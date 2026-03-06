Задержание украинских инкассаторов в Венгрии: проверка НБУ подтвердила, что груз оформлен надлежащим образом, - Пышный

Национальный банк Украины не имеет никаких замечаний к оформлению валютного груза, который перевозили задержанные в Венгрии украинские инкассаторы.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

Груз оформлен надлежащим образом

"Позиция Национального банка четкая: со стороны регулятора есть полная поддержка действий "Ощадбанка" по защите их сотрудников и возврату валютных ценностей. Во-первых, наша проверка подтвердила, что груз был оформлен надлежащим образом. Пакет сопроводительных документов соответствует нормам Таможенного кодекса, к договорам нет замечаний с нашей стороны. Также "Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте", - подчеркнул Пышный.

Во-вторых, по словам Пишного, НБУ не имеет никаких замечаний по выполнению банками международных перевозок наличной валюты в рамках заключенных международных договоров, которые подтверждены соответствующими документами со стороны обоих банков.

Чиновник отметил, что перевозка наличных наземным транспортом является стандартной практикой с начала полномасштабного вторжения России, тогда как до 2022 года такие операции в основном осуществлялись авиатранспортом.

Кроме того, по словам Пышного, не являются аномальными и объемы валютных ценностей, которые перевозят банки. Подобные рейсы инкассаторскими машинами "Ощадбанка" и других банков осуществляются еженедельно.

НБУ советует скорректировать маршруты

Также НБУ рекомендовал банкам, осуществляющим трансграничную перевозку ценностей, скорректировать маршруты и исключить проезд по территориям стран, где есть риски блокирования таких перевозок.

Военный опыт сотрудников "Ощадбанка"

Кроме этого, Пышный раскритиковал попытки венгерских властей манипулировать темой военного опыта украинских инкассаторов.

"Видим, что представители венгерских властей манипулятивно апеллируют к военному боевому опыту работников "Ощадбанка". Как будто Украина не защищается уже 4 года в полномасштабной войне, а в общей сложности 12 лет с момента вторжения России, и поэтому мужчины с военным опытом – это норма для нашей страны. Уже сформировалось целое поколение мужчин, имеющих военный опыт, а это все еще кого-то удивляет", - заявил Пышный.

"Национальный банк работает с дипломатической службой Украины и юридическими советниками. Ведем коммуникацию с международными партнерами, где подчеркиваем недопустимость подобных инцидентов. Ведь они потенциально могут иметь негативные последствия для финансовой стабильности Украины и подорвать усилия партнеров, направленные на ее поддержку", - добавил глава НБУ.

Что предшествовало?

