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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

банк,каса,касса

Національний банк України повідомив про можливі тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти через затримання інкасаторських машин "Ощадбанку" в Угорщині та готовий підкріпити каси банків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НБУ.

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"Національний банк України ухвалив рішення про проведення 09 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців", - зазначається у дописі.

Ситуація з готівковою валютою залишається стабільною

Наразі обсяг готівкової валюти в банках достатній, а середньоденні залишки в касах відповідають минулорічним показникам. Проте незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівки з-за кордону.

У разі потреби НБУ здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти на готівкову. Частота й обсяги таких операцій залежать від потреб банківської системи у готівковій валютній ліквідності.

Курсова динаміка та фактори впливу

Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. Курс за режиму керованої гнучкості рухається в обидва боки, реагуючи на баланс між попитом та пропозицією. Цього тижня на котирування вплинули як зовнішні, так і внутрішні чинники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримання українських інкасаторів в Угорщині: перевірка НБУ підтвердила, що вантаж оформлений належним чином, - Пишний

Активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових ринках, а традиційне зростання попиту на валюту на початку тижня та місяця пов’язане з операціями банків з картками, готівкою та перерахуванням дивідендів бізнесом.

НБУ контролює ринок та міжнародні резерви

Нацбанк уважно стежить за ситуацією та згладжуватиме надмірні коливання курсу. Обсяг міжнародних резервів достатній для підтримання стабільності валютного ринку, а операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не вплинуть на резерви України.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сімох інкасаторів "Ощадбанку", затриманих в Угорщині, повернули в Україну,- Сибіга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

банки (7994) Угорщина (3020) НБУ (10846)
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Топ коментарі
+18
Хороша міна при поганій грі. Хтось дав вказівку НБУ, щоб вони розганяли "плач ярославни", типу, дивіться до чого клятий орбан довів - вже готівки немає.
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07.03.2026 12:14 Відповісти
+14
прикиньте!
на всю україну всього сім інкасаторів.
і саме ці інкасатори просрали весь налік україни.
зелені гниди пройбують все до чого дотягуються коряві ручки.
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07.03.2026 12:17 Відповісти
+13
це були непрості інкасатори, там цілий герерал був. Командир корпусу інкасаторів, або нач штабу і готівка була генеральска
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07.03.2026 12:20 Відповісти
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висчитайте с піаніста за авто і кеш
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07.03.2026 12:13 Відповісти
Хто там буде враховувати? Магуру зняли. А гроші везли на підтримку мідіча і цукермана. Маршрут на Київ, а авто зупинили під Сербією
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07.03.2026 12:58 Відповісти
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07.03.2026 12:59 Відповісти
А затримали в Угорщині на трасі М5 в направленні Сербіі .
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07.03.2026 13:15 Відповісти
А 40 лямів із балансу Ощадбанку де взяти, для нових закупівель готівки?
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07.03.2026 14:46 Відповісти
готівку не закуплюють, а обмінюють з безготівкових рахунків.
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07.03.2026 15:15 Відповісти
https://www.facebook.com/people/sprotivorg/100064877222437/?__tn__=-UC*F sprotiv.org

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Sz4eGysYmbMyc1xTJ4fdkDZrsfv7Y9tEmX1egsd1t1ZtKycA8krQbwBpKmfnEKFbl&id=100064877222437&__tn__=%2CO*F 1 дн. ·

Орбан затримав ніякі не українські гроші.
Ні, там гроші вкрадені у українського народу. Зароблені на війні, на крові. Гроші Зеленського з різних схем. 80 млн доларів та золото.
Ми ж розуміємо, що просто б так правоохоронці в ЄС нікого б не затримали.
Ощадбанк - прикриття, тепер хоч знаємо як Зеленський з Міндічем двушечкі на мацкву ганяють.
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07.03.2026 20:33 Відповісти
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07.03.2026 20:38 Відповісти
Давай тобі трохі мізки вправимо.
Із Інструкції НБУ
Купівля готівки між банками за безготівкові кошти (переказ з рахунку на рахунок) є стандартною операцією з підкріплення кас, що регулюється нормами НБУ та Положенням про ведення касових операцій. Операції здійснюються між банками-кореспондентами, через НБУ або через підрозділи інкасації, з обов'язковим відображенням у бухгалтерському обліку (рахунок 1001) та заповненням касових ордерів.
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07.03.2026 20:44 Відповісти
Хороша міна при поганій грі. Хтось дав вказівку НБУ, щоб вони розганяли "плач ярославни", типу, дивіться до чого клятий орбан довів - вже готівки немає.
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07.03.2026 12:14 Відповісти
готівкової гривні? чи доларів, євро і золота?
це "затримання" взагалі ніяк не вплине ні на що, ну може якісь держиморди хабарі пізніше отримають.
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07.03.2026 12:21 Відповісти
"твій хабар в Угорщині - поїдь забери..." - так ?
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07.03.2026 12:33 Відповісти
то такий хитрий план - спровокувати україно-мадьярську війну і відповідно до 5-ї статті війська НАТО нарешті увійдуть до України і опиняться на кацапському фронті
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07.03.2026 12:58 Відповісти
А шо, ***** не підАр?
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07.03.2026 13:20 Відповісти
судячи по коменту, ти дуууже далекий він фінансів взагалі і від банківської справи зокрема...
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07.03.2026 18:25 Відповісти
Ну, давай, розкажи нам усю сєрмяжную правду, о, вєлікій банкір!
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07.03.2026 19:38 Відповісти
прикиньте!
на всю україну всього сім інкасаторів.
і саме ці інкасатори просрали весь налік україни.
зелені гниди пройбують все до чого дотягуються коряві ручки.
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07.03.2026 12:17 Відповісти
а ми мали доставляти готівку ВСЕРЕДИНІ ДРУЖНЬОГО ЕС із танками і БТРами?

і бажано мінімум 1 полк прикриття? Чи як?
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07.03.2026 12:20 Відповісти
не треба волати у сраку!
а, коли вважаєш себе хитросраким та ганяєш чорний нал, з використанням державних установ, то і отримуєш по самі яйця!
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07.03.2026 12:23 Відповісти
Ніхто так чорний нал не возить. Інкасаторів мудярва відпустила, звинувачень нема. Це цирк від такого ж клоуна по суті як і наш, тільки мудярського.
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07.03.2026 12:32 Відповісти
так так.
я знаю.
налік треба так возити:

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07.03.2026 12:35 Відповісти
це були непрості інкасатори, там цілий герерал був. Командир корпусу інкасаторів, або нач штабу і готівка була генеральска
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07.03.2026 12:20 Відповісти
Зняли Магуру і відверто почали переганяти через Сербію бабло мідічу з цукеманом за стирені Фламінго. І через територію орбана, щоб зганьбити його чесне імя перед виборами. Це виглядає так
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07.03.2026 12:48 Відповісти
хто ж тобі так насрав у макітру?

давай скажі що я голосував за зеленого колуна та захищаю його та дерьмака
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07.03.2026 12:21 Відповісти
зараз набіжать бо ти і будуть казати що

- це все ЗЕ крав
- це все "чорний нал"
- це все "злодії"

ЯК ПОЯВЛЯЄТЬСЯ ГОТІВКА В УКРАЇНІ ВОНИ НЕ ДУМАЮТЬ....ТАК ТАК ТАК - її завозять.

Доречі цікавий факт - на початку і карбованці робились в Канаді і доставлялись літаками в Україну бо в нас не було печатного станка
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07.03.2026 12:19 Відповісти
взагалі то це чорний нал. вже два дні угорцям не показують документи на ці гроші.
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07.03.2026 12:22 Відповісти
Інкасаторів вже повернули, а гроші і золото храняться на базі антитерорестичного центру Угорщини. Цікаво чи повернуть? Мадяри кажуть шо це контробанда.
І Райфайзен австрійський шось мовчить.
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07.03.2026 12:38 Відповісти
Це місцевий зебуїн з атрофованим мозком
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07.03.2026 13:02 Відповісти
Точно карбованці? може рублі?
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07.03.2026 12:24 Відповісти
На початку 1990-х років у Канаді друкували не карбованці, а перші українські гривні (номіналом 1, 2, 5, 10 грн) компанією «Canadian Banknote Company» у 1992-1994 роках. Тимчасові ж купоно-карбованці, введені у 1992 році, друкувалися переважно на місцевих або інших закордонних потужностях
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07.03.2026 12:29 Відповісти
Ну то й я ж про те...але...деякі реально зараз почали називати гривні карбованцями...
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07.03.2026 12:37 Відповісти
Ти дебіл чи косиш під дебіла?Затримали,бо з документами не все гаразд,велика вірогідність,що це чорний нал!!!
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07.03.2026 13:01 Відповісти
Пятачок #618041 переставай дивитись у дзеркало, і тоді не побачиш дебіла.

Готівку та золото везли з Австрії, Райфазенбанк вже дав коментар стосовно ціх валют цінностей.
якщо з документами не все гаразд жаба орбан нічого не сказала?
і тільки такий телепень як ти можеш через екран побачити документи і сказати що з документами на такій вантаж не все гаразд.
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07.03.2026 17:29 Відповісти
Ну ти і дебіляра червонокнижна!Ти чекав іншого коментаря від представника Райфазенбанка ?Було б все прозоро,угорці б не биконули!Думай головой,якщо в ній не кіло цемента!!
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07.03.2026 17:40 Відповісти
Головне при перевозці таких вантажів супроводжуючі документи,я не дебіл,як ти і побачив через екран проблему,прикинь
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07.03.2026 17:43 Відповісти
То гривні робили в Канаді ))
Шось у Вас гуглтранслейтор відклеївся ))
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07.03.2026 22:43 Відповісти
Так я не зрозумів, готівку везли В Україну чи З України? Бо вчора деякі коментатори тут верещали що це Зеленський вивозив з України свою касу
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07.03.2026 12:20 Відповісти
Чукча пісатєль ...? Самому прочитати слабо ? В Україну кошти везли !
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07.03.2026 12:35 Відповісти
Так чиї гроші були,машини ощадбанку,валюта і золото невідомо.І тут Нацбанк хоче роздати валюту банкам
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07.03.2026 12:21 Відповісти
гроші були Яника, А Золото належало екс прорурору Пшонки
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07.03.2026 17:31 Відповісти
Гра слів: hungry hungary.
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07.03.2026 12:34 Відповісти
Лідер угорської опозиційної партії Tisa, Петер Мад'яр, закликав Європейський Союз розірвати відносини з Україною, доки президент Володимир Зеленський не вибачиться перед Віктором Орбаном.
«Жоден іноземний глава держави не наважується погрожувати жодному громадянину Угорщини. Енергопостачання Угорщини - це національне питання, яке стоїть вище партійної політики та виборчих кампаній. Я очікую, що керівництво Європейського Союзу розірве всі відносини з Україною, доки президент Зеленський не уточнить свої слова і не вибачиться перед усіма громадянами Угорщини за свої заяви», - сказав він.
Раніше Мад'яр критикував нещодавні заяви Зеленського щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
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07.03.2026 12:39 Відповісти
Так званий опозиціонер Мадьяр ще задовго до заяв Зеленського підтримував лозунги Орбана в тому що Європа не повинна підтримувати Україну і Вугорщина тим більше не буде надавати Україні допомогу. Так що Мадяр теж ще та гнида.
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07.03.2026 12:55 Відповісти
Звісно. Тоді наш Лідар повинен дати ЗСУ номер телефону цього покидька.
А краще - щоб квартал95 ультиматум ЄС висунув - або ви нам допомагаєте та приймаєте в союз - або ми розвертаємо свої війська і разом з орками беремо Берлін за три дні.
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07.03.2026 13:05 Відповісти
Все що треба знати про мадярів, гунів, *******, та й про союзників Рейху у ІІ Світовій.
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07.03.2026 13:00 Відповісти
Чекаємо вечора, Найвеличнійший буде давати номер орбана, всім бажаючим!, або вже не буде...
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07.03.2026 12:39 Відповісти
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07.03.2026 12:50 Відповісти
А мені чомусь здається що це бабло сильно ******* "міндічами" і ЗЕленою падаллю саме тому що інкасаторів які виконували свою штатну роботу мадяри відпустили а от бабло яке вони транспортували не віддали а вимагають доказів їх легальності і саме тут поки що більше запитань чим відповідей і викрутитись якщо воно не легальне нашим "пишним" буде дуже важко! Маркер простий - якщо найближчим часом повернуть значить все ОК а якщо ні ...!!!
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07.03.2026 12:53 Відповісти
Какие нах трудности,до этого почти миллиард баксов привезли,куда ляди их дели,а с кусками золота тоже буду трудности?
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07.03.2026 12:59 Відповісти
Наша влада в черговий раз влипла в скандали та корупцію як сливка в коров"яче лайно...Причому сценарій того влипання настільки явно проглядувався.що не розумію,як мудрі жидівські голови на чолі нашої держави то прогляділи.Спочатку путін пальнув по нафтопроводі "Дружба" і став чекати...Наші ідіоти радісно відреагували - і почали по повній працювати на вибори орбана.Той час від часу підкидав провокаціі і довів нашого верховного єврея до того,що верховний напряму став погрожувати фізичним знищенням.Тут вже збаламутились всі - і мадьярська опозиція,і ЄС.Виправдовування що мовляв то жарт,хуцпа зашкалила не допомогли...От і маємо що маємо як казав Крачук,ідіота на чолі і дулю в кишені...
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07.03.2026 13:09 Відповісти
Некомпетентність. Вона вже навіть не зашкалює, вона - це суть нашого кварталу95 при владі. І ми будемо терпіти любі вибрики та риганину нашого Верховного Головнокомандувача ЗСУ України - тупого кловуна, поїхавшого макітрою ще з дитинства.
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07.03.2026 13:17 Відповісти
А шо, мимо ******* іншої дороги немає?
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07.03.2026 13:16 Відповісти
Їхали перевіреним маршрутом,а тут перевірка документів,яка невдача .
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07.03.2026 13:32 Відповісти
Треба конфіскувати готівку у ОТП-банку, який підтримує терористів.
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07.03.2026 13:27 Відповісти
А ти тут що забув?З теми ухилянтів перекинули на порятунок чорного налу ?
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07.03.2026 13:41 Відповісти
А що це? Третій день не можу зняти готівку в банкоматі приватбанку.
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07.03.2026 13:51 Відповісти
Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ Значить готівка була контрабандною і Орбан її не віддасть
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07.03.2026 14:01 Відповісти
жирні конверти їхали
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07.03.2026 14:35 Відповісти
Це смішно, у парі авто було готівки майже на всю Україну? Кому ви це дешеве шапіто впарюєте?🤦🤦🤦 Порахуйте загальну грошову масу в Україні і масу в цих авто, і це вийде співвідношення 90 до 1 десь, шоу для недалеких
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07.03.2026 14:11 Відповісти
Ау умки, вам показали куди грошики везуть. Весна прийшла стілять злодіїв пора.
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07.03.2026 15:28 Відповісти
Подайте на того Орбана і мадярів в інтерпол якщо з документами всьо ок, щоб він носа боявся висунути за межі Мадярщини.
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07.03.2026 15:59 Відповісти
Де з готвкою буде туго? В Сербії? Траса М5 де ****** грабанули інкасаторські авто веде з Будапешту до кордону з Сербією. Не знав, що в України з Сербією спільний Нацбанк і він в Києві.
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07.03.2026 16:17 Відповісти
А через Польщу возити, нє? Там відстань майже однакова, тільки автобанів менше.
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07.03.2026 18:20 Відповісти
Поч
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07.03.2026 18:47 Відповісти
Тупо одна дорога, через Угорщину.. Ви там ***** людей взагалі за ідіотів тримаєте?
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10.03.2026 20:52 Відповісти
 
 