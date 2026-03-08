Фіцо про блокування 90 млрд євро для України: Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у відео, викладеному в неділю на його фейсбук-сторінці.
Фіцо зустрінеться з головою Єврокомісії
За словами Фіцо, на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії він планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".
Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини
"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", – заявив словацький прем’єр.
Він зауважив, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.
"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина.
Фіцо додав, що блокування цього "величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти".
"У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом", – наголосив прем’єр Словаччини.
Орбан блокує кредит для України
- Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
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а ось вуха у Фіцо епічні
Зе, вжарь щось про Джамбо
(дипломатично так, мільйонів на 90)
зрозуміло, 90 міліардів, а не міліонів
(що ж це я... за міліони Зе вже не працює)
І так уже виникли проблеми
Что ты там имел - вводи самому себе, на широкий загал выносить свой бред не нужно
Примечание Агент влияния - это человек - должностное лицо, общественный деятель, журналист блогер, который скрыто или открыто продвигает интересы сторонней организации, партии или иностранного государства, формируя нужное общественное мнение. Они действуют в интересах «заказчика».
Фпірьот..)
Обрали собі шавку уйла.... хоча в нас те саме було
щоправда тимчасово
І чи є здивовані?
Тварюка, скільки була в Словакії, до твого пришестя..словаки ненавиділи узких. Не приймали у готелях, не пускали на всілякі атракціони - типу Бобової драги, аквапарків. В Татраландії не заселяли! В Сввт саун не пускали! Навіть ресторани та канатні дороги не обслуговували!
Ех..