1 160 13

Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа, - Сибига о возвращении ценностей "Ощадбанка"

Министр иностранных дел Андрей Сибига

Задержка Будапешта с передачей украинского имущества вызывает удивление в Киеве. Украина отказывается от ультиматумов и призывает Венгрию не втягивать ее во внутриполитические процессы.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига отметил в комментарии украинским журналистам в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Сибига, захват украинских инкассаторов в Венгрии является "государственным рэкетом и актом государственного терроризма". По его словам, людей уже вернули в Украину, и сейчас Киев требует от венгерской стороны действовать в соответствии с нормами международного права и вернуть Украине ценности.

"Сегодня уже четвертый день, как они не возвращаются. Это как минимум вызывает удивление. Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа. А мы видим, что имеет место использование этой ситуации со стороны Венгрии, чтобы, во-первых, втянуть нас в свою внутреннюю избирательную кампанию. Мы против этого и призываем венгерских коллег прекратить практику провокаций, прекратить втягивать нас в их внутреннюю кампанию и, во-вторых, выйти на правильный, конструктивный и добрососедский трек взаимоотношений", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Читайте также: Задержание инкассаторов в Венгрии: возможны временные трудности с доставкой наличных, - НБУ

Что предшествовало?

Читайте также: Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский

Венгрия (853) Ощадбанк (21) Сибига Андрей (711)
+6
Потужня дипломатія це жалібно скачувати "віддайте!"
показать весь комментарий
09.03.2026 12:49 Ответить
+5
Угорці зарвались. По факту вся молодь Угорщини в Нідерландах і Німеччині а в Угорщині одні совки які голосують за совка і любителя РФ - Орбана
показать весь комментарий
09.03.2026 12:48 Ответить
+3
А норм совершать вооруженный грабеж инкассаторского транзитного авто другого государства?
Причинно-следственной связи не видите?
показать весь комментарий
09.03.2026 12:57 Ответить
Ліберал-соросятина довела Європу до деградації і геноциду.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:11 Ответить
Сорос тут до чого? І до чого тут лібералізм? - зайдіть в вікіпедію почитайте що таке лібералізм - це економічна модель саморегуляції ринку
показать весь комментарий
09.03.2026 13:23 Ответить
шо то я плохо не поняв ,де гроші ?
показать весь комментарий
09.03.2026 12:48 Ответить
Норм обзивати привселюдно країну ЄС терористом.
показать весь комментарий
09.03.2026 12:51 Ответить
Це ви самі придумали, чи так в методичці? Чому не озвучена підстава затримання?
показать весь комментарий
09.03.2026 13:00 Ответить
І яка ж підстава?
показать весь комментарий
09.03.2026 13:25 Ответить
в Угорщині владу захопив рашистьсо- фашиський режим . по нормальному давно пора ЗСУ провести на теріторії Угорщини СВО та звільнити народ угорщини від фашитстів.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:23 Ответить
все піде на гречку для населення Угорщини
показать весь комментарий
09.03.2026 12:53 Ответить
ЮРІЙ ІДИ НАФІГ....ти уже задрав.

Повторююсь ЩЕ РАЗ ДЛЯ ТУПИХ. Печатний станок долара - в США, гривні - в Україні, а евро - в ЕС. І що тут ти в обміннику купив евро його треба сюди привезти.

ТЕ саме щоб імпортери купили за Евро їх треба привезти. + при виїзді їх треба мати - ЦЕ ПРЯМ ЗАКОН.

Ти поняв чи нє?
показать весь комментарий
09.03.2026 13:22 Ответить
Та все він так написав, чого ти рикаєш на людину. То ти переосмисли написане ним.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:26 Ответить
 
 