Требуем от Венгрии немедленно вернуть инкассаторские автомобили, деньги и ценности Ощадбанка, - Сибига
Венгерские власти задержали два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и изъяли деньги и драгоценные металлы, принадлежащие государственному Ощадбанку. Украина требует немедленного возвращения средств и призывает европейских партнеров отреагировать на инцидент.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Деньги принадлежат Ощадбанку
"Сегодня третий день с тех пор, как венгерские власти ограбили два украинских бронированных банковских автомобиля, следовавших из Австрии, и похитили деньги и драгоценные металлы среди бела дня", - напомнил он.
Сибига подчеркнул, что эти деньги не принадлежат Венгрии или ее правительству; они принадлежат государственному банку Украины Ощадбанк, то есть украинским налогоплательщикам.
"Мы требуем их немедленного возвращения и призываем к осуждению на европейском уровне этого беспрецедентного акта государственного бандитизма и рэкета. Призываю всех наших европейских партнеров высказаться", - добавил украинский министр.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Є єдина процера- називається позов до суду заимісцем розташуванням податкових органів Угорщини.
І ось, цього, простого і зрозумілого кроку, влада Зеленьського чомусь не робить.
Питання- чому?
Що там за цінності могли перевозитися окрім офіційних грршей Ощадбаеку?
Чергова " двушка на мацкву"?
що Зе довідку забабахає, що то переплавлені золоті яйця МінОборони?
Цікаво, чи не в банк Ватикану ті грошики їхали?
не сумнівайтесь - це 5-6 дефективних менежерів починають тікати...🍆🍆🍆
золото почали перевозити завчасно, щоб не довелося залишати як МінДічі...🤑
Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну.
Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.
Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей.
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8786
Цей фрагмент - один з найсильніших і найобґрунтованіших аргументів у всій статті. Він спирається на реальні правила ринку дорогоцінних металів і на те, що видно на оприлюднених угорцями фото.
Це найслабше місце офіційної версії: якщо це справді банківське золото в транзиті як резерви/для кас - чому воно не в стандартному LBMA-пакуванні?
Наслідки такого пакування - теж правда
- Злитки без непорушного пакування/пломб автоматично підпадають під підозру в нелегальному походженні або підміні.
- Для центрального банку (НБУ) прийняти таке золото на баланс без повторного афінажу - неможливо за правилами.
- Саме це дало Угорщині формальний привід відкрити справу за money laundering (відмивання): "чому державний банк везе 9 кг золота в сумках, а не в сертифікованих контейнерах?".
Мовчання щодо документів - справедливе зауваження
Станом на 7-8 березня 2026:
- Ощадбанк і НБУ заявили, що все легально, є контракт з Raiffeisen, митні декларації в порядку.
- Але жодної публічної копії (навіть відредагованої) митної декларації, weight list, акту приймання-передачі, сертифікатів на золото (COA), опису пакування - не оприлюднено.
- Це контрастує з угорською стороною, яка активно постить фото/відео.
Якби документи були бездоганні - їх би виклали першого ж дня для тиску на Будапешт і ЄС. Мовчання тільки підживлює підозри.
.
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZbkZCp8yl6_P9heePzVcuZCP19ELOgwRXPt8CIudJqzYvqJeU0trC3SK0hm4QOa6a9NgeqduOIkQq4OFNwCjnKZ2iXBQNbiLFtFt5rfo92pbs55uwj0VlJhilmFy4zxNAtG5wkai2FLxFB3tx1T5yyUC8uvoo3VejhlahhQPIbgr2EeHNpm4ksFltdkcDXpll2OqpveyH7GIAhzGg0A3_2J&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros
Рекомендация для вас · https://www.facebook.com/leros.geo/posts/pfbid06rHGrK2iz5m1apcHbZwvkJ2K15FuMYDGKpSuFZbMSwcTTejLCS9rstyTaLZBoTNFl?__cft__[0]=AZbkZCp8yl6_P9heePzVcuZCP19ELOgwRXPt8CIudJqzYvqJeU0trC3SK0hm4QOa6a9NgeqduOIkQq4OFNwCjnKZ2iXBQNbiLFtFt5rfo92pbs55uwj0VlJhilmFy4zxNAtG5wkai2FLxFB3tx1T5yyUC8uvoo3VejhlahhQPIbgr2EeHNpm4ksFltdkcDXpll2OqpveyH7GIAhzGg0A3_2J&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·
Чи хотіли б ви знати, хто і навіщо перед війною розмінував кордон з Росією? Я впевнений, що ця інформація не має бути таємною. Але Зеленський її приховує. І ми добре знаємо чому.
Місяць тому я направив депутатське звернення до Зеленського з конкретними запитаннями.
Хто на Тристоронній контактній групі з росіянами у 2020 році дав вказівку розмінувати 19 локацій на кордоні з Росією, про що так урочисто і радісно рапортував Єрмак? Де знаходилися ці локації? У якому обсязі було проведено розмінування? Яка кількість мін була знищена?
І найважливіше питання, яке хвилює українців найбільше.
Чи давав Зеленський після вторгнення будь-які вказівки силовим структурам перевірити це рішення на предмет державної зради?
Адже в результаті росіяни заїхали до нас майже «на велосипеді» через розміновані ділянки. Ми втратили 11% території, а мільйони українців, які там проживали, опинилися в заручниках окупації або були вбиті.
У відповідь я отримав ганебну відписку про те, що запитувана мною інформація нібито не відповідає вимогам Конституції і не пов'язана з депутатською діяльністю.
Обкрадати українців під час блекаутів в енергетиці разом із Міндічем - це, виходить, конституційно. А ставити Зеленському питання про те, чому ми втратили території і хто за це відповідає - неконституційно?
Очевидно, що замість прямих відповідей на законні депутатські звернення ми отримуємо безглузді спроби ухилитися і приховати інформацію. Для цього вони просто підготували шаблонні відписки.
Хочу нагадати: Закон України «Про статус народного депутата» зобов'язує державні органи надавати відповіді на депутатські звернення. А тим, хто намагається перешкодити отриманню цієї інформації, раджу приготуватися.
Тому заявляю публічно.
Правду ми дізнаємося. І я використаю для цього всі законні механізми: від парламентського контролю до звернень у правоохоронні органи, судових процедур і прямого запитання Зеленському під час його перебування у Верховній Раді, де відсидітися і відписатися вже не вийде.
Я планую домогтися відкриття кримінального провадження за статтею про державну зраду щодо розмінування територій. І кожен, хто доклав до цього руку, нестиме відповідальність.
Увімкнути «окуня» і відсидітися на дачах у Конча-Заспі чи в спортзалах з охороною не вийде.
Чомусь сторона, яка ніби-то передавала ці каравани в україну, досі не випустила ніяку заяву.