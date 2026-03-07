"Ощадбанк" вимагає від Угорщини повернення незаконно захоплених інкасаторських авто та цінностей

"Ощадбанк" заявив, що вимагає від влади Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей. Автівки та цінності все ще залишаються затриманими.

Про це йдеться у заяві АТ "Ощадбанк", опублікованій 7 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист прав полягатиме у двох напрямках

"Після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року сімох співробітників Ощадбанку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що подальший захист прав Ощадного банку України у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.

Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.

оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки. Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

У повідомленні наголошується, що "Ощадбанк" абсолютно впевнений у законності своїх дій.

"Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", - заявили в "Ощадбанку".

Дивіться також: Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Факти щодо інциденту в Угорщині

Крім того, "Ощадбанк" навів низку фактів щодо інциденту в Угорщині:

перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;

Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;

під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;

у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;

кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощаду. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;

пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

"Ощадбанк вимагає повернення своїх інкасаторських машин та цінностей, які вони перевозили, в повному обсязі", - йдеться у заяві.

Читайте також: Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Що передувало?

Читайте також: Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський