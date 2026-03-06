Задержание украинских инкассаторов в Венгрии: проверка НБУ подтвердила, что груз оформлен надлежащим образом, - Пышный
Национальный банк Украины не имеет никаких замечаний к оформлению валютного груза, который перевозили задержанные в Венгрии украинские инкассаторы.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, информирует Цензор.НЕТ.
Груз оформлен надлежащим образом
"Позиция Национального банка четкая: со стороны регулятора есть полная поддержка действий "Ощадбанка" по защите их сотрудников и возврату валютных ценностей. Во-первых, наша проверка подтвердила, что груз был оформлен надлежащим образом. Пакет сопроводительных документов соответствует нормам Таможенного кодекса, к договорам нет замечаний с нашей стороны. Также "Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте", - подчеркнул Пышный.
Во-вторых, по словам Пишного, НБУ не имеет никаких замечаний по выполнению банками международных перевозок наличной валюты в рамках заключенных международных договоров, которые подтверждены соответствующими документами со стороны обоих банков.
Чиновник отметил, что перевозка наличных наземным транспортом является стандартной практикой с начала полномасштабного вторжения России, тогда как до 2022 года такие операции в основном осуществлялись авиатранспортом.
Кроме того, по словам Пышного, не являются аномальными и объемы валютных ценностей, которые перевозят банки. Подобные рейсы инкассаторскими машинами "Ощадбанка" и других банков осуществляются еженедельно.
НБУ советует скорректировать маршруты
Также НБУ рекомендовал банкам, осуществляющим трансграничную перевозку ценностей, скорректировать маршруты и исключить проезд по территориям стран, где есть риски блокирования таких перевозок.
Военный опыт сотрудников "Ощадбанка"
Кроме этого, Пышный раскритиковал попытки венгерских властей манипулировать темой военного опыта украинских инкассаторов.
"Видим, что представители венгерских властей манипулятивно апеллируют к военному боевому опыту работников "Ощадбанка". Как будто Украина не защищается уже 4 года в полномасштабной войне, а в общей сложности 12 лет с момента вторжения России, и поэтому мужчины с военным опытом – это норма для нашей страны. Уже сформировалось целое поколение мужчин, имеющих военный опыт, а это все еще кого-то удивляет", - заявил Пышный.
"Национальный банк работает с дипломатической службой Украины и юридическими советниками. Ведем коммуникацию с международными партнерами, где подчеркиваем недопустимость подобных инцидентов. Ведь они потенциально могут иметь негативные последствия для финансовой стабильности Украины и подорвать усилия партнеров, направленные на ее поддержку", - добавил глава НБУ.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" предоставят Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Банк що,встановлює правила, і перелік документів для перевезення готівки по різним країнам?
золото везли на банкову, щоб порубати та чесно роздати посполитим!
Тогда не нужно было бы напрягать логику "По какой трассе лучше ехать"
Колишнім генералом СБУ, затриманим в Угорщині разом з інкасаторами «Ощадбанку» за підозрою у відмиванні грошей, виявився Геннадій Іванович Кузнецов, екс-начальник штабу Антитерористичного центру при СБУ, по якому давно ридає тюрма.
Генерал-майор Кузнецов відомий під прізвиськом «Собачник» або «Охотник» за свою пристрасть до мисливських собак. Кузнецов був засуджений Печерським районним судом Києва в 2011 році за корупційні злочини (формально - за службову недбалість) і після звільнення з СБУ працював в охороні Турчинова, який повернув його на службу в 2014-му - спочатку в «Альфу», а потім - начальником штабу АТЦ при СБУ.
Саме Кузнецов перетворив штаб АТЦ при СБУ на філію ФСБ. Але Геннадій Іванович не тільки обслуговував своїх московських кураторів, а ще й розкрадав грошове забезпечення підлеглих, використовував службовий автотранспорт для поїздок у відпустку й навіть оформлював офіцерам штабу АТЦ при СБУ фіктивні відрядження в зону АТО, а, насправді, направляв їх для охорони концертів Святослава Вакарчука. При цьому, як було встановлено в ході службового розслідування, Вакарчук платив за це Кузнецову готівкою «у конверті».
Але, найголовніше, Кузнецов разом зі своїми московськими кураторами продавав місця в списку на «обмін полоненими». Більш того, «МГБ ДНР» добирало заможних громадян на окупованій території, яких кидало до в'язниці, далі в'язні передавали через «МГБ ДНР» гроші для Кузнецова й начальник штабу АТЦ при СБУ включав їх у список на обмін.
З СБУ Кузнецову довелось піти після того, як були отримані достеменні докази роботи Кузнецова на ФСБ. Зокрема - записана розмова між Кулінічем і Сівковичем:
Сівкович: А департамент контррозвідки повністю не його (мається на увазі, що голова СБУ Баканов не контролює ДКР СБУ)?
Кулініч: Я там плюс-мінус утримую ***, тому задача на це місце вивести «Охотніка» ... на першого зама.
Сівкович: Коли все буде вже більш-менш готово, воно швидко може бути, я просто швидко не хочу тому, що ви кадри не поставите, хоча якщо «Охотніка» переконаєте, що «Охотнік»... Хоча б «Охотніка» поставте першим замом... Тому, що лінія контррозвідки, якщо «Охотнік» її забере і цю штуку, то воно буде непогано, інше можемо самі там...
«Охотнік», він же ж «Собачник» - це Кузнецов, якого у ФСБ планували призначити керівником АТЦ при СБУ замість Руслана Баранецького. За посадою керівник АТЦ при СБУ був першим заступником голови СБУ і, за розподілом обов'язків, контролював діяльність Департаменту контррозвідки. Саме тому Сивкович в Кулініч так хотіли бачити Кузнецова першим заступником голови СБУ. Але не судилось.
Присутність Кузнецова в Угорщині разом з інкасаторам «Ощадбанку» може означати одне з двох - або Кузнецов зараз займається відмиванням грошей, або російські куратори Кузнецова ввели його в цю операцію, щоби допомогти Орбану в дискредитації України.
Ще в 2020 році я написав велику статтю про Кузнецова й про те, чим він, насправді, займається, хто не читав - рекомендую. Також я свого часу зняв про цього покидька документальний фільм (посилання - у першому коментарі)
https://www.facebook.com/HunEmbassy.Kyiv?__cft__[0]=AZYiYSqhKEg89o2xvWAvN6KVMmxHEjwZmXRBKm5crcgxTGI790iva5eWmqXZ9ZDhuo9zv3epu5y6bp26lxUzrxk4X6iSGHUl2_KpUwIEQZCO4iL-2eDO0Xh1cNoHuZOlb-V6QF_qnOTCdV4tBZgn0FoiW2fpBVObjELzcBNR8Bcptw&__tn__=-]K-R Посольство Угорщини, Київ / Magyarország Nagykövetsége, Kijev, я думаю, вам буде цікаво довідатись, яку крупну рибу впіймали ваші правоохоронці.
https://www.facebook.com/100006204226091/posts/4201813030035463/?rdid=693T3KQiKl2nA8uP
всім зрозуміло про двушечку на мааскву?
юдоклан, державним ресурсом їбе українців у всіх позах!!!!
сьогодні був в центральному шпиталі на госпитальній.
бажаю кожному зеленому пріколісту там побувати!!!!
всім пошанувачам гундосої зеленої зе!згіди жити довго, але в злиднях та стражданнях!
Щоправда, не знаю, наскільки легітимні такі перевезення в межах Євросоюзу, і наскільки супроводжувальні документи відповідають нормам ЄС: я не спеціаліст в цій сфері, та й копій (скрінів) документів ніхто не наводить... Тому доведеться повірити Пишному на слово, що там все чисто.
А значить, хтось з Євросоюзу має серйозно гавкнути на Орбана, якщо на Зелю за його базікання - то і на Орбана. Можна взяти його по-тихому, за кальсони, зняти, тобто притримати дотаційне бабло "за порушення законодавства" - і піди вгадай, якого... ну, прав людини, прав юридичної особи, тощо...