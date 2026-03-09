В Венгрии готовятся арестовать похищенные деньги и ценности "Ощадбанка" "до конца расследования"
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", текст законопроекта размещен на сайте парламента.
О чем идет речь?
Так, отмечается, что предложение касается "необычной суммы" наличных денег и золота, которые транспортировались через Венгрию.
Кочиш предложил считать похищенные на прошлой неделе активы конфискованными до окончания процедуры, начатой Национальной налоговой и таможенной администрацией (NAV). Член комитета от партии "Фидес" отметил, что власти расследуют, как цель и использование перевезенных активов влияют на национальную безопасность. Однако он заявил, что способ перевозки и лица перевозчиков могут представлять угрозу национальной безопасности Венгрии.
Кроме того, Кочиш отметил, что многие вещи по делу "скандального украинского золотого конвоя" до сих пор остаются неясными.
Законопроект обсудят в парламенте
По данным Telex, этот законопроект обсудят в парламенте в порядке исключительной процедуры, как было объявлено во время открытой части заседания Комитета по национальной безопасности в понедельник. Комитет обычно проводит закрытые заседания, но для обсуждения законопроекта Кочиша члены комитета перешли в другую комнату, где заседание было некоторое время открытым.
Также сообщается, что член оппозиционной MSZP Жолт Молнар выразил сомнение, почему Мате Кочиш вынес предложение именно сейчас, перед выборами, и почему он подал его так быстро. Председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас также возразил против того, чтобы предложение было вынесено так быстро, потому что не было времени ознакомиться с ним подробно.
По словам Саса, существует также обеспокоенность по поводу ретроактивного законодательства в связи с этим предложением. Однако они также согласились, что этот вопрос может представлять угрозу национальной безопасности.
В свою очередь Мате Кочиш кратко ответил на их опасения, сказав, что хотя опасения по поводу ретроактивного эффекта действительно могут возникнуть, предложение касается именно этого конкретного вопроса, который требует законодательного урегулирования.
Он извинился за представление предложения в такой короткий срок, объяснив, что парламент будет собираться только в понедельник и вторник перед выборами, поэтому решение по предложению должно быть принято срочно.
Комитет проголосовал четырьмя голосами за предложение Кочиша и двумя воздержавшимися, причем воздержались Золтан Сас из партии "Йоббик" и Жолт Молнар из партии MSZP. Члены комитета также проголосовали таким же образом, чтобы рекомендовать Национальной ассамблее обсудить предложение в качестве исключения.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Ану, мамчині коспіролухи, розкажіть іще раз - то це був такий чорний-нелегальний-бандитський нал від української мафії - що його без шулерської зміни законодавства ніяк навіть затримати по закону не можна ? 🤡
тобто ці підрусняві глисти навіть не удосужились досі в якості приводу для арешту придумати навіть правдоподібної легенди як саме ЧУЖІ гроші які йшли транзитом могли теоретично хоч якось влинути на безпеку мудярщини ?
яка потужна правова держава ця Мудярія, і ні разу не корумпована - тому мабуть їх без проблем в ЄС узяли, а нас не можуть.
Якось похер.
про волинську трагедію забули?
новий сезон голобородька про мадярів?
Мне это напомнило - как госДУРА принимала в свою "конституцию" наши области ( принять закон и потом просто "отмораживаться " )
А якщо орбануте все таки арештує майно України то в Україні є набагато більше угорського майна щоб його арештувати.
І тепер що? От яка реакція Зеленського, МЗС? Де хоч якісь конкретні дії? Виклик посла мадярії, якесь поданняв в Європарламент, та навіть скликання Радбезу ООН?
Чи то занадто складно? Бо ж така в нас сьогодні дипломатична служба, такі "професіонали" як у владі загалом, так і в МЗС...
Чи знову відосік і маячня від найвеличнішого? Чергової дурні нагородити і ножкою тупць!