Зеленский: До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд

Президент Владимир Зеленский констатировал отсутствие прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против России, а также отсутствие движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро.

Об этом он сказал в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отсутствие прогресса в вопросе санкций и помощи

"До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций Евросоюза против России за эту войну. Нет движения по пакету помощи для Украины в 90 миллиардов евро. И хотя Европа признает, что это для нас жизненно важно, все равно блокировка пакета сохраняется", - заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что по этому вопросу скоординировал позиции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время субботнего разговора.

И в ближайшие дни, по словам Зеленского, "фактически вся следующая неделя будет посвящена совместной работе с европейцами, чтобы решения, необходимые для защиты Украины, действительно заработали".

Читайте также: Принятие 20-го пакета санкций против РФ "может прервать мирные переговоры", - глава МИД Словакии Бланар

ЕС ищет пути, как обойти вето Орбана

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Поэтому продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте. Вместе с тем европейцы опасаются давить на премьер-министра Виктора Орбана во время избирательной кампании.

Читайте также: Восстановление Украины: Евросоюз утвердил новый пакет инвестиций на 1,5 миллиарда евро