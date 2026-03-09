Захоплення українських грошей є питанням національної безпеки Угорщини, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
Заяву посадовця наводить видання Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.
Звинувачення Угорщини
Глава МЗС Угорщини коментував виклик угорського посла до МЗС України через поводження з затриманими українськими інкасаторами.
Сійярто заявив, що після викриття перевезення великих сум валюти — сотень мільйонів євро та доларів — через територію Угорщини українська сторона нібито відреагувала "серйозною панікою".
"Це стало питанням національної безпеки тут, у нас, в Угорщині, що сотні мільйонів євро та сотні мільйонів доларів готівкою, пов'язані з українцями, робили в Угорщині", - каже посадовець.
Будапешт звинуватив у втручанні у вибори
Сійярто також поставив питання, чи може транспортування цих коштів мати зв’язок із можливим втручанням у парламентські вибори в Угорщині.
"На що вони витратили й на що витрачають цю величезну суму грошей? Чи має це перевезення сотень мільйонів євро та доларів до Угорщини якийсь стосунок до дедалі очевиднішого втручання українців у парламентські вибори в Угорщині? Питання полягає в тому, скільки з цих сотень мільйонів євро та доларів готівкою було витрачено тут, в Угорщині, і в чиїх інтересах це було зроблено", - заявив угорський міністр.
Він додав, що після виклику угорського посла Україна, за його словами, вимагала лише повернення вилучених коштів, однак не надала відповідей на поставлені Будапештом запитання.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як 100 млн - евро+ долари які йшли з Австрії і НІЯК Угорщини не стосуються впливають на її безпеку??????
Арештуйте Угорське майно - на 200 млн і ВСЕ ТУТ. Мразотні мокші які притяглися сюди із Уралу
Наприклад НБУ публічно заявляє про необхідність дослідити можливий зв'язок між діями угорської влади і діяльністю ОПБ банк, істотна частка якого належть державі.
Коли вже їх заткнуть.
А от замах за кілька днів до виборів, як на Трампа, - розіграють високоймовірно, тут Ви, мабуть, праві.
От завтра тебе мусора стопорнуть під банкоматом, відберуть гроші і скажуть - ми підозрюємо що ти на ці гроші хотів мутити щось незаконне . Що саме - не знаємо, але підозрюємо що щось погане - тож піди погуляй, а ми розберемось.
Навіть в Україні я такої ***** з 90-х не чув.
Кажи правду, Петере, не соромся . . . Тільки треба пам'ятати принцип Коломойського : "Життя - це супермаркет, бери - що хочеш, але пам'ятай, що каса попереду !"
1. Українська військова мафія
2. Піратство є питанням національної безпеки Угорщини
3. Україна корисний буфер тому має програти війну і зникнути
Якщо угорські спецслужби, як вони кажуть, знали що перевозяться сотні мільонів через їх терріторію, то вони мабуть і слідкували за цими перевезеннями і якщо були якісь "контакти" в Угорщині, то вже давно б затримали цих людей... Чи ще не встигли призначини "винних"?