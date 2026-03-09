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Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу, - Сибіга про повернення цінностей "Ощадбанку"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

Затримка Будапешта з передачею українського майна викликає здивування в Києві. Україна відмовляється від ультиматумів і закликає Угорщину не втягувати її у внутрішньополітичні процеси.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив у коментарі українським журналістам у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Як підкреслив Сибіга, захоплення українських інкасаторів в Угорщині є "державним рекетом й актом державного тероризму". За його словами, людей вже повернули в Україну, і зараз Київ вимагає від угорської сторони діяти згідно з нормами міжнародного права й повернути Україні цінності.

"Сьогодні вже четвертий день, як вони не повертаються. Це як мінімум викликає подив. Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу. А ми бачимо, що має місце використання цієї ситуації з боку Угорщини, аби, по-перше, втягти нас у свою внутрішню виборчу кампанію. Ми проти цього і закликаємо угорських колег припинити практику провокацій, припинити втягувати нас в їхню внутрішню кампанію і, по-друге, вийти на правильний, конструктивний й добросусідський трек взаємовідносин", - наголосив глава української дипломатії.

Читайте також: Затримання інкасаторів в Угорщині: можливі тимчасові труднощі з доставкою готівки, - НБУ

Що передувало?

Читайте також: Затримання Угорщиною українських інкасаторів є елементом виборчої кампанії, головна тема якої - ворожість до України, - Сікорський

Автор: 

Угорщина (3023) Ощадбанк (809) Сибіга Андрій (1002)
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Топ коментарі
+7
Угорці зарвались. По факту вся молодь Угорщини в Нідерландах і Німеччині а в Угорщині одні совки які голосують за совка і любителя РФ - Орбана
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09.03.2026 12:48 Відповісти
+7
Потужня дипломатія це жалібно скачувати "віддайте!"
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09.03.2026 12:49 Відповісти
+7
А норм совершать вооруженный грабеж инкассаторского транзитного авто другого государства?
Причинно-следственной связи не видите?
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09.03.2026 12:57 Відповісти
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Угорці зарвались. По факту вся молодь Угорщини в Нідерландах і Німеччині а в Угорщині одні совки які голосують за совка і любителя РФ - Орбана
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09.03.2026 12:48 Відповісти
Ліберал-соросятина довела Європу до деградації і геноциду.
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09.03.2026 13:11 Відповісти
Сорос тут до чого? І до чого тут лібералізм? - зайдіть в вікіпедію почитайте що таке лібералізм - це економічна модель саморегуляції ринку
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09.03.2026 13:23 Відповісти
це для нього дуже складно, в методичках не пишуть
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09.03.2026 13:58 Відповісти
Троцкій на паркані один раз написав дружба народів і права пролетаріата. Але один раз наступить на вікіпедію мало.
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09.03.2026 17:53 Відповісти
шо то я плохо не поняв ,де гроші ?
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09.03.2026 12:48 Відповісти
Потужня дипломатія це жалібно скачувати "віддайте!"
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09.03.2026 12:49 Відповісти
Норм обзивати привселюдно країну ЄС терористом.
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09.03.2026 12:51 Відповісти
А норм совершать вооруженный грабеж инкассаторского транзитного авто другого государства?
Причинно-следственной связи не видите?
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09.03.2026 12:57 Відповісти
Це ви самі придумали, чи так в методичці? Чому не озвучена підстава затримання?
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09.03.2026 13:00 Відповісти
І яка ж підстава?
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09.03.2026 13:25 Відповісти
ну давай, ще ти тут якусь хрінь конспірологічну висри.
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09.03.2026 13:59 Відповісти
А ти тут конспірологію якусь бачиш?
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09.03.2026 14:39 Відповісти
ні, нічого не бачу, крім провокації від чОрбана
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09.03.2026 15:09 Відповісти
Ну то навіщо дурні питання задаєш?
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09.03.2026 15:11 Відповісти
что придумал? факт грабежа инкассаторского транзитного авто и, фактически, захват в заложники инкассаторов?
так Венгрия сама об этом заявила, и даже видео и фото выложила, что не так? или Вы оправдываете действия Венгрии? можно грабить чужие авто с деньгами, которые едут через вашу страну?
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10.03.2026 08:15 Відповісти
Затримання провели спецслужби держави Угорщина. Угорщина член ЄС та НАТО. Чи ви владу Угорщини вважаєте нелегітимною? Зрозуміло, що керувались якимось підставами. Нехай Україна подає до суду скаргу. Все можна виоішити в правовому полі.
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10.03.2026 12:17 Відповісти
Мешаете в кучу. Причем здесь считаю я или не считаю власть Венгрии нелигитимной?
Я считаю, что тот, кто фактически совершил налет на авто инкассаторов, должен понести криминальную ответственность.
Если они "керувались" какими-то причинами, то почему они отпустили инкассаторов? На кого они открыли "дело"? Интересна тогда преамбула. Кто вообще был инициатором этой "операции" ограбления?
В суд подавать? Какой? Наш, украинский? Венгерский? На кого? На налоговую венгерскую? Таможню? Спецслужбы, которым просто отдали приказ о захвате? На кого? Орбана? Или сразу путина?
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10.03.2026 13:37 Відповісти
в Угорщині владу захопив рашистьсо- фашиський режим . по нормальному давно пора ЗСУ провести на теріторії Угорщини СВО та звільнити народ угорщини від фашитстів.
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09.03.2026 13:23 Відповісти
все піде на гречку для населення Угорщини
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09.03.2026 12:53 Відповісти
ЮРІЙ ІДИ НАФІГ....ти уже задрав.

Повторююсь ЩЕ РАЗ ДЛЯ ТУПИХ. Печатний станок долара - в США, гривні - в Україні, а евро - в ЕС. І що тут ти в обміннику купив евро його треба сюди привезти.

ТЕ саме щоб імпортери купили за Евро їх треба привезти. + при виїзді їх треба мати - ЦЕ ПРЯМ ЗАКОН.

Ти поняв чи нє?
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09.03.2026 13:22 Відповісти
Та все він так написав, чого ти рикаєш на людину. То ти переосмисли написане ним.
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09.03.2026 13:26 Відповісти
півнику, до тебе не звертались, але для особливо тупих, іди за руцкім карабльом.
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09.03.2026 14:02 Відповісти
Колег?
Він назвав їх колеги!
Людина без честі!
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09.03.2026 16:07 Відповісти
 
 