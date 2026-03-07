"Ощадбанк" вимагає від Угорщини повернення незаконно захоплених інкасаторських авто та цінностей
"Ощадбанк" заявив, що вимагає від влади Угорщини повернення свого незаконно захопленого майна та цінностей. Автівки та цінності все ще залишаються затриманими.
Про це йдеться у заяві АТ "Ощадбанк", опублікованій 7 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Захист прав полягатиме у двох напрямках
"Після незаконного захоплення в Угорщині 5 березня 2026 року сімох співробітників Ощадбанку, двох інкасаторських машин і цінностей, які вони перевозили, громадяни України повернулись додому. Але автівки та цінності все ще залишаються незаконно затриманими", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що подальший захист прав Ощадного банку України у вирішенні інциденту в Угорщині полягатиме у двох напрямах.
- Перший: оскарження рішення щодо обмежувальних заходів про можливість перебування на території ЄС, які були безпідставно накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини. Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки.
- Другий напрям: здійснення правових кроків для повернення майна банку – двох інкасаторських автомобілів і цінностей на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.
У повідомленні наголошується, що "Ощадбанк" абсолютно впевнений у законності своїх дій.
"Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній щодо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між всіма сторонами, задіяними у рамках перевезення коштів і цінностей", - заявили в "Ощадбанку".
Факти щодо інциденту в Угорщині
Крім того, "Ощадбанк" навів низку фактів щодо інциденту в Угорщині:
- перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;
- Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;
- під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;
- у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;
- кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощаду. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;
- пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.
"Ощадбанк вимагає повернення своїх інкасаторських машин та цінностей, які вони перевозили, в повному обсязі", - йдеться у заяві.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Гетьманцев з верещук, «боряться» з ними щоденно …
Але зеленський, про таке, і не ЗНАЄ… Працює на добудові династії, у Козині… Цемент мішає лопатою, щоб рабочії працювали…
бмп ,валюту простіще індифікувати бо номерація часто зберігається на серверах на випадок грабунку та іншого кримінала
Це раз.
Друге і головне- всі ці заяви і вимоги-туалетний папір, хоча навіть для цього не годиця.
Є процедура.
Називається- судовий позов.
І вже у рамках судового процесу будуть розглядатися всі документи і аудиторські висновки. А твої "ЗАЯВИ" навіть в суді розлядатися не будуть.
проти Украіни !!
Довідка.
Вже є заява Єврокомісії про неприпустимість погроз збройними силами України проти першої особи держави- члена ЄС.
Передвиборча риторика має мати свої межі, а угорське владне гамно вже давно і вперто товчеться на українофобській тематиці, але перед цими виборами просто знавісніли. Треба вже було йому давно відповісти. Ну, Зеленський нарешті відповів, як вмів (можна було краще, не сперечатимусь), але це була саме відповідь на тривалі прокльони, погрози та знущання угорської влади на чолі з орбаном по відношенню до України і Зеленського особисто, а не власна добровільна ініціатива Зє.
Тому не треба нам розповідати, який бідний, нещасний і дуже хороший той орбан, то мерзота, на якій тавра ніде ставити. Скоріше б уже його турнули з угорської політики, бажано напряму у в'язницю.
Це завдяки Зеленьському і його підлітковому хамству, державний Ощадбанк втратив 80 міліонів доларів. Непогано було б із Зеленьського і його подєльніків по розкрадаеню бюджету України ці гроші витрусити.
Можливо за нової влади так і станеться.
Зеленського також можеш собі в Іспанію забрати, якщо він тобі такий дорогий. Там і гроші з нього труситимеш, як трусилка підходяща є.
Але гоп-стоп по мудярськи це ніяке не слідство Зєльчиного хамства, а пряма вина ********** орбаноїдів. За яке їх можна і ПОТРІБНО НЕГАЙНО принаймні почати їбати позовами на рівні ЄС з вимогами компенсації з бюджету Уйобщини - про що обов'язково сповістити їх мудрий електорат ще ДО виборів.
Що таке " позови на рівні ЄС"
Є продедура- називається позов у суд. За місцем розташуванням.
А " вимоги до ЄС із компенсацією із бюджету Угорщити", це із сфєри анєкдотів, що Литвин пише для стєнд- аппєра Зеленьського, коли той тренуєця гундосити у суфльор
Кому позови подаєте?
Відсутність судових позовів до владних інституцій про повернення незаконного вилученого майна.
Якісь дурнуваті і нікчемні заяви, істеричні вказівки Зеленьського НБУ-"паєдьтє, там, разбєрітєсь.."
І ніяких процедурних правових дій..
А, якшо справді, воно направлялось по автобану М5 в Белград, а не в Україну?
Через деякий час буде зруміло.
Але
Дії влади і Ощадбанку не зовсім зрозумілі.
А через якийсь Кахахстан не простійше переправити було б? У вас вже через ці теорії змов кукуха геть поїхала
Щодо ж твоїх фантазій про Белград - то це просто тупі фантазія і нічого більше. За даними Угорської сторони, ці перевезення з Австрії до України були регулярними - саме до України, а не до Сербії. Тобто - авто Ощадбанку переїздили через український, а не сербський кордон.
Ан Мур
Якщо не треба в Белград, то, звісно, з Відня через Братіславу ближче....
07.03.2026 14:00
***
А перед тим було зауваження, що угорці "взяли на абордаж" машини Ощаду по дорозі на Белград.
І ці авто їздили з Відня до Києва регулярно, саме через Угорщину - це факт, який підтвердили навіть угорці. А зауваження про Белград - не більше ніж фантазії - якщо вони були реальністю - угорці прямо б про це заявили, але ж ні - вони заявили саме про транзит до України.
це шантажувати , красти , вбивати і брехати !!
Нічого дивного в тому , що вони затримали незаконно наш
вантаж тут немає !!
Бидло є бидло !
У якому місті живете?
Я без наїзду.
Живу у Ніці.
Французська полінезія?
Справді посеред тихого океану?
Завжди мріяв жити на острові)))
Приїжджай і відкривай магазин по продажу різних обігріваючих пристроїв, конкурентів в тебе не буде, покупців теж.
Люблю морепродукти, французи їх називають морськими фруктами, усе що не є рибою.
А нахіба обігріваючі пристрої в умовах 32-27 градусів по цельсію?
А зарази я не боюся, вона вмирає в спирті який у мене в крові))))
Вони там є?
Інше мене не лякає.
Слава медиціні республіки Франція)))
Були гроші, були жінки.
Закінчились гроші, зникли жінки.
Зникли жінки, появились гроші.
Появились гроші, появились жінки.
Повились жінки, закінчились гроші.
І так по кругу...
У мене перший кватиродавач шуткував про те що сама дорога шкура це шкура загадкової звірини з назвою "мандатра". Один раз здобуваєш і усе життя платиш за неї...
Хоча при температурі 32-27 воно і не потрібне, хіба що антимоскітка)))
Там і жінки красиві і клімат теплиій, і не дорого.
І за мене вирішила одна особа жіночої статі про те що мені краще жити в Середземноморському кліматі із бубенчиками, чим в повних тропіках без бубенчиків.
Маю розуміння що ти розумієш мене (вибач за тавтологію). )))
Може мені подобється що за мої бібенчики тривожаться не дві лапці а цілих чотири лапці?
А так я і так вирішую що мені вигідніше.
Чотири лапці краще двух лапок))))
Можете то чому не робите.