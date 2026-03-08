Ощадбанк требует от Венгрии возвращения незаконно захваченных инкассаторских авто и ценностей

Ощадбанк заявил, что требует от властей Венгрии возвращения своего незаконно захваченного имущества и ценностей. Автомобили и ценности все еще остаются задержанными.

Об этом говорится в заявлении АО "Ощадбанк", опубликованном 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Защита прав будет осуществляться в двух направлениях

"После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семи сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая защита прав Сберегательного банка Украины в решении инцидента в Венгрии будет состоять из двух направлений.

Первое: обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.

обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке. Второе направление: осуществление правовых шагов для возврата имущества банка - двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В сообщении отмечается, что Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий.

"Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - заявили в Ощадбанке.

Смотрите также: Семерых инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Факты об инциденте в Венгрии

Кроме того, Ощадбанк привел ряд фактов по инциденту в Венгрии:

Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте;

во время полномасштабной войны перевозка ценностей банками осуществляется исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно;

в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента;

средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощаду. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны;

упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

"Ощадбанк требует возвращения своих инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, в полном объеме", - говорится в заявлении.

Читайте также: Задержание инкассаторов в Венгрии: возможны временные трудности с доставкой наличных, - НБУ

Что предшествовало?

Читайте также: Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский