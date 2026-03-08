Фіцо про блокування 90 млрд євро для України: Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у відео, викладеному в неділю на його фейсбук-сторінці.

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Фіцо зустрінеться з головою Єврокомісії

За словами Фіцо, на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії він планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".

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Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини

"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", – заявив словацький прем’єр.

Він зауважив, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина.

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Фіцо додав, що блокування цього "величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти".

"У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом", – наголосив прем’єр Словаччини.

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