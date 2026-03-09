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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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МЗС України викликало посла Угорщини через поводження з затриманими інкасаторами "Ощадбанку"

МЗС висловило протест послу Угорщині через затримання інкасаторів

У понеділок, 9 березня, до Міністерства закордонних справ України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

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Послу Угорщини висловили протест

Угорському дипломату було висловлено рішучий протест у зв’язку із грубими порушеннями Угорщиною своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та українсько-угорської консульської конвенції у поводженні із незаконно затриманими громадянами України, які здійснювали перевезення цінного вантажу з міста Відень до України на виконання міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк".

Крім того, до угорської сторони було доведено позицію про неприйнятність застосування до українських громадян заходів залякування та психологічного тиску, а також щодо надмірного застосування сили.

"Увагу посла Угорщини також було привернуто до того факту, що попри наявність офіційного запиту, направленого дипломатичними каналами, українським консульським посадовим особам не було надано допуску до затриманих, що є грубим порушення зазначених міжнародно-правових актів", - розповіли у відомстві.

Також українська сторона забажала отримати інформацію щодо законодавчої ініціативи керівника парламентської фракції "Фідес", зокрема предмету регулювання законодавчої ініціативи та цілей майбутнього закону.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3024) інкасатори (96) МЗС (4345) Ощадбанк (809) посол (1139)
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Топ коментарі
+14
Плюте в рожу, або затримайте теж на півтори доби без води і їди.

Угорці ведуть себе як прямі союзники РФ і ставитись до них треба так само
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09.03.2026 20:06 Відповісти
+10
ОТР-банк нічого там не порушує часом? Перевірки давно були?
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09.03.2026 20:11 Відповісти
+6
Чому ****ський ОТРбанк ще працює в Україні?
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09.03.2026 20:34 Відповісти
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Плюте в рожу, або затримайте теж на півтори доби без води і їди.

Угорці ведуть себе як прямі союзники РФ і ставитись до них треба так само
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09.03.2026 20:06 Відповісти
Можеш особистим прикладом допомогти налагодити гарні відносини з 3-ма під@рськими жополизами. Пропонуй варіанти дій.
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09.03.2026 20:20 Відповісти
Нк, тільки клоуни - недоумки змогли нажити ворогів Україні за такий коротки1 строк.
Виправляти доведеця дорослим і дуже довго
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09.03.2026 21:27 Відповісти
І ще через Скіфське Море навпроти - Туреччина , яка мріє про Крим і Кавказ.
І відкопує з архівного пилу пантюркізм
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09.03.2026 20:21 Відповісти
я б сказав 4,5...
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09.03.2026 21:48 Відповісти
ОТР-банк нічого там не порушує часом? Перевірки давно були?
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09.03.2026 20:11 Відповісти
А в Україні є 60 відділень ОТП банку
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09.03.2026 20:31 Відповісти
Ви маєте рацію, ОТР огидний банк. До всього іншого, якось багато років назад, вони зателефонували мені з пропозицією підійти до них і відмітитись зі всіма документами, хоча їхніми послугами не користувався вже роки з три. На моє запитання ,,Напуркуа?'' дівчина чесно сказала, що в них так буде один діючий клієнт.
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09.03.2026 20:33 Відповісти
Прийшов кремлівський холуй ***** орбан і зіпсував стосунки Угорщини й України.
Будемо сподіватись що прийде Маляр і все буде як колись.
Після референдуму 1 грудня 1991 року, Угорщина однією із перших визнала незалежність України, а вже 3 грудня було встановлено дипломатичні відносини між державами, у Києві відкрилось посольство Угорщини, ставши першим серед іноземних дипломатичних представництв.
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09.03.2026 20:26 Відповісти
Зіпсував стосунки між Україную і Угорщиною не холуй Орбан, а холуй Зеленьський.
А так, по тексту усе правильно.
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09.03.2026 21:28 Відповісти
Ооооооо, роздуплились
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09.03.2026 20:28 Відповісти
ну якщо ми праві, то витрусіть у нього з кишень все і перекиньте через кордон. то буде справедливо
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09.03.2026 20:30 Відповісти
Та його тільки викликали щоб поговорити про права людини, які порушені Угорщиною
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09.03.2026 20:34 Відповісти
і шо, не можна трусити?
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09.03.2026 20:40 Відповісти
Чому ****ський ОТРбанк ще працює в Україні?
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09.03.2026 20:34 Відповісти
Хм а якого посла визвать шоб в Україні шось з правами людини зробив???
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09.03.2026 20:37 Відповісти
Трохи дивно. Справа державного рівня, а чути тільки Сибігу. Немає заяви від Парламенту, Кабміну, МВС і від ОП. Чому не подають позов до Європейського суду? Як то всі причаїлися.
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09.03.2026 20:45 Відповісти
гроші приватні, громадян відпустили
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09.03.2026 22:59 Відповісти
нащо цей цирк? де позов??
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09.03.2026 20:52 Відповісти
Це правда. Зеленьський і камарілья влаштовує шоу довгоносиків, замість єдиного зрозумілого кроку- позов до суду за місцем розташування податкової Угорщини.
І то, що клоуни цього не роблять, може означати, що там були не тільки гроші Ощаду, а може " чергова двушка на мацкву"
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09.03.2026 21:32 Відповісти
Визвали--пожурили А що далі??? Якась муть з обоїх сторін. Чомусь ми ідемо шляхом пустих заяв,а не юридичними шляхами Це визиває підозру.
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09.03.2026 20:58 Відповісти
 
 