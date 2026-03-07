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Новини Допомога Україні від Європи Санкції ЄС проти Росії
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Зеленський: Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд

Президент розкритикував затримку європейських санкцій та фінансового пакета для України

Президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро.

Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відсутність прогресу в питанні санкцій і допомоги

"Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається", - заявив глава держави.

Зеленський розповів, що щодо цього скоординував позиції з президентом Франції Емманюелем Макроном під час суботньої розмови.

І найближчими днями, за словами Зеленського, "фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали".

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ЄС шукає шляхи, як обійти вето Орбана

  • Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
  • Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.

Читайте також: Відновлення України: Євросоюз затвердив новий пакет інвестицій на 1,5 мільярда євро

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) росія (70414) санкції (13217) Євросоюз (15231)
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Топ коментарі
+28
Для цього треба було ображати сусідню країну, де прем'єром могла стати лояльна до України людина. Бидло-дипломатія
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07.03.2026 21:32 Відповісти
+19
А ты поругайся еще с кем-нибудь в Евросоюзе. Еще раз задень Польшу, например. Будет еще веселее.
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07.03.2026 21:37 Відповісти
+17
не 3,14зділа б Твоя морда, було би бабло в українського народу.
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07.03.2026 21:32 Відповісти
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У Європейській комісії вважають формулювання Зеленського «неприйнятними». Європейська комісія вважає, що президент України Володимир Зеленський своєю заявою про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким, за його словами, будуть спілкуватися ЗСУ, погрожував державі-члену ЄС.
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07.03.2026 21:48 Відповісти
Головний політичний конкурент Орбана Мадяр закликав українського президента офіційно роз'яснити свої слова про «одну особу», яка блокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро, та відкликати заяву, якщо вона дійсно містила погрози на адресу Віктора Орбана
Опозиціонер заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорським посадовцям, незалежно від їхньої політичної приналежності.

ІНОЗЕМНИЙ укроЛІДОР звичайний криворогулянський підворотній вилизувач хйла - заява про погрозу ЗСУ була написана політтехнологами Кремля ?
Це типу Владімір Владіміріч вазьміте Україну к сєбе за далгі ???
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07.03.2026 21:53 Відповісти
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07.03.2026 22:08 Відповісти
Замість фламінгів -шкіряна трембіта.
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07.03.2026 21:50 Відповісти
" я вам, нічего не должен"
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07.03.2026 22:05 Відповісти
Бельгия F16 не дала ни одного.
Я к чему? Топливо для Фламинго. Оно в Бельгии производится. Это так, к слову.
Я тоже спрашиваю. Где Фламинго?
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07.03.2026 22:32 Відповісти
А в мене опалення та горводи через тебе немає.
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07.03.2026 21:32 Відповісти
ЕС пофігу. Українцям треба було готуватись з 91го року бо рузкіе ЗАВЖДИ будуть проти нас воювати і всіх чхати на нас
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07.03.2026 21:32 Відповісти
Треба. Але тепер це не 91 рік а 26й
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08.03.2026 09:08 Відповісти
Для цього треба було ображати сусідню країну, де прем'єром могла стати лояльна до України людина. Бидло-дипломатія
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07.03.2026 21:32 Відповісти
"Конкурс капитанов,КВН" , бл...
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07.03.2026 21:35 Відповісти
Це чергова ілюзія, Мадьяр буде хіба ще більшим антиукраїнцем, ніж Орбан. Що видно з його останніх заяв.
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07.03.2026 21:57 Відповісти
Останні заяви спровоковані Зеленим Дятлом. І дай Бог Мадяру зрозуміти, що це не ставлення українців до сусіда, а тупий висер Наполеончика.
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07.03.2026 22:18 Відповісти
А може перед тією країною ще й рачки стати?? Жаба все рівно нічого би не розблокувала, не за те їй пуйло гроші платить..
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07.03.2026 22:18 Відповісти
Через місяць Жаба повинна була піти. Вся Європа чекає тихо і схрестивши пальці.
Я наша Зелена Жаба, офігенний дипломат і Лідор Племені Пожирачів Ззеленого Лайна, дала йому козирі в руки - «Хохли нас ображають! Я правий! Мадяр не правий!»
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07.03.2026 22:25 Відповісти
Це розмови в стилі - вам треба добре поводитися з пуйлом, з трампоном. Ще перед цією жабою треба правильну позу прийняти?
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08.03.2026 09:11 Відповісти
Про яку позу Ви кажете?
Реально вже Зеля так ******** Орбану, що аж гай шумить!
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08.03.2026 09:58 Відповісти
не 3,14зділа б Твоя морда, було би бабло в українського народу.
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07.03.2026 21:32 Відповісти
Досі немає від ЗЄкоманди реформ.
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07.03.2026 21:33 Відповісти
Значить пора звільняти Кличка...
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07.03.2026 21:48 Відповісти
...і садити Порошенка !!!
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08.03.2026 07:58 Відповісти
Звичайно, хто ж більше заважає зеленим реформам...
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08.03.2026 19:01 Відповісти
Прямо, якась чесотка пішла від яйцеликого незламщика, аж сморід від Оманського, так, як перед фінішем у якунОвоща!?!?!
Добре, що зеленський, це не Україна, а лише особа, що ошивається на Банковій з єрмаком і татаровим, з2019 року, та порушує Конституцію України!!!
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07.03.2026 21:34 Відповісти
Він і його молода(?) зелена команда ототожнює себе як раз з Україною і оце погано, оцю наволоч вивести буде ой як складно
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07.03.2026 23:17 Відповісти
Тобто, 90 млрд потрібні Україні, а вибивати добро на них у орбана повинен не Зеленський, а Європа?
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07.03.2026 21:36 Відповісти
Ну як Ви хотіли? Чиї гроші, того й проблеми... Лідор допоміг, як міг...
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07.03.2026 22:08 Відповісти
Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.
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07.03.2026 21:36 Відповісти
Точні російському кавеєнщіку
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07.03.2026 21:46 Відповісти
А ты поругайся еще с кем-нибудь в Евросоюзе. Еще раз задень Польшу, например. Будет еще веселее.
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07.03.2026 21:37 Відповісти
Кабінет Міністрів виділяє перші 10 мільярдів гривень з Резервного фонду держбюджету на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і міст. За 2025 рік на заходи по "комплексних планах стійкості енергоструктури" було виділено 18,745 млрд. гривен. Як воно було реалізовано видно по результатам знищення об'єктів інфраструктура за 2025 рік. І жодної реакції НАБУ\САП\та інших.
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07.03.2026 21:38 Відповісти
Розбирай свій асфальт і продавай у Сомалі, гнидо. А ми поки ліхтар по росту налаштуємо.
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07.03.2026 21:39 Відповісти
Забийте на налаштування..у комунальників, МЧСників є гарні автівки з підйомниками)
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07.03.2026 23:03 Відповісти
Потужна тупість та незламна відсутність сорому - головні козирі нашого Лідора
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07.03.2026 21:40 Відповісти
Зедрот, ты же этого и добивался, уе*бок оманский.
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07.03.2026 21:41 Відповісти
Даються в знаки жарти про пузо Орбана і погрози передати контакти його телефону ЗСУ. Краще було б промовчати...! Раніше, коли Орбан ставав в позу без причини - європейцям в кінці кінців вдавалося його вмовити. Зараз Зе дав йому причину стояти в позі... Тому Орбан звичайно гнида, і в першу чергу винен він, але й наш президент повів себе вкрай не професійно!
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07.03.2026 21:42 Відповісти
Посидить жаба без нафти - порозумнішає. Дальшє єдєшь - тіше будєшь..))
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07.03.2026 22:21 Відповісти
Що таке практична політика? 90 ярдів вартує дружби чи ні? Ви або штани одягніть, або хрестик зніміть
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07.03.2026 21:42 Відповісти
Ти ******* тричі обізвав Орбана - він став у позу...
А тепер став у позу його суперник на виборах ( якраз його пермога протрібна Україні) - просить вибачится перед угорцями...

Йтепер ниєш- бо не буде бюджету УКраїни - ТА ТИ **** ПРОСТО ВОРОГ УКРАЇНИ !!!
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07.03.2026 21:43 Відповісти
Причому, після першого дешевого випаду Гнусавого про пузо Орбана ,йому дали по шапці пратнери , м"яко але дали.
Потім пішов вовка - підпотиличником Орьбану
а потім пішов вже з ЗСУ

ТЕПЕР У ЗСУ З КВІТНЯ НЕ БУДЕ ЗАРПЛАТНІ й усіх інших українців також- не буде бюджету України.
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07.03.2026 21:46 Відповісти
Маю великий сумнів.
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07.03.2026 23:04 Відповісти
Вибачитись перед угорцем?!Да нікада!!
(кадьіров : вова,аууу)
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08.03.2026 08:07 Відповісти
Стань в позу, щоб мене було удобно тебе обпісяти
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08.03.2026 09:12 Відповісти
І ніхто не каже: досі нема прогресу по міндічах, по "армі", по відмиваннях по шмуксєлях і цукєрманах..
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07.03.2026 21:43 Відповісти
а ти звиздани ще щось в "дипломатії"
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07.03.2026 21:43 Відповісти
По-дипломатські. 😁
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07.03.2026 21:46 Відповісти
Де реформи, Вова?
Чому досі не звільнені Голова Фінмону, Голова ДБР та Генпрокурор?
Як там Баканов?
Що пише Міндіч?
Коли наступне побачення з Єрмаком?

То сиди і не *****, Вова.
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07.03.2026 21:45 Відповісти
Підключи МилоФанова!
Можна Агрохімію !
На крайняк Безумну !
Прогресу може і не буде, зато поржьом...
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07.03.2026 21:46 Відповісти
Вибори в Угорщині відбудуться - тай появиться рух
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07.03.2026 21:47 Відповісти
Ніякого руху не буде поки не змінимо президента.
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07.03.2026 21:56 Відповісти
Швейцарії??)
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07.03.2026 22:22 Відповісти
В хто знає прізвище президента Швейцарії ? Поводитись треба скромно !
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08.03.2026 10:06 Відповісти
А ти ще пригрози, що відправишь СБУ чи ГУР до ЄС, щоб вони швидше ухвалили рішення...
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07.03.2026 21:48 Відповісти
Якщо ****** збережуть владу, це буде лютий п...ц
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07.03.2026 21:48 Відповісти
Ви зелених ******* маєте на увазі?
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07.03.2026 21:54 Відповісти
Абої
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07.03.2026 22:33 Відповісти
Зелені уобіки як збережуть владу то буде пипець але нам.
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07.03.2026 23:19 Відповісти
90 млд будуть слідуючому президентові.
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07.03.2026 21:54 Відповісти
🤡 йди у відставку гад*на !!! Дай можливість вижити і людям і Україні !!!...
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07.03.2026 21:57 Відповісти
Люди отримають можливість вижити, коли відкриються кордони. Тому геть зелену жабу за те, що перетворив вільну Україну в концтабір!
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07.03.2026 22:55 Відповісти
Чому досі жодним словом не обмовився про ситуацію з інкасаторами? Язика прикусив?.
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07.03.2026 21:57 Відповісти
Виходить ,там ,щось не зовісм чисто,тому і мовчить .
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07.03.2026 22:44 Відповісти
Тоесть он всерьез думал что его будут финансировать до упора годами, ни смотря ни на коррупцию и его неадекватность. А его задача это паковать народ на улицах и вешать лапшу про незламность. Ну ладно Цукерманы они то понимали что фестиваль рано или поздно закончиться и в любом случае валить нужно будет. Квартальный инфантил, 50летний подросток, как он себе это все представлял? Как это должно было закончится или как ещё закончиться? Парадом на красной площади и кавой в Ялте? Твою ж дивизию. Может пора бы уже начинать правду говорить. Все равно придется.
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07.03.2026 22:17 Відповісти
А ти довбню ще більше на мадярів погавкай , так тобі 180 мільярдів дадуть ,доженуть і ще раз дадуть ...... по твоїй бидлячій морді.
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07.03.2026 22:42 Відповісти
Путлєр( Орбан, Фіцо) крутять ЄС як циган сонцем.
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07.03.2026 23:05 Відповісти
Дайте грошей! В мене без них ломка і двушки вже закінчуються! Нагла , мерзенна Європка! Ви мені всі должні а я а я вам нічіво не должєн!
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07.03.2026 23:16 Відповісти
Як тільки Європа припинить виділяти кошти зеленому мародеру, через кілька місяців від його криворагульських понтів не залишиться й сліду, а зелене плем'я дегенератів, яке сьогодні вилизує дупу своєму недолугому вожаку, залишившись без дармових грошей, змародерених в українського народу, першим почне поливати свого залізнояйцевого черчілля лайном
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07.03.2026 23:23 Відповісти
так еу куколды же вроде бы со всех щелей заливали что приняли 90 лярдов пакет на некст пару лет? или опять у них не слава богу. Ну и союзнички
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07.03.2026 23:32 Відповісти
Прогресс зЕ
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08.03.2026 00:56 Відповісти
Припни свого язика, голобородько, тоді можливо справа піде швидше. Краще б ти втік ще в 22-му.
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08.03.2026 01:29 Відповісти
У міндіча в борг візьми піськограй притрушений..
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08.03.2026 05:24 Відповісти
Треба більше квартальної дипломатії в стилі пуза Орбана на головні грошові мішки заходу.
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08.03.2026 10:56 Відповісти
 
 