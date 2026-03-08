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Фіцо про блокування 90 млрд євро для України: Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини

Фіцо про блокування позики для України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро, як це зробила Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив у відео, викладеному в неділю на його фейсбук-сторінці.

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Фіцо зустрінеться з головою Єврокомісії

За словами Фіцо, на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії він планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу "Дружба". Він сказав, що запропонує послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде "затягнути якийсь гвинт".

Також читайте: Угорщина силою прорве "блокаду" України нафтопроводу "Дружба". Ніяких компромісів, - Орбан

Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини

"Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно", – заявив словацький прем’єр.

Він зауважив, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина.

Читайте: Зустріч із Зеленським залежить від консультацій Словаччини з ЄС, – Фіцо

Фіцо додав, що блокування цього "величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти".

"У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом", – наголосив прем’єр Словаччини.

Орбан блокує кредит для України

  • Нагадаємо, угорський прем'єр блокує кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
  • Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.

Автор: 

Угорщина (3021) Словаччина (1332) Фіцо Роберт (366) позика (73)
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Топ коментарі
+29
Маленька але ж смердюча піявка породи "Словатчина" смокче бабло з руки ЄС і тут же сере у руку шо її годує. Як і вЯлікая МУДЬЯрія орбана.
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08.03.2026 15:36 Відповісти
+22
Зеленський фас... А ну розкажи словакам де їхнє місце 😸. Народу подобається, не знаю як в кацапів холодильник переможе телевізор, а в нас тєлік на почесному п'єдесталі. 😸
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08.03.2026 15:29 Відповісти
+15
У зеленого племені дегенератів телевізор перемагатиме холодильник до тих пір, поки Європа фактично утримуватиме Україну. Як тільки через бикування криворагульного черчілля потік західних грошей припиниться, дуже швидко стадо зелених бабуїнів, яке залишиться без грошей, буде готове розірвати свого потужно-незламного бидлуватого гопника-вожака на дрібні частини.
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08.03.2026 16:23 Відповісти
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Фіцо, покажи свій живіт, щоб отримати дипломатичну відповідь...
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08.03.2026 15:23 Відповісти
який у Фіцо живіт - це ж фішечка Орбана?
а ось вуха у Фіцо епічні

Зе, вжарь щось про Джамбо
(дипломатично так, мільйонів на 90)
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08.03.2026 16:16 Відповісти
ой, невеличка очіпятка.

зрозуміло, 90 міліардів, а не міліонів
(що ж це я... за міліони Зе вже не працює)
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08.03.2026 16:27 Відповісти
У мене є шутейка за 90 млрд, ось такий я веселун, у нікого такої нема. Я король цирка уродів, вєлічайший шоумен, ну Барнум, як казав Трамп.
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08.03.2026 15:25 Відповісти
Зеленський фас... А ну розкажи словакам де їхнє місце 😸. Народу подобається, не знаю як в кацапів холодильник переможе телевізор, а в нас тєлік на почесному п'єдесталі. 😸
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08.03.2026 15:29 Відповісти
У зеленого племені дегенератів телевізор перемагатиме холодильник до тих пір, поки Європа фактично утримуватиме Україну. Як тільки через бикування криворагульного черчілля потік західних грошей припиниться, дуже швидко стадо зелених бабуїнів, яке залишиться без грошей, буде готове розірвати свого потужно-незламного бидлуватого гопника-вожака на дрібні частини.
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08.03.2026 16:23 Відповісти
Мені здається що тоді зелене стадо буде, як і кацапи, шукати ворогів в західному світі. От 73% якраз і є той " адін народ" про який гугнявлять рос пропогандони.
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08.03.2026 16:34 Відповісти
Ніхто нікого не рватиме. Знімуться зграєю, та й на родіну, в Ізраїль. Там радо приймуть, ще і по медалі дадуть.
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08.03.2026 18:40 Відповісти
Зєля, пора відкривати кордони, щоб всі українці переїхали до Словаччини і Угорщини )) це має спрацювати )
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08.03.2026 15:31 Відповісти
кому те помойки всрались ,особено карликовая словакия? если ехать то во францию,германию или британию)
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08.03.2026 15:35 Відповісти
Ніт. Треба їхати саме туди! Не заради кращого життя, в заради принципу! Щоб просто подивитися, як вони після цього заспівають
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08.03.2026 15:38 Відповісти
Повір зарас краще в карликовій Словаччині чим наводнених арабами і неграми Німеччині і Французії .
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08.03.2026 15:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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08.03.2026 16:15 Відповісти
Маленька але ж смердюча піявка породи "Словатчина" смокче бабло з руки ЄС і тут же сере у руку шо її годує. Як і вЯлікая МУДЬЯрія орбана.
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08.03.2026 15:36 Відповісти
головне що єс нічого не смущає
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09.03.2026 02:32 Відповісти
Карма трапляється зненацька . І до цих кацапських євнухів вона дійде . І буде у Біби і Боба , відомих як два довбо@ба , беззупинне жопаротнаоборот . Чекати недовго ...
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08.03.2026 15:37 Відповісти
Слабуватий калібр вибрали були для Фіцо!
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08.03.2026 15:45 Відповісти
Придуркам закон не писаний
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08.03.2026 15:45 Відповісти
рашистське лайно немає національної приналежності.національної честі і гідності.воно, чи то в Угорщині.чи то в Словакії.або США ,чи свого часу У фатерлян,,.смердить рашистом...
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08.03.2026 15:46 Відповісти
Всем пофиг что Фицо базарит и Орбан. Украина ничего не восстановит. А деньги Украине придут, потому что это безопасность Европы. И США пальцем щелкнет и эти 2 утрутся. Трубу нужно на металлолом разбирать. Кто живет возле трубы - разбирайте ее нахер! Это земля Украины и Украинцы решают все на этой земле. Власть должна подчиняться воле Украинцев. Украинцы сказали, нифига не будет идти по этой трубе и денег Россия не получит! И нужно подрывать подводными дронами трубы по дну моря! Чего все так тянется долго! Чем быстрее это сделать, тем будет быстрее ускорение истощения России.
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08.03.2026 15:50 Відповісти
Ні ні, тут Фіцо доречно завив. Орбан епічно всирається зі своєю антиєвропейською війною. Це прямий натяк угорцям, проголосуйте за Мадяра і отримаєте двох друзів замість двох ворогів. Фіцо загрожує опинитись в суцільному оточенні серед ворогів ***** (ЄС, Польща, Україна, Угорщина). Йому тоді кінець і він це розуміє.
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08.03.2026 16:01 Відповісти
Головне щоб зеля вчасно прикрив рота і не налаштував мадяра проти України.
І так уже виникли проблеми
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08.03.2026 18:12 Відповісти
Скорее всего штаты тут при деле.Недаром все эти блокировки и захват инкассаторов начались сразу после визита госсека сша рубика к орбану и фицо. Держу пари что рыжий педофил их и попросил об этом , чтобы когда те заблокируют эти 90 млрд украина была более сговорчивей на переговорах с рашей и согласилась на уступки :отдать донбасс, армию сократить и тд
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08.03.2026 16:43 Відповісти
А сколько же тогда будет стоить в Европе, снаряд, ракета, BMW, Mercedes, самолёты, турбины, станки, без российской нефти, по сравнению с китайскими аналогами, особенно в период нового энергетического кризиса?
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08.03.2026 17:58 Відповісти
Хорошая попытка кацап, но не взлетит! В Германии аж 0,2% населения ездят на кетайских говномашинах! И как то живы до сих пор. Так и со всем остальным.
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08.03.2026 18:50 Відповісти
Вообще то я промышленность и экспорт имел в виду. У тебя логическое мышление не работает. Лучше про бутылки пиши. Кто там на ком в Германии ездит, мне до лампочки.
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08.03.2026 18:55 Відповісти
Зато у тебя логическое мышление зашкаливает - на бутылке сидишь ты, а писать о ней советуешь мне!
Что ты там имел - вводи самому себе, на широкий загал выносить свой бред не нужно
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08.03.2026 20:53 Відповісти
Дуже ми з голими сраками, щоб свій гонор показувати.
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09.03.2026 07:46 Відповісти
Они еще и выборы по проигрывают в результате без трубы.
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08.03.2026 15:52 Відповісти
Два підара змагаються хто краще відсмокче ***** 🤮
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08.03.2026 15:56 Відповісти
Зеля что не мможет прямо сказать " твой друг нефтепровод разбомбил - значит сам плати за ремонт"?
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08.03.2026 16:16 Відповісти
Орбан, Фицо, .... і многие многие многие другие и примкнувшим к ним Трамп в качестве президента США агенты влияния Кремляю

Примечание Агент влияния - это человек - должностное лицо, общественный деятель, журналист блогер, который скрыто или открыто продвигает интересы сторонней организации, партии или иностранного государства, формируя нужное общественное мнение. Они действуют в интересах «заказчика».
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08.03.2026 16:18 Відповісти
Скільки ще ціх савецьких тварин...жах....****** камсамольці та інша погань ... Коли ви вже повиздихуете... Слава Україні !!!
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08.03.2026 16:27 Відповісти
Цей підх....ловик відверто натякає ху....лу, про зміну естафети, типу, за ваші гроші я зроблю теж саме що орбанутий, і плювати я хотів на мораль, або свій народ
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08.03.2026 16:31 Відповісти
коли фіцо буде путінську естафетну паличку переймати, хай з неї губну помаду орбана витре, курви дешеві...
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08.03.2026 16:37 Відповісти
Смерть євро-моцкалям!!!
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08.03.2026 16:44 Відповісти
Орбаноїдні жаби з фіцоноїдними у природі-"зхрещуються".
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08.03.2026 16:52 Відповісти
Ніколи не було і от знов
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08.03.2026 17:01 Відповісти
Це яку, - програти найблищі вибори?
Фпірьот..)
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08.03.2026 17:57 Відповісти
Ці два йолопа видно забули про п'ятдесят шостий і шістдесят восьмий роки відповідно. Завдяки потугам цих двох холуїв кремля, ті, хто позиціонує себе як правонаступники СРСР зможуть повторити.
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08.03.2026 18:03 Відповісти
Київський військовий округ працював в 56м, 68м.
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08.03.2026 18:44 Відповісти
Угри то таке, давні москальські ішаки, а от від словаків не очікувала
Обрали собі шавку уйла.... хоча в нас те саме було
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08.03.2026 18:14 Відповісти
Чому "було"?
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08.03.2026 18:52 Відповісти
бо на фоні скандалу з орбаном зеля перестав бути **************, люди знову повірили у його велич
щоправда тимчасово
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08.03.2026 18:56 Відповісти
Але є й плюс у цьому шабаші-стає більш зрозуміло who is who
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08.03.2026 18:40 Відповісти
Гундосому торчку саме час згадати гарне українське прислів'я - до пори до часу жбан воду носить! Якщо він думав, що угорським спецслужбам нічого не відомо про регулярні перевезення бабла з общака зеленої банди мародерів під прикриттям Ощадбанку, то його очікувало жорстоке розчарування. Типова помилка тупих криворагульних вуличних гопників - вони завжди думають, що є самими хитрими і здатні обдурити всіх навколо.
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08.03.2026 18:54 Відповісти
ЄС в сьогоднішньому вигляді - здох. Хвіст собакою вертить. Словаччина ні копійки не вкладає в цей кредит, але попри це має прво блокувати чужі для неї гроші.
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08.03.2026 21:09 Відповісти
Чому я нітрохи не здивований?

І чи є здивовані?
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08.03.2026 22:05 Відповісти
От п@дло...я трохи шоколадкою не вдавилась..

Тварюка, скільки була в Словакії, до твого пришестя..словаки ненавиділи узких. Не приймали у готелях, не пускали на всілякі атракціони - типу Бобової драги, аквапарків. В Татраландії не заселяли! В Сввт саун не пускали! Навіть ресторани та канатні дороги не обслуговували!

Ех..
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08.03.2026 22:09 Відповісти
Орбан і Фіцо це такі одноразові шавки, які виконують брудну роботу не тільки московитів, але й Європи. Багато хто в самій Європі не хотять давати гроші Україні, а ці раді взяти на себе весь негатив, щоб поважні бюргери не псували собі репутацію і залишились при своїх грошах. За бажанням, можна було б швидко примусити їх зняти ветто.
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08.03.2026 22:55 Відповісти
Нобелівську премію по медицині у 2026 році отримує Україна за дослідження у сфері використаня зупинки нафтопроводу, як засобу виявлення латентних під@расів.
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09.03.2026 00:17 Відповісти
То для фіцо нафта дорожча за людські життя?
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09.03.2026 00:51 Відповісти
єврогівн*ки
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09.03.2026 02:35 Відповісти
 
 