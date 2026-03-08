Вимагаємо від Угорщини негайно повернути інкасаторські авто, гроші і цінності "Ощадбанку", - Сибіга

Угорська влада затримала два українські броньовані банківські автомобілі, які прямували з Австрії, та вилучила гроші і дорогоцінні метали, що належать державному "Ощадбанку". Україна вимагає негайного повернення коштів і закликає європейських партнерів відреагувати на інцидент.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Гроші належать "Ощадбанку"

"Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня", - нагадав він.

Сибіга наголосив, що ці гроші не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України "Ощадбанк", тобто українським платникам податків.

"Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися", - додав український міністр.

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