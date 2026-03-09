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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Захоплення українських грошей є питанням національної безпеки Угорщини, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.

Заяву посадовця наводить видання Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення Угорщини

Глава МЗС Угорщини коментував виклик угорського посла до МЗС України через поводження з затриманими українськими інкасаторами.

Сійярто заявив, що після викриття перевезення великих сум валюти — сотень мільйонів євро та доларів — через територію Угорщини українська сторона нібито відреагувала "серйозною панікою".

"Це стало питанням національної безпеки тут, у нас, в Угорщині, що сотні мільйонів євро та сотні мільйонів доларів готівкою, пов'язані з українцями, робили в Угорщині", - каже посадовець.

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Будапешт звинуватив у втручанні у вибори

Сійярто також поставив питання, чи може транспортування цих коштів мати зв’язок із можливим втручанням у парламентські вибори в Угорщині.

"На що вони витратили й на що витрачають цю величезну суму грошей? Чи має це перевезення сотень мільйонів євро та доларів до Угорщини якийсь стосунок до дедалі очевиднішого втручання українців у парламентські вибори в Угорщині? Питання полягає в тому, скільки з цих сотень мільйонів євро та доларів готівкою було витрачено тут, в Угорщині, і в чиїх інтересах це було зроблено", - заявив угорський міністр.

Він додав, що після виклику угорського посла Україна, за його словами, вимагала лише повернення вилучених коштів, однак не надала відповідей на поставлені Будапештом запитання.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сійярто знову заговорив про "українську військову мафію" щодо захоплених Угорщиною грошей: у МЗС України відповіли

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Угорщина (3024) Ощадбанк (809) Сійярто Петер (506)
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Топ коментарі
+19
БРЕХЛО!!!!!!! РУЗКІЕ ШЛЮХИ

Як 100 млн - евро+ долари які йшли з Австрії і НІЯК Угорщини не стосуються впливають на її безпеку??????
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09.03.2026 22:43 Відповісти
+15
ВОНЮНІ РУЗКІЕ ШЛЮХИ 20 баксові. Перетворили Угорщину в блювоту ще цим і пишаються.

Арештуйте Угорське майно - на 200 млн і ВСЕ ТУТ. Мразотні мокші які притяглися сюди із Уралу
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09.03.2026 22:45 Відповісти
+15
ну так в суды международные надо подавать и отсудить еще больше, чем захватили.
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09.03.2026 22:50 Відповісти
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БРЕХЛО!!!!!!! РУЗКІЕ ШЛЮХИ

Як 100 млн - евро+ долари які йшли з Австрії і НІЯК Угорщини не стосуються впливають на її безпеку??????
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09.03.2026 22:43 Відповісти
Як і "двушечка на москву" від нашого Лідора не повинна стосуватись НАБУ та України. Правильно?
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09.03.2026 22:57 Відповісти
Тобто НАБУ може арештувати рахунки пірата Віті чМоргана за те що він на грошві від русні страусину ферму побудував?
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09.03.2026 23:37 Відповісти
Скинь будь ласка посилання на те, що ці гроші їхали з Австрії. Але і тут постає питання. Такі маршрути повинні бути узгоджені також і з транзитною країною. Вони були узгоджені?
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10.03.2026 02:38 Відповісти
ти не повіриш, навіть митні декларації подаються і вказується, що перевозиться транзитом, і машини пломбуються на кордоні, в тому числі транзиту, і якби ти дьрьможрав 17й, цікавилось, то знало б, що вони їхали з Австрії з Райфайзенбанка.
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10.03.2026 09:50 Відповісти
ВОНЮНІ РУЗКІЕ ШЛЮХИ 20 баксові. Перетворили Угорщину в блювоту ще цим і пишаються.

Арештуйте Угорське майно - на 200 млн і ВСЕ ТУТ. Мразотні мокші які притяглися сюди із Уралу
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09.03.2026 22:45 Відповісти
є ідея: націоналізувати українську дочку ОТП Банку (OTP Bank Plc.) - найбільшу угорську фінансову установу та провідну банківську групу в Центральній і Східній Європі, яка має понад 25% ринкової частки в Угорщині
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09.03.2026 23:50 Відповісти
Нашо, вибори через місяць, потім політтехнологи з мокшви поїдуть додому і це шапіто завершиться.
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10.03.2026 00:04 Відповісти
щоб зараз підісрати чОрбану побілше, показати електорату, до чого призводять його такі безаідповідальні дії, а йому, що радники болотні тілки йому підсирають
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10.03.2026 09:51 Відповісти
Згоден, але тоді потрібно не націоналізувати, а лише показати зуби, не завдавши реальної шкоди ані самому банку ані його клієнтам, так само як зробив Орбан арестувавши, а не конфіскувавши гроші
Наприклад НБУ публічно заявляє про необхідність дослідити можливий зв'язок між діями угорської влади і діяльністю ОПБ банк, істотна частка якого належть державі.
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10.03.2026 10:48 Відповісти
Якщо банк має частку державну, тоді можна заморозити на рахунку еквівалентну суму коштів, знайти шляхи для цього, а якщо там державної частки немає, то будь-які дії щодо нього викличуть певні питання у Європи, бо з нашої строни це буде свавілля, а відповідати таким сами не цивілізовано.
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10.03.2026 10:56 Відповісти
Руками і ногами 'за'. Вона в моєму домі. Гидотна структура, навіть з технічної точки зору. Їхня вентиляція шумить в моїй квартирі, а генератор ставлять коло під'їзду. Таке ж все мурло як Сіярто з своєю гідроцефальною головою.
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04.04.2026 00:01 Відповісти
Давай насипай! - головне шоб мозок не закипів від фантазій
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09.03.2026 22:47 Відповісти
Дідько, вся стрічка новин про Угорщину і їхнього пердуна Орбана.
Коли вже їх заткнуть.
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09.03.2026 22:48 Відповісти
Ох-хо-хо, паранойя зашкалює, прямо кращий учень лаврова...
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09.03.2026 22:48 Відповісти
валюха, на миску щєй заробив?
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09.03.2026 22:59 Відповісти
Підармот жепа, сказати, ти що хотіло?
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10.03.2026 09:54 Відповісти
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09.03.2026 22:49 Відповісти
Ти такаж мразюка як і ота угорська потвора кацапсятиною смердить
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09.03.2026 22:56 Відповісти
правда очі коле , дійсно проект ФСБ " буратіно" і холуй ***** ,орбан , розігрують виставу ,щоб,врятувати , як сказав ,Мадяр " уходящего "
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10.03.2026 00:47 Відповісти
Вбивства - не буде, не вигідно росіянам / американцям / китайцям (а європейці неспроможні).
А от замах за кілька днів до виборів, як на Трампа, - розіграють високоймовірно, тут Ви, мабуть, праві.
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09.03.2026 22:56 Відповісти
ну так в суды международные надо подавать и отсудить еще больше, чем захватили.
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09.03.2026 22:50 Відповісти
захватілі?
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09.03.2026 23:00 Відповісти
А як називається затримання коштів без оголошення причини?
От завтра тебе мусора стопорнуть під банкоматом, відберуть гроші і скажуть - ми підозрюємо що ти на ці гроші хотів мутити щось незаконне . Що саме - не знаємо, але підозрюємо що щось погане - тож піди погуляй, а ми розберемось.
Навіть в Україні я такої ***** з 90-х не чув.
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09.03.2026 23:40 Відповісти
А , як можє " яжнелох" , знущатися , над патріотами , оббріхавши Ріфмастера, Кузьменко, Дугарь у вбивстві , Вигадати приментивні -безстрокові - незаконні ,санкції на 5 президента Порошенко , який знаходиться в Україні ⁉️ Бандитськими наскоками напасти на штаб Главкома Залужного , дє перебували офіцери інших держав ………… А як можна , терростичній паРаші відсилати " двушечкі" ⁉️Я теж в світовій історії не чула , щоб гарант Конституції , готував її до " прісоедіненіє" к вбивцям -нелюдям
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10.03.2026 00:59 Відповісти
Так може й ***** молодець що напав раз яжнєлох в нас мудак?
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10.03.2026 01:47 Відповісти
причинний зв'язок між попереднім коментарем і твоїм існує тільки у твоїй хворій уяві?
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10.03.2026 10:00 Відповісти
Жепа, ти в якійсь альтернативній реальності живеш?
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10.03.2026 09:59 Відповісти
Ага , подай спочатку за шельф навкруги о.Зміїний.
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10.03.2026 05:36 Відповісти
ясно шо 🤡 ,він завжди по натурі 🤡 , хоч в Україні хоч в Угорщіні , головне шо кремлівський керівник куратор ,один на всіх 🤡 ...але така поведінка угорської політичної шобли ,такі циганкувата , генетика ,шо поробиш...
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09.03.2026 22:52 Відповісти
Сійярто, так і скажи правду всьому світу : "Після того, як Україна обрубила нам корупційне бабло на нафтових поставках з росії (а Угорщина відповідні нафтопродукти з підсанкційної для всіх інших нафти перепродує в Австрію і далі по Європі, заробляючи на тому ліві гроші дружкам Орбана), Фідесу немає за що проводити тіньове фінансування передвиборчої кампанії - готівки чорної не вистачає на підкуп виборців. Довелося застосувати гоп-стоп щодо українських інкасаторів - 40 млн. дол., 35 млн. євро - велика сума, ну а 9 кг золота самому Орбану згодяться в домашній скриньці. Тепер під приводом розслідування Угорщина покрутить ці бабки на вибори Орбана. Виграємо - колись "після розслідування" віддамо українцям (можливо) і подякуємо за безпроцентний кредит, програємо - нехай Петер Мадяр відшкодовує і угорські платники податків, а ми (Орбан / Сійярто) урвемо таким чином останній куш".

Кажи правду, Петере, не соромся . . . Тільки треба пам'ятати принцип Коломойського : "Життя - це супермаркет, бери - що хочеш, але пам'ятай, що каса попереду !"
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09.03.2026 22:55 Відповісти
Наївні , чому 4 роки , кривавої Війни , не хотів , режим зе&ермака ,обрубувати ,7 мільярдів ,відправляли кацапофашистам , хоча після 2022р , сталися форс-мажорні обставини , які передбачають - " обрубання" , тому , що самі заробляли мільйонні відкати А зараз , що прозріли , через 4 роки? А може цє спецоперація " рятуй вітька "
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10.03.2026 01:08 Відповісти
Що не речення, то не аргумент, а трендець здоровому глузду.
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09.03.2026 22:55 Відповісти
Орьану потрібний був якийсь формальний привід для демонстрації власної ідейності та ще й так щоб виставити себе жертвою української змови проти себе на виборах. Угорці це розуміють, а от орбанці ні. На Орбана вже більш ніж достатньо компромату, але чомусь ЄС досі не реагує навіть на широко відому інформацію про корупцію та якусь збочену відданість Орбана *****... Затримані кошти не можуть свідчити в суді та мають бути повернуті власникам негайно. Інакше це виглядає як відверта економічна диверсія і саботаж на державному рівні.
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09.03.2026 22:55 Відповісти
Хіт-парад угорського електорального Шапіто:
1. Українська військова мафія
2. Піратство є питанням національної безпеки Угорщини
3. Україна корисний буфер тому має програти війну і зникнути
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09.03.2026 22:55 Відповісти
чорний налік, є питанням стійкості правління зелених дегенератів мародерів!!!!
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09.03.2026 22:57 Відповісти
УвЄрЄн?
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09.03.2026 23:23 Відповісти
Как этот дебил видит раздачу перед выборами слитков по 1 кг золота?
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09.03.2026 22:59 Відповісти
Тобто, все починалось з "відмивання грошей", потім "військова мафія", тепер "загроза національнії безпеці" і натяк, що це гроші для "втручання у вибори"...

Якщо угорські спецслужби, як вони кажуть, знали що перевозяться сотні мільонів через їх терріторію, то вони мабуть і слідкували за цими перевезеннями і якщо були якісь "контакти" в Угорщині, то вже давно б затримали цих людей... Чи ще не встигли призначини "винних"?
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09.03.2026 23:01 Відповісти
Вся верхівка угорщини колишні комуняки проросійські потвори пристосованці в є с і діють як кацапи грабують і брешуть
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09.03.2026 23:04 Відповісти
Так, а питання було яке? Що робили доляри та євро в угорщині? Відповідь: Їхали в Укаїну з австрійського банку.
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09.03.2026 23:22 Відповісти
як збідніла угорщина що крадіжка одного інкасаторського авто-питання національної безпеки)
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09.03.2026 23:24 Відповісти
Просто кінцева мета цього гопника орбано-ху#лоніста самого початку було викрадення з метою привласнення всіх коштовностей які направлялись до України !
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09.03.2026 23:48 Відповісти
чому досі немає позову???!
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10.03.2026 00:53 Відповісти
тепер за законами жанру двох підарів орбана і сіярто можно брати в заручники і вимагати викуп ! правда жирного хрін прогодуєш , ну хай їсть комбікорм .
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10.03.2026 01:18 Відповісти
Лічильник вже увімкнуто. Віддасте з процентами.
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10.03.2026 07:46 Відповісти
Ну то подайте на ту Угорщину позов в Европейсбкий суд. Якшо там все так чисто, як в тому запевняють і нбу і ощад та виграйте йього. Ні, зіткнулись два ідіота - причому український значно ідіотніший - придурок сам собі наступив на яйця та кричить - нам заблокували гроші котрі я вже давно повинен розікрасти.
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10.03.2026 09:32 Відповісти
Я вже вчора писала, повторю ще.
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10.03.2026 10:15 Відповісти
Національна безпека Угорщини = державний бандитизм.
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23.03.2026 14:18 Відповісти
 
 