Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням допис міністра в соцмережі Х.
Сімох українців повернули додому
"Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали їм необхідну допомогу", - повідомив Сибіга.
Він подякував "нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення".
Доповнення
Згодом в "Ощадбанку" повідомили, що наразі всі сім чоловіків перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку "Ощадбанку".
"Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні. Ощадбанк вдячний Національному банку України, Міністерству закордонних справ України, дипломатичним установам України в Угорщині та всім залученим державним органам за сприяння в поверненні співробітників банку додому", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що "Ощадбанк" продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників "Ощадбанку" та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились.
"Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. "Ощадбанк" послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях", - наголосив банк.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
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То чому ж вони відпустили інкасаторів, якщо стверджують, що це контрабанда ??
От мені цікаво, а яка процедура для інкасаторів при такій ситуації ? Нащо вони двері відчиняли до приїзду нашого консула ?? Могли б у пляшки попісяти допоки не приїхав би.
На відео танків не видно.
Справу про контрабанду веде венгерська митниця та податкова служба, але ж митникам зручніше було затримати їх якраз на кордоні, при перевірці документів (розумію що внутрішній кордон між странами ЄС зараз достатньо умовний і можливо на кордоні ніякої перевірки і не відбувалося)
А так виходить що цих інкасаторів відстежували і вже заздалегідь знали та чекали на них у відповідному місці. Ну і цей наш бувший генерал СБУ який був в складі інкасаторів. Як так мадяри, пусть навіть з антитеррористичного центру, так швидко пробили по затриманим та взнали послужний список затриманих ? Відразу почали верещати що затримали генерала ! Хто злив інфу ?
Що ще погано. Як ми зрозуміли з інфи від нашого НБУ, Ощадбанк мабуть чи не єдина організація яка має дозволи на перевезення транскордонної готівки. На відео показали як виглядають ці "зелененькі" бусики, скільки чоловік в охороні, яку сумму готівки перевозили (близько 70 мільонів + золото), як регулярно відбуваються перевезення (кожного тижня). Погодьтеся, сумма у 70 мільонів достатньо велика щоб привернути до себе увагу різних кримінальних структур. Де гарантія що на послідуючи перевезення не буде скоєно напад вже не державних антитеррористичних центрів а якихось мафіозі ?
Тим хто відповідає за логістику та за охорону цих вантажів доведеться все змінювати - замінювати інкасаторськи машини, підсилювати охорону, змінювати маршрути перевезення тощо. Цей напрямок вже був скомпроментований
Ось, послухайте Сергія Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=GjZCqFkVmIU