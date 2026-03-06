Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням допис міністра в соцмережі Х.

Сімох українців повернули додому

"Вже доповів президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали їм необхідну допомогу", - повідомив Сибіга.

Він подякував "нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення".

Доповнення

Згодом в "Ощадбанку" повідомили, що наразі всі сім чоловіків перебувають у безпеці та отримують необхідну підтримку з боку "Ощадбанку".

Фото: Ощадбанк

Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

"Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні. Ощадбанк вдячний Національному банку України, Міністерству закордонних справ України, дипломатичним установам України в Угорщині та всім залученим державним органам за сприяння в поверненні співробітників банку додому", - сказано в повідомленні.

Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

Зазначається, що "Ощадбанк" продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників "Ощадбанку" та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились.

"Загальний обсяг цінностей, які перебували в двох автомобілях, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота. "Ощадбанк" послідовно відстоюватиме свої інтереси у всіх міжнародних інстанціях", - наголосив банк.

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