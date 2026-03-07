Зеленський: Досі немає жодного прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС та допомоги на €90 млрд
Президент Володимир Зеленський констатував відсутність прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії, а також відсутність руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро.
Про це він сказав у вечірньому зверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Відсутність прогресу в питанні санкцій і допомоги
"Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається", - заявив глава держави.
Зеленський розповів, що щодо цього скоординував позиції з президентом Франції Емманюелем Макроном під час суботньої розмови.
І найближчими днями, за словами Зеленського, "фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали".
ЄС шукає шляхи, як обійти вето Орбана
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія прагне надати Україні кредит у 90 мільярдів євро, незважаючи на опір прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
- Відтак триває пошук рішення, щоб обійти його вето, оскільки в України закінчуються гроші в березні. Разом з тим європейці побоюються тиснути на прем'єр-міністра Віктора Орбана під час виборчої кампанії.
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Опозиціонер заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорським посадовцям, незалежно від їхньої політичної приналежності.
ІНОЗЕМНИЙ укроЛІДОР звичайний криворогулянський підворотній вилизувач хйла - заява про погрозу ЗСУ була написана політтехнологами Кремля ?
Це типу Владімір Владіміріч вазьміте Україну к сєбе за далгі ???
Я к чему? Топливо для Фламинго. Оно в Бельгии производится. Это так, к слову.
Я тоже спрашиваю. Где Фламинго?
Я наша Зелена Жаба, офігенний дипломат і Лідор Племені Пожирачів Ззеленого Лайна, дала йому козирі в руки - «Хохли нас ображають! Я правий! Мадяр не правий!»
Реально вже Зеля так ******** Орбану, що аж гай шумить!
Добре, що зеленський, це не Україна, а лише особа, що ошивається на Банковій з єрмаком і татаровим, з2019 року, та порушує Конституцію України!!!
А тепер став у позу його суперник на виборах ( якраз його пермога протрібна Україні) - просить вибачится перед угорцями...
Йтепер ниєш- бо не буде бюджету УКраїни - ТА ТИ **** ПРОСТО ВОРОГ УКРАЇНИ !!!
Потім пішов вовка - підпотиличником Орьбану
а потім пішов вже з ЗСУ
ТЕПЕР У ЗСУ З КВІТНЯ НЕ БУДЕ ЗАРПЛАТНІ й усіх інших українців також- не буде бюджету України.
(кадьіров : вова,аууу)
Чому досі не звільнені Голова Фінмону, Голова ДБР та Генпрокурор?
Як там Баканов?
Що пише Міндіч?
Коли наступне побачення з Єрмаком?
То сиди і не *****, Вова.
Можна Агрохімію !
На крайняк Безумну !
Прогресу може і не буде, зато поржьом...