Фицо о блокировании 90 млрд евро для Украины: Словакия готова перенять эстафету от Венгрии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в видео, выложенном в воскресенье на его странице в Facebook.
Фицо встретится с главой Еврокомиссии
По словам Фицо, на предстоящей встрече с главой Еврокомиссии он планирует обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба". Он сказал, что предложит услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-то винт".
Словакия готова перенять эстафету от Венгрии
"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", - заявил словацкий премьер.
Он отметил, что в настоящее время кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.
"Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии перехватит кто-то другой", – сказал Фицо, намекнув, что это может сделать Словакия.
Фицо добавил, что блокирование этого "огромного военного подарка Украине является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".
"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", – подчеркнул премьер Словакии
Орбан блокирует кредит для Украины
- Напомним, венгерский премьер блокирует кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
