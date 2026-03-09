Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа, - Сибига о возвращении ценностей "Ощадбанка"

Задержка Будапешта с передачей украинского имущества вызывает удивление в Киеве. Украина отказывается от ультиматумов и призывает Венгрию не втягивать ее во внутриполитические процессы.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига отметил в комментарии украинским журналистам в Варшаве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как подчеркнул Сибига, захват украинских инкассаторов в Венгрии является "государственным рэкетом и актом государственного терроризма". По его словам, людей уже вернули в Украину, и сейчас Киев требует от венгерской стороны действовать в соответствии с нормами международного права и вернуть Украине ценности.

"Сегодня уже четвертый день, как они не возвращаются. Это как минимум вызывает удивление. Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа. А мы видим, что имеет место использование этой ситуации со стороны Венгрии, чтобы, во-первых, втянуть нас в свою внутреннюю избирательную кампанию. Мы против этого и призываем венгерских коллег прекратить практику провокаций, прекратить втягивать нас в их внутреннюю кампанию и, во-вторых, выйти на правильный, конструктивный и добрососедский трек взаимоотношений", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Читайте также: Задержание инкассаторов в Венгрии: возможны временные трудности с доставкой наличных, - НБУ

Что предшествовало?

Читайте также: Задержание Венгрией украинских инкассаторов является элементом избирательной кампании, главная тема которой - враждебность к Украине, - Сикорский