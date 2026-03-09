Цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Нужно приостановить санкции против российских энергоносителей, - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Поэтому он призвал Евросоюз приостановить все санкции против российских энергоносителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.
Подробности
"Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на сырую нефть начали стремительно расти и в Венгрии. В этой ситуации введенная Зеленским украинская нефтяная блокада является самой серьезной угрозой уже не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Европейского Союза", - отметил он.
Орбан заявил, что "для преодоления этой опасности нам нужно принять два решения".
"Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей. Сегодня я инициировал это в письме к госпоже Урсуле фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии.
А внутри страны мы должны предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. Для этого сегодня после обеда я созвал чрезвычайное заседание правительства", - подытожил венгерский премьер.
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
що завгодно - то через Україну. ОФКОРС.....
А може того що Ізраїль І трамп почали війну в Ірані??????НЕ???
То проквакал МУДЬЯрський мудак.
Українці 3,14здячать кацапів,
А у Орбана рвется жірний пердак.
А про війну жодна мразота/арахімія/кітайоза не каже !!
Сподіваємося, що це одні з останніх конвульсій Орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини.
Може якась країна, що визнає очевидну відповідальність Орбана за кримінал, без правового всілякого туману, байдужа до реакції Угорщини, але яка цінить відносини з Україною, видасть його нам для суду за розбій і грабунок, якщо він необережно в такій опиниться, принаймні це буде вірогідніше, якщо він після 12 квітня втратить владу в Угорщині, хоч кандидатів на такі країни небагато і ця паскуда при найменших сумнівах навряд чи заїде в таку.
Підніми іще раз цьому бегемоту рейтинг перед виборами.
ЗебілівОрбанутих на це поведеться?