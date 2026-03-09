28 годин у кайданках, допити російською та тиск: МЗС розповіло подробиці утримання інкасаторів в Угорщині

На затриманих в Угорщині інкасаторів "Ощадбанку" чинився психологічний та фізичний тиск.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зауважили, що вантаж, який везли з Австрії в Україну, був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

"Угорська сторона знала про те, що інкасатори не були озброєні, водночас затримання громадян України здійснювалося угорським Антитерористичним центром. До затримання було задіяно бронетранспортер, бійці Антитерористичного центру, які проводили затримання, мали на озброєнні кулемети та гранатомети", - зазначили в МЗС.

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Подробиці затримання

У міністерстві зазначили, що після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини.

Затриманих, попри те, що вони мали статус свідків, 28 годин тримали в кайданках. Перевозили увесь час із зав’язаними очима.

"У громадян України було вилучено особисті речі, в тому числі мобільні телефони, і позбавлено можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження рідних, Посольство України в Угорщині чи роботодавця. Більшість особистих речей, вилучених під час затримання, не повернули.

При погіршенні стану здоров’я одного із затриманих, який є особою з інвалідністю і потребує спеціального режиму харчування та регулярного прийому ліків, медичну допомогу було надано лише після того, як він втратив свідомість. При цьому хворому на цукровий діабет насильно вкололи препарат, після якого у громадянина різко піднявся рівень цукру в крові та почалася гіпертонія, і його змушені були доправити до госпіталю", - розповіли у МЗС.

Також на затриманих чинився психологічний та фізичний тиск.

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Громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською.

"Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката.

Незважаючи на офіційні запити Посольства України про допуск консула до співвітчизників та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці унеможливили проведення такої зустрічі.

В повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини Посольству України було зазначено про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими співвітчизниками. Проте в подальшому співробітники причетних угорських служб або уникали спілкування з представникам дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування громадян України", - додали там.

Також попри те, що українці мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції було ухвалено рішення про депортацію українців та 3-річну заборону в’їзду на територію Шенгену.

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"Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення. Нагадуємо також про вимогу негайно повернути викрадені автотранспорт українського державного банку, та цінності, що перевозилися.

Наголошуємо на неприйнятності таких свавільних дій, які можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна", - зазначили в МЗС.

Україна вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ"Ощадбанк".

"Україна залишає за собою право на належні заходи реагування", - підсумували в МЗС.

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Що передувало?

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