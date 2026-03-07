Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ
Національний банк України повідомив про можливі тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти через затримання інкасаторських машин "Ощадбанку" в Угорщині та готовий підкріпити каси банків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НБУ.
"Національний банк України ухвалив рішення про проведення 09 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.
Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців", - зазначається у дописі.
Ситуація з готівковою валютою залишається стабільною
Наразі обсяг готівкової валюти в банках достатній, а середньоденні залишки в касах відповідають минулорічним показникам. Проте незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівки з-за кордону.
У разі потреби НБУ здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти на готівкову. Частота й обсяги таких операцій залежать від потреб банківської системи у готівковій валютній ліквідності.
Курсова динаміка та фактори впливу
Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. Курс за режиму керованої гнучкості рухається в обидва боки, реагуючи на баланс між попитом та пропозицією. Цього тижня на котирування вплинули як зовнішні, так і внутрішні чинники.
Активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових ринках, а традиційне зростання попиту на валюту на початку тижня та місяця пов’язане з операціями банків з картками, готівкою та перерахуванням дивідендів бізнесом.
НБУ контролює ринок та міжнародні резерви
Нацбанк уважно стежить за ситуацією та згладжуватиме надмірні коливання курсу. Обсяг міжнародних резервів достатній для підтримання стабільності валютного ринку, а операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не вплинуть на резерви України.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Орбан затримав ніякі не українські гроші.
Ні, там гроші вкрадені у українського народу. Зароблені на війні, на крові. Гроші Зеленського з різних схем. 80 млн доларів та золото.
Ми ж розуміємо, що просто б так правоохоронці в ЄС нікого б не затримали.
Ощадбанк - прикриття, тепер хоч знаємо як Зеленський з Міндічем двушечкі на мацкву ганяють.
Із Інструкції НБУ
Купівля готівки між банками за безготівкові кошти (переказ з рахунку на рахунок) є стандартною операцією з підкріплення кас, що регулюється нормами НБУ та Положенням про ведення касових операцій. Операції здійснюються між банками-кореспондентами, через НБУ або через підрозділи інкасації, з обов'язковим відображенням у бухгалтерському обліку (рахунок 1001) та заповненням касових ордерів.
це "затримання" взагалі ніяк не вплине ні на що, ну може якісь держиморди хабарі пізніше отримають.
на всю україну всього сім інкасаторів.
і саме ці інкасатори просрали весь налік україни.
зелені гниди пройбують все до чого дотягуються коряві ручки.
і бажано мінімум 1 полк прикриття? Чи як?
а, коли вважаєш себе хитросраким та ганяєш чорний нал, з використанням державних установ, то і отримуєш по самі яйця!
я знаю.
налік треба так возити:
давай скажі що я голосував за зеленого колуна та захищаю його та дерьмака
- це все ЗЕ крав
- це все "чорний нал"
- це все "злодії"
ЯК ПОЯВЛЯЄТЬСЯ ГОТІВКА В УКРАЇНІ ВОНИ НЕ ДУМАЮТЬ....ТАК ТАК ТАК - її завозять.
Доречі цікавий факт - на початку і карбованці робились в Канаді і доставлялись літаками в Україну бо в нас не було печатного станка
І Райфайзен австрійський шось мовчить.
Готівку та золото везли з Австрії, Райфазенбанк вже дав коментар стосовно ціх валют цінностей.
якщо з документами не все гаразд жаба орбан нічого не сказала?
і тільки такий телепень як ти можеш через екран побачити документи і сказати що з документами на такій вантаж не все гаразд.
Шось у Вас гуглтранслейтор відклеївся ))
«Жоден іноземний глава держави не наважується погрожувати жодному громадянину Угорщини. Енергопостачання Угорщини - це національне питання, яке стоїть вище партійної політики та виборчих кампаній. Я очікую, що керівництво Європейського Союзу розірве всі відносини з Україною, доки президент Зеленський не уточнить свої слова і не вибачиться перед усіма громадянами Угорщини за свої заяви», - сказав він.
Раніше Мад'яр критикував нещодавні заяви Зеленського щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
А краще - щоб квартал95 ультиматум ЄС висунув - або ви нам допомагаєте та приймаєте в союз - або ми розвертаємо свої війська і разом з орками беремо Берлін за три дні.