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

"Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні. Ощадбанк вдячний Національному банку України, Міністерству закордонних справ України, дипломатичним установам України в Угорщині та всім залученим державним органам за сприяння в поверненні співробітників банку додому", - сказано в повідомленні.

повернення інкасаторів додому
Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

Зазначається, що "Ощадбанк" продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників "Ощадбанку" та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились.

"Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. "Ощадбанк" послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях", - наголосив банк.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3020) інкасатори (96) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
+52
Що с походженням та призначенням грошей та золота?
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06.03.2026 20:06 Відповісти
+24
Якщо Райфайзенбанк Австрії не дасть найближчим часом коментар про походження грошей у українських інкасаторів, які затримала угорська митна служба, то скоріш за все теорія про удар Угорщини по «общаку» української політичної еліти - буде мати місце на існування.
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06.03.2026 20:27 Відповісти
+24
@ (в перекладі):
"Був в Угорщині. Говорив із будапештцями. Орбана вони не те, що не *******, а ненавидять.
Запитую: "то хто ж за нього голосує?"
- Жлоби, маргінали, нЕучі, військові й інші бюджетники і таке інше.
Кажу: "дохера їх у вас." ... а сам думаю, адже так і в РФ і ... у США.
Бидлота захопила Світ.
А ми і не помітили."
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06.03.2026 20:40 Відповісти
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В тебе дуже хибне уявлення про сьогоднішній світ. Гроші це бумага , все що приносить це активи -заводи параходи, земля. От щоб їх скупляти потрібен кеш . Недавній приклад це фонд Галущенка який відкрив його за кордоном.
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07.03.2026 15:06 Відповісти
Орбан як і Пу - нацист і терорист.
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07.03.2026 02:22 Відповісти
запасайтеся попкорном !!! зелений шапітолій розпочав новий серіал ..інкасатори под прікритієм..--- перша серія ..золото алібаби..
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07.03.2026 06:42 Відповісти
Контрабантисти золотом і валютою тепер вже називаються гордо -інкасатори. А бригадир в них цілий генерал СБУ. Світ антиутопії.
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07.03.2026 09:07 Відповісти
Це версія Орбана і Сіярто.
То чому ж вони відпустили інкасаторів, якщо стверджують, що це контрабанда ??
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07.03.2026 10:45 Відповісти
На фото, чому один у бронежилеті ?

От мені цікаво, а яка процедура для інкасаторів при такій ситуації ? Нащо вони двері відчиняли до приїзду нашого консула ?? Могли б у пляшки попісяти допоки не приїхав би.
На відео танків не видно.
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07.03.2026 10:49 Відповісти
Шановне панство задайте собі питання чому затримання відбулось на трасі М5 , яка веде до Сербіі а не на М3 ?
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07.03.2026 12:33 Відповісти
абсолютно вірне питання ,М5 траса з України - значить вивозили гроші і мабуть не перший раз, але не довезли до місця призначення - щось пішло не так .....схема зламалась,
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07.03.2026 14:55 Відповісти
Це щодо розмов чи мала право Україна примушувати до посадки літак з вагнерівцями. От Орбан приземлив інкасаторський автомобіль. Тож діяв як міжнародний терорист на кшалт білоруського диктатора Лукашенко. За ниточки смикав Путін з фсб разом.
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07.03.2026 15:14 Відповісти
Що мені не зрозуміло. Вот дивився відео цього венгерського антитеррористичного центру по захвату 2х наших "зелених" броньованих маршруток. З початку відео бачимо, як вони зарулюють на заправку, ну і потім вже штурм. Таке враження що їх на цій заправці вже чекали. Але як мадяри дізналися що інкасатори зупиняться саме на цій заправці ?
Справу про контрабанду веде венгерська митниця та податкова служба, але ж митникам зручніше було затримати їх якраз на кордоні, при перевірці документів (розумію що внутрішній кордон між странами ЄС зараз достатньо умовний і можливо на кордоні ніякої перевірки і не відбувалося)
А так виходить що цих інкасаторів відстежували і вже заздалегідь знали та чекали на них у відповідному місці. Ну і цей наш бувший генерал СБУ який був в складі інкасаторів. Як так мадяри, пусть навіть з антитеррористичного центру, так швидко пробили по затриманим та взнали послужний список затриманих ? Відразу почали верещати що затримали генерала ! Хто злив інфу ?

Що ще погано. Як ми зрозуміли з інфи від нашого НБУ, Ощадбанк мабуть чи не єдина організація яка має дозволи на перевезення транскордонної готівки. На відео показали як виглядають ці "зелененькі" бусики, скільки чоловік в охороні, яку сумму готівки перевозили (близько 70 мільонів + золото), як регулярно відбуваються перевезення (кожного тижня). Погодьтеся, сумма у 70 мільонів достатньо велика щоб привернути до себе увагу різних кримінальних структур. Де гарантія що на послідуючи перевезення не буде скоєно напад вже не державних антитеррористичних центрів а якихось мафіозі ?
Тим хто відповідає за логістику та за охорону цих вантажів доведеться все змінювати - замінювати інкасаторськи машини, підсилювати охорону, змінювати маршрути перевезення тощо. Цей напрямок вже був скомпроментований
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07.03.2026 17:53 Відповісти
А навіщо стільки інкасаторів в одній машині? Щоб забронювати?
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07.03.2026 18:41 Відповісти
Інкасаторів затримали на трасі М5 яка веде до Сербії, а не до України.
Ось, послухайте Сергія Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=GjZCqFkVmIU
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07.03.2026 18:42 Відповісти
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