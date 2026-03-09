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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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28 годин у кайданках, допити російською та тиск: МЗС розповіло подробиці утримання інкасаторів в Угорщині

Як утримували інкасаторів Ощадбанку в Угорщині: подробиці

На затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" чинився психологічний та фізичний тиск.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зауважили, що вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

"Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети", - зазначили в МЗС.

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Подробиці затримання

У міністерстві зазначили, що після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Затриманих, попри те, що вони мали статус свідків, 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима.

"У громадян України було вилучено особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, Посольство України в Угорщині чи роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.

При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю", - розповіли у МЗС.

Також на затриманих чинився психологічний та фізичний тиск.

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Громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською.

"Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката.

Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі.

В повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини Посольству України було зазначено про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими співвітчизниками. Проте в подальшому співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представникам дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування громадян України", - додали там.

Також попри те, що українці мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції було ухвалено рішення про депортацію українців та 3-річну заборону в’їзду на територію Шенгену.

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"Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення. Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися.

Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна", - зазначили в МЗС.

Україна вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ"Ощадбанк".

"Україна залишає за собою право на належні заходи реагування", - підсумували в МЗС.

Читайте: Україна не приймає ані ультиматумів, ані шантажу, - Сибіга про повернення цінностей "Ощадбанку"

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримання інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Пишний анонсував незалежний аудит транзитних перевезень готівки з Австрії до України

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Угорщина (3024) МЗС (4345) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+25
В центрі Європи виросла ще одна фашистська держава? Чи це справжнє обличчя європейської демократії?
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09.03.2026 15:13 Відповісти
+18
Чому ЄС мовчить ...?
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09.03.2026 15:20 Відповісти
+14
Угорці якби могли катували б гірше за рузкіх і поводились би гірше за них. Просто вони малі злобні і все
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09.03.2026 15:10 Відповісти
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Угорці якби могли катували б гірше за рузкіх і поводились би гірше за них. Просто вони малі злобні і все
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09.03.2026 15:10 Відповісти
угорці орбана утирки звісно ще ті.

Не погано б було відповісти нашим "перевізникам" - чий кеш ? Чому не перевозився по території сусідньої країни з залученням інкасаторських служб цієї країни ? Чому так тихенько - кеш забрали -це рекет , а підтвердження ,що перевезення готівки законне не надали ,як і не надали інформацію про наявність індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти , як того потребує міжнародне законодавство.

Питань багато і тихеньке "замусолювання" ,мовляв винні угорці , то не те що має бути в такій ситуації, чи як завжди " по тихій воді" , "тихенько в ліс уйду" , як ********** однопартійці однієї "веселої політсили" , яка в слуги населення записалась , хоча її ніхто туди не запарошував , а слугування йде на свої кармани.
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09.03.2026 15:33 Відповісти
Допити російською говорять про залучення росіян до нападу на українських інкасаторів. Потрібно провести розслідування хто був причетний до допитів інкасаторів і чи це не були агенти російських спецслужб в угорських правоохоронних установах. Затримання українських інкасаторів потрібно розцінити як напад з метою заволодіння банківськими цінностями і розпочати кримінальне переслідування нападників і організаторів нападу, з залучення Інтерполу та Европолу для затримання і покарання злочинців. Потрібно подати заяву в міжнародний кримінальний суд задля притягнення до відповідальності соучасників путіна в Угорщині які спільно з росіянами влаштовують напади на Україну.
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09.03.2026 16:19 Відповісти
Кому не надали копії дозвільних документів, тобі особисто? Як без документів отримали цінності в австрійському банку? Яким чином без дозвільних документів планувалось пересічення кордону Угорщини з Україною або навіть і з Сербією, як кажуть деякі вкидачі фейків. Бо Сербія не в ЄС і там є фізичний кордон.
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09.03.2026 16:30 Відповісти
Нікому не надали , а про те , як збирались пересікати фізично кордон ? Це ти гуморнув ?

" двушка на мацкву " по декларації заходила так ?
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09.03.2026 16:40 Відповісти
Чому гуморнув? Вони ж якимось чином мали пересікати кордон чи угорсько-український чи угорсько-сербський і, як мінімум, показувати дозвільні документи угорським митникам. Це якщо припустити що українці чи серби будуть куплені на корню.
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09.03.2026 16:48 Відповісти
А ,,двушка,, могла заходити на московський гаманець простим натиском на кнопку у банківському додптку.
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09.03.2026 16:50 Відповісти
ну да , ну да... так і було ,ти все в курсі
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09.03.2026 17:06 Відповісти
Можеш смайлить скільки завгодно.
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09.03.2026 17:13 Відповісти
Не мели дурню зійдеш за розумного.
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09.03.2026 16:46 Відповісти
по собі судиш ?
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09.03.2026 17:04 Відповісти
Подумалось мені, що треба згадати досвід викрадення в Молдові 3-го квітня 2021 року судді Чауса, з наступним вивезенням його в Україну... попри очевидну незаконність таких дій.

Але в цьому випадку очевидні незаконні дії мадярів по відношенню до громадян Україні, що є неприпустимим!
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09.03.2026 16:29 Відповісти
В центрі Європи виросла ще одна фашистська держава? Чи це справжнє обличчя європейської демократії?
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09.03.2026 15:13 Відповісти
Якраз Угорщина дуже далека від європейської демократії, через проблеми з демократією ЄС наклав на неї санкції, обмежив доступ до європейського фінансування.
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09.03.2026 16:50 Відповісти
тому вони сидять на подсосі у єс і все блокують
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10.03.2026 01:25 Відповісти
О, свіженький, тиждень як вилупився.
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09.03.2026 15:30 Відповісти
Видать мало Красная армия дала звиздюлей мадьярам под Воронежем в ВОВ, раз опять начинают борзеть.
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09.03.2026 15:19 Відповісти
Ага, дєди ваєвалі 😃
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09.03.2026 15:52 Відповісти
Будапешт за три дні💪
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09.03.2026 15:55 Відповісти
Нічого, після війни сквитаємося!
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09.03.2026 15:19 Відповісти
Чому ЄС мовчить ...?
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09.03.2026 15:20 Відповісти
ЄС мовчить, тому, щоб не піднімати рейтиг орбана перед виборами. У нього вся передвиборча компанія збудована на боротьбі з Україною і Брюселем.
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09.03.2026 16:32 Відповісти
Закону треба дотримуватись , а нн думати про чиїсь рейтинги ...
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09.03.2026 16:58 Відповісти
Тому ЄС мовчить, бо точно знає, що то не гроші, типу Ощадбанку, а zермаківський общак
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09.03.2026 17:22 Відповісти
без збої, інваліди, пенсіонери, з мільйонами грошей і зливками золота посеред єуропи - це точно про інкасаторів?
а то звучить наче байка про українську еліту
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09.03.2026 15:21 Відповісти
Це звичайні інкасатори. Везли налік для Баку задля валютообмінних операцій. Це звичайна практика. А ви вважаєте де долари беруться в касах банків, на деревах ростуть в той час, коли попит значно перевищує пропозицію.
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09.03.2026 16:22 Відповісти
краще помовчи, як не знаєш суті справи і ніколи не бачив, як перевозять гроші
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09.03.2026 17:23 Відповісти
у баку через угорщину та сербію автотранспортом. а далі грецію ( або болгарію), туреччину а потім ще й вірменію..ви або з синдромом географічного кретинізму або ви ви тут за гроші?
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09.03.2026 20:22 Відповісти
Яке ***** Баку? З Угорщини в Чоп відразу, дебіляка.
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10.03.2026 01:51 Відповісти
не потрібно представлятися, ви, пане Дебіляко, мені не цікаві. Уважно читайте, що пишете( фільтруйте базар і відповідайте за написане). Що написали, те й прокоментував.
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10.03.2026 09:05 Відповісти
Було таке, мав давати свідчення через перекладача в Угорщині, я сказав, що спілкуюся: Українською, Англійською та Російською (саме у такій послідовності) і викликали саме російського перекладача, суки...
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09.03.2026 15:23 Відповісти
Арештувати всі активи otp банка
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09.03.2026 15:25 Відповісти
хотіли випитати де ще закопані скрині із золотими зливками, бо орбану у маєтку не вистачає на золоті унітази, раз страусівзєбр не можно там розводить, бо це виявилость дуже палєвно.
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09.03.2026 15:30 Відповісти
Отобрать мобильные телефоны особое зверство, практикуемое наиболее фашиствующими организациями.
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09.03.2026 15:31 Відповісти
Добре, що ніхто з них раптом не помер від епілепсії...
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09.03.2026 15:54 Відповісти
Українського посла вже пора відкликати чи ще не час? 😎
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09.03.2026 15:34 Відповісти
Пузань сам таку хрень придумав чи його навмисно підставили колеги з ЄС?...
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09.03.2026 15:34 Відповісти
Відповідь України має бути адекватною. На нашої території достатньо угорського державного майна на яке можно накласти арешт, до повернення цінностей Ощадбанку. А взагалі дії купки шестьорок пуйла при владі, не відображає весь угорський народ.
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09.03.2026 15:36 Відповісти
ОРКИ , вони ів Угорщині ОРКИ.
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09.03.2026 15:36 Відповісти
Орбан вислужується перед Кремлем, демонструє себе "крктим парнєм" перед виборцями - якщо не Орбан, то Україна захопить Угорщину...
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09.03.2026 15:36 Відповісти
Помолися на орбана, дурню, бо його країну прийняли в нато і єс , а тепер самі не знають, що з ними робити і чекають тихенько виборів, надіючись, що він програє їх. Мадяри підлі самі по собі, під час війни були гірші за німців. Але німці після війни пройшли процес покаяння і платили за свої гріхи ще довго. А мадяри ні за що не відповіли і в них, як і у москалів, зберігся зуд за великою мадярщиною.
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09.03.2026 15:56 Відповісти
Це ***** відкрив проти нас другий фронт через продажних фіцо і орбана. Це вони блокують для нас і фінансову і військову допомогу, ту що нато і єс надає. Вам вже сто раз пояснили, що гроші легальні, всі дозволи є, договора є., але ж ви, як ті прихильники трампа QAnon, повірите швидше у всяку дурню, ніж цілком логічні речі. Ощадбанк вже і міжнародний аудит запросив, щоб переконалися у прозорості, але ви далі триндите про чорний нал. Він десь є, але точно не в цьому випадку. Невже не ясно, що орбан використовує цей кейс для того, щоб підняти хоча б трохи свй рейтинг.
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09.03.2026 16:29 Відповісти
баранов!
ой, мля!
я ж, не знав що цигани орбан та фіцо головні в європі.
дякую!
тепер буду знати.
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09.03.2026 16:34 Відповісти
нічого дивного, бегемоти від природи тупуваті, дай їм тільки жувати
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09.03.2026 16:36 Відповісти
угорщина то НЕ член ЄС та НАТО , то ПОМИЛКА цих організацій . Була взята в ЄС тільки щоб кацапи офіційно не влізли .
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09.03.2026 16:10 Відповісти
А как по вашему в страну попадает наличная валюта для кассовых операций ? Всегда импортируется уполномоченными банками... В мирное время возили самолетами...
Ну а то что пенсионеры, ну так (судя по прессе) отставные генералы - сбушники ... Им виднее как возить.
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09.03.2026 15:57 Відповісти
У мене син в ссо - інвалід, а вам дивно,що людина з цукровим діабетом (інвалід 3 гр.), може бути інвалідом? А куди діватися інвалідам? Зараз їх знаєте скільки буде, он вже поліція оголосила, що будуть набирати на роботу інвалідів-ветеранів.
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09.03.2026 17:18 Відповісти
Чому про золото нічого ,а лише-пропагандистська шумиха?
Золото мало бути запаковане,отримане з австрійського банку.
Експерт В.Смірнов:

"Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну.

Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.

Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей"
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09.03.2026 15:58 Відповісти
возможно, но есть важный ньюанс: везли в Украину, а не из Украины ))
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09.03.2026 16:11 Відповісти
А могли провокатори *****+фсб самі порушити пломби і ящики ті ? Та запросто !! А потім фільмувати картинку по сценарію
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09.03.2026 21:54 Відповісти
Противно за наш МЗС!
Згідно Конституції України - Президент України відповідальна особа за зовнішню політику та її формування.
Де офіційна нота протесту?
Де відзив посла України в Угорщині для консультацій?
Де визнання посла Угорщини в Україні персоною нон-грата?
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09.03.2026 16:01 Відповісти
дивно, як таких героїв до сих пір незламнийбоневтік не нагородив за Мужність!? це ж що люди витримали? це не 100 днів в норі на позиції, там і грамота зійде.....
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09.03.2026 16:03 Відповісти
Всем мядали от земародера
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09.03.2026 16:19 Відповісти
Тарас Чорновіл https://t.me/Chornovil_official @Chornovil_official

«Ви ж пам'ятаєте про пріоритети? Українських героїчних захисників Маріуполя Zеленський особисто здав у рашистський полон, брешучи, що це спецоперація евакуації додому. Сотні з них у полоні загинули, десятки засуджені рашистським беззаконним судом на 20 і більше років, фактично - смертні вироки. Про ті суди згадували хіба нейтральні та опозиційні медіа, на zе-zомбі-марафоні ні слівця. Про полонених нагадують їхні рідні, а їм на якесь блокування вулиці в урядовому кварталі вльможне zелене бидло верещало: "Ти тєпєрь сваєво нікагда нє даждьошся, я пазабочюсь!"

Про бійців з Маріуполя, пару разів Zейло таки згадав, коли декого із них усе ж повернули в Україну - але між них зовсім мало "Азовців". Ті, кого таки вдалося отримати назад, переважно або виявляли особливі ознаки лояльності до влади, або ж повернулися, як живі трупи. Деякі померли невдовзі після звільнення. Отака ваша доля, коли ви захисники України.

В Угорщині за доволі дивних обставин затримали сімох інкасаторів Ощадбанку. Після публічної погрози Zеленського про доручення ЗСУ скоїти певні дії (терористичного?) тиску на прем'єра Угорщини Орбана їх плюс 2 інкасаторські авто затримав тамтешній Антитерористичний центр за підозрою в фінансування тероризму (!!!) Потім податкова ініціювала розслідування про відмивання коштів. Провокація? Так, але щось там явно було нечисто.

То за цих вгодованих ухилянтів піднялася вся укрвлада: Zейло персонально, кілька міністрів, уся силова й банківська верхівка. Відвоювали нових "полонених" за 28 годин. Пресу завалили описами "страждань та жахливого поводження", хоча будь-який громадянин, який, для прикладу, потрапить добровільно, чи не дуже, в ТЦК зазнає в десятки разів гіршого ставлення. Отак дбає про тебе держава, якщо ти захищаєш не її, а гроші банків і Банкової (мафії).»
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09.03.2026 17:24 Відповісти
Тягнути сюди ригоАнала Тарасика - це моветон ...((
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09.03.2026 17:38 Відповісти
Тарасик - гнида, що зрадив память свого великого батька. В нашого народу память, як у рибки, чи ви вже забули, як він прислужувався ригам і переконував, що в янека летів важкий предмет, а не звичайне яйце, це гнида яка служить сьогодні одним, завтра - іншим.
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09.03.2026 18:39 Відповісти
Неприємна історія.
Орбан нас не любить, ну і хєр з ним.
Подавайте позови в Європейський суд, ще пару євриків стягнете з Угорщини.
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09.03.2026 17:25 Відповісти
,,Не верю,,
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09.03.2026 17:55 Відповісти
Чого чинуши не скликають всю західну шелупонь, що так мастурбує на "дотримання прав чєловєков " ??

Це вже Ганьба вселеенська
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09.03.2026 21:48 Відповісти
 
 