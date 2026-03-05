РУС
Я бы не восстанавливал нефтепровод "Дружба", потому что это российская нефть, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос восстановления поврежденного российскими ударами нефтепровода "Дружба" имеет также политическое измерение. Украина не блокирует доступ Европейской комиссии к инфраструктуре для проверки.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

О допуске представителей ЕС

Зеленский заявил, что Украина является независимым государством и предоставляет фактологическую информацию о повреждениях нефтепровода. Так он ответил на требования Венгрии и Словакии допустить иностранных специалистов к нефтепроводу для проверки его состояния.

"У нас независимое государство, у нас есть нефтепровод, его Россия разрушила неоднократно, причем были ранения после второго разрушения нашего нефтепровода, и когда хотят нас проверять, мы четко сказали, что есть разрушение. Я не думаю, что представители ЕС нам не доверяют. Я думаю, достаточно нашего слова. Мы за эти годы показали, что мы реальные, правильные партнеры", - сказал он.

  • Президент заявил, что Украина ждет от Венгрии и стран ЕС официального обращения о допуске к поврежденной инфраструктуре нефтепровода "Дружба" для проверки.

Позиция Зеленского

Также глава государства высказал свою позицию о восстановлении нефтепровода "Дружба".

"Я это сказал руководителям Европы и сказал тем, кто звонил мне с этим вопросом, а также руководству Европейского Союза. Потому что это российская нефть. Есть некоторые принципы, которые не имеют цены. Россияне нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он без этой нефти не может выиграть выборы. Поэтому это моя позиция", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский Владимир нефть нефтепровод
Топ комментарии
+4
А двушечки на москву це вже чиї двушечки? Російські чи твої? Цинізм цього тіла зашкалює..
05.03.2026 16:30 Ответить
+3
От начебто ж єврей...
Стули вже писок, тільки гірше робиш.
05.03.2026 16:31 Ответить
+2
прутня орбану, а не нафту..
05.03.2026 16:32 Ответить
Тисячник він, не всі ж розумні
05.03.2026 16:45 Ответить
Можна подумати, що якби не московський проект, то відновив би! 😂 Власноруч!!! Кривими ручками!
А пока Зеленский помогает Орбану переизбраться.
Україна не блокує доступ Європейської комісії до інфраструктури задля перевірки. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

Посол ЄС Матернова хотіла оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба", Україна не дозволила, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3603380

хто ж бреше?
"Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери".

Чоткі, внатурі.
Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

Так прийми рішення і не "мудруй" на публіку
Якось не корелюється заголовок з наведеним в тесті. «Не відновлював би» - це трохи інше, ніж у тексті.
Я вовком би вигріз отой весь рашизм!
Але я заробляю там гроші.

(В.О. Зеленський)
Я не відновлював би нафтопровід "Дружба"

Актеришка пытается надурить народ дешевым спектаклем с Орбаном. Как только Орбан выиграет выборы благодаря тебе, ты запустишь Дружбу в тот же день.
Зеленський повідомив, що станом на сьогодні ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.
Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

Повертається Чапаєв із відрядження до Англії. Одягнений з голочки, в лімузині, на руках персні з діамантами. Повний багажник грошей.

Петька його здивовано запитує:

- Василю Івановичу, звідки в тебе все це?

- Та так, Петько, у карти виграв. Заходжу я в клуб. Там усі в карти грають. Придивився - в очко ріжуться! Сів я за столик, узяв карти. У мене - 18. А мій суперник-англієць каже - 20. Я йому: «Покажи!» А він мені: «Ми, джентльмени, віримо на слово». Ось тут-то мені як поперло, як поперло!!!
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/05/8024059/ Орбан лякає Україну, що силою змусить відновити "Дружбу"
Ото ж його ковбасить
Яку ж він став брєдятіну нести! Заберіть у нього мікрофон. Ганьба якась, кацапи у захваті, цю шизу Зєліну там цитуть більше, ніж путіна...
