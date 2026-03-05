Я бы не восстанавливал нефтепровод "Дружба", потому что это российская нефть, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос восстановления поврежденного российскими ударами нефтепровода "Дружба" имеет также политическое измерение. Украина не блокирует доступ Европейской комиссии к инфраструктуре для проверки.

О допуске представителей ЕС

Зеленский заявил, что Украина является независимым государством и предоставляет фактологическую информацию о повреждениях нефтепровода. Так он ответил на требования Венгрии и Словакии допустить иностранных специалистов к нефтепроводу для проверки его состояния.

"У нас независимое государство, у нас есть нефтепровод, его Россия разрушила неоднократно, причем были ранения после второго разрушения нашего нефтепровода, и когда хотят нас проверять, мы четко сказали, что есть разрушение. Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют. Я думаю, достаточно нашего слова. Мы за эти годы показали, что мы реальные, правильные партнеры", - сказал он.

Президент заявил, что Украина ждет от Венгрии и стран ЕС официального обращения о допуске к поврежденной инфраструктуре нефтепровода "Дружба" для проверки.

Позиция Зеленского

Также глава государства высказал свою позицию о восстановлении нефтепровода "Дружба".

"Я это сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонил мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это российская нефть. Есть некоторые принципы, которые не имеют цены. Россияне нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он без этой нефти не может выиграть выборы. Поэтому это моя позиция", - подчеркнул Зеленский.

