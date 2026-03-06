Затримання українських інкасаторів в Угорщині: перевірка НБУ підтвердила, що вантаж оформлений належним чином, - Пишний
Національний банк України не має жодних зауважень до оформлення валютного вантажу, який перевозили затримані в Угорщині українські інкасатори.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.
Вантаж оформлений належним чином
"Позиція Національного банку чітка: з боку регулятора є повна підтримка дій Ощадбанку стосовно захисту їхніх співробітників та повернення валютних цінностей. По-перше, наша перевірка підтвердила, що вантаж був оформлений належним чином. Пакет супровідних документів відповідає нормам Митного кодексу, договори не мають зауважень з нашого боку. Також Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті", - наголосив Пишний.
По-друге, за словами Пишного, НБУ немає жодних зауважень щодо виконання банками міжнародних перевезень готівкової валюти у межах укладених міжнародних договорів, які підтверджені відповідними документами з боку обох банків.
Посадовець зазначив, що перевезення готівки наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до 2022 року такі операції здебільшого здійснювалися авіатранспортом.
Крім того, за словами Пишного, не є аномальними й обсяги валютних цінностей, які перевозять банки. Подібні рейси інкасаторськими машинами "Ощадбанку" та інших банків здійснюються щотижня.
НБУ радить скоригувати маршрути
Також НБУ рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.
Військовий досвід працівників "Ощадбанку"
Крім цього, Пишний розкритикував спроби угорської влади маніпулювати темою військового досвіду українських інкасаторів.
"Бачимо, що представники угорської влади маніпулятивно апелюють до військового бойового досвіду працівників Ощадбанку. Так, ніби Україна не захищається уже 4 роки у повномасштабній війні, а загалом 12 років з моменту вторгнення росії, а тому чоловіки з військовим досвідом – це норма для нашої країни. Вже сформувалося ціле покоління чоловіків, які мають військовий досвід, а це все ще когось дивує", - заявив Пишний.
"Національний банк працює з дипломатичною службою України і юридичними радниками. Ведемо комунікацію з міжнародними партнерами, де підкреслюємо неприпустимість подібних інцидентів. Адже вони потенційно можуть мати негативні наслідки для фінансової стабільності України та підважити зусилля партнерів, спрямовані на її підтримку", - додав голова НБУ.
Що передувало?
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Банк що,встановлює правила, і перелік документів для перевезення готівки по різним країнам?
По перше, не бреши!
Ніяких Офіційних Заяв з приводу належності коштів у затриманих авто НІ МЗС НІ НБУ НЕ РОБИЛО
І НЕ МОГЛИ РОБИТИ!
З одніє причини, ні представників МЗС, ні представників НБУ у момент вилучення горошових коштів, що були у інкасаторських атво- НЕ БУЛО!
І відповідно НІХТО в Україні НЕ МОЖЕ ЗНАТИ, що там взагалі перевозилося.
Можливо, там були кошти Райфайзену, можливо, ні, можливо були ще якісь кошти інших власників.
Харош грати у дитину.
Ще раз.
На зараз -відсутня будь- яка інформація, які саме цінності і які документи були у автомобілях.
Райфайзен, НІЧОГО ОФІЦІЙНО, заочно пілвердити -НЕ МОЖЕ!
Якщо,ти наполягаєш, що є офіційне ПІДТВЕРДЖЕНня-Це підтвердження в СТУДІЮ.
Не газетна стаття, що таке підверждення існує, а саме, текст, англійською, чи німецькими мовами
Від імені Райфайзенбанку Австрія.
А у тебе голова є?
Коли не розумієш про що пишеш хоча б ШІ запитай ! Ці кошти - власність Ощадбанку !!!!!!
Ші не Ші голову чеші)).
При операціїї " гроші в дорозі" цінності належать перевізнику, а далі договір між банками. Так що протиріч не бачу. Добраніч)
Дядя!
Документ у наявності АБО Є, АБО ВІН ВІДСУТНІЙ при перевезенні цінностей.
Це коли розслідування і судовий процес буде, і будуть письмові запити, з метою щось підтвердити , у тому числі і оплату українськими банками готівки.. То будуть відповіді на запити адвокатів, прокурорів і суду.
А зараз- голі папери. Або вони є, на кожну окрему суму, або їх немає
Вообще очень странно. Х#рни начитаться вы способны, а комментарий выше и сами новости по теме не можете.
Якщо ти наполягаєш-ОФІЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ англійською чи німецькою мовою від імені РРАЙФАЙЗЕН БАНКУ ВІДЕНЬ- У СТУДІЮ.
Подоляк із Зеленьським все нічк не надрукують?
золото везли на банкову, щоб порубати та чесно роздати посполитим!
не *****!
золото моє!
все!!!
я нервую!
відправив пишного разрулить мій налік!!!
Тогда не нужно было бы напрягать логику "По какой трассе лучше ехать"
А если серьёзно: если вы не дегенерат и не российский тролль, то сможете найти ответ на свой вопрос в новостях.
Колишнім генералом СБУ, затриманим в Угорщині разом з інкасаторами «Ощадбанку» за підозрою у відмиванні грошей, виявився Геннадій Іванович Кузнецов, екс-начальник штабу Антитерористичного центру при СБУ, по якому давно ридає тюрма.
Генерал-майор Кузнецов відомий під прізвиськом «Собачник» або «Охотник» за свою пристрасть до мисливських собак. Кузнецов був засуджений Печерським районним судом Києва в 2011 році за корупційні злочини (формально - за службову недбалість) і після звільнення з СБУ працював в охороні Турчинова, який повернув його на службу в 2014-му - спочатку в «Альфу», а потім - начальником штабу АТЦ при СБУ.
Саме Кузнецов перетворив штаб АТЦ при СБУ на філію ФСБ. Але Геннадій Іванович не тільки обслуговував своїх московських кураторів, а ще й розкрадав грошове забезпечення підлеглих, використовував службовий автотранспорт для поїздок у відпустку й навіть оформлював офіцерам штабу АТЦ при СБУ фіктивні відрядження в зону АТО, а, насправді, направляв їх для охорони концертів Святослава Вакарчука. При цьому, як було встановлено в ході службового розслідування, Вакарчук платив за це Кузнецову готівкою «у конверті».
Але, найголовніше, Кузнецов разом зі своїми московськими кураторами продавав місця в списку на «обмін полоненими». Більш того, «МГБ ДНР» добирало заможних громадян на окупованій території, яких кидало до в'язниці, далі в'язні передавали через «МГБ ДНР» гроші для Кузнецова й начальник штабу АТЦ при СБУ включав їх у список на обмін.
З СБУ Кузнецову довелось піти після того, як були отримані достеменні докази роботи Кузнецова на ФСБ. Зокрема - записана розмова між Кулінічем і Сівковичем:
Сівкович: А департамент контррозвідки повністю не його (мається на увазі, що голова СБУ Баканов не контролює ДКР СБУ)?
Кулініч: Я там плюс-мінус утримую ***, тому задача на це місце вивести «Охотніка» ... на першого зама.
Сівкович: Коли все буде вже більш-менш готово, воно швидко може бути, я просто швидко не хочу тому, що ви кадри не поставите, хоча якщо «Охотніка» переконаєте, що «Охотнік»... Хоча б «Охотніка» поставте першим замом... Тому, що лінія контррозвідки, якщо «Охотнік» її забере і цю штуку, то воно буде непогано, інше можемо самі там...
«Охотнік», він же ж «Собачник» - це Кузнецов, якого у ФСБ планували призначити керівником АТЦ при СБУ замість Руслана Баранецького. За посадою керівник АТЦ при СБУ був першим заступником голови СБУ і, за розподілом обов'язків, контролював діяльність Департаменту контррозвідки. Саме тому Сивкович в Кулініч так хотіли бачити Кузнецова першим заступником голови СБУ. Але не судилось.
Присутність Кузнецова в Угорщині разом з інкасаторам «Ощадбанку» може означати одне з двох - або Кузнецов зараз займається відмиванням грошей, або російські куратори Кузнецова ввели його в цю операцію, щоби допомогти Орбану в дискредитації України.
Ще в 2020 році я написав велику статтю про Кузнецова й про те, чим він, насправді, займається, хто не читав - рекомендую. Також я свого часу зняв про цього покидька документальний фільм (посилання - у першому коментарі)
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Kyiv?__cft__[0]=AZYiYSqhKEg89o2xvWAvN6KVMmxHEjwZmXRBKm5crcgxTGI790iva5eWmqXZ9ZDhuo9zv3epu5y6bp26lxUzrxk4X6iSGHUl2_KpUwIEQZCO4iL-2eDO0Xh1cNoHuZOlb-V6QF_qnOTCdV4tBZgn0FoiW2fpBVObjELzcBNR8Bcptw&__tn__=-]K-R Посольство Угорщини, Київ / Magyarország Nagykövetsége, Kijev, я думаю, вам буде цікаво довідатись, яку крупну рибу впіймали ваші правоохоронці.
https://www.facebook.com/100006204226091/posts/4201813030035463/?rdid=693T3KQiKl2nA8uP
А так - ні.
клара цеткін та роза люксембург!
як раз під празднік всєх совєтскіх жєнщін....
всім зрозуміло про двушечку на мааскву?
юдоклан, державним ресурсом їбе українців у всіх позах!!!!
сьогодні був в центральному шпиталі на госпитальній.
бажаю кожному зеленому пріколісту там побувати!!!!
всім пошанувачам гундосої зеленої зе!згіди жити довго, але в злиднях та стражданнях!
Щоправда, не знаю, наскільки легітимні такі перевезення в межах Євросоюзу, і наскільки супроводжувальні документи відповідають нормам ЄС: я не спеціаліст в цій сфері, та й копій (скрінів) документів ніхто не наводить... Тому доведеться повірити Пишному на слово, що там все чисто.
А значить, хтось з Євросоюзу має серйозно гавкнути на Орбана, якщо на Зелю за його базікання - то і на Орбана. Можна взяти його по-тихому, за кальсони, зняти, тобто притримати дотаційне бабло "за порушення законодавства" - і піди вгадай, якого... ну, прав людини, прав юридичної особи, тощо...
Кому " показувати", тобі?
А ти хто?
А ще,перш ніж віднімати у будь кого кошти, треба мати залізні факти корупції,а не спочатку забрати,а потім думати чесні ці кошти чи ні.
А в орбана 12 квітня вибори і по всіх соцопитуваннях він програє тому в нього зірвало дах. Думаю що "доброзичливці" орбана підштовхнули його на таку аферу, яка йому вилізе боком.
Що за хз?
Млявість.безвідповідальна.
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?