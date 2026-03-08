Вимагаємо від Угорщини негайно повернути інкасаторські авто, гроші і цінності "Ощадбанку", - Сибіга
Угорська влада затримала два українські броньовані банківські автомобілі, які прямували з Австрії, та вилучила гроші і дорогоцінні метали, що належать державному "Ощадбанку". Україна вимагає негайного повернення коштів і закликає європейських партнерів відреагувати на інцидент.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Гроші належать "Ощадбанку"
"Сьогодні третій день відтоді, як угорська влада пограбувала два українські броньовані банківські автомобілі, що прямували з Австрії, та викрала гроші та дорогоцінні метали серед білого дня", - нагадав він.
Сибіга наголосив, що ці гроші не належать Угорщині чи її уряду; вони належать державному банку України "Ощадбанк", тобто українським платникам податків.
"Ми вимагаємо їх негайного повернення та закликаємо до засудження на європейському рівні цього безпрецедентного акту державного бандитизму та рекету. Закликаю всіх наших європейських партнерів висловитися", - додав український міністр.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Є єдина процера- називається позов до суду заимісцем розташуванням податкових органів Угорщини.
І ось, цього, простого і зрозумілого кроку, влада Зеленьського чомусь не робить.
Питання- чому?
Що там за цінності могли перевозитися окрім офіційних грршей Ощадбаеку?
Чергова " двушка на мацкву"?
що Зе довідку забабахає, що то переплавлені золоті яйця МінОборони?
Цікаво, чи не в банк Ватикану ті грошики їхали?
не сумнівайтесь - це 5-6 дефективних менежерів починають тікати...🍆🍆🍆
золото почали перевозити завчасно, щоб не довелося залишати як МінДічі...🤑
але це Зе-менежери і вони трохи дефективні
(не шукайте в їх діях логіки)
(як Ви нас не назвете, все одно того буде не достатньо, щоб цю дурість описати)
Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну.
Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.
Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей.
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8786
Цей фрагмент - один з найсильніших і найобґрунтованіших аргументів у всій статті. Він спирається на реальні правила ринку дорогоцінних металів і на те, що видно на оприлюднених угорцями фото.
Це найслабше місце офіційної версії: якщо це справді банківське золото в транзиті як резерви/для кас - чому воно не в стандартному LBMA-пакуванні?
Наслідки такого пакування - теж правда
- Злитки без непорушного пакування/пломб автоматично підпадають під підозру в нелегальному походженні або підміні.
- Для центрального банку (НБУ) прийняти таке золото на баланс без повторного афінажу - неможливо за правилами.
- Саме це дало Угорщині формальний привід відкрити справу за money laundering (відмивання): "чому державний банк везе 9 кг золота в сумках, а не в сертифікованих контейнерах?".
Мовчання щодо документів - справедливе зауваження
Станом на 7-8 березня 2026:
- Ощадбанк і НБУ заявили, що все легально, є контракт з Raiffeisen, митні декларації в порядку.
- Але жодної публічної копії (навіть відредагованої) митної декларації, weight list, акту приймання-передачі, сертифікатів на золото (COA), опису пакування - не оприлюднено.
- Це контрастує з угорською стороною, яка активно постить фото/відео.
Якби документи були бездоганні - їх би виклали першого ж дня для тиску на Будапешт і ЄС. Мовчання тільки підживлює підозри.
Пограбування інкасаторських автомобілей, викрадення громадян України - інкасаторів угорською владою має ознаки кримінальних злочинів, компроментує насамперед представників діючою влади Угорщини. Цей злочин буде розслідувано і окремі представники діючої влади Угорщини, організатори та виконавці отримають вироки рішеннями суду.
Хоча і до адекватних -також. Противсіхи - вони такі.
Дарую (безоплатно) ******** набір:
Митець протесту, Абсентеїст-стратег, Тактичний голосувальник, Плаваючий виборець, Принциповий не виборець, Реінкарнант.
А на фоточках ми бачимо пакування валюти.... Пакування золота - нема.
І ще. Я чомусь думаю, що в мад'ярів є фоточки (та навіть відео з бодікамер) зроблені під час відкриття вантажу з броньованих автівок... Їх би подивитися.... Але комусь невигідна їх демонстрація. Бо тоді все стане зрозумілим. Або - або.
І ще.
От не думаю, що угорські митники такі долбойоби, що самостійно би розпакували контейнер(-и) з золотом, якщо воно було упаковане належним чином. З іншого боку - з Орбана станеться... Тому: документики би глянути, ну хоч би з заретушованими рядками... В віденському Райфазені, вірняк, другі примірники залишились....
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Чи хотіли б ви знати, хто і навіщо перед війною розмінував кордон з Росією? Я впевнений, що ця інформація не має бути таємною. Але Зеленський її приховує. І ми добре знаємо чому.
Місяць тому я направив депутатське звернення до Зеленського з конкретними запитаннями.
Хто на Тристоронній контактній групі з росіянами у 2020 році дав вказівку розмінувати 19 локацій на кордоні з Росією, про що так урочисто і радісно рапортував Єрмак? Де знаходилися ці локації? У якому обсязі було проведено розмінування? Яка кількість мін була знищена?
І найважливіше питання, яке хвилює українців найбільше.
Чи давав Зеленський після вторгнення будь-які вказівки силовим структурам перевірити це рішення на предмет державної зради?
Адже в результаті росіяни заїхали до нас майже «на велосипеді» через розміновані ділянки. Ми втратили 11% території, а мільйони українців, які там проживали, опинилися в заручниках окупації або були вбиті.
У відповідь я отримав ганебну відписку про те, що запитувана мною інформація нібито не відповідає вимогам Конституції і не пов'язана з депутатською діяльністю.
Обкрадати українців під час блекаутів в енергетиці разом із Міндічем - це, виходить, конституційно. А ставити Зеленському питання про те, чому ми втратили території і хто за це відповідає - неконституційно?
Очевидно, що замість прямих відповідей на законні депутатські звернення ми отримуємо безглузді спроби ухилитися і приховати інформацію. Для цього вони просто підготували шаблонні відписки.
Хочу нагадати: Закон України «Про статус народного депутата» зобов'язує державні органи надавати відповіді на депутатські звернення. А тим, хто намагається перешкодити отриманню цієї інформації, раджу приготуватися.
Тому заявляю публічно.
Правду ми дізнаємося. І я використаю для цього всі законні механізми: від парламентського контролю до звернень у правоохоронні органи, судових процедур і прямого запитання Зеленському під час його перебування у Верховній Раді, де відсидітися і відписатися вже не вийде.
Я планую домогтися відкриття кримінального провадження за статтею про державну зраду щодо розмінування територій. І кожен, хто доклав до цього руку, нестиме відповідальність.
Увімкнути «окуня» і відсидітися на дачах у Конча-Заспі чи в спортзалах з охороною не вийде.
Чомусь сторона, яка ніби-то передавала ці каравани в україну, досі не випустила ніяку заяву.
https://youtu.be/KdftbYqA_VQ?si=taE8Wclm0_HIDDWw
Продовжуйте тягати через Угорщину баули з "чорним налом" та золото у кілограмових злитках. Нічого ж не передвіщує якісь проблеми в Угорщині...
Якщо що, потім завжди можна у Телеграмі щось повимагати.
Вам підсказати привід ?
Відмивання кацапських грошей, підозрілі транзакціїї, фінансуання теророзму...