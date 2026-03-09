МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за обращения с задержанными инкассаторами "Ощадбанка"

В понедельник, 9 марта, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Послу Венгрии выразили протест

Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозку ценного груза из города Вена в Украину во исполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".

Кроме того, венской стороне была доведена позиция о недопустимости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерного применения силы.

"Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что, несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не был предоставлен доступ к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов", - рассказали в ведомстве.

Также украинская сторона пожелала получить информацию о законодательной инициативе руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности о предмете регулирования законодательной инициативы и целях будущего закона.

Что предшествовало?

