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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Пишний анонсував незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України

Пишний анонсував аудит перевезень готівки через Угорщину

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Нацбанк ініціює проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в межах перевезення коштів і цінностей з Австрії до України транзитом через Угорщину. Аудит проведе міжнародна компанія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис голови НБУ Пишного у соцмережі фейсбук.

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Буде проведено незалежний аудит 

Пишний розповів, що зараз зосереджуються всі зусилля на тому, щоб подібний інцидент отримав належну правову оцінку та відповідь від європейської спільноти.

"Валютні цінності, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав. Проте їх повернення – лише один елемент великого пазлу. Ми стикнулися із ситуацією, коли консул не може потрапити до громадян своєї країни, коли адвокат не має доступу до своїх клієнтів, коли звучать політичні заяви без жодних підтверджень, а дискредитація стає головною метою – такі дії не можуть залишатися без належної оцінки. Тому варто раз і назавжди чітко розставити всі крапки над "і" у цій справі", - заявив очільник НБУ.

Посадовець наголосив, що "Ощадбанк" не порушував законодавства, а його працівники виконували свою роботу в межах міжнародних договорів і на законних підставах.

Крім того, він наголосив, що "для того, щоб зняти всі питання та маніпуляції, Нацбанк першим виступив за прозору та всебічну перевірку".

  • "По-перше, Ощадбанк передав до Національного банку весь пакет підтвердних документів щодо законності перевезення валютних цінностей територією Угорщини та перебування інкасаторської бригади, яка супроводжувала вантаж. Я вже повідомляв раніше, що відповідні служби НБУ перевірили ці документи, і жодних запитань вони у нас не викликали.
  • По-друге, ініціюємо проведення незалежного аудиту процесів і договірних відносин між усіма сторонами, задіяними в рамках перевезення коштів і цінностей. Його проведе міжнародна компанія. Окремо повідомимо, хто саме це буде.
  • По-третє, ми ведемо активну комунікацію з європейськими партнерами, щоб цей інцидент не залишився без належної реакції. Наші звернення будуть адресовані керівництву Європейського центрального банку, центрального банку Австрії, Генерального директорату Європейської комісії з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і ринків капіталу, Високому представнику ЄС із питань зовнішньої і безпекової політики та іншим", - заявив Пишний.

Голова НБУ додав, що європейські партнери та інституції повинні мати можливість отримати усю необхідну інформацію та доступ до документів й сказати своє слово щодо цієї ситуації.

"Я окремо хочу звернутися до угорської сторони підтримати ініційований нами незалежний аудит. Наприклад, Європейська комісія могла б виступити незалежною третьою стороною для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин цього інциденту. З нашого боку та від Ощадбанку буде повне сприяння", - заявив Пишний.

Читайте також: Вимагаємо від Угорщини негайно повернути інкасаторські авто, гроші і цінності "Ощадбанку", - Сибіга

Що передувало?

Читайте також: Сійярто знову заговорив про "українську військову мафію" щодо захоплених Угорщиною грошей: у МЗС України відповіли

Автор: 

аудит (611) Угорщина (3023) НБУ (10850) Ощадбанк (809) Пишний Андрій (213)
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Топ коментарі
+19
а не треба на виборах за міндічей голосувати , якими би чесними пасанами вони вам не видавались
ніхто ж не голосує на перспективу, спитайте в українця мету приходу на виборчі дільниці - у більшості випадків думать не про майбутнє, а як ти в 2019 нассяти в борщ Порошенку
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08.03.2026 22:07 Відповісти
+15
Пишний, хоче оголосити Українцям про ЗАГАЛЬНУ суму грошей, які були виведені з України з 2019 року!!??!
Західні Партнери, можуть Пишному надати персоніфіковані дані щодо фізичних осіб!!
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08.03.2026 21:32 Відповісти
+11
Як кацапські олігархи заволоділи активами в Україні і як Медведчук заволодів системами ГТС - також , чомусь , не питають
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08.03.2026 21:59 Відповісти
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Пишний анонсував незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України....кому потрібний "пишний аудит" ???,Без аудиту ЄС "ПИШНИЙ ПШИК"
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08.03.2026 22:59 Відповісти
Суду . Ця справа тягнутиметься як "золото скіфів" .
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08.03.2026 23:34 Відповісти
гроші передав фірташ зєльоним на вибори Знайома схема вона була при зеку при щоколадному і зараз при носатих. НУ ЯКІ ВИБОРИ БЕЗ ФІРТАША??????
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08.03.2026 23:43 Відповісти
Чому тільки до України? А з України? А до Сербії?
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08.03.2026 23:55 Відповісти
само придумало, чи висерів кацапських начиталось?
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10.03.2026 11:10 Відповісти
Жодних офіційних документів стосовно кому це золото. Тільки незоозумілі заклики Сибіги та Тупі заяви Пишного.
Якби гроші були б чисті, то були б вже офіційні заяви в ЄС.
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09.03.2026 00:06 Відповісти
Ну так не просто так всю увагу акцентують на правилах перевезення, а не на чиє і кому.

І перевіряти вони будуть не походження коштів та бенефіціарів, а документи про перевезення.

От хто ж це кілограмові злитки в Україні продавати збирався і кому?
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09.03.2026 00:11 Відповісти
де написано кілограмові, само придумало? ти коли валюту в обміннику купуєш, де вона по твоєму там береться?
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10.03.2026 11:11 Відповісти
про банківську таємницю чуло? і яким боком тут ЄС, якщо забрали не їхні гроші, а українського банку, чекають всіх документів, тоді будуть заяви.
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10.03.2026 11:13 Відповісти
Доречі, а перед вторгненням Баканов не тим же маршрутом бабло від кацапів отримував?
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09.03.2026 00:13 Відповісти
Шобла як вуж викручується
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09.03.2026 06:10 Відповісти
Бабченко-Если кто-то напишет, что американская армия в Тегеране вешает геев на подъемных кранах, люди скажут - ты что, идиот что ли? Этого в жизни не может быть.
Если кто-то напишет, что в Мюнхене израильтяне на грузовиках въезжают в молящуюся толпу во время Рамадана, люди скажут - ты что, идиот, что ли? Этого в жизни не может быть.
Если кто-то напишет, что приближенное лицо президента Финляндии возит в Москву миллионы долларов чемоданами, люди скажут - ты что, идиот что ли? Этого в жизни не может быть.
Но если кто-то напишет, что в Венгрии гопник Орбан отжал украинские деньги, люди скажут - а хрен его знает. Может, это и вправду инкассаторская банковская доставка. А может, это и вправду схематоз и очередной отмыв. Мы не знаем. После двушечки на Москву может быть и то, и то. И то, и то нам теперь надо доказывать. Мы больше не верим. Презумпция невиновности в нашем случае больше не работает.
Это называется репутация.
И у нынешней украинской власти она именно такова.
Доброе утро.
Соррямба.
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09.03.2026 08:44 Відповісти
Скільки гаму, а все дуже просто!
1. Якщо ці цінності Ощадбанку, то він повинен був перерахувати-купити ці доллари, євро і золото у Райфайзен банку безготівковим переказом.
2. Якщо це гроші Фірташа, то буде розпорядження клієнта для Райфазену - видати готівку інкасаторам Ощадбанку для зарахування на конкретній рахунок в Україні.
Вже б давно показали платіжку у СМІ і весь гамір би вщух, а Європейський Арбітражний суд вже б прийняв би позов про збройне пограбування на території Венгрії.
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09.03.2026 09:05 Відповісти
ага і рішення виніс. сміфний такий шо капець. ти думаєш чОрбана цікавить що і як, йому пофіг, головне насрати, тим більш, що щоб там не відбувалось з тими грошима, до них це жодного відношення не має, бо їх везли "ТРАНЗИТОМ" через країну, а не з їхнього банка або в їхній, це виключно справи Українського банка і Австрійського, а його турбота, шоб транзитне перевезення було належним чином оформлене, більше нічого.
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10.03.2026 11:17 Відповісти
І ще, я все-таки думаю, що фірташі, міндічі і баканови готівку возять (як і цигарки) у посольских автівках під іммунітетом.
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09.03.2026 09:08 Відповісти
Е така тема,оренда інкасаторських авто))))
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09.03.2026 10:09 Відповісти
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