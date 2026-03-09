РУС
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 021 20

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за обращения с задержанными инкассаторами "Ощадбанка"

МИД выразило протест послу Венгрии из-за задержания инкассаторов

В понедельник, 9 марта, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Послу Венгрии выразили протест

Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозку ценного груза из города Вена в Украину во исполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".

Кроме того, венской стороне была доведена позиция о недопустимости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерного применения силы.

"Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что, несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не был предоставлен доступ к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов", - рассказали в ведомстве.

Также украинская сторона пожелала получить информацию о законодательной инициативе руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности о предмете регулирования законодательной инициативы и целях будущего закона.

Задержание инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Пышный анонсировал независимый аудит транзитных перевозок наличных из Австрии в Украину

Что предшествовало?

Венгрия погружается в спираль беззакония, - Сибига о законопроекте партии Орбана об аресте средств "Ощадбанка"

Автор: 

Венгрия (853) инкассаторы (8) МИД (684) Ощадбанк (23) посол (193)
Топ комментарии
+7
Плюте в рожу, або затримайте теж на півтори доби без води і їди.

Угорці ведуть себе як прямі союзники РФ і ставитись до них треба так само
показать весь комментарий
09.03.2026 20:06 Ответить
+5
ОТР-банк нічого там не порушує часом? Перевірки давно були?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:11 Ответить
+3
У нас 7 сусідів, 4 з них наші вороги. Молодці, так тримати.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:11 Ответить
Можеш особистим прикладом допомогти налагодити гарні відносини з 3-ма під@рськими жополизами. Пропонуй варіанти дій.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:20 Ответить
Для цього є люди яким платять за це гроші. Сибіга та зелень наприклад. Буду ще пропонувати варіанти на шарка.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:58 Ответить
І ще через Скіфське Море навпроти - Туреччина , яка мріє про Крим і Кавказ.
І відкопує з архівного пилу пантюркізм
показать весь комментарий
09.03.2026 20:21 Ответить
А в Україні є 60 відділень ОТП банку
показать весь комментарий
09.03.2026 20:31 Ответить
Ви маєте рацію, ОТР огидний банк. До всього іншого, якось багато років назад, вони зателефонували мені з пропозицією підійти до них і відмітитись зі всіма документами, хоча їхніми послугами не користувався вже роки з три. На моє запитання ,,Напуркуа?'' дівчина чесно сказала, що в них так буде один діючий клієнт.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:33 Ответить
Золото для "диктатури слуги народу" не пройшло-вийшла осічка.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:13 Ответить
тут один писав, що везли в Баку...я в шоці від пізнань геогафії
показать весь комментарий
09.03.2026 20:31 Ответить
Прийшов кремлівський холуй ***** орбан і зіпсував стосунки Угорщини й України.
Будемо сподіватись що прийде Маляр і все буде як колись.
Після референдуму 1 грудня 1991 року, Угорщина однією із перших визнала незалежність України, а вже 3 грудня було встановлено дипломатичні відносини між державами, у Києві відкрилось посольство Угорщини, ставши першим серед іноземних дипломатичних представництв.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:26 Ответить
Ооооооо, роздуплились
показать весь комментарий
09.03.2026 20:28 Ответить
ну якщо ми праві, то витрусіть у нього з кишень все і перекиньте через кордон. то буде справедливо
показать весь комментарий
09.03.2026 20:30 Ответить
Та його тільки викликали щоб поговорити про права людини, які порушені Угорщиною
показать весь комментарий
09.03.2026 20:34 Ответить
і шо, не можна трусити?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:40 Ответить
Чому ****ський ОТРбанк ще працює в Україні?
показать весь комментарий
09.03.2026 20:34 Ответить
Хм а якого посла визвать шоб в Україні шось з правами людини зробив???
показать весь комментарий
09.03.2026 20:37 Ответить
Трохи дивно. Справа державного рівня, а чути тільки Сибігу. Немає заяви від Парламенту, Кабміну, МВС і від ОП. Чому не подають позов до Європейського суду? Як то всі причаїлися.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:45 Ответить
нащо цей цирк? де позов??
показать весь комментарий
09.03.2026 20:52 Ответить
Визвали--пожурили А що далі??? Якась муть з обоїх сторін. Чомусь ми ідемо шляхом пустих заяв,а не юридичними шляхами Це визиває підозру.
показать весь комментарий
09.03.2026 20:58 Ответить
 
 