Захоплення українських грошей є питанням національної безпеки Угорщини, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.

Заяву посадовця наводить видання Magyar Nemzet, передає Цензор.НЕТ.

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Звинувачення Угорщини

Глава МЗС Угорщини коментував виклик угорського посла до МЗС України через поводження з затриманими українськими інкасаторами.

Сійярто заявив, що після викриття перевезення великих сум валюти — сотень мільйонів євро та доларів — через територію Угорщини українська сторона нібито відреагувала "серйозною панікою".

"Це стало питанням національної безпеки тут, у нас, в Угорщині, що сотні мільйонів євро та сотні мільйонів доларів готівкою, пов'язані з українцями, робили в Угорщині", - каже посадовець.

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Будапешт звинуватив у втручанні у вибори

Сійярто також поставив питання, чи може транспортування цих коштів мати зв’язок із можливим втручанням у парламентські вибори в Угорщині.

"На що вони витратили й на що витрачають цю величезну суму грошей? Чи має це перевезення сотень мільйонів євро та доларів до Угорщини якийсь стосунок до дедалі очевиднішого втручання українців у парламентські вибори в Угорщині? Питання полягає в тому, скільки з цих сотень мільйонів євро та доларів готівкою було витрачено тут, в Угорщині, і в чиїх інтересах це було зроблено", - заявив угорський міністр.

Він додав, що після виклику угорського посла Україна, за його словами, вимагала лише повернення вилучених коштів, однак не надала відповідей на поставлені Будапештом запитання.

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Що передувало?

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