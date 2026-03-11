РУС
Новости
1 987 24

Венгерская делегация отправилась в Киев на переговоры относительно нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба"

Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров относительно ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex. Делегацию возглавляет парламентский госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чапек. По его словам, целью поездки является проведение переговоров в Киеве не только с украинским энергетическим руководством, но и с послами и представителем Европейской комиссии.

Чапек сообщил о поездке в видеообращении, записанном на пункте пропуска "Захонь" с венгерской стороны границы.

Еще 4 марта правительство Венгрии создало специальную следственную комиссию, которая должна оценить состояние нефтепровода. В ее состав, кроме Чапека, входят специалист нефтяной отрасли, государственный служащий по вопросам международных отношений и аналитик энергетического рынка.

Перед поездкой в Украину члены комиссии провели переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического сектора и правительства. По результатам встречи стороны договорились, что Словакия также присоединится к венгерской делегации.

Комиссия также направила письмо вице-премьер-министру Украины и министру энергетики Денису Шмыгалю.

С конца января 2026 года транзит нефти через нефтепровод "Дружба" по территории Украины прекратился. Именно по этому маршруту Венгрия и Словакия получали большую часть импортной нефти.

На этом фоне Венгрия заблокировала кредит для Украины от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока поставки нефти через "Дружбу" не возобновятся. В свою очередь Словакия заявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии до возобновления работы нефтепровода.

Украина объясняла, что транзит прекратился из-за российских атак, и предлагала Евросоюзу использовать альтернативные маршруты транспортировки нефти, в частности нефтепровод "Одесса – Броды".

В то же время в Будапеште и Братиславе заявляли, что спутниковые снимки якобы не зафиксировали повреждений самого трубопровода. Там считают прекращение транзита политическим решением.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не хотел бы возобновления работы "Дружбы", поскольку речь идет о транспортировке российской нефти, но добавил, что технически восстановить работу трубопровода можно примерно за полтора месяца.

Автор: 

+15
Оце так нахаби! Женіть їх нах!
11.03.2026 14:03
+13
А той переговорник везе наші гроші та золото, що вони забрали у інкасаторів? Чи то ще одна "пєдаль" для тиску на ЗЕлупу?
11.03.2026 14:00
+12
Супер! Дайте делегації кизди, знайдіть в карманах траву і запхайте в СІЗО. В СІЗО - без зупину киздіть і питайте кацапською яку діверсію їм наказали зробити поки не зізнаються.
11.03.2026 14:11
А той переговорник везе наші гроші та золото, що вони забрали у інкасаторів? Чи то ще одна "пєдаль" для тиску на ЗЕлупу?
11.03.2026 14:00
Там немає Ваших і наших грошей. Почекаємо інформації із ЄС, чиї гроші перевозили інкасатори державного банку України з австрійського банку, який працює на росії.
11.03.2026 14:43
ти давно з тайги виліз? - гроші з рахунку на рахунок переводять електронним способом, а брудні гроші ще й через купу офшорних прокладок. А це везли тупо готівку для обмінників
11.03.2026 14:48
З тайги мабуть вилізли Ви. Я не вірю ні угорській, ні українській владі і на це у мене є причини. Забагато було і є корупції в о реченні президента. І така дипломатія, яку проводить він не сприймається в ЄС. Сказати можна, що завгодно. Подія сталася і потрібно зачекати інформацію ЄС, якій я точно повірю. А як перевозяться гроші з банку в банк я добре знаю. Українська влада вже подали позови на неправомірні дії?
Я Вам відповів без образ? А Ви можете сказати, чому Україна не ввела санкції проти ''Райффайзенбанку'', який попри війну працює на території росії?
Я Вам відповів без образ? А Ви можете сказати, чому Україна не ввела санкції проти ''Райффайзенбанку'', який попри війну працює на території росії?
11.03.2026 14:55
Готівкову валюту з Австрії українські банки возять вже років 30. Раніше були літаки, а зараз авто. А ця схема з затриманням вигадана фсбшниками перед виборами. Відносно того хто працює на росії. Нафтогаз був найбільшим поповнювачем бюджету росії, транспортуючи газ і нафту до ЄС. Тепер від послуг Нафтогазу будемо відмовлятися?
11.03.2026 14:50
Все, що везли офіційно українські інкасатори - це українське, це наше. І навіть те, що(можливо) у нас украла ЗЕлупина шобла міндічей, яку привели до влади НАШІ виборці. І розбиратись з тим, хто, як, куди і навіщо віз - то суто наша, українська справа. І ніяким мад'ярам чи ще комусь вирішувати долю НАШИХ грошей чи цінностей - все має бути повернено в державу, яка сама і буде розбиратись тими органами, яким дали право українськи виборці. А те, що вони наробили жаху на виборах - це теж справа чисто українська, а не мудаків орбанів чи ще kogось.
11.03.2026 14:51
Треба бути довбойопами щоб допомогти ******* перед виборами - запустити трубу. Сподіваюсь, цього не буде.
11.03.2026 14:01
не бачу причин, чому б це не сталося.
11.03.2026 14:25
А що, гроші і золото вже віддали? Ні, то пішли накуй...
11.03.2026 14:40
це ми так думаємо. а зелене шапіто завжди зрадить любі інтереси нашої країни. якби тільки платили.
11.03.2026 14:41
Господи, та розірви ти вже той трубопровід, якщо ніхто не може і не буде підстав говорити про якусь нафту для Угорщини і словаччини
11.03.2026 14:05
Супер! Дайте делегації кизди, знайдіть в карманах траву і запхайте в СІЗО. В СІЗО - без зупину киздіть і питайте кацапською яку діверсію їм наказали зробити поки не зізнаються.
11.03.2026 14:11
З.І. на додачу до трави ще знайдіть корочки ФСБ. Щоб було цікавіше.
11.03.2026 14:12
Ще можна знайти ще якісь накази, листи задач, валізку з вибухівкою))
11.03.2026 14:45
А вони взяли свою ремонтну бригаду, бо кому той трубопровід потрібен - їм чи нам? Нехай везуть, надіюсь, що у нас є два-три трофейних кацапських Шахеди, які абсолютно випадково прилетять на їхні голови, а ми тут не при ділах.
11.03.2026 14:14
ДАЙТЕ ЇМ КОПНЯКА))
11.03.2026 14:15
і сєльодкі
11.03.2026 14:23
А вкрадені гроші та золото делегати прихопили?
11.03.2026 14:19
Криворізькій гопоті затисли тестікули? Кеш привласнили? Який ще в світі лох, не зрозумів би, що його купують як лоха? Треба було просто ігнорувати Свинтуса Орбана. Гірше для нього і не придумати. Але ж ні!
А тут два варіанти. Або наш Янелох кончений Лох, або, як говорять, що це реально спільна операція Маскви. Так тут знову виходить, що наш Янелох кончений Лох. Бо привело його до цієї ситуації його оточення, яке йому тексти пише, і радить, як себе треба поводити. Результат - Орбан дістає шанс виграти, за Євроїнтегорацію можна надовго забути, і удар відчує вся Україна, а не клоун квартальний.
11.03.2026 14:34
це перевдягнуті угорські карманнікі, їдуть на гастролі, знову гроші тиріть
11.03.2026 14:38
У мене інше питання: - чому у 2022 році не було припинено транспортування нафти з росії по цьому нафтопроводу? Хто і навіщо допомагав росії 4 роки заробляти мільярди доларів США?
11.03.2026 14:47
Запросить подивитися нафтопровід - і втопите у нафті....по "дружбі"!
11.03.2026 14:58
