Зеленский: До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд
Президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России, а также отсутствие движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро.
Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Отсутствие прогресса в вопросе санкций и помощи
"До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России за эту войну. Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокировка пакета сохраняется", - заявил глава государства.
Зеленский рассказал, что по этому вопросу скоординировал позиции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время субботнего разговора.
И в ближайшие дни, по словам Зеленского, "фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, необходимые для защиты Украины, действительно заработали".
ЕС ищет пути, как обойти вето Орбана
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.
"міндічі" зачекались
Опозиціонер заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорським посадовцям, незалежно від їхньої політичної приналежності.
ІНОЗЕМНИЙ укроЛІДОР звичайний криворогулянський підворотній вилизувач хйла - заява про погрозу ЗСУ була написана політтехнологами Кремля ?
Це типу Владімір Владіміріч вазьміте Україну к сєбе за далгі ???
НЕ ДАМО ЗЕЛЕНСЬКОМУ СМІЯТИСЯ ОСТАННІМ
Я к чему? Топливо для Фламинго. Оно в Бельгии производится. Это так, к слову.
Я тоже спрашиваю. Где Фламинго?
Я наша Зелена Жаба, офігенний дипломат і Лідор Племені Пожирачів Ззеленого Лайна, дала йому козирі в руки - «Хохли нас ображають! Я правий! Мадяр не правий!»
Добре, що зеленський, це не Україна, а лише особа, що ошивається на Банковій з єрмаком і татаровим, з2019 року, та порушує Конституцію України!!!
А тепер став у позу його суперник на виборах ( якраз його пермога протрібна Україні) - просить вибачится перед угорцями...
Йтепер ниєш- бо не буде бюджету УКраїни - ТА ТИ **** ПРОСТО ВОРОГ УКРАЇНИ !!!
Потім пішов вовка - підпотиличником Орьбану
а потім пішов вже з ЗСУ
ТЕПЕР У ЗСУ З КВІТНЯ НЕ БУДЕ ЗАРПЛАТНІ й усіх інших українців також- не буде бюджету України.
Чому досі не звільнені Голова Фінмону, Голова ДБР та Генпрокурор?
Як там Баканов?
Що пише Міндіч?
Коли наступне побачення з Єрмаком?
То сиди і не *****, Вова.
Можна Агрохімію !
На крайняк Безумну !
Прогресу може і не буде, зато поржьом...