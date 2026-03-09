Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа, - Сибига о возвращении ценностей "Ощадбанка"
Задержка Будапешта с передачей украинского имущества вызывает удивление в Киеве. Украина отказывается от ультиматумов и призывает Венгрию не втягивать ее во внутриполитические процессы.
Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига отметил в комментарии украинским журналистам в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как подчеркнул Сибига, захват украинских инкассаторов в Венгрии является "государственным рэкетом и актом государственного терроризма". По его словам, людей уже вернули в Украину, и сейчас Киев требует от венгерской стороны действовать в соответствии с нормами международного права и вернуть Украине ценности.
"Сегодня уже четвертый день, как они не возвращаются. Это как минимум вызывает удивление. Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа. А мы видим, что имеет место использование этой ситуации со стороны Венгрии, чтобы, во-первых, втянуть нас в свою внутреннюю избирательную кампанию. Мы против этого и призываем венгерских коллег прекратить практику провокаций, прекратить втягивать нас в их внутреннюю кампанию и, во-вторых, выйти на правильный, конструктивный и добрососедский трек взаимоотношений", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
