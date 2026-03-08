РУС
1 705 17

Фицо о блокировании 90 млрд евро для Украины: Словакия готова перенять эстафету от Венгрии

Фицо о блокировании кредита для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова заблокировать кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро, как это сделала Венгрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в видео, выложенном в воскресенье на его странице в Facebook.

Фицо встретится с главой Еврокомиссии

По словам Фицо, на предстоящей встрече с главой Еврокомиссии он планирует обсудить вопрос остановки работы нефтепровода "Дружба". Он сказал, что предложит услуги Словакии на случай, если на трубопроводе в Украине нужно будет "затянуть какой-то винт".

Читайте также: Венгрия силой прорвет "блокаду" Украины нефтепровода "Дружба". Никаких компромиссов, - Орбан

Словакия готова перенять эстафету от Венгрии

"Но самое главное послание будет заключаться в том, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо", - заявил словацкий премьер.

Он отметил, что в настоящее время кредит Евросоюза для Украины в размере 90 миллиардов евро фактически заблокирован.

"Однако я не наивен. Украинский президент в последнее время говорит о возобновлении поставок через месяц-полтора. То есть после выборов в Венгрии, где он рассчитывает на победу оппозиции. Тогда уже не будет никаких шансов на нефть с востока. Разве что эстафету Венгрии перехватит кто-то другой", – сказал Фицо, намекнув, что это может сделать Словакия.

Читайте: Встреча с Зеленским зависит от консультаций Словакии с ЕС, – Фицо

Фицо добавил, что блокирование этого "огромного военного подарка Украине является легитимным инструментом для достижения возобновления поставок нефти".

"В любом случае, теперь очередь за Европейским Союзом", – подчеркнул премьер Словакии

Орбан блокирует кредит для Украины

  • Напомним, венгерский премьер блокирует кредит в €90 млрд для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
  • Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в 90 млрд евро помощи Украине и дальше будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.

Венгрия (848) Словакия (395) Фицо Роберт (218) заем (22)
Топ комментарии
+4
Зеленський фас... А ну розкажи словакам де їхнє місце 😸. Народу подобається, не знаю як в кацапів холодильник переможе телевізор, а в нас тєлік на почесному п'єдесталі. 😸
08.03.2026 15:29 Ответить
08.03.2026 15:29 Ответить
+4
Маленька але ж смердюча піявка породи "Словатчина" смокче бабло з руки ЄС і тут же сере у руку шо її годує. Як і вЯлікая МУДЬЯрія орбана.
08.03.2026 15:36 Ответить
08.03.2026 15:36 Ответить
+3
У мене є шутейка за 90 млрд, ось такий я веселун, у нікого такої нема. Я король цирка уродів, вєлічайший шоумен, ну Барнум, як казав Трамп.
08.03.2026 15:25 Ответить
08.03.2026 15:25 Ответить
Фіцо, покажи свій живіт, щоб отримати дипломатичну відповідь...
08.03.2026 15:23 Ответить
08.03.2026 15:23 Ответить
У мене є шутейка за 90 млрд, ось такий я веселун, у нікого такої нема. Я король цирка уродів, вєлічайший шоумен, ну Барнум, як казав Трамп.
08.03.2026 15:25 Ответить
08.03.2026 15:25 Ответить
Зеленський фас... А ну розкажи словакам де їхнє місце 😸. Народу подобається, не знаю як в кацапів холодильник переможе телевізор, а в нас тєлік на почесному п'єдесталі. 😸
08.03.2026 15:29 Ответить
08.03.2026 15:29 Ответить
Зєля, пора відкривати кордони, щоб всі українці переїхали до Словаччини і Угорщини )) це має спрацювати )
08.03.2026 15:31 Ответить
08.03.2026 15:31 Ответить
кому те помойки всрались ,особено карликовая словакия? если ехать то во францию,германию или британию)
08.03.2026 15:35 Ответить
08.03.2026 15:35 Ответить
Ніт. Треба їхати саме туди! Не заради кращого життя, в заради принципу! Щоб просто подивитися, як вони після цього заспівають
08.03.2026 15:38 Ответить
08.03.2026 15:38 Ответить
Повір зарас краще в карликовій Словаччині чим наводнених арабами і неграми Німеччині і Французії .
08.03.2026 15:50 Ответить
08.03.2026 15:50 Ответить
Маленька але ж смердюча піявка породи "Словатчина" смокче бабло з руки ЄС і тут же сере у руку шо її годує. Як і вЯлікая МУДЬЯрія орбана.
08.03.2026 15:36 Ответить
08.03.2026 15:36 Ответить
Карма трапляється зненацька . І до цих кацапських євнухів вона дійде . І буде у Біби і Боба , відомих як два довбо@ба , беззупинне жопаротнаоборот . Чекати недовго ...
08.03.2026 15:37 Ответить
08.03.2026 15:37 Ответить
Слабуватий калібр вибрали були для Фіцо!
08.03.2026 15:45 Ответить
08.03.2026 15:45 Ответить
Придуркам закон не писаний
08.03.2026 15:45 Ответить
08.03.2026 15:45 Ответить
рашистське лайно немає національної приналежності.національної честі і гідності.воно, чи то в Угорщині.чи то в Словакії.або США ,чи свого часу У фатерлян,,.смердить рашистом...
08.03.2026 15:46 Ответить
08.03.2026 15:46 Ответить
Всем пофиг что Фицо базарит и Орбан. Украина ничего не восстановит. А деньги Украине придут, потому что это безопасность Европы. И США пальцем щелкнет и эти 2 утрутся. Трубу нужно на металлолом разбирать. Кто живет возле трубы - разбирайте ее нахер! Это земля Украины и Украинцы решают все на этой земле. Власть должна подчиняться воле Украинцев. Украинцы сказали, нифига не будет идти по этой трубе и денег Россия не получит! И нужно подрывать подводными дронами трубы по дну моря! Чего все так тянется долго! Чем быстрее это сделать, тем будет быстрее ускорение истощения России.
08.03.2026 15:50 Ответить
08.03.2026 15:50 Ответить
Ні ні, тут Фіцо доречно завив. Орбан епічно всирається зі своєю антиєвропейською війною. Це прямий натяк угорцям, проголосуйте за Мадяра і отримаєте двох друзів замість двох ворогів. Фіцо загрожує опинитись в суцільному оточенні серед ворогів ***** (ЄС, Польща, Україна, Угорщина). Йому тоді кінець і він це розуміє.
08.03.2026 16:01 Ответить
08.03.2026 16:01 Ответить
Они еще и выборы по проигрывают в результате без трубы.
08.03.2026 15:52 Ответить
08.03.2026 15:52 Ответить
Два підара змагаються хто краще відсмокче ***** 🤮
08.03.2026 15:56 Ответить
08.03.2026 15:56 Ответить
 
 