Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что задержание украинских инкассаторов в Венгрии является элементом политической избирательной кампании, главной темой которой стала враждебность к Украине.

В частности, Сикорский сказал, что не хочет вдаваться в детали инцидента, но доверяет украинскому коллеге Андрею Сибиге, который написал в соцсетях, что речь шла о регулярном трансфере в государственный украинский банк.

Часть избирательной кампании

"В конце концов, то, что этих лиц уже освободили венгерские власти, свидетельствовало бы о том, что это был промах и, вероятно, элемент политической избирательной кампании, главной темой которой, к сожалению, стала враждебность к Украине со стороны Венгрии. И эта враждебность, как мы знаем, к сожалению, не только пропагандистская, но и реальная", - отметил он.

Блокировка со стороны Венгрии

Сикорский отметил, что Венгрия много лет блокирует выплаты из европейского бюджета в пользу вооруженных сил стран-членов, в частности ₽2 миллиарда злотых (около €500 миллионов) на модернизацию польской армии.

К тому же Венгрия блокирует 20-й пакет санкций ЕС против России. В этой связи Сикорский отметил: его шокирует то, что правительство Венгрии, которая сама в свое время подверглась вторжению, сегодня "испытывает больше симпатии к агрессору, чем к жертве агрессии".

Что предшествовало?