Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Пишний анонсував незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Нацбанк ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Аудит проведе міжнародна компанія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис голови НБУ Пишного у соцмережі фейсбук.

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Буде проведено незалежний аудит

Пишний розповів, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

"Валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав. Проте їх повернення – лише один елемент великого пазлу. Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою – такі дії не можуть залишатися без належної оцінки. Тому варто раз і назавжди чітко розставити всі крапки над "і" у цій справі", - заявив очільник НБУ.

Посадовець наголосив, що "Ощадбанк" не порушував законодавства, а його працівники виконували свою роботу в межах міжнародних договорів і на законних підставах.

Крім того, він наголосив, що "для того, щоб зняти всі питання та маніпуляції, Нацбанк першим виступив за прозору та всебічну перевірку".

"По-перше, Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей територією Угорщини та перебування інкасаторської бригади, яка супроводжувала вантаж. Я вже повідомляв раніше, що відповідні служби НБУ перевірили ці документи, і жодних запитань вони у нас не викликали.

По-друге, ініціюємо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в рамках перевезення коштів і цінностей . Його проведе міжнародна компанія. Окремо повідомимо, хто саме це буде.

. Його проведе міжнародна компанія. Окремо повідомимо, хто саме це буде. По-третє, ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим", - заявив Пишний.

Голова НБУ додав, що європейські партнери та інституції повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації.

"Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту. З нашого боку та від Ощадбанку буде повне сприяння", - заявив Пишний.

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