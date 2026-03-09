Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу, - Сибіга про повернення цінностей "Ощадбанку"
Затримка Будапешта з передачею українського майна викликає здивування в Києві. Україна відмовляється від ультиматумів і закликає Угорщину не втягувати її у внутрішньополітичні процеси.
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив у коментарі українським журналістам у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як підкреслив Сибіга, захоплення українських інкасаторів в Угорщині є "державним рекетом й актом державного тероризму". За його словами, людей вже повернули в Україну, і зараз Київ вимагає від угорської сторони діяти згідно з нормами міжнародного права й повернути Україні цінності.
"Сьогодні вже четвертий день, як вони не повертаються. Це як мінімум викликає подив. Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу. А ми бачимо, що має місце використання цієї ситуації з боку Угорщини, аби, по-перше, втягти нас у свою внутрішню виборчу кампанію. Ми проти цього і закликаємо угорських колег припинити практику провокацій, припинити втягувати нас в їхню внутрішню кампанію і, по-друге, вийти на правильний, конструктивний й добросусідський трек взаємовідносин", - наголосив глава української дипломатії.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Причинно-следственной связи не видите?
так Венгрия сама об этом заявила, и даже видео и фото выложила, что не так? или Вы оправдываете действия Венгрии? можно грабить чужие авто с деньгами, которые едут через вашу страну?
Я считаю, что тот, кто фактически совершил налет на авто инкассаторов, должен понести криминальную ответственность.
Если они "керувались" какими-то причинами, то почему они отпустили инкассаторов? На кого они открыли "дело"? Интересна тогда преамбула. Кто вообще был инициатором этой "операции" ограбления?
В суд подавать? Какой? Наш, украинский? Венгерский? На кого? На налоговую венгерскую? Таможню? Спецслужбы, которым просто отдали приказ о захвате? На кого? Орбана? Или сразу путина?
Повторююсь ЩЕ РАЗ ДЛЯ ТУПИХ. Печатний станок долара - в США, гривні - в Україні, а евро - в ЕС. І що тут ти в обміннику купив евро його треба сюди привезти.
ТЕ саме щоб імпортери купили за Евро їх треба привезти. + при виїзді їх треба мати - ЦЕ ПРЯМ ЗАКОН.
Ти поняв чи нє?
Він назвав їх колеги!
Людина без честі!