МЗС України викликало посла Угорщини через поводження з затриманими інкасаторами "Ощадбанку"

У понеділок, 9 березня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Послу Угорщини висловили протест

Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення цінного вантажу з міста Відень до України на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк".

Крім того, до угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили.

"Увагу посла Угорщини також було привернуто до того факту, що попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушення зазначених міжнародно-правових актів", - розповіли у відомстві.

Також українська сторона забажала отримати інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону.

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