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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Затримання українських інкасаторів в Угорщині: перевірка НБУ підтвердила, що вантаж оформлений належним чином, - Пишний

Пишний про результати перевірки НБУ щодо інциденту в Угорщині

Національний банк України не має жодних зауважень до оформлення валютного вантажу, який перевозили затримані в Угорщині українські інкасатори.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, інформує Цензор.НЕТ.

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Вантаж оформлений належним чином

"Позиція Національного банку чітка: з боку регулятора є повна підтримка дій Ощадбанку стосовно захисту їхніх співробітників та повернення валютних цінностей. По-перше, наша перевірка підтвердила, що вантаж був оформлений належним чином. Пакет супровідних документів відповідає нормам Митного кодексу, договори не мають зауважень з нашого боку. Також Ощадбанк має відповідну ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті", - наголосив Пишний.

По-друге, за словами Пишного, НБУ немає жодних зауважень щодо виконання банками міжнародних перевезень готівкової валюти у межах укладених міжнародних договорів, які підтверджені відповідними документами з боку обох банків.

Посадовець зазначив, що перевезення готівки наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення Росії, тоді як до 2022 року такі операції здебільшого здійснювалися авіатранспортом.

Крім того, за словами Пишного, не є аномальними й обсяги валютних цінностей, які перевозять банки. Подібні рейси інкасаторськими машинами "Ощадбанку" та інших банків здійснюються щотижня.

Читайте також: Є інформація, що п’ятьох викрадених в Угорщині інкасаторів везуть до кордону, - Сибіга

НБУ радить скоригувати маршрути

Також НБУ рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.

Військовий досвід працівників "Ощадбанку"

Крім цього, Пишний розкритикував спроби угорської влади маніпулювати темою військового досвіду українських інкасаторів. 

"Бачимо, що представники угорської влади маніпулятивно апелюють до військового бойового досвіду працівників Ощадбанку. Так, ніби Україна не захищається уже 4 роки у повномасштабній війні, а загалом 12 років з моменту вторгнення росії, а тому чоловіки з військовим досвідом – це норма для нашої країни. Вже сформувалося ціле покоління чоловіків, які мають військовий досвід, а це все ще когось дивує", - заявив Пишний.

"Національний банк працює з дипломатичною службою України і юридичними радниками. Ведемо комунікацію з міжнародними партнерами, де підкреслюємо неприпустимість подібних інцидентів. Адже вони потенційно можуть мати негативні наслідки для фінансової стабільності України та підважити зусилля партнерів, спрямовані на її підтримку", - додав голова НБУ.

Читайте також: Угорщина "вимагає відповідей" від України щодо походження готівки та золота, - радник Орбана

Що передувало?

Дивіться також: Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВIДЕО

Автор: 

Угорщина (3020) інкасатори (96) НБУ (10843) Ощадбанк (809) Пишний Андрій (213)
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Топ коментарі
+26
Чому мовчить Райффайзен Банк ?
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06.03.2026 20:41 Відповісти
+18
І правильно робить . Він вже і так набалакав зайвого
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06.03.2026 20:52 Відповісти
+15
бо мабуть сам банк в ах@ї . Я навіть припускаю що зараз європейці не орбана будуть рятувати від цього лайна , а саму банківську інституцію Европи . Бо погодитись з тим що в центрі Европи з'явився сомалійський пірат , який грабує інкасаторів , то буде повний треш для них .
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06.03.2026 20:57 Відповісти
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То Кум розповів що казати?
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06.03.2026 20:39 Відповісти
Чому мовчить Райффайзен Банк ?
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06.03.2026 20:41 Відповісти
Наш президент теж мовчить.
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06.03.2026 20:46 Відповісти
І правильно робить . Він вже і так набалакав зайвого
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06.03.2026 20:52 Відповісти
А до чого тут Райфайзен? В
Банк що,встановлює правила, і перелік документів для перевезення готівки по різним країнам?
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06.03.2026 20:54 Відповісти
Бо Ощадбанк перевозив кошти з материнського банку Райффайзен в Австрії дочірньому в Україні.
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06.03.2026 21:11 Відповісти
Ти вже бачив перелік всіх власників коштів, чи тільки що сам із голови придумав?
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06.03.2026 21:23 Відповісти
Хамство наше фсьо. На всіх офіційних і не фіційних ресурсах,починаючи з сайту МЗС України, НБУ і закінчуючи стрічкою новин ВВС вказано власника коштів. Більш того, він прописаний в супровідній документаціїї і це ... Райффайзен банк)))
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06.03.2026 21:36 Відповісти

По перше, не бреши!
Ніяких Офіційних Заяв з приводу належності коштів у затриманих авто НІ МЗС НІ НБУ НЕ РОБИЛО
І НЕ МОГЛИ РОБИТИ!
З одніє причини, ні представників МЗС, ні представників НБУ у момент вилучення горошових коштів, що були у інкасаторських атво- НЕ БУЛО!

І відповідно НІХТО в Україні НЕ МОЖЕ ЗНАТИ, що там взагалі перевозилося.

Можливо, там були кошти Райфайзену, можливо, ні, можливо були ще якісь кошти інших власників.
Харош грати у дитину.
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06.03.2026 21:51 Відповісти
Із української класики:" то твоя мати брехала,як під лавкою лежала",це по-перше. По-дуге, при інкасації інкасатор особисто присутній при оформлені цінностей та видає копіїї з описом відправителю, а оригінал надає отрииувачу. Так що відправиль відомий. Більш того,представники Райффайзену підтвердили свої права на перевезені цінності. Але тобі аби щось написати.
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06.03.2026 22:01 Відповісти
Дядя, ти погано розумієш друкований текст?
Ще раз.
На зараз -відсутня будь- яка інформація, які саме цінності і які документи були у автомобілях.
Райфайзен, НІЧОГО ОФІЦІЙНО, заочно пілвердити -НЕ МОЖЕ!
Якщо,ти наполягаєш, що є офіційне ПІДТВЕРДЖЕНня-Це підтвердження в СТУДІЮ.
Не газетна стаття, що таке підверждення існує, а саме, текст, англійською, чи німецькими мовами
Від імені Райфайзенбанку Австрія.
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06.03.2026 22:56 Відповісти
бляха муха ,Істоміна, яка ви поінформована! в розвідці працюєте? в расіській?
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06.03.2026 22:11 Відповісти
Щоб мати, голову на плечах, не потрібна розвідка.
А у тебе голова є?
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06.03.2026 22:50 Відповісти
ви, Істоміна, кручє: вам не те шо розвідка не потрібна, а й голова
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06.03.2026 23:09 Відповісти
пані Ола, Істоміна працює в оп і тому захищає - міндіча, чернишова, баканова, і багато таких,,єфективних,,менеджерів
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07.03.2026 06:29 Відповісти
https://financy.24tv.ua/oshhadbank-inkasatori-yaki-groshi-voni-perevozili-cherez-ugorshhinu_n3022962
Коли не розумієш про що пишеш хоча б ШІ запитай ! Ці кошти - власність Ощадбанку !!!!!!
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06.03.2026 23:07 Відповісти
"У банку додали, що перевезення коштів і цінностей здійснювалося Ощадбанком у межах та на виконання міжнародної угоди з Raiffeisen Bank International (Австрія)."
Ші не Ші голову чеші)).
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06.03.2026 23:22 Відповісти
Як наявність міжнародної угоди на перевезення впливає на право власності Ощадбанку на вказані цінності ? Перш аніж чеші - варто мізками поворуші ))
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06.03.2026 23:25 Відповісти
P.S. Може ви не в курсі - навіть металобрухт чи інша вторсировина між державами перевозиться згідно до міждержавних угод
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06.03.2026 23:27 Відповісти
Пішла поворушила інструкцію з інкасаціїї))
При операціїї " гроші в дорозі" цінності належать перевізнику, а далі договір між банками. Так що протиріч не бачу. Добраніч)
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07.03.2026 00:23 Відповісти
Хто перевізник ? (( Невже Ощадбанк (((((((..... Спіть з цим !
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07.03.2026 00:25 Відповісти
Ощадбанк ! Спи з цим !
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07.03.2026 00:31 Відповісти
Потому что деньги, которые везли украинские инкассаторы были выданы банком Райфайзен. И банк подтвердил, что выдал все необходимые документы для перевозки денег по территории ЕС транзитом в третьи страны. Венгрия ещё в ЕС или уже вступила в тайожный союз?
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06.03.2026 21:19 Відповісти
Який саме "банк падтвєрділ"?
Дядя!
Документ у наявності АБО Є, АБО ВІН ВІДСУТНІЙ при перевезенні цінностей.

Це коли розслідування і судовий процес буде, і будуть письмові запити, з метою щось підтвердити , у тому числі і оплату українськими банками готівки.. То будуть відповіді на запити адвокатів, прокурорів і суду.
А зараз- голі папери. Або вони є, на кожну окрему суму, або їх немає
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06.03.2026 21:28 Відповісти
Прочтите в моем комментарии какой банк подтвердил. Там же написано))). Австрийский банк Райффайзен.
Вообще очень странно. Х#рни начитаться вы способны, а комментарий выше и сами новости по теме не можете.
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06.03.2026 21:34 Відповісти
Чувак, плювати, що ти там написав.контора пише.
Якщо ти наполягаєш-ОФІЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ англійською чи німецькою мовою від імені РРАЙФАЙЗЕН БАНКУ ВІДЕНЬ- У СТУДІЮ.
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06.03.2026 22:59 Відповісти
Почитай українською : https://financy.24tv.ua/oshhadbank-inkasatori-yaki-groshi-voni-perevozili-cherez-ugorshhinu_n3022962
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06.03.2026 23:09 Відповісти
Я розумію що тобі ближче камсамольская правда , але я таке не читаю .....
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07.03.2026 00:00 Відповісти
Блин, я думал антивакцинаторы и плоскоземельщики уже высохли, а нет. Хорошо держитесь))))
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06.03.2026 23:51 Відповісти
Подоляцький, де розрекламрвана тобою " оофіційна заява Райфайзенбанку"?
Подоляк із Зеленьським все нічк не надрукують?
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06.03.2026 23:54 Відповісти
Вибачте, що втручаюсь, але, здається вам треба перейменуватись з Істоміна в Істерина.
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07.03.2026 06:59 Відповісти
Так переіменовуйся, чому зволікаєш?
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07.03.2026 12:08 Відповісти
Якщо не знаєш і не розумієш як банки здійснюють валютно-обмінні операції і де вони беруть іноземну валюту щоб продавати населенню в Україні то не демонструй свою тупість на людях.
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06.03.2026 21:47 Відповісти
Нє, не знаю, розкажи
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06.03.2026 23:00 Відповісти
Я тобі не доктор. Зверни до свого ***** він тобі розкаже.
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06.03.2026 23:05 Відповісти
Здувся, колобок?
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06.03.2026 23:55 Відповісти
бо мабуть сам банк в ах@ї . Я навіть припускаю що зараз європейці не орбана будуть рятувати від цього лайна , а саму банківську інституцію Европи . Бо погодитись з тим що в центрі Европи з'явився сомалійський пірат , який грабує інкасаторів , то буде повний треш для них .
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06.03.2026 20:57 Відповісти
Все було чікі - пікі - Пишний
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06.03.2026 20:48 Відповісти
Куди везли бабло, у Сербію?
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06.03.2026 20:49 Відповісти
В іран , через Швейцарію (( Ти угорську пропаганду поширюєш , чи кацапську ?
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06.03.2026 20:52 Відповісти
нєнє!
золото везли на банкову, щоб порубати та чесно роздати посполитим!
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06.03.2026 20:57 Відповісти
Я тобі по секрету скажу - золото мені особисто везли , вирішив трішки прикупити на фоні його росту , тепер ось на роздоріжжі - курс росте , а золото під арештом .
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06.03.2026 21:28 Відповісти
от!
не *****!
золото моє!
все!!!
я нервую!
відправив пишного разрулить мій налік!!!
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06.03.2026 21:31 Відповісти
Пшов вон від мого золота , злидню !
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06.03.2026 21:34 Відповісти
Венгрия в Евросоюзе, Сербия нет. Между ними действующая граница. Венгры могли пасти эти машины и бахнуть на сербской границе.
Тогда не нужно было бы напрягать логику "По какой трассе лучше ехать"
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06.03.2026 20:57 Відповісти
Везли конечно же в Сочи, сначала в Черногорию а оттуда на плотах из бересты... . Ну они ж **#аны не в курсе, что можно было самолётом.
А если серьёзно: если вы не дегенерат и не российский тролль, то сможете найти ответ на свой вопрос в новостях.
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06.03.2026 21:23 Відповісти
вечір в потужний гундосик ще убитий для нового відсосика
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06.03.2026 20:49 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965?__cft__[0]=AZYiYSqhKEg89o2xvWAvN6KVMmxHEjwZmXRBKm5crcgxTGI790iva5eWmqXZ9ZDhuo9zv3epu5y6bp26lxUzrxk4X6iSGHUl2_KpUwIEQZCO4iL-2eDO0Xh1cNoHuZOlb-V6QF_qnOTCdV4tBZgn0FoiW2fpBVObjELzcBNR8Bcptw&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Boiko

Колишнім генералом СБУ, затриманим в Угорщині разом з інкасаторами «Ощадбанку» за підозрою у відмиванні грошей, виявився Геннадій Іванович Кузнецов, екс-начальник штабу Антитерористичного центру при СБУ, по якому давно ридає тюрма.

Генерал-майор Кузнецов відомий під прізвиськом «Собачник» або «Охотник» за свою пристрасть до мисливських собак. Кузнецов був засуджений Печерським районним судом Києва в 2011 році за корупційні злочини (формально - за службову недбалість) і після звільнення з СБУ працював в охороні Турчинова, який повернув його на службу в 2014-му - спочатку в «Альфу», а потім - начальником штабу АТЦ при СБУ.

Саме Кузнецов перетворив штаб АТЦ при СБУ на філію ФСБ. Але Геннадій Іванович не тільки обслуговував своїх московських кураторів, а ще й розкрадав грошове забезпечення підлеглих, використовував службовий автотранспорт для поїздок у відпустку й навіть оформлював офіцерам штабу АТЦ при СБУ фіктивні відрядження в зону АТО, а, насправді, направляв їх для охорони концертів Святослава Вакарчука. При цьому, як було встановлено в ході службового розслідування, Вакарчук платив за це Кузнецову готівкою «у конверті».

Але, найголовніше, Кузнецов разом зі своїми московськими кураторами продавав місця в списку на «обмін полоненими». Більш того, «МГБ ДНР» добирало заможних громадян на окупованій території, яких кидало до в'язниці, далі в'язні передавали через «МГБ ДНР» гроші для Кузнецова й начальник штабу АТЦ при СБУ включав їх у список на обмін.

З СБУ Кузнецову довелось піти після того, як були отримані достеменні докази роботи Кузнецова на ФСБ. Зокрема - записана розмова між Кулінічем і Сівковичем:

Сівкович: А департамент контррозвідки повністю не його (мається на увазі, що голова СБУ Баканов не контролює ДКР СБУ)?

Кулініч: Я там плюс-мінус утримую ***, тому задача на це місце вивести «Охотніка» ... на першого зама.

Сівкович: Коли все буде вже більш-менш готово, воно швидко може бути, я просто швидко не хочу тому, що ви кадри не поставите, хоча якщо «Охотніка» переконаєте, що «Охотнік»... Хоча б «Охотніка» поставте першим замом... Тому, що лінія контррозвідки, якщо «Охотнік» її забере і цю штуку, то воно буде непогано, інше можемо самі там...

«Охотнік», він же ж «Собачник» - це Кузнецов, якого у ФСБ планували призначити керівником АТЦ при СБУ замість Руслана Баранецького. За посадою керівник АТЦ при СБУ був першим заступником голови СБУ і, за розподілом обов'язків, контролював діяльність Департаменту контррозвідки. Саме тому Сивкович в Кулініч так хотіли бачити Кузнецова першим заступником голови СБУ. Але не судилось.

Присутність Кузнецова в Угорщині разом з інкасаторам «Ощадбанку» може означати одне з двох - або Кузнецов зараз займається відмиванням грошей, або російські куратори Кузнецова ввели його в цю операцію, щоби допомогти Орбану в дискредитації України.

Ще в 2020 році я написав велику статтю про Кузнецова й про те, чим він, насправді, займається, хто не читав - рекомендую. Також я свого часу зняв про цього покидька документальний фільм (посилання - у першому коментарі)

https://www.facebook.com/HunEmbassy.Kyiv?__cft__[0]=AZYiYSqhKEg89o2xvWAvN6KVMmxHEjwZmXRBKm5crcgxTGI790iva5eWmqXZ9ZDhuo9zv3epu5y6bp26lxUzrxk4X6iSGHUl2_KpUwIEQZCO4iL-2eDO0Xh1cNoHuZOlb-V6QF_qnOTCdV4tBZgn0FoiW2fpBVObjELzcBNR8Bcptw&__tn__=-]K-R Посольство Угорщини, Київ / Magyarország Nagykövetsége, Kijev, я думаю, вам буде цікаво довідатись, яку крупну рибу впіймали ваші правоохоронці.
https://www.facebook.com/100006204226091/posts/4201813030035463/?rdid=693T3KQiKl2nA8uP
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06.03.2026 20:50 Відповісти
Харош тут російську пропаганду поширювати
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06.03.2026 20:55 Відповісти
йююхууу.....
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06.03.2026 20:58 Відповісти
А чому це російську пропаганду, все правильно написано і про це відомо давно, і про це ще раніше писали і про арешти цього генерала, і про затримання, і про судимість
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06.03.2026 21:36 Відповісти
Яка потрібна людина - влада , начебто , змінюється але він всім знадобився !
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06.03.2026 20:55 Відповісти
І головне - мабудь безсмертний - нічого не боїться...
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06.03.2026 21:25 Відповісти
Мабуть(має бути) .
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07.03.2026 09:46 Відповісти
якьи не брехун Бойко - можна було би повірити.
А так - ні.
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06.03.2026 20:59 Відповісти
Але чомусь досі жодне падло, окрім Карла Маркса, не спромоглося пояснити українцям суть і природу цих грошей.
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06.03.2026 20:50 Відповісти
нєнє!
клара цеткін та роза люксембург!
як раз під празднік всєх совєтскіх жєнщін....
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06.03.2026 21:00 Відповісти
Это те,кто не замечал налички миндичиевских шлагбаумшиков и отмывание ими десятков миллионов? Ну верим,верим
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06.03.2026 20:51 Відповісти
от і зелений дегенерат пишний зашкварився!!!
всім зрозуміло про двушечку на мааскву?

юдоклан, державним ресурсом їбе українців у всіх позах!!!!

сьогодні був в центральному шпиталі на госпитальній.
бажаю кожному зеленому пріколісту там побувати!!!!
всім пошанувачам гундосої зеленої зе!згіди жити довго, але в злиднях та стражданнях!
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06.03.2026 20:54 Відповісти
Чиї гроші,ще не придумали .
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06.03.2026 20:55 Відповісти
Заднім числом оформлюють
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06.03.2026 21:35 Відповісти
Ну, тут Пишного нема сенсу поправляти, нема чим заперечувати.
Щоправда, не знаю, наскільки легітимні такі перевезення в межах Євросоюзу, і наскільки супроводжувальні документи відповідають нормам ЄС: я не спеціаліст в цій сфері, та й копій (скрінів) документів ніхто не наводить... Тому доведеться повірити Пишному на слово, що там все чисто.

А значить, хтось з Євросоюзу має серйозно гавкнути на Орбана, якщо на Зелю за його базікання - то і на Орбана. Можна взяти його по-тихому, за кальсони, зняти, тобто притримати дотаційне бабло "за порушення законодавства" - і піди вгадай, якого... ну, прав людини, прав юридичної особи, тощо...
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06.03.2026 20:56 Відповісти
*******,як дише.Було все оформлене,вже б і копіїї показали.Мутняк
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06.03.2026 20:57 Відповісти
Та да, поналивай галіматлї.
Кому " показувати", тобі?
А ти хто?
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06.03.2026 20:59 Відповісти
я ж ніхто,куди мені до представника мудрого наріту
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06.03.2026 21:00 Відповісти
Ну, то цейво, погуляй десь..
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06.03.2026 21:02 Відповісти
йухуууу.....
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06.03.2026 21:01 Відповісти
ні-ні. То є таємниця. Це не простий вантаж, а таємний. То - гроші.
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06.03.2026 21:00 Відповісти
тайно спынздили и вывозили
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06.03.2026 21:32 Відповісти
З Австріїї тайно вивозили?)) Конспірологи))
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06.03.2026 21:51 Відповісти
Через філію австрійського банку в Україні ''відмили'' вкрадені в Україні гроші і вже чистими везли з австрійського банку до України, чи можливо в інше місце. Це версія. Я особисто не вірю спецслужбам Обрана і тим більше ''слугам'' Зеленського після гучних справ по бізнес- партнерах і друзях Зеленського, які під час війни мародери Енергоатом і ''двушку'' возили на москву. Затримання пройшло на території ЄС і можна буде коментувати події після висновків представників ЄС, а не Угорщини чи України.
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07.03.2026 09:24 Відповісти
Все правильно. Нікому не вірте. Вивчайте особисто. Поцікавтесь фінмоном європейськіх банків.
А ще,перш ніж віднімати у будь кого кошти, треба мати залізні факти корупції,а не спочатку забрати,а потім думати чесні ці кошти чи ні.
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07.03.2026 10:44 Відповісти
Судячи з усього, Орбан саме такої реації і добивається. Щоб було якесь офіційне звинувачення/попередження. А він потім буде своєму електорату розповідати що ЄС втручається у вибори, європейські чиновники покривають Україну і тільки він здатен з усім цим боротись...
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06.03.2026 21:03 Відповісти
Щоб продавати готівкові долари і євро населенню українські банки повинні цю валюту купити у європейських або американських банках. З українського боку завозити іноземну валюту можуть тільки ті банки які мають ліцензію Національного банку, в даному разі це Ощадний банк України. А в ЄС продавати валюту іноземним банкам можуть ті банки які мають ліцензію Центрального Банку Європи - з боку Європи це був Райффайзен банк. Раніше банки завозили валюту і золото літаками. Зараз повітряний простір в Україні закритий тому везли спеціальними автомобілями, якими перевозять готівку з банка в банк по Україні. Це звичайна міжбанківська операція.

А в орбана 12 квітня вибори і по всіх соцопитуваннях він програє тому в нього зірвало дах. Думаю що "доброзичливці" орбана підштовхнули його на таку аферу, яка йому вилізе боком.
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06.03.2026 22:14 Відповісти
Правдоподібно. Це більше правдива версія, бо такі операції проводяться регулярно між Україною і ЄС. Якщо перед виборами вляпався Орбан - то ЄС має дати юридичну оцінку і сповістити офіційно світ. А якщо вляпався НБУ на чолі з Пишним, другом єрмака, то також понесуть відповідальність, бо історія висвітлена на весь світ. Довіри і нашій владі немає після мародерства в Енергоатомі. Там також проходили злочинні транзакції через банківську мережу, а моніторинг (пронін) і НБУ( пишний) мовчали. Дочекаємося висновків ЄС.
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07.03.2026 09:32 Відповісти
Пишному потрібно паяцу це розповідати. Приватно. Із присіданням і Ку, " ВладьСсаніч, ві, єнто, нє гаварітє больше нічєво,а то будет бо- бо.."
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06.03.2026 20:57 Відповісти
А орбану ви зробити бо бо?
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06.03.2026 21:03 Відповісти
Відмінків українською не знаєш?
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06.03.2026 21:06 Відповісти
І це всі зауваження?) Де відповідь, коректор?
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06.03.2026 21:10 Відповісти
І це все? А де звернення до ЄС, до відповідних служб Євросоюзу?
Що за хз?
Млявість.безвідповідальна.
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06.03.2026 21:02 Відповісти
Тому,що карт нема .
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06.03.2026 21:10 Відповісти
не верю
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06.03.2026 21:31 Відповісти
Авжеж! Але вси знають, що вин знае, що вси знають😂
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06.03.2026 22:07 Відповісти
Я уявляю збудження злочинців після таких повідомлень. Це ж тепер може початися полювання на інкасаторів...
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06.03.2026 22:47 Відповісти
Народ, пікотилась свіжа інфа "на тему". І дуже конспірологічна... Судіть самі:
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8763 Віктор Уколов:
(виявляється), автобан M5 веде з Будапешту не в Україну, а в Сербію, у Белград (до нас - автобан М3). Якщо їхати з Австрії в Сербію, то найшвидше через Будапешт і потім по автобану M5.
Пригадується мені, що Андрія Наумова вперше взяли якраз на контрабанді готівки та діамантів на кордоні з Сербією. Потім він виїхав до Австрії.
Жую попкорн і чекаю подальшого розвитку подій. Навіщо українські інкасатори таку суму готівки і золота не в Україну везли, а в Сербію?
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07.03.2026 01:03 Відповісти
 
 