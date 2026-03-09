МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за обращения с задержанными инкассаторами "Ощадбанка"
В понедельник, 9 марта, в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Антал Гейзер.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Послу Венгрии выразили протест
Венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и украинско-венгерской консульской конвенции в обращении с незаконно задержанными гражданами Украины, которые осуществляли перевозку ценного груза из города Вена в Украину во исполнение международного контракта между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".
Кроме того, венской стороне была доведена позиция о недопустимости применения к украинским гражданам мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерного применения силы.
"Внимание посла Венгрии также было привлечено к тому факту, что, несмотря на наличие официального запроса, направленного по дипломатическим каналам, украинским консульским должностным лицам не был предоставлен доступ к задержанным, что является грубым нарушением указанных международно-правовых актов", - рассказали в ведомстве.
Также украинская сторона пожелала получить информацию о законодательной инициативе руководителя парламентской фракции "Фидес", в частности о предмете регулирования законодательной инициативы и целях будущего закона.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Угорці ведуть себе як прямі союзники РФ і ставитись до них треба так само
І відкопує з архівного пилу пантюркізм
Будемо сподіватись що прийде Маляр і все буде як колись.
Після референдуму 1 грудня 1991 року, Угорщина однією із перших визнала незалежність України, а вже 3 грудня було встановлено дипломатичні відносини між державами, у Києві відкрилось посольство Угорщини, ставши першим серед іноземних дипломатичних представництв.