УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9708 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Транзит нафти через Дружбу
4 977 27

Я не відновлював би нафтопровід "Дружба", бо це російська нафта, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання відновлення пошкодженого російськими ударами нафтопроводу "Дружба" має також політичний вимір. Україна не блокує доступ Європейської комісії до інфраструктури задля перевірки.

Про це голова держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про допуск представників ЄС

Зеленський заявив, що Україна є незалежною державою та надає фактологічну інформацію щодо пошкоджень нафтопроводу. Так він відповів на вимоги Угорщини та Словаччини допустити іноземних спеціалістів до нафтопроводу для перевірки його стану.

"У нас незалежна держава, в нас є нафтопровід, його Росія зруйнувала неодноразово, причому були поранення після другої руйнації нашого нафтопроводу, і коли хочуть нас перевіряти, ми чітко сказали, що є руйнація. Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Зеленським залежить від консультацій Словаччини з ЄС, – Фіцо

  • Президент заявив, що Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу "Дружба" задля перевірки.

Позиція Зеленського

Також голова держави висловив свою позицію про відновлення нафтопроводу "Дружба".

"Я це сказав керівникам Європи й сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори. Тому це моя позиція", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України про наміри Словаччини розірвати контракт щодо аварійного електропостачання: Уряд Фіцо позбавляє словацькі компанії заробітку

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) нафта (6606) нафтопровід (453)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
А двушечки на москву це вже чиї двушечки? Російські чи твої? Цинізм цього тіла зашкалює..
показати весь коментар
05.03.2026 16:30 Відповісти
+11
От начебто ж єврей...
Стули вже писок, тільки гірше робиш.
показати весь коментар
05.03.2026 16:31 Відповісти
+10
Україна не блокує доступ Європейської комісії до інфраструктури задля перевірки. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

Посол ЄС Матернова хотіла оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба", Україна не дозволила, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3603380

хто ж бреше?
показати весь коментар
05.03.2026 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А двушечки на москву це вже чиї двушечки? Російські чи твої? Цинізм цього тіла зашкалює..
показати весь коментар
05.03.2026 16:30 Відповісти
От начебто ж єврей...
Стули вже писок, тільки гірше робиш.
показати весь коментар
05.03.2026 16:31 Відповісти
Тисячник він, не всі ж розумні
показати весь коментар
05.03.2026 16:45 Відповісти
Можна подумати, що якби не московський проект, то відновив би! 😂 Власноруч!!! Кривими ручками!
показати весь коментар
05.03.2026 16:31 Відповісти
прутня орбану, а не нафту..
показати весь коментар
05.03.2026 16:32 Відповісти
А пока Зеленский помогает Орбану переизбраться.
показати весь коментар
05.03.2026 16:46 Відповісти
Україна не блокує доступ Європейської комісії до інфраструктури задля перевірки. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

Посол ЄС Матернова хотіла оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба", Україна не дозволила, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3603380

хто ж бреше?
показати весь коментар
05.03.2026 16:32 Відповісти
В шо посолка розуміє в інженерних спорудах? Зайдітє на нєдєлькє.
показати весь коментар
05.03.2026 18:37 Відповісти
"Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери".

Чоткі, внатурі.
показати весь коментар
05.03.2026 16:33 Відповісти
Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

показати весь коментар
05.03.2026 16:33 Відповісти
Так прийми рішення і не "мудруй" на публіку
показати весь коментар
05.03.2026 16:37 Відповісти
Якось не корелюється заголовок з наведеним в тесті. «Не відновлював би» - це трохи інше, ніж у тексті.
показати весь коментар
05.03.2026 16:38 Відповісти
Я вовком би вигріз отой весь рашизм!
Але я заробляю там гроші.

(В.О. Зеленський)
показати весь коментар
05.03.2026 16:38 Відповісти
Я не відновлював би нафтопровід "Дружба"

показати весь коментар
05.03.2026 16:38 Відповісти
Актеришка пытается надурить народ дешевым спектаклем с Орбаном. Как только Орбан выиграет выборы благодаря тебе, ты запустишь Дружбу в тот же день.
показати весь коментар
05.03.2026 16:40 Відповісти
Зеленський повідомив, що станом на сьогодні ремонт доріг в Україні потребуватиме 52 млрд грн.
показати весь коментар
05.03.2026 16:46 Відповісти
Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3603753

Повертається Чапаєв із відрядження до Англії. Одягнений з голочки, в лімузині, на руках персні з діамантами. Повний багажник грошей.

Петька його здивовано запитує:

- Василю Івановичу, звідки в тебе все це?

- Та так, Петько, у карти виграв. Заходжу я в клуб. Там усі в карти грають. Придивився - в очко ріжуться! Сів я за столик, узяв карти. У мене - 18. А мій суперник-англієць каже - 20. Я йому: «Покажи!» А він мені: «Ми, джентльмени, віримо на слово». Ось тут-то мені як поперло, як поперло!!!
показати весь коментар
05.03.2026 16:49 Відповісти


https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/05/8024059/ Орбан лякає Україну, що силою змусить відновити "Дружбу"
показати весь коментар
05.03.2026 16:50 Відповісти
Ото ж його ковбасить
показати весь коментар
05.03.2026 16:56 Відповісти
Пряма мова Орбана: "Ми переможемо. І ми переможемо силою. У нас є політичні і фінансові інструменти і з їх допомогою ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба.

Хочу дати чітко зрозуміти, тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів. Ми завдамо їм поразки. Ми проб'ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу".

вы про мадярску жабу ?
показати весь коментар
05.03.2026 17:29 Відповісти
Яку ж він став брєдятіну нести! Заберіть у нього мікрофон. Ганьба якась, кацапи у захваті, цю шизу Зєліну там цитуть більше, ніж путіна...
показати весь коментар
05.03.2026 17:07 Відповісти
Не ставай рачки і не гавкай на кремлівських псів. Все одно їх не перегавкаєш. Менше слів а більше діла. Підірви той нафтопровід в десяти місцях тай по тому. Да ще заяви що доки в Україні війна, Україна не має можливості ні щось прокачувати ні забезпечувати безпеку трубопроводів. Тим більше що Х'уйло сам відмовився від енергетичного перемир'я, про що Орбан чомусь мовчить.
показати весь коментар
05.03.2026 18:03 Відповісти
Тим часом щойно Зедя "здав назад", заявивши на брифінгу таке: https://ua.interfax.com.ua/news/general/1149461.html Нафтопровід "Дружба" може запрацювати протягом місяця-півтора
Нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення (нафтопроводу "Дружба" - ЕР) можливе… Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано, і можна паралельно робити деякі речі", - сказав президент на брифінгу за підсумками наради в Офісі президента у четвер.
При цьому він висловив занепокоєння тим, що від відновлення "Дружби" для постачання нафти з РФ Угорщині та Словаччині залежить надання країнами Європейського Союзу фінансової допомоги Україні.
"Ми все підготуємо, а рішення буде тоді відповідно за ними", - додав глава держави.
показати весь коментар
05.03.2026 18:45 Відповісти
Питання відновлення "Дружби" на йьому брифінгу в продовженння попередньої інформації також прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту.
"Місяць-півтора ми цілимось в забезпечення технологічної можливості роботи інфраструктури, а паралельно формуємо проєктну кошторисну документацію, яка покаже реальні цифри відновлення і будівництва альтернативи. Тобто підземних резервуарів казематного типу, щоб і надалі ця інфраструктура забезпечувала не тільки чийсь інтерес, а й інтереси держави Україна", - сказав Корецький.
Він наголосив, що внаслідок дронової атаки РФ 27 січня та загоряння суттєво було пошкоджено основну перекачувальну станцію в Бродах (Львівська обл.) - "ємність нафтопроводу на 75 тис. тонн було зруйновано".
При цьому Корецький висловив думку, що немає ні технологічного, ні безпекового сенсу це відновлювати, оскільки наступна атака РФ знову може завдати пошкоджень.
"З міркувань безпекових - і на сьогодні, і на майбутнє - потрібно будувати підземні резервуарні парки казематного типу за кращими стандартами НАТО. Так звані маневрові резервуарні парки, які дають змогу безперебійно і, підкреслюю, безпечно працювати для різних сортів і типів нафти", - сказав голова правління "Нафтогазу".
За його словами, руйнування одного з елементів нафтопроводу - це велика інфраструктура: насосні агрегати, компресори, кабельні естакади, щити панелі управління, електроніка тощо.
"Тому там є що відновлювати. Також для можливості технічного прокачування є потреба зробити скидний резервуар, який потрібен для відведення нафти при зростанні тиску до критичного рівня. Це потрібно, аби не зруйнувати трубопровід і не спричинити екологічну катастрофу", - поділився баченням ситуації Корецький.
Він також звернув увагу, що на шляху України до євроінтеграції і членства в Євросоюзі питання екології є "фундаментальним і важливим".
"Тому ми говоримо не просто, вибачте за сленг, що треба перемотати ізолентою і запускати. Йдеться про повноцінний, якісний, технологічний процес, який забезпечить безперебійну й безпечну роботу цієї інфраструктури", - наголосив глава "Нафтогазу".
Він також описав характер робіт, які зараз відбуваються на пошкодженій ділянці нафтопроводу, зазначивши, що фахівці намагаються переорієнтувати прокачку зі зруйнованого обладнання на іншу резервуарну групу.
Як підкреслив Корецький, Україна оперативно вжила всіх необхідних заходів, аби після атаки РФ не дати можливість тисячам тонн нафти вилитися зовні й спричинити екологічну катастрофу.
"Ми тиснули цю нафту в трубопровід для того, щоб уникнути або мінімізувати екологічну катастрофу. Це рішення зрештою було правильним, тому що екологічна катастрофа не сталася, виливи нафти були не критичні. Але нафта качалася до того моменту, доки все обладнання - насосне, компресорне - просто не заблокувалося", - описав ситуацію СЕО "Нафтогазу".
Він уточнив, що над ліквідацією пожежі працювали 101 од. техніки та 300 фахівців, і відзначив неймовірні зусилля ДСНС.
показати весь коментар
05.03.2026 18:47 Відповісти
Ішак взявся грати роль "патріота". А де ж ти, чмо фарисейське, було до цього часу!?
показати весь коментар
05.03.2026 20:14 Відповісти
Воно вже накралося стільки з тої оборудки з ******, що ще не придумав, куди складати вкрадені гроші. Як придумає то знов запустить. Чекаємо))
показати весь коментар
05.03.2026 20:24 Відповісти
До цього незамічав в тут виборами запахло знову за Україну Голобородько подумав
показати весь коментар
05.03.2026 21:41 Відповісти
 
 