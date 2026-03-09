В Угорщині готуються арештувати викрадені гроші й цінності "Ощадбанку" "до кінця розслідування"

Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", текст законопроєкту розміщено на сайті парламенту.

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Про що йдеться?

Так, зазначається, що пропозиція стосується "незвичайної суми" готівки та золота, що транспортувалися через Угорщину.

Кочіш запропонував вважати викрадені минулого тижня активи конфіскованими до закінчення процедури, розпочатої Національною податковою та митною адміністрацією (NAV). Член комітету від партії "Фідес" зазначив, що влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку. Однак він заявив, що спосіб перевезення та особи перевізників можуть становити загрозу національній безпеці Угорщини.

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Крім того, Кочіш зазначив, що багато речей щодо справи "скандального українського золотого конвою" досі залишаються незрозумілими.

Законопроєкт обговорять у парламенті

За даними Telex, цей законопроєкт обговорять у парламенті в порядку виняткової процедури, як було оголошено під час відкритої частини засідання Комітету з національної безпеки в понеділок. Комітет зазвичай проводить закриті засідання, але для обговорення законопроєкту Кочіша члени комітету перейшли в іншу кімнату, де засідання було певний час відкритим.

Також повідомляється, що член опозиційної MSZP Жолт Молнар висловив сумнів, чому Мате Кочіш виніс пропозицію саме зараз, перед виборами, і чому він подав її так швидко. Голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас також заперечив проти того, щоб пропозиція була винесена так швидко, тому що не було часу ознайомитися з нею детально.

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За словами Саса, існує також занепокоєння щодо ретроактивного законодавства у зв'язку з цією пропозицією. Однак вони також погодилися, що це питання може становити загрозу національній безпеці.

Своєю чергою Мате Кочіш коротко відповів на їхні занепокоєння, сказавши, що хоча занепокоєння щодо ретроактивного ефекту дійсно можуть виникнути, пропозиція стосується саме цього конкретного питання, яке вимагає законодавчого врегулювання.

Він перепросив за подання пропозиції в такий короткий термін, пояснивши, що парламент збиратиметься лише в понеділок і вівторок перед виборами, тому рішення щодо пропозиції має бути прийнято терміново.

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Комітет проголосував чотирма голосами за пропозицію Кочіша і двома утрималися, причому утрималися Золтан Сас з партії "Йоббік" і Жолт Молнар з партії MSZP. Члени комітету також проголосували таким же чином, щоб рекомендувати Національній асамблеї обговорити пропозицію як виняток.

Що передувало?