Семерых инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО
Глава МИД Украины Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь", - сообщил Сибига.
Он поблагодарил "нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их освобождения".
Дополнение
Впоследствии в "Ощадбанке" сообщили, что все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны "Ощадбанка".
"Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему предоставлена необходимая медицинская помощь на украинской границе. "Ощадбанк" благодарен Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам сообщении.
Отмечается, что "Ощадбанк" продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников "Ощадбанка" и возвращения инкассаторских автомобилей и перевозимых в них ценностей.
"Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составил 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. "Ощадбанк" будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях", - подчеркнул банк.
Что предшествовало?
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили как "открытую угрозу" заявление президента Украины.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
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То чому ж вони відпустили інкасаторів, якщо стверджують, що це контрабанда ??
От мені цікаво, а яка процедура для інкасаторів при такій ситуації ? Нащо вони двері відчиняли до приїзду нашого консула ?? Могли б у пляшки попісяти допоки не приїхав би.
На відео танків не видно.
Справу про контрабанду веде венгерська митниця та податкова служба, але ж митникам зручніше було затримати їх якраз на кордоні, при перевірці документів (розумію що внутрішній кордон між странами ЄС зараз достатньо умовний і можливо на кордоні ніякої перевірки і не відбувалося)
А так виходить що цих інкасаторів відстежували і вже заздалегідь знали та чекали на них у відповідному місці. Ну і цей наш бувший генерал СБУ який був в складі інкасаторів. Як так мадяри, пусть навіть з антитеррористичного центру, так швидко пробили по затриманим та взнали послужний список затриманих ? Відразу почали верещати що затримали генерала ! Хто злив інфу ?
Що ще погано. Як ми зрозуміли з інфи від нашого НБУ, Ощадбанк мабуть чи не єдина організація яка має дозволи на перевезення транскордонної готівки. На відео показали як виглядають ці "зелененькі" бусики, скільки чоловік в охороні, яку сумму готівки перевозили (близько 70 мільонів + золото), як регулярно відбуваються перевезення (кожного тижня). Погодьтеся, сумма у 70 мільонів достатньо велика щоб привернути до себе увагу різних кримінальних структур. Де гарантія що на послідуючи перевезення не буде скоєно напад вже не державних антитеррористичних центрів а якихось мафіозі ?
Тим хто відповідає за логістику та за охорону цих вантажів доведеться все змінювати - замінювати інкасаторськи машини, підсилювати охорону, змінювати маршрути перевезення тощо. Цей напрямок вже був скомпроментований
Ось, послухайте Сергія Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=GjZCqFkVmIU