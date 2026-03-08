Ощадбанк требует от Венгрии возвращения незаконно захваченных инкассаторских авто и ценностей
Ощадбанк заявил, что требует от властей Венгрии возвращения своего незаконно захваченного имущества и ценностей. Автомобили и ценности все еще остаются задержанными.
Об этом говорится в заявлении АО "Ощадбанк", опубликованном 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Защита прав будет осуществляться в двух направлениях
"После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семи сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшая защита прав Сберегательного банка Украины в решении инцидента в Венгрии будет состоять из двух направлений.
- Первое: обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.
- Второе направление: осуществление правовых шагов для возврата имущества банка - двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
В сообщении отмечается, что Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий.
"Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - заявили в Ощадбанке.
Факты об инциденте в Венгрии
Кроме того, Ощадбанк привел ряд фактов по инциденту в Венгрии:
- Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
- Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте;
- во время полномасштабной войны перевозка ценностей банками осуществляется исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно;
- в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента;
- средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощаду. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны;
- упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.
"Ощадбанк требует возвращения своих инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, в полном объеме", - говорится в заявлении.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Гетьманцев з верещук, «боряться» з ними щоденно …
Але зеленський, про таке, і не ЗНАЄ… Працює на добудові династії, у Козині… Цемент мішає лопатою, щоб рабочії працювали…
бмп ,валюту простіще індифікувати бо номерація часто зберігається на серверах на випадок грабунку та іншого кримінала
Це раз.
Друге і головне- всі ці заяви і вимоги-туалетний папір, хоча навіть для цього не годиця.
Є процедура.
Називається- судовий позов.
І вже у рамках судового процесу будуть розглядатися всі документи і аудиторські висновки. А твої "ЗАЯВИ" навіть в суді розлядатися не будуть.
проти Украіни !!
Довідка.
Вже є заява Єврокомісії про неприпустимість погроз збройними силами України проти першої особи держави- члена ЄС.
Передвиборча риторика має мати свої межі, а угорське владне гамно вже давно і вперто товчеться на українофобській тематиці, але перед цими виборами просто знавісніли. Треба вже було йому давно відповісти. Ну, Зеленський нарешті відповів, як вмів (можна було краще, не сперечатимусь), але це була саме відповідь на тривалі прокльони, погрози та знущання угорської влади на чолі з орбаном по відношенню до України і Зеленського особисто, а не власна добровільна ініціатива Зє.
Тому не треба нам розповідати, який бідний, нещасний і дуже хороший той орбан, то мерзота, на якій тавра ніде ставити. Скоріше б уже його турнули з угорської політики, бажано напряму у в'язницю.
Це завдяки Зеленьському і його підлітковому хамству, державний Ощадбанк втратив 80 міліонів доларів. Непогано було б із Зеленьського і його подєльніків по розкрадаеню бюджету України ці гроші витрусити.
Можливо за нової влади так і станеться.
Зеленського також можеш собі в Іспанію забрати, якщо він тобі такий дорогий. Там і гроші з нього труситимеш, як трусилка підходяща є.
Але гоп-стоп по мудярськи це ніяке не слідство Зєльчиного хамства, а пряма вина ********** орбаноїдів. За яке їх можна і ПОТРІБНО НЕГАЙНО принаймні почати їбати позовами на рівні ЄС з вимогами компенсації з бюджету Уйобщини - про що обов'язково сповістити їх мудрий електорат ще ДО виборів.
Кому позови подаєте?
Відсутність судових позовів до владних інституцій про повернення незаконного вилученого майна.
Якісь дурнуваті і нікчемні заяви, істеричні вказівки Зеленьського НБУ-"паєдьтє, там, разбєрітєсь.."
І ніяких процедурних правових дій..
А, якшо справді, воно направлялось по автобану М5 в Белград, а не в Україну?
Через деякий час буде зруміло.
Але
Дії влади і Ощадбанку не зовсім зрозумілі.
А через якийсь Кахахстан не простійше переправити було б? У вас вже через ці теорії змов кукуха геть поїхала
це шантажувати , красти , вбивати і брехати !!
Нічого дивного в тому , що вони затримали незаконно наш
вантаж тут немає !!
Бидло є бидло !
У якому місті живете?
Я без наїзду.
Живу у Ніці.
Французська полінезія?
Справді посеред тихого океану?
Можете то чому не робите.