Затримання українських інкасаторів в Угорщині: перевірка НБУ підтвердила, що вантаж оформлений належним чином, - Пишний

Національний банк України не має жодних зауважень до оформлення валютного вантажу, який перевозили затримані в Угорщині українські інкасатори.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.

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Вантаж оформлений належним чином

"Позиція Національного банку чітка: з боку регулятора є повна підтримка дій Ощадбанку стосовно захисту їхніх співробітників та повернення валютних цінностей. По-перше, наша перевірка підтвердила, що вантаж був оформлений належним чином. Пакет супровідних документів відповідає нормам Митного кодексу, договори не мають зауважень з нашого боку. Також Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті", - наголосив Пишний.

По-друге, за словами Пишного, НБУ немає жодних зауважень щодо виконання банками міжнародних перевезень готівкової валюти у межах укладених міжнародних договорів, які підтверджені відповідними документами з боку обох банків.

Посадовець зазначив, що перевезення готівки наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до 2022 року такі операції здебільшого здійснювалися авіатранспортом.

Крім того, за словами Пишного, не є аномальними й обсяги валютних цінностей, які перевозять банки. Подібні рейси інкасаторськими машинами "Ощадбанку" та інших банків здійснюються щотижня.

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НБУ радить скоригувати маршрути

Також НБУ рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

Військовий досвід працівників "Ощадбанку"

Крім цього, Пишний розкритикував спроби угорської влади маніпулювати темою військового досвіду українських інкасаторів.

"Бачимо, що представники угорської влади маніпулятивно апелюють до військового бойового досвіду працівників Ощадбанку. Так, ніби Україна не захищається уже 4 роки у повномасштабній війні, а загалом 12 років з моменту вторгнення росії, а тому чоловіки з військовим досвідом – це норма для нашої країни. Вже сформувалося ціле покоління чоловіків, які мають військовий досвід, а це все ще когось дивує", - заявив Пишний.

"Національний банк працює з дипломатичною службою України і юридичними радниками. Ведемо комунікацію з міжнародними партнерами, де підкреслюємо неприпустимість подібних інцидентів. Адже вони потенційно можуть мати негативні наслідки для фінансової стабільності України та підважити зусилля партнерів, спрямовані на її підтримку", - додав голова НБУ.

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