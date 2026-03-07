РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский

Сикорский о задержании Венгрией украинских инкассаторов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии является элементом политической избирательной кампании, главной темой которой стала враждебность к Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, Сикорский сказал, что не хочет вдаваться в детали инцидента, но доверяет украинскому коллеге Андрею Сибиге, который написал в соцсетях, что речь шла о регулярном трансфере в государственный украинский банк.

Часть избирательной кампании

"В конце концов, то, что этих лиц уже освободили венгерские власти, свидетельствовало бы о том, что это был промах и, вероятно, элемент политической избирательной кампании, главной темой которой, к сожалению, стала враждебность к Украине со стороны Венгрии. И эта враждебность, как мы знаем, к сожалению, не только пропагандистская, но и реальная", - отметил он.

Читайте: Задержание инкассаторов в Венгрии: возможны временные трудности с доставкой наличных, - НБУ

Блокировка со стороны Венгрии

Сикорский отметил, что Венгрия много лет блокирует выплаты из европейского бюджета в пользу вооруженных сил стран-членов, в частности ₽2 миллиарда злотых (около €500 миллионов) на модернизацию польской армии.

К тому же Венгрия блокирует 20-й пакет санкций ЕС против России. В этой связи Сикорский отметил: его шокирует то, что правительство Венгрии, которая сама в свое время подверглась вторжению, сегодня "испытывает больше симпатии к агрессору, чем к жертве агрессии".

Читайте также: Задержание украинских инкассаторов в Венгрии: проверка НБУ подтвердила, что груз оформлен надлежащим образом, - Пышный

Что предшествовало?

Венгрия (845) Сикорский Радослав (251)
Топ комментарии
+4
Орбан промахнувся - Сікорський
07.03.2026 22:30 Ответить
+2
ЄС виходить що в пастці?
Країна яку ЄС утримує спільним своїм бюджетом , може диктувати і ставити палки в колеса ?
Це ще одна поразка ( програна битва ) Заходу і гібридній світовій !!!
07.03.2026 22:28 Ответить
+2
П.С. невже не можно просто один раз чесно і сміливо зібратись та перереєструвати ЄС заново ? ті ж документи, ті ж норми, ті ж посади - тільки без орбана, і з попередженням для фіцко - або цить або завтра на вихід !!! 🤜🦶💩 І гроші не будуть йти членам "одкб" і не буде вето на користь московії !!!
А
07.03.2026 22:32 Ответить
ЄС виходить що в пастці?
Країна яку ЄС утримує спільним своїм бюджетом , може диктувати і ставити палки в колеса ?
Це ще одна поразка ( програна битва ) Заходу і гібридній світовій !!!
07.03.2026 22:28 Ответить
П.С. невже не можно просто один раз чесно і сміливо зібратись та перереєструвати ЄС заново ? ті ж документи, ті ж норми, ті ж посади - тільки без орбана, і з попередженням для фіцко - або цить або завтра на вихід !!! 🤜🦶💩 І гроші не будуть йти членам "одкб" і не буде вето на користь московії !!!
А
07.03.2026 22:32 Ответить
Тому Великобританія покинула цю організацію і скоро покинуть і решту, бо організація де один підар може блокувати рішення більшості апріорі не життєздатні...
07.03.2026 22:51 Ответить
Орбан промахнувся - Сікорський
07.03.2026 22:30 Ответить
Це правда,що гроші належать колцентру?
07.03.2026 22:31 Ответить
Так. Віденському.
І золото теж - у довірливих пенсіонерок з зубів наковиряли.
07.03.2026 22:51 Ответить
Знаю одну пенсіонерку,яку колцентр розвів на 12 000 грн,а це не смішно,для неї це є гроші. при пенсії в 3000 грн.
07.03.2026 22:57 Ответить
07.03.2026 22:35 Ответить
перклад з угорської з плакату про преза України
НЕ ДАМО ЗЕЛЕНСЬКОМУ СМІЯТИСЯ ОСТАННІМ
07.03.2026 22:36 Ответить
в кольорах роспропаганди - це на неї спрацювали текстонаписальщики зЄльоного?Єрмак ПРодюсьор?
07.03.2026 22:38 Ответить
Таке уже проводила агентура московитів на виборах у Молдові і Румунії, землях ФРН, Франції!!…
«Баширов і петров» з фсб ******, по всій території ЄС і НАТО гадять, нерухомість дивну скуповують біля об'єктів критичної інфраструктури…!!
07.03.2026 22:53 Ответить
Тоді хай без нафти посидять. "Дружба" дружбою, а сміятися будемо разом..
07.03.2026 22:37 Ответить
а як Вам щодо ЗЕ треба вибачитися перед угорцями? Нє? ну той 90 млрд не буде від ЄС й бюдже у не буде в Україні
07.03.2026 22:42 Ответить
За що вибачатися? За вкрадені їми гроши?? Тобто жаба може квакати шо заманеться, а нам відповідати зась? Тим більше, шо ніхто ті 90 лярдів не розблокує, як перед ними штани не знімай. Там конрєтно уплочєно.
07.03.2026 22:59 Ответить
може ще перед вуграми вибачитися за те, шо вони в 22му синхронно з кацапами під кордон війська стягнули? чекали на легку здобич. то як, треба вибачитися, га?
07.03.2026 23:01 Ответить
Де гроші?
07.03.2026 22:37 Ответить
Cікорський звинуватив орбана у плагіаті польських виборів.
07.03.2026 22:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LzGPGkZg-Uo

Швець - скандал на 100 млн дол...союзники заливу звинувачують США ...
07.03.2026 22:41 Ответить
Ворожість до України до добра не доведе.
Один х*ло уже знає, узнає і другий)
07.03.2026 22:43 Ответить
Треба Вітьку Орбану нормальне піратське прізвисько дати. Які варіанти будуть?
07.03.2026 22:53 Ответить
Брюхастий Торбан (Belly Torban)
07.03.2026 23:03 Ответить
"испытывает больше симпатии к агрессору, чем к жертве агрессии"

Да какая там там симпатия, там же чисто подкуп. Неужели Сикорский такой наивный и реально думает, что это отношение основано на какой-то симпатии, а не деньгах?
07.03.2026 23:03 Ответить
 
 