Я не відновлював би нафтопровід "Дружба", бо це російська нафта, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання відновлення пошкодженого російськими ударами нафтопроводу "Дружба" має також політичний вимір. Україна не блокує доступ Європейської комісії до інфраструктури задля перевірки.
Про це голова держави сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Про допуск представників ЄС
Зеленський заявив, що Україна є незалежною державою та надає фактологічну інформацію щодо пошкоджень нафтопроводу. Так він відповів на вимоги Угорщини та Словаччини допустити іноземних спеціалістів до нафтопроводу для перевірки його стану.
"У нас незалежна держава, в нас є нафтопровід, його Росія зруйнувала неодноразово, причому були поранення після другої руйнації нашого нафтопроводу, і коли хочуть нас перевіряти, ми чітко сказали, що є руйнація. Я не думаю, що представники ЄС нам не довіряють. Я думаю, достатньо нашого слова. Ми за ці роки показали, що ми реальні, правильні партнери", - сказав він.
- Президент заявив, що Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу "Дружба" задля перевірки.
Позиція Зеленського
Також голова держави висловив свою позицію про відновлення нафтопроводу "Дружба".
"Я це сказав керівникам Європи й сказав тим, хто дзвонив до мене з цим питанням, а також до керівництва Європейського Союзу. Тому що це російська нафта. Є деякі принципи, які не мають ціни. Росіяни нас убивають, а ми повинні дати нафту Орбану, бо він без цієї нафти виграти не може вибори. Тому це моя позиція", - наголосив Зеленський.
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Стули вже писок, тільки гірше робиш.
Посол ЄС Матернова хотіла оглянути пошкодження на нафтопроводі "Дружба", Україна не дозволила, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3603380
хто ж бреше?
Чоткі, внатурі.
Але я заробляю там гроші.
(В.О. Зеленський)
Повертається Чапаєв із відрядження до Англії. Одягнений з голочки, в лімузині, на руках персні з діамантами. Повний багажник грошей.
Петька його здивовано запитує:
- Василю Івановичу, звідки в тебе все це?
- Та так, Петько, у карти виграв. Заходжу я в клуб. Там усі в карти грають. Придивився - в очко ріжуться! Сів я за столик, узяв карти. У мене - 18. А мій суперник-англієць каже - 20. Я йому: «Покажи!» А він мені: «Ми, джентльмени, віримо на слово». Ось тут-то мені як поперло, як поперло!!!
https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/05/8024059/ Орбан лякає Україну, що силою змусить відновити "Дружбу"
Хочу дати чітко зрозуміти, тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів. Ми завдамо їм поразки. Ми проб'ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу".
вы про мадярску жабу ?
Нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений росіянами наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Ми можемо передати інформацію, що впродовж цих півтора місяця відновлення (нафтопроводу "Дружба" - ЕР) можливе… Але це не значить, що буде відновлено те, що було зруйновано, і можна паралельно робити деякі речі", - сказав президент на брифінгу за підсумками наради в Офісі президента у четвер.
При цьому він висловив занепокоєння тим, що від відновлення "Дружби" для постачання нафти з РФ Угорщині та Словаччині залежить надання країнами Європейського Союзу фінансової допомоги Україні.
"Ми все підготуємо, а рішення буде тоді відповідно за ними", - додав глава держави.
"Місяць-півтора ми цілимось в забезпечення технологічної можливості роботи інфраструктури, а паралельно формуємо проєктну кошторисну документацію, яка покаже реальні цифри відновлення і будівництва альтернативи. Тобто підземних резервуарів казематного типу, щоб і надалі ця інфраструктура забезпечувала не тільки чийсь інтерес, а й інтереси держави Україна", - сказав Корецький.
Він наголосив, що внаслідок дронової атаки РФ 27 січня та загоряння суттєво було пошкоджено основну перекачувальну станцію в Бродах (Львівська обл.) - "ємність нафтопроводу на 75 тис. тонн було зруйновано".
При цьому Корецький висловив думку, що немає ні технологічного, ні безпекового сенсу це відновлювати, оскільки наступна атака РФ знову може завдати пошкоджень.
"З міркувань безпекових - і на сьогодні, і на майбутнє - потрібно будувати підземні резервуарні парки казематного типу за кращими стандартами НАТО. Так звані маневрові резервуарні парки, які дають змогу безперебійно і, підкреслюю, безпечно працювати для різних сортів і типів нафти", - сказав голова правління "Нафтогазу".
За його словами, руйнування одного з елементів нафтопроводу - це велика інфраструктура: насосні агрегати, компресори, кабельні естакади, щити панелі управління, електроніка тощо.
"Тому там є що відновлювати. Також для можливості технічного прокачування є потреба зробити скидний резервуар, який потрібен для відведення нафти при зростанні тиску до критичного рівня. Це потрібно, аби не зруйнувати трубопровід і не спричинити екологічну катастрофу", - поділився баченням ситуації Корецький.
Він також звернув увагу, що на шляху України до євроінтеграції і членства в Євросоюзі питання екології є "фундаментальним і важливим".
"Тому ми говоримо не просто, вибачте за сленг, що треба перемотати ізолентою і запускати. Йдеться про повноцінний, якісний, технологічний процес, який забезпечить безперебійну й безпечну роботу цієї інфраструктури", - наголосив глава "Нафтогазу".
Він також описав характер робіт, які зараз відбуваються на пошкодженій ділянці нафтопроводу, зазначивши, що фахівці намагаються переорієнтувати прокачку зі зруйнованого обладнання на іншу резервуарну групу.
Як підкреслив Корецький, Україна оперативно вжила всіх необхідних заходів, аби після атаки РФ не дати можливість тисячам тонн нафти вилитися зовні й спричинити екологічну катастрофу.
"Ми тиснули цю нафту в трубопровід для того, щоб уникнути або мінімізувати екологічну катастрофу. Це рішення зрештою було правильним, тому що екологічна катастрофа не сталася, виливи нафти були не критичні. Але нафта качалася до того моменту, доки все обладнання - насосне, компресорне - просто не заблокувалося", - описав ситуацію СЕО "Нафтогазу".
Він уточнив, що над ліквідацією пожежі працювали 101 од. техніки та 300 фахівців, і відзначив неймовірні зусилля ДСНС.