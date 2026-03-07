УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5766 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
5 260 100

"Ощадбанк" вимагає від Угорщини повернення незаконно захоплених інкасаторських авто та цінностей

"Ощадбанк" вимагає повернення своїх цінностей від Угорщини

"Ощадбанк" заявив, що вимагає від влади Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей. Автівки та цінності все ще залишаються затриманими.

Про це йдеться у заяві АТ "Ощадбанк", опублікованій 7 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Захист прав полягатиме у двох напрямках 

"Після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року сімох співробітників Ощадбанку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що подальший захист прав Ощадного банку України у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.

  • Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.
  • Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

У повідомленні наголошується, що "Ощадбанк" абсолютно впевнений у законності своїх дій.

"Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", - заявили в "Ощадбанку".

Дивіться також: Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Факти щодо інциденту в Угорщині

Крім того, "Ощадбанк" навів низку фактів щодо інциденту в Угорщині:

  • перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;
  • Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;
  • під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;
  • у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;
  • кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощаду. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;
  • пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

"Ощадбанк вимагає повернення своїх інкасаторських машин та цінностей, які вони перевозили, в повному обсязі", - йдеться у заяві.

Читайте також: Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Що передувало?

Читайте також: Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський

 

Автор: 

Угорщина (3021) гроші (1026) майно (379) інкасатори (96) Ощадбанк (809)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Ну то позов подавайте.
показати весь коментар
07.03.2026 23:06 Відповісти
+18
Може, тому що віддавши по накладним цінності і завантаживши їх в автівки Ощаду - ті цінноості вже перестали бути власністю австрійському банку?
показати весь коментар
07.03.2026 23:16 Відповісти
+17
Ще б подати у суд, щоб орбан компенсував шкоду заподіяну перевезенню вантажу.
показати весь коментар
07.03.2026 23:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то позов подавайте.
показати весь коментар
07.03.2026 23:06 Відповісти
В рельсу постукати краще
показати весь коментар
07.03.2026 23:07 Відповісти
Якщо головами постукають.
показати весь коментар
07.03.2026 23:30 Відповісти
Західні Партнери, добре знають про адресатів та отримувачів золота …
Гетьманцев з верещук, «боряться» з ними щоденно …
Але зеленський, про таке, і не ЗНАЄ… Працює на добудові династії, у Козині… Цемент мішає лопатою, щоб рабочії працювали…
показати весь коментар
08.03.2026 00:44 Відповісти
подали б ,якщо могли,бо скоріше всього не все так просто все....і так питання-рівень держави ,розглянули б швидко
показати весь коментар
08.03.2026 08:55 Відповісти
вилізла інфа,що золото в бусах не марковане .....
показати весь коментар
08.03.2026 10:09 Відповісти
А валюта маркована "ХАБАР"?))
показати весь коментар
08.03.2026 10:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dWwImQmw4P0

бмп ,валюту простіще індифікувати бо номерація часто зберігається на серверах на випадок грабунку та іншого кримінала
показати весь коментар
08.03.2026 10:33 Відповісти
Та я не про нумерацію)))
показати весь коментар
08.03.2026 11:37 Відповісти
Чого Райфайзен мовчить?
показати весь коментар
07.03.2026 23:06 Відповісти
Може, тому що віддавши по накладним цінності і завантаживши їх в автівки Ощаду - ті цінноості вже перестали бути власністю австрійському банку?
показати весь коментар
07.03.2026 23:16 Відповісти
Ну і що, що перестали бути? Хай скажуть, що цінності передали вони, на законних підставах. Це ж і Райффайзену кучка під двері
показати весь коментар
07.03.2026 23:20 Відповісти
А хтось до Райфайзену звертався за заявою " що цінності передали на законних підставах"?
Це раз.
Друге і головне- всі ці заяви і вимоги-туалетний папір, хоча навіть для цього не годиця.
Є процедура.
Називається- судовий позов.
І вже у рамках судового процесу будуть розглядатися всі документи і аудиторські висновки. А твої "ЗАЯВИ" навіть в суді розлядатися не будуть.
показати весь коментар
07.03.2026 23:51 Відповісти
Шо з воза впало - те пропало - Орбан
показати весь коментар
07.03.2026 23:07 Відповісти
Ханти-мансійський гоп-стоп в Європі.
показати весь коментар
08.03.2026 03:55 Відповісти
Ще б подати у суд, щоб орбан компенсував шкоду заподіяну перевезенню вантажу.
показати весь коментар
07.03.2026 23:08 Відповісти
Все це буде, але не скоро, а вибори за місяць, і саме під них Орбан влаштував це шоу. Пам`ятаєте, що сіярта сказав: це гроші української військової мафії Це ж треба таке безглузде формулювання вигадати.
показати весь коментар
08.03.2026 01:09 Відповісти
Окрім ×уйлостану маємо тепер ще одну країну-гопника, але вже у складі ЄС.
показати весь коментар
07.03.2026 23:11 Відповісти
Так ****** це ж кацапсячі родичі, вихідці з південного уралу та поволжжя, які вели кочовий спосіб життя та блукали по світу перекочувавши в Європу.
показати весь коментар
08.03.2026 07:14 Відповісти
так обміняйте генерала за ці гроші: генералів багато, країна не збідніє
показати весь коментар
07.03.2026 23:11 Відповісти
як на мене, 1 генерал сбу за $100 мільонів - це дуже вигідно... можно навіть опт налагодить...
показати весь коментар
08.03.2026 00:05 Відповісти
Це відвертий і наглий шантаж тОрбана + кремлівського мерзотника
проти Украіни !!
показати весь коментар
07.03.2026 23:11 Відповісти
Після відвертого хамства Зеленьського і відвертих погроз застосувати ЗСУ проти персонально голови уряду Угорщини, зроблених Зеленьським у рамках дурнуватого Стєнд-'аппєрства під дією " вєсєлящіх речовин".
Довідка.
Вже є заява Єврокомісії про неприпустимість погроз збройними силами України проти першої особи держави- члена ЄС.
показати весь коментар
07.03.2026 23:55 Відповісти
А про хамство та погрози "силою прорвати блокаду" від орбана це тіпа норм, так?
Передвиборча риторика має мати свої межі, а угорське владне гамно вже давно і вперто товчеться на українофобській тематиці, але перед цими виборами просто знавісніли. Треба вже було йому давно відповісти. Ну, Зеленський нарешті відповів, як вмів (можна було краще, не сперечатимусь), але це була саме відповідь на тривалі прокльони, погрози та знущання угорської влади на чолі з орбаном по відношенню до України і Зеленського особисто, а не власна добровільна ініціатива Зє.
Тому не треба нам розповідати, який бідний, нещасний і дуже хороший той орбан, то мерзота, на якій тавра ніде ставити. Скоріше б уже його турнули з угорської політики, бажано напряму у в'язницю.
показати весь коментар
08.03.2026 01:04 Відповісти
Плювати на твого клоуна.
Це завдяки Зеленьському і його підлітковому хамству, державний Ощадбанк втратив 80 міліонів доларів. Непогано було б із Зеленьського і його подєльніків по розкрадаеню бюджету України ці гроші витрусити.
Можливо за нової влади так і станеться.
показати весь коментар
08.03.2026 02:00 Відповісти
А я кажу - плювати на твого всратого орбана і його угорську банду, ця мерзота ще своє отримає. А Україна що втратила, то поверне, можеш сильно не хвилюватися.
Зеленського також можеш собі в Іспанію забрати, якщо він тобі такий дорогий. Там і гроші з нього труситимеш, як трусилка підходяща є.
показати весь коментар
08.03.2026 02:10 Відповісти
Наташка, ну ти не пергинай. Завдяки кловану Орбан набрав рейтинг, а Єврокомісія дала Зебілу по шапці прямим текстом - це факт.
Але гоп-стоп по мудярськи це ніяке не слідство Зєльчиного хамства, а пряма вина ********** орбаноїдів. За яке їх можна і ПОТРІБНО НЕГАЙНО принаймні почати їбати позовами на рівні ЄС з вимогами компенсації з бюджету Уйобщини - про що обов'язково сповістити їх мудрий електорат ще ДО виборів.
показати весь коментар
08.03.2026 02:29 Відповісти
Подоляк, не неси галіматьї.
Що таке " позови на рівні ЄС"
Є продедура- називається позов у суд. За місцем розташуванням.
А " вимоги до ЄС із компенсацією із бюджету Угорщити", це із сфєри анєкдотів, що Литвин пише для стєнд- аппєра Зеленьського, коли той тренуєця гундосити у суфльор
показати весь коментар
08.03.2026 11:47 Відповісти
Циган як не вкраде - то день дарма пройшов..
показати весь коментар
07.03.2026 23:12 Відповісти
Що означає "здійснення правових кроків для повернення майна банку - двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота"???
Кому позови подаєте?
показати весь коментар
07.03.2026 23:14 Відповісти
на сьогоднішній момент це означає, що генерал сбу + решта шелупоні дорожча за ~ $100 мільйонів
показати весь коментар
07.03.2026 23:29 Відповісти
Це правза, дуже дивна ситуація.
Відсутність судових позовів до владних інституцій про повернення незаконного вилученого майна.
Якісь дурнуваті і нікчемні заяви, істеричні вказівки Зеленьського НБУ-"паєдьтє, там, разбєрітєсь.."
І ніяких процедурних правових дій..
показати весь коментар
07.03.2026 23:58 Відповісти
якщо те майно незаконо вилучене...
А, якшо справді, воно направлялось по автобану М5 в Белград, а не в Україну?
показати весь коментар
08.03.2026 00:41 Відповісти
Ні, в мене інші думки. Такі танці навколо..інфа там десь..
показати весь коментар
08.03.2026 01:05 Відповісти
Все може бути.
Через деякий час буде зруміло.
Але
Дії влади і Ощадбанку не зовсім зрозумілі.
показати весь коментар
08.03.2026 02:03 Відповісти
"по автобану М5 в Белград" - Прямо через ЛБЗ?? Прямо на авто Ощадбанку?
А через якийсь Кахахстан не простійше переправити було б? У вас вже через ці теорії змов кукуха геть поїхала
показати весь коментар
08.03.2026 10:36 Відповісти
а я не казав, що цінності в дійсності мали би обов'язково потрапити до українського банку - якщо ти не зрозумів натяку на Белград...
показати весь коментар
08.03.2026 14:30 Відповісти
Це ти не зрозумів, що це тупо.
показати весь коментар
08.03.2026 20:32 Відповісти
а що, міндічі та наумови в Україні вже повиводилися, від якої такої протимолі?
показати весь коментар
08.03.2026 23:01 Відповісти
Ще раз - корупція в Україні, звісно, є. Але це не означає, що всі гроші є корупційними. Тим більше - тупо було б думати, що "двушечки на москву" їдуть через лінію фронту у авто Ощадбанку. Це ідіотизм.
показати весь коментар
09.03.2026 10:03 Відповісти
А який ідіот каже, що ""двушечки на москву" їдуть через лінію фронту у авто Ощадбанку"(с)??? А не через, припустимо, Белград у тому же авто Ощаду, з Відня?
показати весь коментар
09.03.2026 10:13 Відповісти
Маршрут з Відня у Белград не проходить через Угорщину. Я так розумію, з Географією у тебе ще більші проблеми, ніж з логікою.
показати весь коментар
09.03.2026 10:44 Відповісти
іди повчи краще міндічів, як спритніше їм ховати свої двушки.
показати весь коментар
09.03.2026 11:33 Відповісти
О, ти таки подивився на Мапу? Ні, там однаково приблизно виходить - через Угорщину чи Через Словаччину. Якщо у Київ, а не в Ужгород, то через Угорщину швидше зазвичай.
Щодо ж твоїх фантазій про Белград - то це просто тупі фантазія і нічого більше. За даними Угорської сторони, ці перевезення з Австрії до України були регулярними - саме до України, а не до Сербії. Тобто - авто Ощадбанку переїздили через український, а не сербський кордон.
показати весь коментар
09.03.2026 12:21 Відповісти
Дебіл, я ще вчора вдень писав тут:
Ан Мур
Якщо не треба в Белград, то, звісно, з Відня через Братіславу ближче....
07.03.2026 14:00
***
А перед тим було зауваження, що угорці "взяли на абордаж" машини Ощаду по дорозі на Белград.
показати весь коментар
09.03.2026 12:43 Відповісти
Ще раз - якщо маршрут йде до Києва, а не до Ужгорода - то через Братіславу не ближче, а так саме.
І ці авто їздили з Відня до Києва регулярно, саме через Угорщину - це факт, який підтвердили навіть угорці. А зауваження про Белград - не більше ніж фантазії - якщо вони були реальністю - угорці прямо б про це заявили, але ж ні - вони заявили саме про транзит до України.
показати весь коментар
09.03.2026 12:47 Відповісти
На данний момент це означає збір всіх необхідних доказів в необхідному обсязі для подачі позову до суду щоб було відкрито судову справу.
показати весь коментар
08.03.2026 01:10 Відповісти
Зешмаркля сказав, зешмаркля мусить то зробити. На фатерлянді баґато мадярів, воїнів ЗСУ славетних і непереможних як воякі СС чи леґіони Риму. Дякуючі трампо, рул намбер оне-хто сильніше, той і правий. Україна цє сила. Та плювати шо там ґейропа скаже, лаве пливе, і так буде далі, нікуди вони не дінутся. Так шо тримайтеся, любі малята УкраЇна.
показати весь коментар
07.03.2026 23:25 Відповісти
Цікавинка якась... Банківський бруски возять тільки в контейнерах, в тута, як цеглу тягали...
показати весь коментар
07.03.2026 23:27 Відповісти
А що там не так,що з документами,ну не міг же сам особисто Орбан затримати міжнародний вантаж оформленний законно.
показати весь коментар
07.03.2026 23:28 Відповісти
Міг. Це ж орбан - такий саме поїхавший від занадто довгого перебування у владі, як і *****.
показати весь коментар
08.03.2026 10:37 Відповісти
Ця вистава закінчиться тільки після виборів.
показати весь коментар
07.03.2026 23:33 Відповісти
Чиїх?
показати весь коментар
07.03.2026 23:35 Відповісти
Йорбанівських)
показати весь коментар
07.03.2026 23:43 Відповісти
Орбан і його дружбан - терорист здатні на все -
це шантажувати , красти , вбивати і брехати !!
Нічого дивного в тому , що вони затримали незаконно наш
вантаж тут немає !!
Бидло є бидло !
показати весь коментар
07.03.2026 23:36 Відповісти
Чому не почнете х оголошення всіх причасних мадярів в міжнародний розшуп по лінії інтерпола і вони почнуть вертітись як вужі на ковородці. Треба брати бика за рога.
показати весь коментар
07.03.2026 23:47 Відповісти
Ні хіба собі ви такі реактивні.
У якому місті живете?
Я без наїзду.
Живу у Ніці.
показати весь коментар
08.03.2026 00:20 Відповісти
Papeete
показати весь коментар
08.03.2026 02:36 Відповісти
Ого!
Французська полінезія?
Справді посеред тихого океану?
показати весь коментар
08.03.2026 04:05 Відповісти
Точно не на Марсі.
показати весь коментар
08.03.2026 10:03 Відповісти
Як там погода на острові?
Завжди мріяв жити на острові)))
показати весь коментар
08.03.2026 12:36 Відповісти
+31 і сонце, мінімальна температура +27 максимальна + 32 круглий рік. Тут якщо імунізуєшся від місцевих комарів й інших заразних гадостей і не здохнеш, то жити можна. Комарі літають вдень і вночі і малярію розносять й інші гадості. Місцеві імунізовані, їм пофіг. Всьо що привозне дико дороге. Риба дешева бо океан навкруг і місцеві фрукти й овочі.
Приїжджай і відкривай магазин по продажу різних обігріваючих пристроїв, конкурентів в тебе не буде, покупців теж.
показати весь коментар
08.03.2026 13:49 Відповісти
ого!
Люблю морепродукти, французи їх називають морськими фруктами, усе що не є рибою.
А нахіба обігріваючі пристрої в умовах 32-27 градусів по цельсію?
А зарази я не боюся, вона вмирає в спирті який у мене в крові))))
показати весь коментар
08.03.2026 18:09 Відповісти
Не допоможе, є така зараза яку спирт не бере, особливо той що в крові. Попробуй, для прикладу, вилікувати грип спитом в крові. Якби так було можна ьто давно би винайшли такі дешеві ліки. Патентуй свій винахід, мільярдером будеш.
показати весь коментар
08.03.2026 18:53 Відповісти
Мене більше лякають червяки які залазять в пісюн.
Вони там є?
показати весь коментар
08.03.2026 19:11 Відповісти
Не чув, мені еічого не залазло. Тут океан.
показати весь коментар
08.03.2026 19:15 Відповісти
То вже чудово.
Інше мене не лякає.
Слава медиціні республіки Франція)))
показати весь коментар
08.03.2026 19:32 Відповісти
О, і ще одне- аборигенки перебірливі?
показати весь коментар
08.03.2026 19:14 Відповісти
Буває. Баби такі як всюди, телевізор перевизовав. Тут не мішаються за рідким виключенням - білі з білими, а аборигени з аборигенами. Вони гапні молоді, а з роками міняються круто.
показати весь коментар
08.03.2026 19:19 Відповісти
А якщо я підстаркуватий і маю 48 рочків, що правда досі доволі спортивний і активний, худорлявий і злісний до пригод?
показати весь коментар
08.03.2026 19:34 Відповісти
Якщо в тебе купа гроше і ти не скупий то жінки всюди будуть тебе любити. Баба є баба де б вона не знаходилась.
показати весь коментар
08.03.2026 19:52 Відповісти
Забув добавити:
Були гроші, були жінки.
Закінчились гроші, зникли жінки.
Зникли жінки, появились гроші.
Появились гроші, появились жінки.
Повились жінки, закінчились гроші.
І так по кругу...
показати весь коментар
08.03.2026 23:11 Відповісти
Ну це вже дуже бородате прислів*я-анекдот)))
У мене перший кватиродавач шуткував про те що сама дорога шкура це шкура загадкової звірини з назвою "мандатра". Один раз здобуваєш і усе життя платиш за неї...
показати весь коментар
11.03.2026 16:43 Відповісти
Класне прослів'я-анекдот.
показати весь коментар
11.03.2026 16:58 Відповісти
А які ціни на оренду житла?
Хоча при температурі 32-27 воно і не потрібне, хіба що антимоскітка)))
показати весь коментар
08.03.2026 19:51 Відповісти
Полінезія на другому місці після Японії по дороговизні. Гроші, тихоокеанський франк і дорівнює 0,0084 Є, В євро1500-1900 є/міс за немебльовану 1-2-х кімнатну квартиру. Барабан на шию і вперед.
показати весь коментар
08.03.2026 20:13 Відповісти
Якщо хочеш недорого і хорошо жити то їдь у В'єтнам, або в Таїланд. Ближче як Полінезія.
Там і жінки красиві і клімат теплиій, і не дорого.
показати весь коментар
08.03.2026 20:23 Відповісти
Я тут трішки подумав друже.
І за мене вирішила одна особа жіночої статі про те що мені краще жити в Середземноморському кліматі із бубенчиками, чим в повних тропіках без бубенчиків.
Маю розуміння що ти розумієш мене (вибач за тавтологію). )))
показати весь коментар
11.03.2026 16:38 Відповісти
Жити треба так щоб за тебе ніхто нічого не вирішував. За мене ніхто не вирішує, так найкраще, приходиться самому відповідати за наслідки своїх рішень. То вимагає серйозного підходу до рішень, потім нікого не звинуватиш. Сам вирішив, сам віддувайся і мовчи.
показати весь коментар
11.03.2026 16:55 Відповісти
А хто сказав що я когось звинувачую?
Може мені подобється що за мої бібенчики тривожаться не дві лапці а цілих чотири лапці?
А так я і так вирішую що мені вигідніше.
Чотири лапці краще двух лапок))))
показати весь коментар
11.03.2026 17:15 Відповісти
зараз на виборчу компанію потрібні кошти, послуги російських політтехнологів багато коштують. Кошти після виборів орбан поверне. Але це не точно.
показати весь коментар
07.03.2026 23:52 Відповісти
Подати всіх причасних за розбій і грабіж в ітерпол.
Можете то чому не робите.
показати весь коментар
07.03.2026 23:52 Відповісти
спортлото
показати весь коментар
07.03.2026 23:57 Відповісти
Нє-а, в інтерпол. Носа не висунуть за кордон.
показати весь коментар
08.03.2026 00:02 Відповісти
Тим більше що грабіж в особливо великик розмірах.
показати весь коментар
07.03.2026 23:55 Відповісти
Починати треба з Орбана.
показати весь коментар
07.03.2026 23:56 Відповісти
Так ставте вже цих мадярів на рахунок в процентах, хочу бачити як мадяри будуть вигинатися на пательні міжнародних санкцій.....
показати весь коментар
08.03.2026 00:17 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2026 05:39 Відповісти
Ясно,чиї вуха там стирчать.І там Петро олексійович,хто б сумнівався
показати весь коментар
08.03.2026 07:37 Відповісти
Ідіоти, Ощадбанк є і завжди був, державним банком України. А Порошенко, є мажоритарним акціонером банку МІБ. Що стосується Ощадбанку, то важлтво, що довгий час головою Правління цього Державного банку, був нинішній Голова Нацбанку України - Андрій Пишний, кум Єрмака.
показати весь коментар
08.03.2026 09:35 Відповісти
Виставте рекетирські відсотки, так як банк їбе клієнтів і подавайте в міжнародний суд
показати весь коментар
08.03.2026 07:42 Відповісти
Чому до сьогодні не оприлюднено жодних офіційних документів кому належить це бабло - ЖОДНИХ???
показати весь коментар
08.03.2026 08:42 Відповісти
Тобто? Бабло належить Ощадбанку. Ви коли долари чи євро купуєте - вони на вашу думку звідки беруться?
показати весь коментар
08.03.2026 10:39 Відповісти
А з чого ти взяв що це бабло належить Ощадбанку - ти якісь документи бачив чи просто "пишним" на слово віриш???
показати весь коментар
08.03.2026 11:34 Відповісти
Угорська розвідка повідомляє що це особисте бабло зєлі. В нас є різні паразити типу прокуратури Криму.. Адміністрації Маріуполя, Бердянська, Сєвєродонецька... На їх виділяється мільярди прокурори Криму чи Луганська, судді мери замість г щоб воювати пилять бабло, головне ділитися
показати весь коментар
08.03.2026 11:27 Відповісти
 
 