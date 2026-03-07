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Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський

Сікорський про затримання Угорщиною українських інкасаторів

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що затримання українських інкасаторів в Угорщині є елементом політичної виборчої кампанії, головною темою якої стала ворожість до України.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Так, Сікорський сказав, що не хоче вдаватися в деталі інциденту, але довіряє українському колезі Андрію Сибізі, який написав у соцмережах, що йшлося про регулярний трансфер до державного українського банку.

Частина виборчої кампанії

"Зрештою, те, що цих осіб уже звільнила угорська влада, свідчило б про те, що це був промах і, ймовірно, елемент політичної виборчої кампанії, головною темою якої, на жаль, стала ворожість до України з угорської сторони. І ця ворожість, як ми знаємо, на жаль, не лише пропагандистська, а й реальна", - зазначив він.

Читайте: Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Блокування з боку Угорщини

Сікорський зауважив, що Угорщина багато років блокує виплати з європейського бюджету на користь збройних сил країн-членів, зокрема ₽2 мільярди злотих (близько €500 мільйонів) на модернізацію польської армії.

До того ж Угорщина блокує 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У цьому зв'язку Сікорський зауважив: його шокує те, що уряд Угорщини, яка сама свого часу зазнала вторгнення, сьогодні "має більше симпатії до агресора, ніж до жертви агресії".

Також читайте: Затримання українських інкасаторів в Угорщині: перевірка НБУ підтвердила, що вантаж оформлений належним чином, - Пишний

Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3021) Сікорський Радослав (385)
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Топ коментарі
+11
П.С. невже не можно просто один раз чесно і сміливо зібратись та перереєструвати ЄС заново ? ті ж документи, ті ж норми, ті ж посади - тільки без орбана, і з попередженням для фіцко - або цить або завтра на вихід !!! 🤜🦶💩 І гроші не будуть йти членам "одкб" і не буде вето на користь московії !!!
А
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07.03.2026 22:32 Відповісти
+9
ЄС виходить що в пастці?
Країна яку ЄС утримує спільним своїм бюджетом , може диктувати і ставити палки в колеса ?
Це ще одна поразка ( програна битва ) Заходу і гібридній світовій !!!
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07.03.2026 22:28 Відповісти
+7
Орбан промахнувся - Сікорський
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07.03.2026 22:30 Відповісти
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ЄС виходить що в пастці?
Країна яку ЄС утримує спільним своїм бюджетом , може диктувати і ставити палки в колеса ?
Це ще одна поразка ( програна битва ) Заходу і гібридній світовій !!!
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07.03.2026 22:28 Відповісти
П.С. невже не можно просто один раз чесно і сміливо зібратись та перереєструвати ЄС заново ? ті ж документи, ті ж норми, ті ж посади - тільки без орбана, і з попередженням для фіцко - або цить або завтра на вихід !!! 🤜🦶💩 І гроші не будуть йти членам "одкб" і не буде вето на користь московії !!!
А
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07.03.2026 22:32 Відповісти
Тому Великобританія покинула цю організацію і скоро покинуть і решту, бо організація де один підар може блокувати рішення більшості апріорі не життєздатні...
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07.03.2026 22:51 Відповісти
Орбан промахнувся - Сікорський
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07.03.2026 22:30 Відповісти
Це правда,що гроші належать колцентру?
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07.03.2026 22:31 Відповісти
Так. Віденському.
І золото теж - у довірливих пенсіонерок з зубів наковиряли.
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07.03.2026 22:51 Відповісти
Знаю одну пенсіонерку,яку колцентр розвів на 12 000 грн,а це не смішно,для неї це є гроші. при пенсії в 3000 грн.
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07.03.2026 22:57 Відповісти
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07.03.2026 22:35 Відповісти
перклад з угорської з плакату про преза України
НЕ ДАМО ЗЕЛЕНСЬКОМУ СМІЯТИСЯ ОСТАННІМ
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07.03.2026 22:36 Відповісти
в кольорах роспропаганди - це на неї спрацювали текстонаписальщики зЄльоного?Єрмак ПРодюсьор?
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07.03.2026 22:38 Відповісти
Таке уже проводила агентура московитів на виборах у Молдові і Румунії, землях ФРН, Франції!!…
«Баширов і петров» з фсб ******, по всій території ЄС і НАТО гадять, нерухомість дивну скуповують біля об'єктів критичної інфраструктури…!!
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07.03.2026 22:53 Відповісти
Тоді хай без нафти посидять. "Дружба" дружбою, а сміятися будемо разом..
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07.03.2026 22:37 Відповісти
а як Вам щодо ЗЕ треба вибачитися перед угорцями? Нє? ну той 90 млрд не буде від ЄС й бюдже у не буде в Україні
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07.03.2026 22:42 Відповісти
За що вибачатися? За вкрадені їми гроши?? Тобто жаба може квакати шо заманеться, а нам відповідати зась? Тим більше, шо ніхто ті 90 лярдів не розблокує, як перед ними штани не знімай. Там конрєтно уплочєно.
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07.03.2026 22:59 Відповісти
Давайте спокійно розберемо.
Україна -корумпована брудна влада ?
Є ( умовно) привід для перевірок таких інкасаторських операцій?
Так! вони Нацбанком проводились так завжди через територію Угорщини , але !!!
В Угорщині вибори - чи чистий на руці Зеленський в передвиборчій боротьбі з політичними опронентами у себе вдома ?
Так чому дружбану хйла й Трампа Орбану бути кращим в час виборів тим паче?
Чи послугували всьому цьому бедламу бандитські недипломатичні погрози НЕЛОХА Орбану?
А може НЕЛОХ ще Трампові погрозу прогундосить?

Я думаю ви мою головну думку зрозуміли! Угорщина й угорці - це не Порошенко й не Залужний для популістської брудної боротьби вовки з ними ...
Вовці треба вибачитися перд угорцями, як вимагає цього опонент Орбана, пермога котрого потрібна Україні у т ч ( не Кремлю)

Ви гадаєте- НЄ?
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07.03.2026 23:21 Відповісти
вовці заплатив Кремль провокувати поглиблення скандалу? Може й так
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07.03.2026 23:24 Відповісти
У Європейській комісії вважають формулювання Зеленського «неприйнятними». Європейська комісія вважає, що президент України Володимир Зеленський своєю заявою про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким, за його словами, будуть спілкуватися ЗСУ, погрожував державі-члену ЄС.

ТОБТО !!! Зеленський дав привід ЄС порушити прийняте рішення по 90 млрд допомоги?
Правильно я розумію Вас?
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07.03.2026 23:50 Відповісти
може ще перед вуграми вибачитися за те, шо вони в 22му синхронно з кацапами під кордон війська стягнули? чекали на легку здобич. то як, треба вибачитися, га?
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07.03.2026 23:01 Відповісти
ну то дай україні ще преза зеленського - кремль зрадіє
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07.03.2026 23:22 Відповісти
то це през зеленський вугорські війська стягував?
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07.03.2026 23:45 Відповісти
зараз презу в квтіні треба здавати Україну рашці без бюджету
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07.03.2026 23:54 Відповісти
зєпрезик відкликав посла України в Британії лиш за те , що він коректно назвав можливо не тактовним вираз преза щодо ВСТАЮ Й УТРА ДА НОЧІ благодарю брітанію ...

Ви справді згадаєте ще щось з історіі , щоб виправдати оцього кремлівського буратіну уйбка в сьогоднішні ситуації для України? ?
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07.03.2026 23:59 Відповісти
навіщо мені цей потік свідомості?
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08.03.2026 11:15 Відповісти
Де гроші?
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07.03.2026 22:37 Відповісти
І кому дістануться ?!!! За ці гроші орбан може скупити більшість голосів угорців.
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08.03.2026 07:52 Відповісти
Cікорський звинуватив орбана у плагіаті польських виборів.
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07.03.2026 22:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LzGPGkZg-Uo

Швець - скандал на 100 млн дол...союзники заливу звинувачують США ...
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07.03.2026 22:41 Відповісти
Ворожість до України до добра не доведе.
Один х*ло уже знає, узнає і другий)
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07.03.2026 22:43 Відповісти
Треба Вітьку Орбану нормальне піратське прізвисько дати. Які варіанти будуть?
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07.03.2026 22:53 Відповісти
Брюхастий Торбан (Belly Torban)
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07.03.2026 23:03 Відповісти
Орбосса
Чорна Жаба
Капітан Хрюк
Вєнгро Чморган
Віктон Сосільвер
Капітан Вікт Пєтушець
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07.03.2026 23:10 Відповісти
Йо́рбаний Віктор
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07.03.2026 23:11 Відповісти
"испытывает больше симпатии к агрессору, чем к жертве агрессии"

Да какая там там симпатия, там же чисто подкуп. Неужели Сикорский такой наивный и реально думает, что это отношение основано на какой-то симпатии, а не деньгах?
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07.03.2026 23:03 Відповісти
чітко підмічено... як у твого Навроцького на тему УПА побудовано було всю виборчу компанію.... Земляки казали що ТВ просто захлинався від страшилок про УПА...Не про звірства кпні в Україні... Як і ті ""фермери" які блокували українське...Не кцпське збіжжя і лукашистів
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08.03.2026 05:39 Відповісти
!!!!!!!!!
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08.03.2026 07:54 Відповісти
 
 