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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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В Угорщині готуються арештувати викрадені гроші й цінності "Ощадбанку" "до кінця розслідування"

Угорщина хоче арештувати викрадені кошти й цінності "Ощадбанку"

Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", текст законопроєкту розміщено на сайті парламенту.

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Про що йдеться?

Так, зазначається, що пропозиція стосується "незвичайної суми" готівки та золота, що транспортувалися через Угорщину.

Кочіш запропонував вважати викрадені минулого тижня активи конфіскованими до закінчення процедури, розпочатої Національною податковою та митною адміністрацією (NAV). Член комітету від партії "Фідес" зазначив, що влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку. Однак він заявив, що спосіб перевезення та особи перевізників можуть становити загрозу національній безпеці Угорщини.

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Крім того, Кочіш зазначив, що багато речей щодо справи "скандального українського золотого конвою" досі залишаються незрозумілими.

Законопроєкт обговорять у парламенті

За даними Telex, цей законопроєкт обговорять у парламенті в порядку виняткової процедури, як було оголошено під час відкритої частини засідання Комітету з національної безпеки в понеділок. Комітет зазвичай проводить закриті засідання, але для обговорення законопроєкту Кочіша члени комітету перейшли в іншу кімнату, де засідання було певний час відкритим.

Також повідомляється, що член опозиційної MSZP Жолт Молнар висловив сумнів, чому Мате Кочіш виніс пропозицію саме зараз, перед виборами, і чому він подав її так швидко. Голова комітету від партії "Йоббік" Золтан Сас також заперечив проти того, щоб пропозиція була винесена так швидко, тому що не було часу ознайомитися з нею детально.

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За словами Саса, існує також занепокоєння щодо ретроактивного законодавства у зв'язку з цією пропозицією. Однак вони також погодилися, що це питання може становити загрозу національній безпеці.

Своєю чергою Мате Кочіш коротко відповів на їхні занепокоєння, сказавши, що хоча занепокоєння щодо ретроактивного ефекту дійсно можуть виникнути, пропозиція стосується саме цього конкретного питання, яке вимагає законодавчого врегулювання.

Він перепросив за подання пропозиції в такий короткий термін, пояснивши, що парламент збиратиметься лише в понеділок і вівторок перед виборами, тому рішення щодо пропозиції має бути прийнято терміново.

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Комітет проголосував чотирма голосами за пропозицію Кочіша і двома утрималися, причому утрималися Золтан Сас з партії "Йоббік" і Жолт Молнар з партії MSZP. Члени комітету також проголосували таким же чином, щоб рекомендувати Національній асамблеї обговорити пропозицію як виняток.

Що передувало?

Автор: 

Угорщина (3024) Ощадбанк (809)
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Топ коментарі
+19
"влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку"

тобто ці підрусняві глисти навіть не удосужились досі в якості приводу для арешту придумати навіть правдоподібної легенди як саме ЧУЖІ гроші які йшли транзитом могли теоретично хоч якось влинути на безпеку мудярщини ?

яка потужна правова держава ця Мудярія, і ні разу не корумпована - тому мабуть їх без проблем в ЄС узяли, а нас не можуть.
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09.03.2026 16:15 Відповісти
+15
Просто дізналися - їм про це офіційно повідомили, як годиться у подібних випадках і як вже неодноразово це робили. Бо Україна зараз не може перевозити валюту і золото авіацією у з`язку з закриттям неба над Україною для цивільної авіації.
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09.03.2026 16:15 Відповісти
+14
***** собі. Тепер гроші можна відбирати просто згідно закону.

Ану, мамчині коспіролухи, розкажіть іще раз - то це був такий чорний-нелегальний-бандитський нал від української мафії - що його без шулерської зміни законодавства ніяк навіть затримати по закону не можна ? 🤡
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09.03.2026 16:10 Відповісти
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Цікаво, а як угорці узнали що везуть українські авто? Мабуть посольство стукануло
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09.03.2026 16:08 Відповісти
А русня в радниках Жаби і у всіх владних і фінансових колах Австрії за що по-твоєму зарплатню отримують?
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09.03.2026 16:11 Відповісти
раз 10 возили і нічого ,на одинадцятий затримали
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09.03.2026 16:12 Відповісти
Просто дізналися - їм про це офіційно повідомили, як годиться у подібних випадках і як вже неодноразово це робили. Бо Україна зараз не може перевозити валюту і золото авіацією у з`язку з закриттям неба над Україною для цивільної авіації.
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09.03.2026 16:15 Відповісти
Тоді угорці мали ЗАБОРОНИТИ , а вони поступили як пирати Сомалі
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09.03.2026 16:18 Відповісти
Це передвиборча технологія орбана. Він же Україну як ворога позначив і всіляко притримується цієї лінії. У нього навіть політтехнологі кацапські.
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09.03.2026 16:24 Відповісти
Не як пірати, а як шакали.
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09.03.2026 17:02 Відповісти
"Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят". (с.)
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09.03.2026 17:08 Відповісти
Полилось гівно по трубам...
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09.03.2026 16:09 Відповісти
***** собі. Тепер гроші можна відбирати просто згідно закону.

Ану, мамчині коспіролухи, розкажіть іще раз - то це був такий чорний-нелегальний-бандитський нал від української мафії - що його без шулерської зміни законодавства ніяк навіть затримати по закону не можна ? 🤡
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09.03.2026 16:10 Відповісти
клюнув в дупу смажений півень
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09.03.2026 16:11 Відповісти
Потім з відсотками віддадуть, це як покласти в банк під відсотки.
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09.03.2026 16:12 Відповісти
а Ощад досі не фуриче
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09.03.2026 16:13 Відповісти
То може пора арештувати ОТР банк?
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09.03.2026 16:14 Відповісти
не бери приклад з придурків
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09.03.2026 16:15 Відповісти
У мене принцип - не зв`язуватись з ідіотами. Але якщо вже зіткнення не уникнути, то боротись виключно їхніми ж методами - у них тоді відбувається розрив шаблонів.
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09.03.2026 17:43 Відповісти
Цікава пропозиція
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09.03.2026 16:20 Відповісти
"влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку"

тобто ці підрусняві глисти навіть не удосужились досі в якості приводу для арешту придумати навіть правдоподібної легенди як саме ЧУЖІ гроші які йшли транзитом могли теоретично хоч якось влинути на безпеку мудярщини ?

яка потужна правова держава ця Мудярія, і ні разу не корумпована - тому мабуть їх без проблем в ЄС узяли, а нас не можуть.
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09.03.2026 16:15 Відповісти
Угорці українців не поважають . Треба їх провчити
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09.03.2026 16:21 Відповісти
коли їх брали в ЄС - то вони були економічними лідерами регіону, швидко зростаючою економікою і цілком демократичною державою. але за 20 років примудрилися виростити корумповану диктатуру. тому треба питати куди ЄС дивився останні 20 років. та відомо куди дивилися усі ці меркелі, шрьодери берлуз-коні та інші сракозі - в одну відому газову дупу.
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09.03.2026 16:23 Відповісти
Полупокер, ти шо вже гідрокостюм для Тиси приготував - будеш до мудярії драпати - тому так сраку за них рвеш?
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09.03.2026 19:56 Відповісти
Краще б ти був за українців, але і так видно що ти любитель чюркофінів
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09.03.2026 20:17 Відповісти
Йовбики зрозуміли що їх розвели шо лохів , тільки но поглянули в документи . Але діло зроблене і цугцванг почався . Тепер будуть малювати сечою на снігу ≪справу≫ до самих виборів , але сніг вже зійшов і все те лайно вилізло назовню .
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09.03.2026 16:19 Відповісти
Хай собі лежать. Мені ні євро ні золото не потрібно.
Якось похер.
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09.03.2026 16:21 Відповісти
Грубо кажучи до виборів. На місяць.
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09.03.2026 16:21 Відповісти
тобто, тєму як рольнікі зсипали збіжжя, вже забули?
про волинську трагедію забули?

новий сезон голобородька про мадярів?
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09.03.2026 16:28 Відповісти
Скорость , подачи закона , только подтверждает мысль о том , что - произошедшее с инкассаторскими машинами - это огромный про...б у ******* . Нужно срочно , чем-то прикрывать свои жопы ...
Мне это напомнило - как госДУРА принимала в свою "конституцию" наши области ( принять закон и потом просто "отмораживаться " )
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09.03.2026 16:31 Відповісти
мадьярські роми та сінті в своєму репертуарі. давно існує емпіричне правило - їдучи транзитом через будапешт, вже на під'їзді до нього, блокуються в авто всі двері та багажник. інакше на першому ж світлофорі, від підскочивших бродячих між машин брател орбана та сіярто можна залишитись без багатьох речей. особливості мадьярської вулияної охоти в любий період.
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09.03.2026 16:32 Відповісти
В Європейському союзі банки валюту возять інкасаторським машинами, це усталена практика. Тому Ощадбанк не порушив законодавство ЄС. Усвідомивши наслідки, а за крадіжку в особливо великих розмірах згідно ККУ світить солідний термін, холуй ***** намагається перекласти відповідльність за агресію проти України на депутатів. Бо Ощадний банк України державний банк і всі валютні цінності і золото власність держави. За агресію проти України прийдеться відповідати, ні *****, ні агент краснов не врятують.
А якщо орбануте все таки арештує майно України то в Україні є набагато більше угорського майна щоб його арештувати.
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09.03.2026 16:34 Відповісти
Дії уйобиків цілком зрозумілі і передбачувані. Чогось такого треба було чекати на висер ЗЕсрані про погрози збройними силами мадярам.
І тепер що? От яка реакція Зеленського, МЗС? Де хоч якісь конкретні дії? Виклик посла мадярії, якесь поданняв в Європарламент, та навіть скликання Радбезу ООН?
Чи то занадто складно? Бо ж така в нас сьогодні дипломатична служба, такі "професіонали" як у владі загалом, так і в МЗС...
Чи знову відосік і маячня від найвеличнішого? Чергової дурні нагородити і ножкою тупць!
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09.03.2026 16:35 Відповісти
Відосік і маячня від найвеличнішого будуть за будь-якого розкладу, це вже не лікується.
Краще було б, якби цим питанням нарешті зайнялися справжні дипломати з профільною освітою, а не призначені голобородьком невігласи, і тим паче він сам. Бо цей бідоносець з купленим дипломом вже з усіма союзниками/партнерами встиг горщики побити.
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09.03.2026 17:52 Відповісти
Треба сказати що український мадяр розбереться з мадярськими і вони обісруться. Та й чому би українському не подзвонити мадярським щоб їм пояснив наслідки на зрозумілій їм мові. Як битись то до кінця і вони зрозуміють як ці гроші впливають на їхню особисту безпеку. На мадярщини, а особисто причетних. Заверещать як істерична баба.
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09.03.2026 18:32 Відповісти
Гроші і золото врешті віддадуть, а от закон про їх конфіскацію, як родима пляма Угорщини, залишиться з нею назавжди.
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09.03.2026 16:35 Відповісти
Взьміть Гроші Угорщини - от і все
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09.03.2026 16:45 Відповісти
А підтримка угорським ОТП-банком терроризму та самогоноваріння розслідується? там теж є що арештувати.
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09.03.2026 17:05 Відповісти
Пірати 21 століття!
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09.03.2026 17:09 Відповісти
А де наш судовий позов, чи так і будуть далі закликати чморбанів віддати гроші у фецсбуці?
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09.03.2026 17:16 Відповісти
Для судового позову в ЄС необхідні висновки аудиту, виконаного незалежною, професійною, визнаною в ЄС аудиторською компанією. Ощадбанк вже займається.
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09.03.2026 18:05 Відповісти
знову якась х**ня.
Бо "до кінця розслідування" - це не може бути. Якщо є злочин - то накладається арешт на речові докази (а ці цінності - речові докази) до ухвали суду.
Якщо злочину нема - то слідство в певний визначений Законом термін має скасувати відкриття кримінальної (чи адміністративної) справи. В Україні, здається - цей термін складає 60 днів. В Угорщині, як країні-члені ЄС - здається, стільки ж. Або ж суд за заявою звинуваченого може самостійно прийняти рішення "там нічого нема, закрийте справу".

А про першу х**ню я читав ще 5 днів тому, ніби-то була подана пропозиція (не пригадую вже, ким) конфіскувати ті цінності...
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09.03.2026 17:24 Відповісти
фідес буде перед виборами розкидати ті долари та євро з гелікоптера, це бепрграшний прииом. Зливки скидати не будуть, аби не вбити якого угорця чи собаку.
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09.03.2026 17:32 Відповісти
якого угорця чи собаку.

+++
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09.03.2026 19:35 Відповісти
А ми можемо подати до міжнародного суду на Угорщину за це акт фактично бандитизиму і вимагати не лише повернення цінностей, а й компенсації за таки дії? Чи будемо просто спостерігати
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09.03.2026 17:39 Відповісти
Много кочиш
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09.03.2026 18:27 Відповісти
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09.03.2026 18:27 Відповісти
Так є питання по золоту в злитках яке коштує 200 тис. долл за 1 кг. - для кого воно і хто хотів його купити це ж явно не для простих громадян які купують по 10 грамів для збереження своїх коштів а для спекуляцій так званих можновладців але це внутрішні проблеми України тому НБУ повинен дати на це відповідь а краще забеспечити якщо не забеспечиний ринок золота меньшими унціями а якщо воно вже було забеспечено то питаннь значно меньше майже немає що стосуєть валюти то у Українців наскільки відомо питань взагалі немає - валюта не зважаючі на війну вільно за невиликий до 1% обмінюється в обмінниках чого не скажеш про туж Угорщину де за обмін потрібно заплатити 7% тому є питання у кого більше корупції на обміну валюти я наприклад не хочу щоб і за дефіциту валюти який нам чинить Угорщина збільшився % якій потрібно заплатити за обмін тим самим збільшити корупцію на обміні як в Угорщині що не дає права Україні якщо мислити такими-ж дебіними категоріями грабувати сусідню країну тим паче крім цього Україні - країні яка знищила третій ядерний потенціал в світі із за чого вона і постразждала і обороняє не тільки себе а і Угорців які сховалися за спину України виставляють претензію за нафтопрово дружба якій фінансує агресора і начебто РФ і сама його і підірвала це взалі не піддається розумінню щоб Україна платила Угорщині за агресорську нафту а не Угорщина допомогала Україні за її беспеку тоді складаєтьс враження що діло маємо або з невдячними людьми або з ненависними до України Орбаноїдами які які стали на бік агресора. Тоді хай виходять з ЄС а на її місце втупає Україна а золотовалютні резерви України повертають зі штрафом і % за користування.
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09.03.2026 19:15 Відповісти
а що там по законодавству, закон обратної сили не має, як можна спочатку щаарештувати а потім закон прийняти?
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09.03.2026 22:55 Відповісти
 
 