В Угорщині готуються арештувати викрадені гроші й цінності "Ощадбанку" "до кінця розслідування"
Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", текст законопроєкту розміщено на сайті парламенту.
Про що йдеться?
Так, зазначається, що пропозиція стосується "незвичайної суми" готівки та золота, що транспортувалися через Угорщину.
Кочіш запропонував вважати викрадені минулого тижня активи конфіскованими до закінчення процедури, розпочатої Національною податковою та митною адміністрацією (NAV). Член комітету від партії "Фідес" зазначив, що влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку. Однак він заявив, що спосіб перевезення та особи перевізників можуть становити загрозу національній безпеці Угорщини.
Крім того, Кочіш зазначив, що багато речей щодо справи "скандального українського золотого конвою" досі залишаються незрозумілими.
Законопроєкт обговорять у парламенті
За даними Telex, цей законопроєкт обговорять у парламенті в порядку виняткової процедури, як було оголошено під час відкритої частини засідання Комітету з національної безпеки в понеділок. Комітет зазвичай проводить закриті засідання, але для обговорення законопроєкту Кочіша члени комітету перейшли в іншу кімнату, де засідання було певний час відкритим.
Також повідомляється, що член опозиційної MSZP Жолт Молнар висловив сумнів, чому Мате Кочіш виніс пропозицію саме зараз, перед виборами, і чому він подав її так швидко. Голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас також заперечив проти того, щоб пропозиція була винесена так швидко, тому що не було часу ознайомитися з нею детально.
За словами Саса, існує також занепокоєння щодо ретроактивного законодавства у зв'язку з цією пропозицією. Однак вони також погодилися, що це питання може становити загрозу національній безпеці.
Своєю чергою Мате Кочіш коротко відповів на їхні занепокоєння, сказавши, що хоча занепокоєння щодо ретроактивного ефекту дійсно можуть виникнути, пропозиція стосується саме цього конкретного питання, яке вимагає законодавчого врегулювання.
Він перепросив за подання пропозиції в такий короткий термін, пояснивши, що парламент збиратиметься лише в понеділок і вівторок перед виборами, тому рішення щодо пропозиції має бути прийнято терміново.
Комітет проголосував чотирма голосами за пропозицію Кочіша і двома утрималися, причому утрималися Золтан Сас з партії "Йоббік" і Жолт Молнар з партії MSZP. Члени комітету також проголосували таким же чином, щоб рекомендувати Національній асамблеї обговорити пропозицію як виняток.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Ану, мамчині коспіролухи, розкажіть іще раз - то це був такий чорний-нелегальний-бандитський нал від української мафії - що його без шулерської зміни законодавства ніяк навіть затримати по закону не можна ? 🤡
тобто ці підрусняві глисти навіть не удосужились досі в якості приводу для арешту придумати навіть правдоподібної легенди як саме ЧУЖІ гроші які йшли транзитом могли теоретично хоч якось влинути на безпеку мудярщини ?
яка потужна правова держава ця Мудярія, і ні разу не корумпована - тому мабуть їх без проблем в ЄС узяли, а нас не можуть.
Якось похер.
про волинську трагедію забули?
новий сезон голобородька про мадярів?
Мне это напомнило - как госДУРА принимала в свою "конституцию" наши области ( принять закон и потом просто "отмораживаться " )
А якщо орбануте все таки арештує майно України то в Україні є набагато більше угорського майна щоб його арештувати.
І тепер що? От яка реакція Зеленського, МЗС? Де хоч якісь конкретні дії? Виклик посла мадярії, якесь поданняв в Європарламент, та навіть скликання Радбезу ООН?
Чи то занадто складно? Бо ж така в нас сьогодні дипломатична служба, такі "професіонали" як у владі загалом, так і в МЗС...
Чи знову відосік і маячня від найвеличнішого? Чергової дурні нагородити і ножкою тупць!
Краще було б, якби цим питанням нарешті зайнялися справжні дипломати з профільною освітою, а не призначені голобородьком невігласи, і тим паче він сам. Бо цей бідоносець з купленим дипломом вже з усіма союзниками/партнерами встиг горщики побити.
Бо "до кінця розслідування" - це не може бути. Якщо є злочин - то накладається арешт на речові докази (а ці цінності - речові докази) до ухвали суду.
Якщо злочину нема - то слідство в певний визначений Законом термін має скасувати відкриття кримінальної (чи адміністративної) справи. В Україні, здається - цей термін складає 60 днів. В Угорщині, як країні-члені ЄС - здається, стільки ж. Або ж суд за заявою звинуваченого може самостійно прийняти рішення "там нічого нема, закрийте справу".
А про першу х**ню я читав ще 5 днів тому, ніби-то була подана пропозиція (не пригадую вже, ким) конфіскувати ті цінності...
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