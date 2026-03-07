Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що затримання українських інкасаторів в Угорщині є елементом політичної виборчої кампанії, головною темою якої стала ворожість до України.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Сікорський сказав, що не хоче вдаватися в деталі інциденту, але довіряє українському колезі Андрію Сибізі, який написав у соцмережах, що йшлося про регулярний трансфер до державного українського банку.

Частина виборчої кампанії

"Зрештою, те, що цих осіб уже звільнила угорська влада, свідчило б про те, що це був промах і, ймовірно, елемент політичної виборчої кампанії, головною темою якої, на жаль, стала ворожість до України з угорської сторони. І ця ворожість, як ми знаємо, на жаль, не лише пропагандистська, а й реальна", - зазначив він.

Читайте: Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Блокування з боку Угорщини

Сікорський зауважив, що Угорщина багато років блокує виплати з європейського бюджету на користь збройних сил країн-членів, зокрема ₽2 мільярди злотих (близько €500 мільйонів) на модернізацію польської армії.

До того ж Угорщина блокує 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У цьому зв'язку Сікорський зауважив: його шокує те, що уряд Угорщини, яка сама свого часу зазнала вторгнення, сьогодні "має більше симпатії до агресора, ніж до жертви агресії".

Також читайте: Затримання українських інкасаторів в Угорщині: перевірка НБУ підтвердила, що вантаж оформлений належним чином, - Пишний

Що передувало?