Фицо о блокировании 90 млрд евро для Украины: Словакия готова перенять эстафету от Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в видео, выложенном в воскресенье на его странице в Facebook.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Фицо встретится с главой Еврокомиссии

По словам Фицо, на предстоящей встрече с главой Еврокомиссии он планирует обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба". Он сказал, что предложит услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-то винт".

Читайте также: Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан

Словакия готова перенять эстафету от Венгрии

"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", - заявил словацкий премьер.

Он отметил, что в настоящее время кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.

"Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии перехватит кто-то другой", – сказал Фицо, намекнув, что это может сделать Словакия.

Читайте: Встреча с Зеленским зависит от консультаций Словакии с ЕС, – Фицо

Фицо добавил, что блокирование этого "огромного военного подарка Украине является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".

"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", – подчеркнул премьер Словакии

Орбан блокирует кредит для Украины