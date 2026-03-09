РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10704 посетителя онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 504 27

В Венгрии готовятся арестовать похищенные деньги и ценности "Ощадбанка" "до конца расследования"

Венгрия хочет арестовать похищенные средства и ценности "Ощадбанка"

Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем идет речь?

Так, отмечается, что предложение касается "необычной суммы" наличных денег и золота, которые транспортировались через Венгрию.

Кочиш предложил считать похищенные на прошлой неделе активы конфискованными до окончания процедуры, начатой Национальной налоговой и таможенной администрацией (NAV). Член комитета от партии "Фидес" отметил, что власти расследуют, как цель и использование перевезенных активов влияют на национальную безопасность. Однако он заявил, что способ перевозки и лица перевозчиков могут представлять угрозу национальной безопасности Венгрии.

Читайте также: 28 часов в наручниках, допросы на русском языке и давление: МИД рассказало подробности содержания инкассаторов в Венгрии

Кроме того, Кочиш отметил, что многие вещи по делу "скандального украинского золотого конвоя" до сих пор остаются неясными.

Законопроект обсудят в парламенте

По данным Telex, этот законопроект обсудят в парламенте в порядке исключительной процедуры, как было объявлено во время открытой части заседания Комитета по национальной безопасности в понедельник. Комитет обычно проводит закрытые заседания, но для обсуждения законопроекта Кочиша члены комитета перешли в другую комнату, где заседание было некоторое время открытым.

Также сообщается, что член оппозиционной MSZP Жолт Молнар выразил сомнение, почему Мате Кочиш вынес предложение именно сейчас, перед выборами, и почему он подал его так быстро. Председатель комитета от партии "Йоббик" Золтан Сас также возразил против того, чтобы предложение было вынесено так быстро, потому что не было времени ознакомиться с ним подробно.

Читайте также: Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Пышный анонсировал независимый аудит транзитных перевозок наличных из Австрии в Украину

По словам Саса, существует также обеспокоенность по поводу ретроактивного законодательства в связи с этим предложением. Однако они также согласились, что этот вопрос может представлять угрозу национальной безопасности.

В свою очередь Мате Кочиш кратко ответил на их опасения, сказав, что хотя опасения по поводу ретроактивного эффекта действительно могут возникнуть, предложение касается именно этого конкретного вопроса, который требует законодательного урегулирования.

Он извинился за представление предложения в такой короткий срок, объяснив, что парламент будет собираться только в понедельник и вторник перед выборами, поэтому решение по предложению должно быть принято срочно.

Читайте также: Сийярто снова заговорил об "украинской военной мафии" в связи с захваченными Венгрией деньгами: в МИД Украины ответили

Комитет проголосовал четырьмя голосами за предложение Кочиша и двумя воздержавшимися, причем воздержались Золтан Сас из партии "Йоббик" и Жолт Молнар из партии MSZP. Члены комитета также проголосовали таким же образом, чтобы рекомендовать Национальной ассамблее обсудить предложение в качестве исключения.

Что предшествовало?

Автор: 

Венгрия (853) Ощадбанк (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
"влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку"

тобто ці підрусняві глисти навіть не удосужились досі в якості приводу для арешту придумати навіть правдоподібної легенди як саме ЧУЖІ гроші які йшли транзитом могли теоретично хоч якось влинути на безпеку мудярщини ?

яка потужна правова держава ця Мудярія, і ні разу не корумпована - тому мабуть їх без проблем в ЄС узяли, а нас не можуть.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:15 Ответить
+3
***** собі. Тепер гроші можна відбирати просто згідно закону.

Ану, мамчині коспіролухи, розкажіть іще раз - то це був такий чорний-нелегальний-бандитський нал від української мафії - що його без шулерської зміни законодавства ніяк навіть затримати по закону не можна ? 🤡
показать весь комментарий
09.03.2026 16:10 Ответить
+1
Цікаво, а як угорці узнали що везуть українські авто? Мабуть посольство стукануло
показать весь комментарий
09.03.2026 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а як угорці узнали що везуть українські авто? Мабуть посольство стукануло
показать весь комментарий
09.03.2026 16:08 Ответить
А русня в радниках Жаби і у всіх владних і фінансових колах Австрії за що по-твоєму зарплатню отримують?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:11 Ответить
раз 10 возили і нічого ,на одинадцятий затримали
показать весь комментарий
09.03.2026 16:12 Ответить
Просто дізналися - їм про це офіційно повідомили, як годиться у подібних випадках і як вже неодноразово це робили. Бо Україна зараз не може перевозити валюту і золото авіацією у з`язку з закриттям неба над Україною для цивільної авіації.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:15 Ответить
Тоді угорці мали ЗАБОРОНИТИ , а вони поступили як пирати Сомалі
показать весь комментарий
09.03.2026 16:18 Ответить
Це передвиборча технологія орбана. Він же Україну як ворога позначив і всіляко притримується цієї лінії. У нього навіть політтехнологі кацапські.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:24 Ответить
Полилось гівно по трубам...
показать весь комментарий
09.03.2026 16:09 Ответить
***** собі. Тепер гроші можна відбирати просто згідно закону.

Ану, мамчині коспіролухи, розкажіть іще раз - то це був такий чорний-нелегальний-бандитський нал від української мафії - що його без шулерської зміни законодавства ніяк навіть затримати по закону не можна ? 🤡
показать весь комментарий
09.03.2026 16:10 Ответить
клюнув в дупу смажений півень
показать весь комментарий
09.03.2026 16:11 Ответить
Потім з відсотками віддадуть, це як покласти в банк під відсотки.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:12 Ответить
а Ощад досі не фуриче
показать весь комментарий
09.03.2026 16:13 Ответить
То може пора арештувати ОТР банк?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:14 Ответить
не бери приклад з придурків
показать весь комментарий
09.03.2026 16:15 Ответить
Цікава пропозиція
показать весь комментарий
09.03.2026 16:20 Ответить
"влада розслідує, як мета та використання перевезених активів впливають на національну безпеку"

тобто ці підрусняві глисти навіть не удосужились досі в якості приводу для арешту придумати навіть правдоподібної легенди як саме ЧУЖІ гроші які йшли транзитом могли теоретично хоч якось влинути на безпеку мудярщини ?

яка потужна правова держава ця Мудярія, і ні разу не корумпована - тому мабуть їх без проблем в ЄС узяли, а нас не можуть.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:15 Ответить
Угорці українців не поважають . Треба їх провчити
показать весь комментарий
09.03.2026 16:21 Ответить
коли їх брали в ЄС - то вони були економічними лідерами регіону, швидко зростаючою економікою і цілком демократичною державою. але за 20 років примудрилися виростити корумповану диктатуру. тому треба питати куди ЄС дивився останні 20 років. та відомо куди дивилися усі ці меркелі, шрьодери берлуз-коні та інші сракозі - в одну відому газову дупу.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:23 Ответить
Йовбики зрозуміли що їх розвели шо лохів , тільки но поглянули в документи . Але діло зроблене і цугцванг почався . Тепер будуть малювати сечою на снігу ≪справу≫ до самих виборів , але сніг вже зійшов і все те лайно вилізло назовню .
показать весь комментарий
09.03.2026 16:19 Ответить
Хай собі лежать. Мені ні євро ні золото не потрібно.
Якось похер.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:21 Ответить
Грубо кажучи до виборів. На місяць.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:21 Ответить
тобто, тєму як рольнікі зсипали збіжжя, вже забули?
про волинську трагедію забули?

новий сезон голобородька про мадярів?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:28 Ответить
Скорость , подачи закона , только подтверждает мысль о том , что - произошедшее с инкассаторскими машинами - это огромный про...б у ******* . Нужно срочно , чем-то прикрывать свои жопы ...
Мне это напомнило - как госДУРА принимала в свою "конституцию" наши области ( принять закон и потом просто "отмораживаться " )
показать весь комментарий
09.03.2026 16:31 Ответить
мадьярські роми та сінті в своєму репертуарі. давно існує емпіричне правило - їдучи транзитом через будапешт, вже на під'їзді до нього, блокуються в авто всі двері та багажник. інакше на першому ж світлофорі, від підскочивших бродячих між машин брател орбана та сіярто можна залишитись без багатьох речей. особливості мадьярської вулияної охоти в любий період.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:32 Ответить
В Європейському союзі банки валюту возять інкасаторським машинами, це усталена практика. Тому Ощадбанк не порушив законодавство ЄС. Усвідомивши наслідки, а за крадіжку в особливо великих розмірах згідно ККУ світить солідний термін, холуй ***** намагається перекласти відповідльність за агресію проти України на депутатів. Бо Ощадний банк України державний банк і всі валютні цінності і золото власність держави. За агресію проти України прийдеться відповідати, ні *****, ні агент краснов не врятують.
А якщо орбануте все таки арештує майно України то в Україні є набагато більше угорського майна щоб його арештувати.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:34 Ответить
Дії уйобиків цілком зрозумілі і передбачувані. Чогось такого треба було чекати на висер ЗЕсрані про погрози збройними силами мадярам.
І тепер що? От яка реакція Зеленського, МЗС? Де хоч якісь конкретні дії? Виклик посла мадярії, якесь поданняв в Європарламент, та навіть скликання Радбезу ООН?
Чи то занадто складно? Бо ж така в нас сьогодні дипломатична служба, такі "професіонали" як у владі загалом, так і в МЗС...
Чи знову відосік і маячня від найвеличнішого? Чергової дурні нагородити і ножкою тупць!
показать весь комментарий
09.03.2026 16:35 Ответить
Гроші і золото врешті віддадуть, а от закон про їх конфіскацію, як родима пляма Угорщини, залишиться з нею назавжди.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:35 Ответить
Взьміть Гроші Угорщини - от і все
показать весь комментарий
09.03.2026 16:45 Ответить
 
 