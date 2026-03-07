РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6963 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Санкции ЕС против России
1 845 60

Зеленский: До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд

Президент раскритиковал задержку европейских санкций и финансового пакета для Украины

Президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России, а также отсутствие движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро.

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отсутствие прогресса в вопросе санкций и помощи

"До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России за эту войну. Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокировка пакета сохраняется", - заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что по этому вопросу скоординировал позиции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время субботнего разговора.

И в ближайшие дни, по словам Зеленского, "фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, необходимые для защиты Украины, действительно заработали".

Читайте также: Принятие 20-го пакета санкций против РФ "может прервать мирные переговоры", - глава МИД Словакии Бланар

ЕС ищет пути, как обойти вето Орбана

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
  • Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Читайте также: Восстановление Украины: Евросоюз утвердил новый пакет инвестиций на 1,5 миллиарда евро

Автор: 

Зеленский Владимир (10738) россия (22393) санкции (1952) Евросоюз (2866)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Оманська Гнида очікує бабла

"міндічі" зачекались
показать весь комментарий
07.03.2026 21:30 Ответить
+22
Для цього треба було ображати сусідню країну, де прем'єром могла стати лояльна до України людина. Бидло-дипломатія
показать весь комментарий
07.03.2026 21:32 Ответить
+16
де 3000 фламінгів , ЗеНеЛох? )
показать весь комментарий
07.03.2026 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оманська Гнида очікує бабла

"міндічі" зачекались
показать весь комментарий
07.03.2026 21:30 Ответить
У Європейській комісії вважають формулювання Зеленського «неприйнятними». Європейська комісія вважає, що президент України Володимир Зеленський своєю заявою про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, з яким, за його словами, будуть спілкуватися ЗСУ, погрожував державі-члену ЄС.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:48 Ответить
Головний політичний конкурент Орбана Мадяр закликав українського президента офіційно роз'яснити свої слова про «одну особу», яка блокує кредит ЄС на 90 мільярдів євро, та відкликати заяву, якщо вона дійсно містила погрози на адресу Віктора Орбана
Опозиціонер заявив, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати угорським посадовцям, незалежно від їхньої політичної приналежності.

ІНОЗЕМНИЙ укроЛІДОР звичайний криворогулянський підворотній вилизувач хйла - заява про погрозу ЗСУ була написана політтехнологами Кремля ?
Це типу Владімір Владіміріч вазьміте Україну к сєбе за далгі ???
показать весь комментарий
07.03.2026 21:53 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2026 22:08 Ответить
перклад з угорської з плакату про укропреза

НЕ ДАМО ЗЕЛЕНСЬКОМУ СМІЯТИСЯ ОСТАННІМ
показать весь комментарий
07.03.2026 22:10 Ответить
де 3000 фламінгів , ЗеНеЛох? )
показать весь комментарий
07.03.2026 21:31 Ответить
Замість фламінгів -шкіряна трембіта.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:50 Ответить
" я вам, нічего не должен"
показать весь комментарий
07.03.2026 22:05 Ответить
Бельгия F16 не дала ни одного.
Я к чему? Топливо для Фламинго. Оно в Бельгии производится. Это так, к слову.
Я тоже спрашиваю. Где Фламинго?
показать весь комментарий
07.03.2026 22:32 Ответить
А в мене опалення та горводи через тебе немає.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:32 Ответить
ЕС пофігу. Українцям треба було готуватись з 91го року бо рузкіе ЗАВЖДИ будуть проти нас воювати і всіх чхати на нас
показать весь комментарий
07.03.2026 21:32 Ответить
Для цього треба було ображати сусідню країну, де прем'єром могла стати лояльна до України людина. Бидло-дипломатія
показать весь комментарий
07.03.2026 21:32 Ответить
"Конкурс капитанов,КВН" , бл...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:35 Ответить
Це чергова ілюзія, Мадьяр буде хіба ще більшим антиукраїнцем, ніж Орбан. Що видно з його останніх заяв.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:57 Ответить
Останні заяви спровоковані Зеленим Дятлом. І дай Бог Мадяру зрозуміти, що це не ставлення українців до сусіда, а тупий висер Наполеончика.
показать весь комментарий
07.03.2026 22:18 Ответить
А може перед тією країною ще й рачки стати?? Жаба все рівно нічого би не розблокувала, не за те їй пуйло гроші платить..
показать весь комментарий
07.03.2026 22:18 Ответить
Через місяць Жаба повинна була піти. Вся Європа чекає тихо і схрестивши пальці.
Я наша Зелена Жаба, офігенний дипломат і Лідор Племені Пожирачів Ззеленого Лайна, дала йому козирі в руки - «Хохли нас ображають! Я правий! Мадяр не правий!»
показать весь комментарий
07.03.2026 22:25 Ответить
не 3,14зділа б Твоя морда, було би бабло в українського народу.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:32 Ответить
Досі немає від ЗЄкоманди реформ.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:33 Ответить
Значить пора звільняти Кличка...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:48 Ответить
Прямо, якась чесотка пішла від яйцеликого незламщика, аж сморід від Оманського, так, як перед фінішем у якунОвоща!?!?!
Добре, що зеленський, це не Україна, а лише особа, що ошивається на Банковій з єрмаком і татаровим, з2019 року, та порушує Конституцію України!!!
показать весь комментарий
07.03.2026 21:34 Ответить
Тобто, 90 млрд потрібні Україні, а вибивати добро на них у орбана повинен не Зеленський, а Європа?
показать весь комментарий
07.03.2026 21:36 Ответить
Ну як Ви хотіли? Чиї гроші, того й проблеми... Лідор допоміг, як міг...
показать весь комментарий
07.03.2026 22:08 Ответить
Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:36 Ответить
Точні російському кавеєнщіку
показать весь комментарий
07.03.2026 21:46 Ответить
А ты поругайся еще с кем-нибудь в Евросоюзе. Еще раз задень Польшу, например. Будет еще веселее.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:37 Ответить
Кабінет Міністрів виділяє перші 10 мільярдів гривень з Резервного фонду держбюджету на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і міст. За 2025 рік на заходи по "комплексних планах стійкості енергоструктури" було виділено 18,745 млрд. гривен. Як воно було реалізовано видно по результатам знищення об'єктів інфраструктура за 2025 рік. І жодної реакції НАБУ\САП\та інших.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:38 Ответить
Розбирай свій асфальт і продавай у Сомалі, гнидо. А ми поки ліхтар по росту налаштуємо.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:39 Ответить
Забийте на налаштування..у комунальників, МЧСників є гарні автівки з підйомниками)
показать весь комментарий
07.03.2026 23:03 Ответить
Потужна тупість та незламна відсутність сорому - головні козирі нашого Лідора
показать весь комментарий
07.03.2026 21:40 Ответить
Зедрот, ты же этого и добивался, уе*бок оманский.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:41 Ответить
Даються в знаки жарти про пузо Орбана і погрози передати контакти його телефону ЗСУ. Краще було б промовчати...! Раніше, коли Орбан ставав в позу без причини - європейцям в кінці кінців вдавалося його вмовити. Зараз Зе дав йому причину стояти в позі... Тому Орбан звичайно гнида, і в першу чергу винен він, але й наш президент повів себе вкрай не професійно!
показать весь комментарий
07.03.2026 21:42 Ответить
Посидить жаба без нафти - порозумнішає. Дальшє єдєшь - тіше будєшь..))
показать весь комментарий
07.03.2026 22:21 Ответить
Що таке практична політика? 90 ярдів вартує дружби чи ні? Ви або штани одягніть, або хрестик зніміть
показать весь комментарий
07.03.2026 21:42 Ответить
Ти ******* тричі обізвав Орбана - він став у позу...
А тепер став у позу його суперник на виборах ( якраз його пермога протрібна Україні) - просить вибачится перед угорцями...

Йтепер ниєш- бо не буде бюджету УКраїни - ТА ТИ **** ПРОСТО ВОРОГ УКРАЇНИ !!!
показать весь комментарий
07.03.2026 21:43 Ответить
Причому, після першого дешевого випаду Гнусавого про пузо Орбана ,йому дали по шапці пратнери , м"яко але дали.
Потім пішов вовка - підпотиличником Орьбану
а потім пішов вже з ЗСУ

ТЕПЕР У ЗСУ З КВІТНЯ НЕ БУДЕ ЗАРПЛАТНІ й усіх інших українців також- не буде бюджету України.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:46 Ответить
Маю великий сумнів.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:04 Ответить
І ніхто не каже: досі нема прогресу по міндічах, по "армі", по відмиваннях по шмуксєлях і цукєрманах..
показать весь комментарий
07.03.2026 21:43 Ответить
а ти звиздани ще щось в "дипломатії"
показать весь комментарий
07.03.2026 21:43 Ответить
По-дипломатські. 😁
показать весь комментарий
07.03.2026 21:46 Ответить
Де реформи, Вова?
Чому досі не звільнені Голова Фінмону, Голова ДБР та Генпрокурор?
Як там Баканов?
Що пише Міндіч?
Коли наступне побачення з Єрмаком?

То сиди і не *****, Вова.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:45 Ответить
Підключи МилоФанова!
Можна Агрохімію !
На крайняк Безумну !
Прогресу може і не буде, зато поржьом...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:46 Ответить
Вибори в Угорщині відбудуться - тай появиться рух
показать весь комментарий
07.03.2026 21:47 Ответить
Ніякого руху не буде поки не змінимо президента.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:56 Ответить
Швейцарії??)
показать весь комментарий
07.03.2026 22:22 Ответить
А ти ще пригрози, що відправишь СБУ чи ГУР до ЄС, щоб вони швидше ухвалили рішення...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:48 Ответить
Якщо ****** збережуть владу, це буде лютий п...ц
показать весь комментарий
07.03.2026 21:48 Ответить
Ви зелених ******* маєте на увазі?
показать весь комментарий
07.03.2026 21:54 Ответить
Абої
показать весь комментарий
07.03.2026 22:33 Ответить
Оце дебіл. Спочатку обсирає та погрожує тим від кого залежить надання ціх грошей, а потім ниє, що "нема прогресу".
показать весь комментарий
07.03.2026 21:52 Ответить
90 млд будуть слідуючому президентові.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:54 Ответить
🤡 йди у відставку гад*на !!! Дай можливість вижити і людям і Україні !!!...
показать весь комментарий
07.03.2026 21:57 Ответить
Люди отримають можливість вижити, коли відкриються кордони. Тому геть зелену жабу за те, що перетворив вільну Україну в концтабір!
показать весь комментарий
07.03.2026 22:55 Ответить
Чому досі жодним словом не обмовився про ситуацію з інкасаторами? Язика прикусив?.
показать весь комментарий
07.03.2026 21:57 Ответить
Виходить ,там ,щось не зовісм чисто,тому і мовчить .
показать весь комментарий
07.03.2026 22:44 Ответить
Тоесть он всерьез думал что его будут финансировать до упора годами, ни смотря ни на коррупцию и его неадекватность. А его задача это паковать народ на улицах и вешать лапшу про незламность. Ну ладно Цукерманы они то понимали что фестиваль рано или поздно закончиться и в любом случае валить нужно будет. Квартальный инфантил, 50летний подросток, как он себе это все представлял? Как это должно было закончится или как ещё закончиться? Парадом на красной площади и кавой в Ялте? Твою ж дивизию. Может пора бы уже начинать правду говорить. Все равно придется.
показать весь комментарий
07.03.2026 22:17 Ответить
А ти довбню ще більше на мадярів погавкай , так тобі 180 мільярдів дадуть ,доженуть і ще раз дадуть ...... по твоїй бидлячій морді.
показать весь комментарий
07.03.2026 22:42 Ответить
Путлєр( Орбан, Фіцо) крутять ЄС як циган сонцем.
показать весь комментарий
07.03.2026 23:05 Ответить
 
 