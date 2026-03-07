Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Національний банк України повідомив про можливі тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти через затримання інкасаторських машин "Ощадбанку" в Угорщині та готовий підкріпити каси банків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НБУ.

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"Національний банк України ухвалив рішення про проведення 09 березня 2026 року операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову валюту для підкріплення кас банківських установ.

Це превентивне рішення підтримає за потреби готівкову валютну ліквідність банків на належному рівні для задоволення потреб українців", - зазначається у дописі.

Ситуація з готівковою валютою залишається стабільною

Наразі обсяг готівкової валюти в банках достатній, а середньоденні залишки в касах відповідають минулорічним показникам. Проте незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівки з-за кордону.

У разі потреби НБУ здійснюватиме операції з обміну безготівкової валюти на готівкову. Частота й обсяги таких операцій залежать від потреб банківської системи у готівковій валютній ліквідності.

Курсова динаміка та фактори впливу

Загалом ситуація на валютному ринку є стійкою. Курс за режиму керованої гнучкості рухається в обидва боки, реагуючи на баланс між попитом та пропозицією. Цього тижня на котирування вплинули як зовнішні, так і внутрішні чинники.

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Активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових ринках, а традиційне зростання попиту на валюту на початку тижня та місяця пов’язане з операціями банків з картками, готівкою та перерахуванням дивідендів бізнесом.

НБУ контролює ринок та міжнародні резерви

Нацбанк уважно стежить за ситуацією та згладжуватиме надмірні коливання курсу. Обсяг міжнародних резервів достатній для підтримання стабільності валютного ринку, а операції з обміну готівкової валюти на безготівкову жодним чином не вплинуть на резерви України.

Що передувало?

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