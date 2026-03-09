Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу, - Сибіга про повернення цінностей "Ощадбанку"

Затримка Будапешта з передачею українського майна викликає здивування в Києві. Україна відмовляється від ультиматумів і закликає Угорщину не втягувати її у внутрішньополітичні процеси.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив у коментарі українським журналістам у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Як підкреслив Сибіга, захоплення українських інкасаторів в Угорщині є "державним рекетом й актом державного тероризму". За його словами, людей вже повернули в Україну, і зараз Київ вимагає від угорської сторони діяти згідно з нормами міжнародного права й повернути Україні цінності.

"Сьогодні вже четвертий день, як вони не повертаються. Це як мінімум викликає подив. Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу. А ми бачимо, що має місце використання цієї ситуації з боку Угорщини, аби, по-перше, втягти нас у свою внутрішню виборчу кампанію. Ми проти цього і закликаємо угорських колег припинити практику провокацій, припинити втягувати нас в їхню внутрішню кампанію і, по-друге, вийти на правильний, конструктивний й добросусідський трек взаємовідносин", - наголосив глава української дипломатії.

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