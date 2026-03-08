РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
4 392 65

Ощадбанк требует от Венгрии возвращения незаконно захваченных инкассаторских авто и ценностей

"Ощадбанк" требует возвращения своих ценностей от Венгрии

Ощадбанк заявил, что требует от властей Венгрии возвращения своего незаконно захваченного имущества и ценностей. Автомобили и ценности все еще остаются задержанными.

Об этом говорится в заявлении АО "Ощадбанк", опубликованном 7 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Защита прав будет осуществляться в двух направлениях 

"После незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года семи сотрудников Ощадбанка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но автомобили и ценности все еще остаются незаконно задержанными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшая защита прав Сберегательного банка Украины в решении инцидента в Венгрии будет состоять из двух направлений.

  • Первое: обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии. Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав сотрудников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержке.
  • Второе направление: осуществление правовых шагов для возврата имущества банка - двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

В сообщении отмечается, что Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий.

"Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины. Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк обратится к одной из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, задействованными в рамках перевозки средств и ценностей", - заявили в Ощадбанке.

Смотрите также: Семерых инкассаторов Ощадбанка, задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Факты об инциденте в Венгрии

Кроме того, Ощадбанк привел ряд фактов по инциденту в Венгрии:

  • Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
  • Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте;
  • во время полномасштабной войны перевозка ценностей банками осуществляется исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно;
  • в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента;
  • средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощаду. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны;
  • упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

"Ощадбанк требует возвращения своих инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, в полном объеме", - говорится в заявлении.

Читайте также: Задержание инкассаторов в Венгрии: возможны временные трудности с доставкой наличных, - НБУ

Что предшествовало?

Читайте также: Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский

 

Автор: 

Венгрия (848) деньги (79) имущество (44) инкассаторы (6) Ощадбанк (19)
Топ комментарии
+16
Може, тому що віддавши по накладним цінності і завантаживши їх в автівки Ощаду - ті цінноості вже перестали бути власністю австрійському банку?
07.03.2026 23:16 Ответить
+15
Ще б подати у суд, щоб орбан компенсував шкоду заподіяну перевезенню вантажу.
07.03.2026 23:08 Ответить
+14
Ну то позов подавайте.
07.03.2026 23:06 Ответить
Ну то позов подавайте.
07.03.2026 23:06 Ответить
В рельсу постукати краще
07.03.2026 23:07 Ответить
Якщо головами постукають.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:30 Ответить
Західні Партнери, добре знають про адресатів та отримувачів золота …
Гетьманцев з верещук, «боряться» з ними щоденно …
Але зеленський, про таке, і не ЗНАЄ… Працює на добудові династії, у Козині… Цемент мішає лопатою, щоб рабочії працювали…
08.03.2026 00:44 Ответить
подали б ,якщо могли,бо скоріше всього не все так просто все....і так питання-рівень держави ,розглянули б швидко
показать весь комментарий
вилізла інфа,що золото в бусах не марковане .....
показать весь комментарий
А валюта маркована "ХАБАР"?))
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=dWwImQmw4P0

бмп ,валюту простіще індифікувати бо номерація часто зберігається на серверах на випадок грабунку та іншого кримінала
08.03.2026 10:33 Ответить
Чого Райфайзен мовчить?
показать весь комментарий
Може, тому що віддавши по накладним цінності і завантаживши їх в автівки Ощаду - ті цінноості вже перестали бути власністю австрійському банку?
показать весь комментарий
07.03.2026 23:16 Ответить
Ну і що, що перестали бути? Хай скажуть, що цінності передали вони, на законних підставах. Це ж і Райффайзену кучка під двері
показать весь комментарий
А хтось до Райфайзену звертався за заявою " що цінності передали на законних підставах"?
Це раз.
Друге і головне- всі ці заяви і вимоги-туалетний папір, хоча навіть для цього не годиця.
Є процедура.
Називається- судовий позов.
І вже у рамках судового процесу будуть розглядатися всі документи і аудиторські висновки. А твої "ЗАЯВИ" навіть в суді розлядатися не будуть.
07.03.2026 23:51 Ответить
Шо з воза впало - те пропало - Орбан
показать весь комментарий
Ханти-мансійський гоп-стоп в Європі.
показать весь комментарий
Ще б подати у суд, щоб орбан компенсував шкоду заподіяну перевезенню вантажу.
показать весь комментарий
Все це буде, але не скоро, а вибори за місяць, і саме під них Орбан влаштував це шоу. Пам`ятаєте, що сіярта сказав: це гроші української військової мафії Це ж треба таке безглузде формулювання вигадати.
показать весь комментарий
Окрім ×уйлостану маємо тепер ще одну країну-гопника, але вже у складі ЄС.
показать весь комментарий
Так ****** це ж кацапсячі родичі, вихідці з південного уралу та поволжжя, які вели кочовий спосіб життя та блукали по світу перекочувавши в Європу.
показать весь комментарий
так обміняйте генерала за ці гроші: генералів багато, країна не збідніє
показать весь комментарий
як на мене, 1 генерал сбу за $100 мільонів - це дуже вигідно... можно навіть опт налагодить...
показать весь комментарий
Це відвертий і наглий шантаж тОрбана + кремлівського мерзотника
проти Украіни !!
показать весь комментарий
Після відвертого хамства Зеленьського і відвертих погроз застосувати ЗСУ проти персонально голови уряду Угорщини, зроблених Зеленьським у рамках дурнуватого Стєнд-'аппєрства під дією " вєсєлящіх речовин".
Довідка.
Вже є заява Єврокомісії про неприпустимість погроз збройними силами України проти першої особи держави- члена ЄС.
показать весь комментарий
А про хамство та погрози "силою прорвати блокаду" від орбана це тіпа норм, так?
Передвиборча риторика має мати свої межі, а угорське владне гамно вже давно і вперто товчеться на українофобській тематиці, але перед цими виборами просто знавісніли. Треба вже було йому давно відповісти. Ну, Зеленський нарешті відповів, як вмів (можна було краще, не сперечатимусь), але це була саме відповідь на тривалі прокльони, погрози та знущання угорської влади на чолі з орбаном по відношенню до України і Зеленського особисто, а не власна добровільна ініціатива Зє.
Тому не треба нам розповідати, який бідний, нещасний і дуже хороший той орбан, то мерзота, на якій тавра ніде ставити. Скоріше б уже його турнули з угорської політики, бажано напряму у в'язницю.
показать весь комментарий
Плювати на твого клоуна.
Це завдяки Зеленьському і його підлітковому хамству, державний Ощадбанк втратив 80 міліонів доларів. Непогано було б із Зеленьського і його подєльніків по розкрадаеню бюджету України ці гроші витрусити.
Можливо за нової влади так і станеться.
показать весь комментарий
А я кажу - плювати на твого всратого орбана і його угорську банду, ця мерзота ще своє отримає. А Україна що втратила, то поверне, можеш сильно не хвилюватися.
Зеленського також можеш собі в Іспанію забрати, якщо він тобі такий дорогий. Там і гроші з нього труситимеш, як трусилка підходяща є.
показать весь комментарий
Наташка, ну ти не пергинай. Завдяки кловану Орбан набрав рейтинг, а Єврокомісія дала Зебілу по шапці прямим текстом - це факт.
Але гоп-стоп по мудярськи це ніяке не слідство Зєльчиного хамства, а пряма вина ********** орбаноїдів. За яке їх можна і ПОТРІБНО НЕГАЙНО принаймні почати їбати позовами на рівні ЄС з вимогами компенсації з бюджету Уйобщини - про що обов'язково сповістити їх мудрий електорат ще ДО виборів.
показать весь комментарий
Циган як не вкраде - то день дарма пройшов..
показать весь комментарий
Що означає "здійснення правових кроків для повернення майна банку - двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота"???
Кому позови подаєте?
показать весь комментарий
на сьогоднішній момент це означає, що генерал сбу + решта шелупоні дорожча за ~ $100 мільйонів
показать весь комментарий
Це правза, дуже дивна ситуація.
Відсутність судових позовів до владних інституцій про повернення незаконного вилученого майна.
Якісь дурнуваті і нікчемні заяви, істеричні вказівки Зеленьського НБУ-"паєдьтє, там, разбєрітєсь.."
І ніяких процедурних правових дій..
показать весь комментарий
якщо те майно незаконо вилучене...
А, якшо справді, воно направлялось по автобану М5 в Белград, а не в Україну?
показать весь комментарий
08.03.2026 00:41 Ответить
Ні, в мене інші думки. Такі танці навколо..інфа там десь..
показать весь комментарий
Все може бути.
Через деякий час буде зруміло.
Але
Дії влади і Ощадбанку не зовсім зрозумілі.
показать весь комментарий
"по автобану М5 в Белград" - Прямо через ЛБЗ?? Прямо на авто Ощадбанку?
А через якийсь Кахахстан не простійше переправити було б? У вас вже через ці теорії змов кукуха геть поїхала
показать весь комментарий
На данний момент це означає збір всіх необхідних доказів в необхідному обсязі для подачі позову до суду щоб було відкрито судову справу.
показать весь комментарий
Зешмаркля сказав, зешмаркля мусить то зробити. На фатерлянді баґато мадярів, воїнів ЗСУ славетних і непереможних як воякі СС чи леґіони Риму. Дякуючі трампо, рул намбер оне-хто сильніше, той і правий. Україна цє сила. Та плювати шо там ґейропа скаже, лаве пливе, і так буде далі, нікуди вони не дінутся. Так шо тримайтеся, любі малята УкраЇна.
показать весь комментарий
Цікавинка якась... Банківський бруски возять тільки в контейнерах, в тута, як цеглу тягали...
показать весь комментарий
А що там не так,що з документами,ну не міг же сам особисто Орбан затримати міжнародний вантаж оформленний законно.
показать весь комментарий
Міг. Це ж орбан - такий саме поїхавший від занадто довгого перебування у владі, як і *****.
показать весь комментарий
Ця вистава закінчиться тільки після виборів.
показать весь комментарий
Чиїх?
показать весь комментарий
Йорбанівських)
показать весь комментарий
Орбан і його дружбан - терорист здатні на все -
це шантажувати , красти , вбивати і брехати !!
Нічого дивного в тому , що вони затримали незаконно наш
вантаж тут немає !!
Бидло є бидло !
показать весь комментарий
Чому не почнете х оголошення всіх причасних мадярів в міжнародний розшуп по лінії інтерпола і вони почнуть вертітись як вужі на ковородці. Треба брати бика за рога.
показать весь комментарий
Ні хіба собі ви такі реактивні.
У якому місті живете?
Я без наїзду.
Живу у Ніці.
показать весь комментарий
Papeete
показать весь комментарий
Ого!
Французська полінезія?
Справді посеред тихого океану?
показать весь комментарий
Точно не на Марсі.
показать весь комментарий
зараз на виборчу компанію потрібні кошти, послуги російських політтехнологів багато коштують. Кошти після виборів орбан поверне. Але це не точно.
показать весь комментарий
Подати всіх причасних за розбій і грабіж в ітерпол.
Можете то чому не робите.
показать весь комментарий
спортлото
показать весь комментарий
Нє-а, в інтерпол. Носа не висунуть за кордон.
показать весь комментарий
Тим більше що грабіж в особливо великик розмірах.
показать весь комментарий
Починати треба з Орбана.
показать весь комментарий
Так ставте вже цих мадярів на рахунок в процентах, хочу бачити як мадяри будуть вигинатися на пательні міжнародних санкцій.....
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Ясно,чиї вуха там стирчать.І там Петро олексійович,хто б сумнівався
показать весь комментарий
Ідіоти, Ощадбанк є і завжди був, державним банком України. А Порошенко, є мажоритарним акціонером банку МІБ. Що стосується Ощадбанку, то важлтво, що довгий час головою Правління цього Державного банку, був нинішній Голова Нацбанку України - Андрій Пишний, кум Єрмака.
показать весь комментарий
Виставте рекетирські відсотки, так як банк їбе клієнтів і подавайте в міжнародний суд
показать весь комментарий
Чому до сьогодні не оприлюднено жодних офіційних документів кому належить це бабло - ЖОДНИХ???
показать весь комментарий
Тобто? Бабло належить Ощадбанку. Ви коли долари чи євро купуєте - вони на вашу думку звідки беруться?
показать весь комментарий
Угорська розвідка повідомляє що це особисте бабло зєлі. В нас є різні паразити типу прокуратури Криму.. Адміністрації Маріуполя, Бердянська, Сєвєродонецька... На їх виділяється мільярди прокурори Криму чи Луганська, судді мери замість г щоб воювати пилять бабло, головне ділитися
показать весь комментарий
