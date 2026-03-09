РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10421 посетитель онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Заявление Орбана
2 140 40

Цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Нужно приостановить санкции против российских энергоносителей, - Орбан

Орбан хочет отмены санкций против российских энергоносителей

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что цены на нефть растут, в частности из-за Украины. Поэтому он призвал Евросоюз приостановить все санкции против российских энергоносителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на сырую нефть начали стремительно расти и в Венгрии. В этой ситуации введенная Зеленским украинская нефтяная блокада является самой серьезной угрозой уже не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Европейского Союза", - отметил он.

Читайте: Сийярто снова заговорил об "украинской военной мафии" в связи с захваченными Венгрией деньгами: в МИД Украины ответили

Орбан заявил, что "для преодоления этой опасности нам нужно принять два решения".

"Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей. Сегодня я инициировал это в письме к госпоже Урсуле фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии.

А внутри страны мы должны предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до невыносимого уровня. Для этого сегодня после обеда я созвал чрезвычайное заседание правительства", - подытожил венгерский премьер.

Читайте: Украина не принимает ни ультиматумов, ни шантажа, - Сибига о возвращении ценностей "Ощадбанка"

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Читайте: Зеленский: До сих пор нет никакого прогресса по 20-му пакету санкций ЕС и помощи на €90 млрд

Автор: 

Венгрия (853) россия (22428) санкции (1955) Евросоюз (2868) Орбан Виктор (480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
"Кому - що, а курці - просо...".
показать весь комментарий
09.03.2026 13:24 Ответить
+14
БЛ!!!!!!! ТА ЗАСТРЕЛІТЬ ЙОГО ВЖЕ НАФІГ!!!!!!! КОНЕНИЙ СКОТ!!!!

що завгодно - то через Україну. ОФКОРС.....

А може того що Ізраїль І трамп почали війну в Ірані??????НЕ???
показать весь комментарий
09.03.2026 13:26 Ответить
+12
дебіл.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Кому - що, а курці - просо...".
показать весь комментарий
09.03.2026 13:24 Ответить
дебіл.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:25 Ответить
Иди на*ер, жирдяй.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:26 Ответить
БЛ!!!!!!! ТА ЗАСТРЕЛІТЬ ЙОГО ВЖЕ НАФІГ!!!!!!! КОНЕНИЙ СКОТ!!!!

що завгодно - то через Україну. ОФКОРС.....

А може того що Ізраїль І трамп почали війну в Ірані??????НЕ???
показать весь комментарий
09.03.2026 13:26 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0korpion
показать весь комментарий
09.03.2026 13:31 Ответить
На Трампа сцикотно лаяти перед виборами, а на Зелю можна, тим більше Трамп його теж вважає клоуном.
показать весь комментарий
09.03.2026 14:05 Ответить
Куди тут дінешся, якщо треба відпрацьовувати московські гроші.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:27 Ответить
Чесно - пошліть туди послом Володимира Кличка і ХАй йому випише там щоб потім закопали. Собака скажена - тут лікувати без сенсу
показать весь комментарий
09.03.2026 13:27 Ответить
Орбан, отдай }{уйлу часть мАдярщины по восточному берегу Дуная. И скажи ценам СТОП.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:27 Ответить
Зосталося 30+ днів і тебе призупинять.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:28 Ответить
Не факт.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:36 Ответить
Ну, є велике сподівання.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:39 Ответить
Так, сподівання є, але бубачка його закопує з усієї сили.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:40 Ответить
Поживем побачимо.Буба там не піяніст.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:45 Ответить
Хтось там голос подів із за Тиси,
То проквакал МУДЬЯрський мудак.
Українці 3,14здячать кацапів,
А у Орбана рвется жірний пердак.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:29 Ответить
Падло!!
А про війну жодна мразота/арахімія/кітайоза не каже !!
показать весь комментарий
09.03.2026 13:29 Ответить
В силу своїх політичних амбіцій цей прокасапський агент просто плює на можливе майбутнє своєї країни, на майбутнє його онуків (якщо вони звісно, запланують жити в Угорщині, а не десь у Франції). Годі почути від нього правду на зразок того, яку декларують керівники країн Балтії, Польщі, тощо: "якщо Україна впаде під касапським чоботом, то наступною окупованою ****** буде наша країна".
показать весь комментарий
09.03.2026 13:29 Ответить
орбан, а війна почалась через путіна-то може треба знищити путіна.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:29 Ответить
І приблизно половина мудрого угорського народу буде за цього дебіла голосувати. Правда треба визнати, що у всіх країнах присутня така тенденція. Україна не унікальна зі своїм вибором 2019 року
показать весь комментарий
09.03.2026 13:30 Ответить
Та придушить по-тихому цього гандона.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:32 Ответить
Ціна на нафту зростає через дії на Близькому Сході твого дружбана Дональда Трампа, але Вітя не хоче це говорити.

Сподіваємося, що це одні з останніх конвульсій Орбана на посаді прем'єр-міністра Угорщини.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:35 Ответить
Треба призупинити ліцензію на діяльність "OTP"-банка в Україні, або заморозити всі кошти які знаходяться на рахунках, через "можливі махінації з коштами" !
показать весь комментарий
09.03.2026 13:36 Ответить
Ціни на пальне на руку цьому дебілу
показать весь комментарий
09.03.2026 13:39 Ответить
Ой.дурак! Придурок не на тих нотах будуєш свою передвиборчу програму.Всі знають що свій план ти отримав в кремлі.По черзі на інструктаж,як у нас янукович з азіровим мотались так ти з сіярто.Буде вам орбанутим обісрайто 12 квітня.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:40 Ответить
Покажіть цьому імбецилу, як користуватися графіком фьючерса на брент. Нехай подивиться, яка ціна була протягом війни в Україні і коли вона різко виросла.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:41 Ответить
Цей імбецил якраз все знає. Він розраховує на інших імбецилів, які з переляку підуть і проголосують за цього імбецила
показать весь комментарий
09.03.2026 14:35 Ответить
А ще заборонити українцям захищатися, бо орбанутому від ху....лонутого це не подобається. Яка же вона мерзота, заради грошей від ху....ла готов мати рідну продати, не кажучи про свою країну.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:42 Ответить
В Угорщині , зараз , таке враження , що там через місяць будуть вибори Зеленського - він там скрізь !
показать весь комментарий
09.03.2026 13:46 Ответить
хай забирають
показать весь комментарий
09.03.2026 14:06 Ответить
кацапня весь час тільки про і це мріє
показать весь комментарий
09.03.2026 14:14 Ответить
жалко угорцям віддати забирай його собі, будеш його любити а він у тебе буде красти
показать весь комментарий
09.03.2026 14:32 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2026 14:16 Ответить
Падло...але треба зберігати спокій та не відповідати.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:50 Ответить
А, в ось і перший гав.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:51 Ответить
Апеляція до розуму тут безнадійна справа, ці люди з фізіологічними вадами (малого зросту з аномально великою головою) живуть у паралельному світі, і йдуть заради власного самоствердження, щоб позбутися комплексів, на будь-які правопорушення, є факт, він вкрав велику суму грошей у Національного банку України.
Може якась країна, що визнає очевидну відповідальність Орбана за кримінал, без правового всілякого туману, байдужа до реакції Угорщини, але яка цінить відносини з Україною, видасть його нам для суду за розбій і грабунок, якщо він необережно в такій опиниться, принаймні це буде вірогідніше, якщо він після 12 квітня втратить владу в Угорщині, хоч кандидатів на такі країни небагато і ця паскуда при найменших сумнівах навряд чи заїде в таку.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:52 Ответить
Ану ж, зяма, давай вчергове бикони проти орбана, дай атвєтку..
Підніми іще раз цьому бегемоту рейтинг перед виборами.
показать весь комментарий
09.03.2026 13:54 Ответить
От мерзенна скотина! Не через ***** з його фашистськими війнами по світу, а через Україну. Щоб ти здох разом зі своїм хазяїном!
показать весь комментарий
09.03.2026 14:02 Ответить
Хтось переведе мені, шо там ця мордва гавкає?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:09 Ответить
Еге ж, все через Україну, жаба...🤗🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.03.2026 14:29 Ответить
Цікаво, скільки Зебілів Орбанутих на це поведеться?
показать весь комментарий
09.03.2026 14:33 Ответить
 
 