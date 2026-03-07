Зеленський: Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд

Президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відсутність прогресу в питанні санкцій і допомоги

"Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається", - заявив глава держави.

Зеленський розповів, що щодо цього скоординував позиції з президентом Франції Емманюелем Макроном під час суботньої розмови.

І найближчими днями, за словами Зеленського, "фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали".

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ЄС шукає шляхи, як обійти вето Орбана

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

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