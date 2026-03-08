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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Вимагаємо від Угорщини негайно повернути інкасаторські авто, гроші і цінності "Ощадбанку", - Сибіга

Сибіга про рекет Орбана

Угорська влада затримала два українські броньовані банківські автомобілі, які прямували з Австрії, та вилучила гроші і дорогоцінні метали, що належать державному "Ощадбанку". Україна вимагає негайного повернення коштів і закликає європейських партнерів відреагувати на інцидент.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Гроші належать "Ощадбанку"

"Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня", - нагадав він.

Сибіга наголосив, що ці гроші не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України "Ощадбанк", тобто українським платникам податків.

"Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися", - додав український міністр. 

Читайте також: Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Що передувало?

Читайте також: Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський

Автор: 

Угорщина (3021) Ощадбанк (809) Сибіга Андрій (1002)
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Топ коментарі
+28
Для цього є міжнародний позов до суду, чи що не так з цими грошима? Чому офіційно не хочемо звернутися до ООН наприклад?
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08.03.2026 13:48 Відповісти
+28
Чому до сьогодні не оприлюднено жодних офіційних документів кому належить це бабло - ЖОДНИХ???
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08.03.2026 13:55 Відповісти
+27
Ну а через " заклики" в телеграмі чи через змі то є вірна стратегія.
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08.03.2026 14:00 Відповісти
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Для цього є міжнародний позов до суду, чи що не так з цими грошима? Чому офіційно не хочемо звернутися до ООН наприклад?
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08.03.2026 13:48 Відповісти
та до ***** те оон
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08.03.2026 13:56 Відповісти
Ну а через " заклики" в телеграмі чи через змі то є вірна стратегія.
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08.03.2026 14:00 Відповісти
міжнародний суд у вихідні не працює, а потім розглядатиме справу кілька років. Окрім війни, у світі взагалі нема інших механізмів для боротьби з державним бандитизмом
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08.03.2026 14:20 Відповісти
Я ти вже свій пістоль зарядив, щоб " воювати", воїн?
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08.03.2026 14:21 Відповісти
а в твою пусту макітру не приходить думка, що хтось своє відвоював ще за часів брежнєва
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08.03.2026 14:44 Відповісти
Не грай дурня, який ООН? ?
Є єдина процера- називається позов до суду заимісцем розташуванням податкових органів Угорщини.
І ось, цього, простого і зрозумілого кроку, влада Зеленьського чомусь не робить.
Питання- чому?
Що там за цінності могли перевозитися окрім офіційних грршей Ощадбаеку?

Чергова " двушка на мацкву"?
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08.03.2026 14:20 Відповісти
а як пояснити походження грошей і золота?
що Зе довідку забабахає, що то переплавлені золоті яйця МінОборони?
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08.03.2026 14:21 Відповісти
Піднімають рейтинги Зеленського, все це для зелених 73%, мов який крутий мачо, застосував криворізьку дипломатію.
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08.03.2026 14:45 Відповісти
А навіщо віддали? сім чоловік, на чолі з генералом
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08.03.2026 13:53 Відповісти
Чому до сьогодні не оприлюднено жодних офіційних документів кому належить це бабло - ЖОДНИХ???
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08.03.2026 13:55 Відповісти
Сибіга обережно заявив - народу України й банку))))

Цікаво, чи не в банк Ватикану ті грошики їхали?
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08.03.2026 13:58 Відповісти
Возможно, не точность перевода у "громогласного" - " принадлежит народу з Укоаины", что совсем не тождественно-" Народу Украины!"
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08.03.2026 14:58 Відповісти
Олег Шестакович теле__пень тобі надати документи ?
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08.03.2026 14:26 Відповісти
мабуть кошти чорни чого влада звевтаеться в ес
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08.03.2026 13:56 Відповісти
чого це "мабуть"?
не сумнівайтесь - це 5-6 дефективних менежерів починають тікати...🍆🍆🍆
золото почали перевозити завчасно, щоб не довелося залишати як МінДічі...🤑
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08.03.2026 14:16 Відповісти
тікати будуть з Автрії в Україну, так?
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08.03.2026 14:57 Відповісти
вибачаюсь
але це Зе-менежери і вони трохи дефективні
(не шукайте в їх діях логіки)
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08.03.2026 15:03 Відповісти
ну якшо у дефективних за вашою логікою є гори кешу і золота, то хто ж тоді ви?
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08.03.2026 15:09 Відповісти
на жаль, ми ті, у кого вистачило розуму дозволити цим дефективним керувати Україною 😞 під час війни 😟
(як Ви нас не назвете, все одно того буде не достатньо, щоб цю дурість описати)
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08.03.2026 15:42 Відповісти
Озбройте і відправте піарника зе петрова разом з юзіком хай покажуть мадярські жабі кузькину мать.
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08.03.2026 13:56 Відповісти
Сибіга, ти забув, як тебе вчили? Пригрози Орбану, що якщо не поверне гроші, то ти відправиш до нього спеціально навчених колекторів з паяльниками )
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08.03.2026 14:00 Відповісти
Чим довше наші щось там закликають без офіційних дій та представників тим більше цікавого може Орбан покласти в бусік, наприклад якісь документи, візитки, наркотики.... Я вже не кажу про сумніви щодо ( повторюся) походження та призначення цих грошей.
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08.03.2026 14:04 Відповісти
Вимагатор, хай їде потужній в угорщину і вимагає
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08.03.2026 14:11 Відповісти
Прикольно читати заяви держиморди що десятки кг банківських злитків належить народу. Он воно що, а кажуть пересічні бідують. Золото кілограмами купують. Хрін їм а не мінімальні пенсії, і бензин подорожче щоб менше каталися, вибоїни не робили
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08.03.2026 14:12 Відповісти
Це чорний нал з допомоги Європи (типо двушок міндича але в іншу сторону) їхав що не ясно? Скільки потужних закликаторів вилізло.
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08.03.2026 14:12 Відповісти
Не закликати треба а в Інтерпол причетних подати включно з Орбаном за грабунок в особливо великих розмірах.
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08.03.2026 14:14 Відповісти
Так, петров вже, оголосив Угорщині війну, найух ті гроші- вимагай капітуляції...
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08.03.2026 14:14 Відповісти
Що за ПУСТІ вимоги Це крик в пустелі і для лохів,та баранів---наших Звертайтесь в відповідні органи,якщо маєте докази які відрізняються від угорців А так здається,що тут є проблеми Ну і пора вживати ЮРИДИЧНІ терміни,а не бандицькі--викрала,пограбувала. Без юридичних дій--це пустий пук.
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08.03.2026 14:15 Відповісти
Висловитися,Сибіга? Щас. "Ми занепокоєні, стурбовані та не знаємо про всі деталі."
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08.03.2026 14:20 Відповісти
Україна досі не звернулась до європеського суду? Сибіга ще б на засцяному паркані написав "поверніть гроші".
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08.03.2026 14:22 Відповісти
двушечку xyúлy на все *****
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08.03.2026 14:23 Відповісти
Угу, вимога до гопників віддати вкрадений телефон.
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08.03.2026 14:25 Відповісти
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8786 Владислав Смірнов:
Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну.
Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.
Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей.

https://t.me/dmytro_chekalkyn/8786
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08.03.2026 14:25 Відповісти
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8786 Дмитро Чекалкін:
Цей фрагмент - один з найсильніших і найобґрунтованіших аргументів у всій статті. Він спирається на реальні правила ринку дорогоцінних металів і на те, що видно на оприлюднених угорцями фото.
Це найслабше місце офіційної версії: якщо це справді банківське золото в транзиті як резерви/для кас - чому воно не в стандартному LBMA-пакуванні?
Наслідки такого пакування - теж правда
- Злитки без непорушного пакування/пломб автоматично підпадають під підозру в нелегальному походженні або підміні.
- Для центрального банку (НБУ) прийняти таке золото на баланс без повторного афінажу - неможливо за правилами.
- Саме це дало Угорщині формальний привід відкрити справу за money laundering (відмивання): "чому державний банк везе 9 кг золота в сумках, а не в сертифікованих контейнерах?".
Мовчання щодо документів - справедливе зауваження
Станом на 7-8 березня 2026:
- Ощадбанк і НБУ заявили, що все легально, є контракт з Raiffeisen, митні декларації в порядку.
- Але жодної публічної копії (навіть відредагованої) митної декларації, weight list, акту приймання-передачі, сертифікатів на золото (COA), опису пакування - не оприлюднено.
- Це контрастує з угорською стороною, яка активно постить фото/відео.
Якби документи були бездоганні - їх би виклали першого ж дня для тиску на Будапешт і ЄС. Мовчання тільки підживлює підозри.
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08.03.2026 14:27 Відповісти
Все, що опубліковане угорськими ЗМІ про деталі і обставини пограбування інкасаторських автомобілей державного Ощадбанку, які перевозили задекларовану валюту та драгметали з банку Австрії до банку в Україну, здебільшого є відомостями, отриманими в позапроцесуальний спосіб та оціночними судженнями.
Пограбування інкасаторських автомобілей, викрадення громадян України - інкасаторів угорською владою має ознаки кримінальних злочинів, компроментує насамперед представників діючою влади Угорщини. Цей злочин буде розслідувано і окремі представники діючої влади Угорщини, організатори та виконавці отримають вироки рішеннями суду.
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08.03.2026 14:57 Відповісти
Не треба пана Миколу зараховувати до падалякових.
Хоча і до адекватних -також. Противсіхи - вони такі.
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08.03.2026 15:18 Відповісти
Асортимент з трьох варіантів ("адекват, неадекват, противсіх") гранично обмежений. Олдскул.
Дарую (безоплатно) ******** набір:
Митець протесту, Абсентеїст-стратег, Тактичний голосувальник, Плаваючий виборець, Принциповий не виборець, Реінкарнант.
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08.03.2026 19:25 Відповісти
Маєте власний досвід? Співчуваю
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08.03.2026 15:32 Відповісти
тобто самому допетрати шо вугри витягли злитки з упаковки для красівої фоточки неможливо? чи ви бичили оригінальну упаковку тих злитків?
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08.03.2026 15:01 Відповісти
але ж чому ні НБУ, ні Ощад нічого не кажуть, що золото було упаковане належним чином?
А на фоточках ми бачимо пакування валюти.... Пакування золота - нема.

І ще. Я чомусь думаю, що в мад'ярів є фоточки (та навіть відео з бодікамер) зроблені під час відкриття вантажу з броньованих автівок... Їх би подивитися.... Але комусь невигідна їх демонстрація. Бо тоді все стане зрозумілим. Або - або.
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08.03.2026 15:10 Відповісти
взагалі то вони зробили заяву, шо вантаж було оформлено згідно міжнородних норм і правил перевезення такого вантажу.
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08.03.2026 15:17 Відповісти
це на словах. Пан Владислав Смірнов справедливо зауважує, що "документи би подивитися"....
І ще.
От не думаю, що угорські митники такі долбойоби, що самостійно би розпакували контейнер(-и) з золотом, якщо воно було упаковане належним чином. З іншого боку - з Орбана станеться... Тому: документики би глянути, ну хоч би з заретушованими рядками... В віденському Райфазені, вірняк, другі примірники залишились....
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08.03.2026 15:22 Відповісти
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Чи хотіли б ви знати, хто і навіщо перед війною розмінував кордон з Росією? Я впевнений, що ця інформація не має бути таємною. Але Зеленський її приховує. І ми добре знаємо чому.

Місяць тому я направив депутатське звернення до Зеленського з конкретними запитаннями.

Хто на Тристоронній контактній групі з росіянами у 2020 році дав вказівку розмінувати 19 локацій на кордоні з Росією, про що так урочисто і радісно рапортував Єрмак? Де знаходилися ці локації? У якому обсязі було проведено розмінування? Яка кількість мін була знищена?

І найважливіше питання, яке хвилює українців найбільше.

Чи давав Зеленський після вторгнення будь-які вказівки силовим структурам перевірити це рішення на предмет державної зради?

Адже в результаті росіяни заїхали до нас майже «на велосипеді» через розміновані ділянки. Ми втратили 11% території, а мільйони українців, які там проживали, опинилися в заручниках окупації або були вбиті.

У відповідь я отримав ганебну відписку про те, що запитувана мною інформація нібито не відповідає вимогам Конституції і не пов'язана з депутатською діяльністю.

Обкрадати українців під час блекаутів в енергетиці разом із Міндічем - це, виходить, конституційно. А ставити Зеленському питання про те, чому ми втратили території і хто за це відповідає - неконституційно?

Очевидно, що замість прямих відповідей на законні депутатські звернення ми отримуємо безглузді спроби ухилитися і приховати інформацію. Для цього вони просто підготували шаблонні відписки.

Хочу нагадати: Закон України «Про статус народного депутата» зобов'язує державні органи надавати відповіді на депутатські звернення. А тим, хто намагається перешкодити отриманню цієї інформації, раджу приготуватися.

Тому заявляю публічно.

Правду ми дізнаємося. І я використаю для цього всі законні механізми: від парламентського контролю до звернень у правоохоронні органи, судових процедур і прямого запитання Зеленському під час його перебування у Верховній Раді, де відсидітися і відписатися вже не вийде.

Я планую домогтися відкриття кримінального провадження за статтею про державну зраду щодо розмінування територій. І кожен, хто доклав до цього руку, нестиме відповідальність.

Увімкнути «окуня» і відсидітися на дачах у Конча-Заспі чи в спортзалах з охороною не вийде.
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08.03.2026 14:27 Відповісти
Нехай краще спочатку угорці самі розберуться, що то за каравани з золотом. Заслухаємо їх, а далі видно буде.
Чомусь сторона, яка ніби-то передавала ці каравани в україну, досі не випустила ніяку заяву.
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08.03.2026 14:31 Відповісти
Чому так всі збудилися і немите чепушило петров і ішак і сибіга? Це їх чорний нал, і тихенько собі робили мутні справи по переправленню або в офшори або в австрійські чи швейцарські банки
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08.03.2026 14:31 Відповісти
Та плюньте на ті гроші. Митниця за неділю відібє. Ділов.
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08.03.2026 14:34 Відповісти
До всрачки патужно. Потрібно закріпити успіх - розмістити ролік в Тік-Ток
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08.03.2026 14:34 Відповісти
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08.03.2026 14:34 Відповісти
Цікаво, а чому в розділі " Що передувало" нема згадок про шутку Зеленського про живіт Орбана, та " дуже дипломатичне" зауваження про передачу повноважень ЗСУ для розмов з Органом? Орбан,Трамп,Зеленський, яка чудова распасовка в них завжди виходить на користь пуйла. Зе вболіває за державу, але після його жартів не те що кредит від ЄС не розблоковано, та ще й гроші інкасаторів затримано, Трамп хоче миру в Україні та розпочинає війну в Ірані, яка не тільки припиняє поставки зброї в Україну, та ще й задіює кращіх дронарів ЗСУ на користь Ізраілю(з щирих благих намірів верховного), Орбан після жартів та погроз від найпотужнішого отримує рост рейтингу перед виборами.Пуйло " люто ненавидить" Зе, але на перемир'є не погоджується, щоб дати змогу провести вибори.Прям одна команда, так в них це злагоджено виходить.А народ України все зменшується та чекає закінчення війни, щоб з ними розібратись, тільки хто або що закінчиться скоріше?
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08.03.2026 14:54 Відповісти
На користь пуйла? Ще б пак! Це ж -- усе його сценарії: і війна трампакса/недоньяхи в Ірані, і інкасаторські провокації орбана. Результат: пуйло відкорковує шампанське! Ціна на нафту підскочила, "краснов" зняв санкції з кацапського нафтогазу, а ше один таваріщ цих друзів прем'єр Індії моді почав швидєнько рятувати військовий бюджет пуйлові.
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12.03.2026 02:57 Відповісти
Сибіга, треба діяти більш радикально
https://youtu.be/KdftbYqA_VQ?si=taE8Wclm0_HIDDWw
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08.03.2026 15:35 Відповісти
Та ви не парьтеся сильно.
Продовжуйте тягати через Угорщину баули з "чорним налом" та золото у кілограмових злитках. Нічого ж не передвіщує якісь проблеми в Угорщині...

Якщо що, потім завжди можна у Телеграмі щось повимагати.
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08.03.2026 15:38 Відповісти
Навіщо він це пише просто в телеграмі, на українськй мові? Треба більше офіційних заяв МЗС.
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08.03.2026 16:04 Відповісти
Пишуть не на українській мові, а українською мовою.
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12.03.2026 03:00 Відповісти
Єдиний спосіб повернути гроші то залетіти вночі дроном в вікно орбана .
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08.03.2026 16:14 Відповісти
Якщо походження грошей законне, то заблокуйте в Україні, суму у 2 рази більше, в ОТП банку !
Вам підсказати привід ?
Відмивання кацапських грошей, підозрілі транзакціїї, фінансуання теророзму...
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08.03.2026 16:16 Відповісти
потрібно на туж суму арештувати угорські кошти в Україні. активи бізнесменів або посольства Угорщини.
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08.03.2026 16:34 Відповісти
)))взяті в аренду броневики з наліпками "ощядбанк" не е державними грошима. ЕРМАК теж на машині швидкої допомоги пересуваеться,і то не каже шо їому зле))))
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08.03.2026 16:47 Відповісти
Орбан - старый *******
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08.03.2026 16:48 Відповісти
Ото хто на це підписався заїбаште їх і заваліть все на дибілів орбана
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08.03.2026 18:04 Відповісти
OTP банк- це угорський банк, як Ощадбанк- український.
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08.03.2026 18:22 Відповісти
 
 