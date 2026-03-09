28 годин у кайданках, допити російською та тиск: МЗС розповіло подробиці утримання інкасаторів в Угорщині
На затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" чинився психологічний та фізичний тиск.
Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там зауважили, що вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.
"Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети", - зазначили в МЗС.
Подробиці затримання
У міністерстві зазначили, що після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.
Затриманих, попри те, що вони мали статус свідків, 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима.
"У громадян України було вилучено особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, Посольство України в Угорщині чи роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.
При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю", - розповіли у МЗС.
Також на затриманих чинився психологічний та фізичний тиск.
Громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською.
"Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката.
Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі.
В повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини Посольству України було зазначено про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими співвітчизниками. Проте в подальшому співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представникам дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування громадян України", - додали там.
Також попри те, що українці мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції було ухвалено рішення про депортацію українців та 3-річну заборону в’їзду на територію Шенгену.
"Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення. Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися.
Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна", - зазначили в МЗС.
Україна вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ"Ощадбанк".
"Україна залишає за собою право на належні заходи реагування", - підсумували в МЗС.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Не погано б було відповісти нашим "перевізникам" - чий кеш ? Чому не перевозився по території сусідньої країни з залученням інкасаторських служб цієї країни ? Чому так тихенько - кеш забрали -це рекет , а підтвердження ,що перевезення готівки законне не надали ,як і не надали інформацію про наявність індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти , як того потребує міжнародне законодавство.
Питань багато і тихеньке "замусолювання" ,мовляв винні угорці , то не те що має бути в такій ситуації, чи як завжди " по тихій воді" , "тихенько в ліс уйду" , як ********** однопартійці однієї "веселої політсили" , яка в слуги населення записалась , хоча її ніхто туди не запарошував , а слугування йде на свої кармани.
" двушка на мацкву " по декларації заходила так ?
Але в цьому випадку очевидні незаконні дії мадярів по відношенню до громадян Україні, що є неприпустимим!
а то звучить наче байка про українську еліту
страусівзєбр не можно там розводить, бо це виявилость дуже палєвно.
ой, мля!
я ж, не знав що цигани орбан та фіцо головні в європі.
дякую!
тепер буду знати.
Ну а то что пенсионеры, ну так (судя по прессе) отставные генералы - сбушники ... Им виднее как возить.
Золото мало бути запаковане,отримане з австрійського банку.
Експерт В.Смірнов:
"Найслабше місце офіційної версії полягає у формі транспортування золота, яка була зафіксована на оприлюднених угорцями фотографіях. Міжнародний міжбанківський ринок золота суворо регламентований правилами Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA). Транзит та зберігання банківського золота вимагає жорсткого стандартизованого пакування - злитки повинні транспортуватися у спеціальних ударостійких контейнерах або дерев'яних ящиках із заводським маркуванням, щоб гарантувати непорушність металу, захистити сертифікати автентичності (COA) та унеможливити підміну.
Натомість на кадрах угорської митниці золото виглядало як розпакований товар (повідомлялося про транспортування в звичайних сумках). Відкриття заводського пакування банківського металу автоматично позбавляє його статусу «Good Delivery» під час транзиту - такий метал жоден центральний банк не прийме на баланс без повторного, тривалого та дорогого лабораторного дослідження (афінажу). Золото в такому вигляді нагадує не резерви державного банку, а приватний статок.
Більше того, якби операція була абсолютно «чистою», українська влада мала б у перший же день скандалу оприлюднити відредаговані копії міжнародних митних декларацій, вагових списків (Weight list) та актів приймання-передачі. Цього не відбулося. Саме мовчання навколо супровідних паперів та дивний візуальний стан металу дозволили угорцям заявити про розслідування щодо відмивання грошей"
Згідно Конституції України - Президент України відповідальна особа за зовнішню політику та її формування.
Де офіційна нота протесту?
Де відзив посла України в Угорщині для консультацій?
Де визнання посла Угорщини в Україні персоною нон-грата?
«Ви ж пам'ятаєте про пріоритети? Українських героїчних захисників Маріуполя Zеленський особисто здав у рашистський полон, брешучи, що це спецоперація евакуації додому. Сотні з них у полоні загинули, десятки засуджені рашистським беззаконним судом на 20 і більше років, фактично - смертні вироки. Про ті суди згадували хіба нейтральні та опозиційні медіа, на zе-zомбі-марафоні ні слівця. Про полонених нагадують їхні рідні, а їм на якесь блокування вулиці в урядовому кварталі вльможне zелене бидло верещало: "Ти тєпєрь сваєво нікагда нє даждьошся, я пазабочюсь!"
Про бійців з Маріуполя, пару разів Zейло таки згадав, коли декого із них усе ж повернули в Україну - але між них зовсім мало "Азовців". Ті, кого таки вдалося отримати назад, переважно або виявляли особливі ознаки лояльності до влади, або ж повернулися, як живі трупи. Деякі померли невдовзі після звільнення. Отака ваша доля, коли ви захисники України.
В Угорщині за доволі дивних обставин затримали сімох інкасаторів Ощадбанку. Після публічної погрози Zеленського про доручення ЗСУ скоїти певні дії (терористичного?) тиску на прем'єра Угорщини Орбана їх плюс 2 інкасаторські авто затримав тамтешній Антитерористичний центр за підозрою в фінансування тероризму (!!!) Потім податкова ініціювала розслідування про відмивання коштів. Провокація? Так, але щось там явно було нечисто.
То за цих вгодованих ухилянтів піднялася вся укрвлада: Zейло персонально, кілька міністрів, уся силова й банківська верхівка. Відвоювали нових "полонених" за 28 годин. Пресу завалили описами "страждань та жахливого поводження", хоча будь-який громадянин, який, для прикладу, потрапить добровільно, чи не дуже, в ТЦК зазнає в десятки разів гіршого ставлення. Отак дбає про тебе держава, якщо ти захищаєш не її, а гроші банків і Банкової (мафії).»
Орбан нас не любить, ну і хєр з ним.
Подавайте позови в Європейський суд, ще пару євриків стягнете з Угорщини.
Це вже Ганьба вселеенська