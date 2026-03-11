Венгерская делегация отправилась в Киев на переговоры относительно нефтепровода "Дружба"
Венгрия направила в Украину делегацию для переговоров относительно ситуации с нефтепроводом "Дружба", транзит по которому через украинскую территорию прекратился в конце января.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telex. Делегацию возглавляет парламентский госсекретарь Министерства энергетики Венгрии Габор Чапек. По его словам, целью поездки является проведение переговоров в Киеве не только с украинским энергетическим руководством, но и с послами и представителем Европейской комиссии.
Чапек сообщил о поездке в видеообращении, записанном на пункте пропуска "Захонь" с венгерской стороны границы.
Еще 4 марта правительство Венгрии создало специальную следственную комиссию, которая должна оценить состояние нефтепровода. В ее состав, кроме Чапека, входят специалист нефтяной отрасли, государственный служащий по вопросам международных отношений и аналитик энергетического рынка.
Перед поездкой в Украину члены комиссии провели переговоры в Братиславе с представителями словацкого энергетического сектора и правительства. По результатам встречи стороны договорились, что Словакия также присоединится к венгерской делегации.
Комиссия также направила письмо вице-премьер-министру Украины и министру энергетики Денису Шмыгалю.
С конца января 2026 года транзит нефти через нефтепровод "Дружба" по территории Украины прекратился. Именно по этому маршруту Венгрия и Словакия получали большую часть импортной нефти.
На этом фоне Венгрия заблокировала кредит для Украины от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока поставки нефти через "Дружбу" не возобновятся. В свою очередь Словакия заявила, что не будет предоставлять Украине экстренные поставки электроэнергии до возобновления работы нефтепровода.
Украина объясняла, что транзит прекратился из-за российских атак, и предлагала Евросоюзу использовать альтернативные маршруты транспортировки нефти, в частности нефтепровод "Одесса – Броды".
В то же время в Будапеште и Братиславе заявляли, что спутниковые снимки якобы не зафиксировали повреждений самого трубопровода. Там считают прекращение транзита политическим решением.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что не хотел бы возобновления работы "Дружбы", поскольку речь идет о транспортировке российской нефти, но добавил, что технически восстановить работу трубопровода можно примерно за полтора месяца.
Я Вам відповів без образ? А Ви можете сказати, чому Україна не ввела санкції проти ''Райффайзенбанку'', який попри війну працює на території росії?
А тут два варіанти. Або наш Янелох кончений Лох, або, як говорять, що це реально спільна операція Маскви. Так тут знову виходить, що наш Янелох кончений Лох. Бо привело його до цієї ситуації його оточення, яке йому тексти пише, і радить, як себе треба поводити. Результат - Орбан дістає шанс виграти, за Євроїнтегорацію можна надовго забути, і удар відчує вся Україна, а не клоун квартальний.
