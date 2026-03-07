Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що затримання українських інкасаторів в Угорщині є елементом політичної виборчої кампанії, головною темою якої стала ворожість до України.
Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, Сікорський сказав, що не хоче вдаватися в деталі інциденту, але довіряє українському колезі Андрію Сибізі, який написав у соцмережах, що йшлося про регулярний трансфер до державного українського банку.
Частина виборчої кампанії
"Зрештою, те, що цих осіб уже звільнила угорська влада, свідчило б про те, що це був промах і, ймовірно, елемент політичної виборчої кампанії, головною темою якої, на жаль, стала ворожість до України з угорської сторони. І ця ворожість, як ми знаємо, на жаль, не лише пропагандистська, а й реальна", - зазначив він.
Блокування з боку Угорщини
Сікорський зауважив, що Угорщина багато років блокує виплати з європейського бюджету на користь збройних сил країн-членів, зокрема ₽2 мільярди злотих (близько €500 мільйонів) на модернізацію польської армії.
До того ж Угорщина блокує 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. У цьому зв'язку Сікорський зауважив: його шокує те, що уряд Угорщини, яка сама свого часу зазнала вторгнення, сьогодні "має більше симпатії до агресора, ніж до жертви агресії".
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Країна яку ЄС утримує спільним своїм бюджетом , може диктувати і ставити палки в колеса ?
Це ще одна поразка ( програна битва ) Заходу і гібридній світовій !!!
А
І золото теж - у довірливих пенсіонерок з зубів наковиряли.
НЕ ДАМО ЗЕЛЕНСЬКОМУ СМІЯТИСЯ ОСТАННІМ
«Баширов і петров» з фсб ******, по всій території ЄС і НАТО гадять, нерухомість дивну скуповують біля об'єктів критичної інфраструктури…!!
Україна -корумпована брудна влада ?
Є ( умовно) привід для перевірок таких інкасаторських операцій?
Так! вони Нацбанком проводились так завжди через територію Угорщини , але !!!
В Угорщині вибори - чи чистий на руці Зеленський в передвиборчій боротьбі з політичними опронентами у себе вдома ?
Так чому дружбану хйла й Трампа Орбану бути кращим в час виборів тим паче?
Чи послугували всьому цьому бедламу бандитські недипломатичні погрози НЕЛОХА Орбану?
А може НЕЛОХ ще Трампові погрозу прогундосить?
Я думаю ви мою головну думку зрозуміли! Угорщина й угорці - це не Порошенко й не Залужний для популістської брудної боротьби вовки з ними ...
Вовці треба вибачитися перд угорцями, як вимагає цього опонент Орбана, пермога котрого потрібна Україні у т ч ( не Кремлю)
Ви гадаєте- НЄ?
ТОБТО !!! Зеленський дав привід ЄС порушити прийняте рішення по 90 млрд допомоги?
Правильно я розумію Вас?
Ви справді згадаєте ще щось з історіі , щоб виправдати оцього кремлівського буратіну уйбка в сьогоднішні ситуації для України? ?
Швець - скандал на 100 млн дол...союзники заливу звинувачують США ...
Один х*ло уже знає, узнає і другий)
Чорна Жаба
Капітан Хрюк
Вєнгро Чморган
Віктон Сосільвер
Капітан Вікт Пєтушець
Да какая там там симпатия, там же чисто подкуп. Неужели Сикорский такой наивный и реально думает, что это отношение основано на какой-то симпатии, а не деньгах?