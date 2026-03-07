Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии является элементом политической избирательной кампании, главной темой которой стала враждебность к Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, Сикорский сказал, что не хочет вдаваться в детали инцидента, но доверяет украинскому коллеге Андрею Сибиге, который написал в соцсетях, что речь шла о регулярном трансфере в государственный украинский банк.
Часть избирательной кампании
"В конце концов, то, что этих лиц уже освободили венгерские власти, свидетельствовало бы о том, что это был промах и, вероятно, элемент политической избирательной кампании, главной темой которой, к сожалению, стала враждебность к Украине со стороны Венгрии. И эта враждебность, как мы знаем, к сожалению, не только пропагандистская, но и реальная", - отметил он.
Блокировка со стороны Венгрии
Сикорский отметил, что Венгрия много лет блокирует выплаты из европейского бюджета в пользу вооруженных сил стран-членов, в частности ₽2 миллиарда злотых (около €500 миллионов) на модернизацию польской армии.
К тому же Венгрия блокирует 20-й пакет санкций ЕС против России. В этой связи Сикорский отметил: его шокирует то, что правительство Венгрии, которая сама в свое время подверглась вторжению, сегодня "испытывает больше симпатии к агрессору, чем к жертве агрессии".
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Країна яку ЄС утримує спільним своїм бюджетом , може диктувати і ставити палки в колеса ?
Це ще одна поразка ( програна битва ) Заходу і гібридній світовій !!!
А
І золото теж - у довірливих пенсіонерок з зубів наковиряли.
НЕ ДАМО ЗЕЛЕНСЬКОМУ СМІЯТИСЯ ОСТАННІМ
«Баширов і петров» з фсб ******, по всій території ЄС і НАТО гадять, нерухомість дивну скуповують біля об'єктів критичної інфраструктури…!!
Швець - скандал на 100 млн дол...союзники заливу звинувачують США ...
Один х*ло уже знає, узнає і другий)
Да какая там там симпатия, там же чисто подкуп. Неужели Сикорский такой наивный и реально думает, что это отношение основано на какой-то симпатии, а не деньгах?