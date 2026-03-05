Я не відновлював би нафтопровід "Дружба", бо це російська нафта, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання відновлення пошкодженого російськими ударами нафтопроводу "Дружба" має також політичний вимір. Україна не блокує доступ Європейської комісії до інфраструктури задля перевірки.

Про це голова держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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Про допуск представників ЄС

Зеленський заявив, що Україна є незалежною державою та надає фактологічну інформацію щодо пошкоджень нафтопроводу. Так він відповів на вимоги Угорщини та Словаччини допустити іноземних спеціалістів до нафтопроводу для перевірки його стану.

"У нас незалежна держава, в нас є нафтопровід, його Росія зруйнувала неодноразово, причому були поранення після другої руйнації нашого нафтопроводу, і коли хочуть нас перевіряти, ми чітко сказали, що є руйнація. Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він.

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Президент заявив, що Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу "Дружба" задля перевірки.

Позиція Зеленського

Також голова держави висловив свою позицію про відновлення нафтопроводу "Дружба".

"Я це сказав керівникам Європи й сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори. Тому це моя позиція", - наголосив Зеленський.

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