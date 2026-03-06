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Новости Видео Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
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Семерых инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в Венгрии, вернули в Украину, - Сибига. ВИДЕО

Глава МИД Украины Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Уже доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. Сейчас они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу. Наши консулы оказали им необходимую помощь", - сообщил Сибига.

Он поблагодарил "нашу команду в МИД и посольство Украины в Венгрии, а также правоохранительные органы, государственные учреждения, государственные банки и всех, кто помог достичь их освобождения".

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Дополнение

Впоследствии в "Ощадбанке" сообщили, что все семь мужчин находятся в безопасности и получают необходимую поддержку со стороны "Ощадбанка".

повернення інкасаторів додому
Фото: Ощадбанк
повернення інкасаторів додому
Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

"Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему предоставлена ​​необходимая медицинская помощь на украинской границе. "Ощадбанк" благодарен Национальному банку Украины, Министерству иностранных дел Украины, дипломатическим учреждениям Украины в Венгрии и всем привлеченным государственным органам сообщении.

повернення інкасаторів додому
Фото: фб-сторінка голови НБУ Андрія Пишного

Отмечается, что "Ощадбанк" продолжает взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств незаконного задержания работников "Ощадбанка" и возвращения инкассаторских автомобилей и перевозимых в них ценностей.

"Общий объем ценностей, находившихся в двух автомобилях, составил 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота. "Ощадбанк" будет последовательно отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях", - подчеркнул банк.

Что предшествовало?

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Автор: 

Венгрия (2624) Сибига Андрей (985)
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Топ комментарии
+52
Що с походженням та призначенням грошей та золота?
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06.03.2026 20:06 Ответить
+24
Якщо Райфайзенбанк Австрії не дасть найближчим часом коментар про походження грошей у українських інкасаторів, які затримала угорська митна служба, то скоріш за все теорія про удар Угорщини по «общаку» української політичної еліти - буде мати місце на існування.
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06.03.2026 20:27 Ответить
+24
@ (в перекладі):
"Був в Угорщині. Говорив із будапештцями. Орбана вони не те, що не *******, а ненавидять.
Запитую: "то хто ж за нього голосує?"
- Жлоби, маргінали, нЕучі, військові й інші бюджетники і таке інше.
Кажу: "дохера їх у вас." ... а сам думаю, адже так і в РФ і ... у США.
Бидлота захопила Світ.
А ми і не помітили."
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06.03.2026 20:40 Ответить
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В тебе дуже хибне уявлення про сьогоднішній світ. Гроші це бумага , все що приносить це активи -заводи параходи, земля. От щоб їх скупляти потрібен кеш . Недавній приклад це фонд Галущенка який відкрив його за кордоном.
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07.03.2026 15:06 Ответить
Орбан як і Пу - нацист і терорист.
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07.03.2026 02:22 Ответить
запасайтеся попкорном !!! зелений шапітолій розпочав новий серіал ..інкасатори под прікритієм..--- перша серія ..золото алібаби..
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07.03.2026 06:42 Ответить
Контрабантисти золотом і валютою тепер вже називаються гордо -інкасатори. А бригадир в них цілий генерал СБУ. Світ антиутопії.
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07.03.2026 09:07 Ответить
Це версія Орбана і Сіярто.
То чому ж вони відпустили інкасаторів, якщо стверджують, що це контрабанда ??
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07.03.2026 10:45 Ответить
На фото, чому один у бронежилеті ?

От мені цікаво, а яка процедура для інкасаторів при такій ситуації ? Нащо вони двері відчиняли до приїзду нашого консула ?? Могли б у пляшки попісяти допоки не приїхав би.
На відео танків не видно.
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07.03.2026 10:49 Ответить
Шановне панство задайте собі питання чому затримання відбулось на трасі М5 , яка веде до Сербіі а не на М3 ?
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07.03.2026 12:33 Ответить
абсолютно вірне питання ,М5 траса з України - значить вивозили гроші і мабуть не перший раз, але не довезли до місця призначення - щось пішло не так .....схема зламалась,
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07.03.2026 14:55 Ответить
Це щодо розмов чи мала право Україна примушувати до посадки літак з вагнерівцями. От Орбан приземлив інкасаторський автомобіль. Тож діяв як міжнародний терорист на кшалт білоруського диктатора Лукашенко. За ниточки смикав Путін з фсб разом.
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07.03.2026 15:14 Ответить
Що мені не зрозуміло. Вот дивився відео цього венгерського антитеррористичного центру по захвату 2х наших "зелених" броньованих маршруток. З початку відео бачимо, як вони зарулюють на заправку, ну і потім вже штурм. Таке враження що їх на цій заправці вже чекали. Але як мадяри дізналися що інкасатори зупиняться саме на цій заправці ?
Справу про контрабанду веде венгерська митниця та податкова служба, але ж митникам зручніше було затримати їх якраз на кордоні, при перевірці документів (розумію що внутрішній кордон між странами ЄС зараз достатньо умовний і можливо на кордоні ніякої перевірки і не відбувалося)
А так виходить що цих інкасаторів відстежували і вже заздалегідь знали та чекали на них у відповідному місці. Ну і цей наш бувший генерал СБУ який був в складі інкасаторів. Як так мадяри, пусть навіть з антитеррористичного центру, так швидко пробили по затриманим та взнали послужний список затриманих ? Відразу почали верещати що затримали генерала ! Хто злив інфу ?

Що ще погано. Як ми зрозуміли з інфи від нашого НБУ, Ощадбанк мабуть чи не єдина організація яка має дозволи на перевезення транскордонної готівки. На відео показали як виглядають ці "зелененькі" бусики, скільки чоловік в охороні, яку сумму готівки перевозили (близько 70 мільонів + золото), як регулярно відбуваються перевезення (кожного тижня). Погодьтеся, сумма у 70 мільонів достатньо велика щоб привернути до себе увагу різних кримінальних структур. Де гарантія що на послідуючи перевезення не буде скоєно напад вже не державних антитеррористичних центрів а якихось мафіозі ?
Тим хто відповідає за логістику та за охорону цих вантажів доведеться все змінювати - замінювати інкасаторськи машини, підсилювати охорону, змінювати маршрути перевезення тощо. Цей напрямок вже був скомпроментований
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07.03.2026 17:53 Ответить
А навіщо стільки інкасаторів в одній машині? Щоб забронювати?
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07.03.2026 18:41 Ответить
Інкасаторів затримали на трасі М5 яка веде до Сербії, а не до України.
Ось, послухайте Сергія Пояркова https://www.youtube.com/watch?v=GjZCqFkVmIU
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07.03.2026 18:42 Ответить
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